Атмосфера Зоны без компромиссов: Трейлер DLC "Цена Надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2 получил русскую озвучку от фанатов

Пока официальная русская локализация S.T.A.L.K.E.R. 2 остается лишь мечтой для многих игроков, отечественные энтузиасты продолжают брать ситуацию в свои руки. Творческое объединение Voice of Folk представило полноценную русскую озвучку для недавнего трейлера сюжетного дополнения «Цена Надежды» (Cost of Hope).

Команда уже долгое время трудится над масштабным некоммерческим проектом по полному дубляжу шутера. Новый ролик позволяет оценить промежуточные результаты их работы и услышать, как звучат голоса ключевых персонажей грядущего дополнения на русском языке. Авторы постарались максимально точно передать характеры героев и сохранить ту самую мрачную атмосферу Чернобыльской зоны отчуждения, за которую фанаты любят эту серию.

Напомним, что дополнение «Цена Надежды» должно принести в игру десятки часов нового контента и выйти вместе с крупным техническим обновлением версии 2.0.