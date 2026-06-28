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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 701 оценка

Атмосфера Зоны без компромиссов: Трейлер DLC "Цена Надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2 получил русскую озвучку от фанатов

TheSkoofLord TheSkoofLord

Пока официальная русская локализация S.T.A.L.K.E.R. 2 остается лишь мечтой для многих игроков, отечественные энтузиасты продолжают брать ситуацию в свои руки. Творческое объединение Voice of Folk представило полноценную русскую озвучку для недавнего трейлера сюжетного дополнения «Цена Надежды» (Cost of Hope).

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Команда уже долгое время трудится над масштабным некоммерческим проектом по полному дубляжу шутера. Новый ролик позволяет оценить промежуточные результаты их работы и услышать, как звучат голоса ключевых персонажей грядущего дополнения на русском языке. Авторы постарались максимально точно передать характеры героев и сохранить ту самую мрачную атмосферу Чернобыльской зоны отчуждения, за которую фанаты любят эту серию.

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Напомним, что дополнение «Цена Надежды» должно принести в игру десятки часов нового контента и выйти вместе с крупным техническим обновлением версии 2.0.

Трейлеры 56
23
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Soft Zechariah

заправки добавят?

7
jcdR

просто максимально слабые тейлеры, через час я даже не вспомню о чем он был и смотрел ли я его...