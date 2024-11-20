"Атмосферная игра с кучей разнообразных ошибок": критики выставили свои оценки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Перед релизом S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в сети появились первые обзоры игры, которые раскрыли некоторые её плюсы и минусы. После того как эмбарго на публикацию рецензий было снято за два часа до релиза, фанаты начали переживать о возможных проблемах, и на деле ситуация вышла действительно неоднозначной.
На момент написания статьи средняя оценка на Metacritic составляет 72 балла в версии для ПК. На Opencritic новинка заработала 77%, при этом лишь 64% рекомендуют игру к прохождению
Основной проблемой назвали множество багов: ошибки, вылеты, графические глитчи и проблемы с прохождением некоторых квестов. S.T.A.L.K.E.R. 2 всё ещё страдает от технических недочетов, хотя последние обновления уже улучшили ситуацию. В некоторых обзорах упоминается, что даже на RTX 4090 с включенным DLSS игра не всегда стабильно выдает 60 FPS. Дополнительные проблемы возникают с освещением: источники света функционируют некорректно, а многие помещения оказываются слишком темными.
Из плюсов отмечают атмосферу Зоны, которая, по мнению критиков, не уступает первым частям, а также интересные сюжетные повороты и нелинейность заданий. Механика боёв, включая стрельбу, была реализована хорошо, но сражения с мутантами некоторым журналистам показались скучными.
STALKER 2: Heart of Chornobyl — это достаточно средненький шутер с открытым миром на выживание. Интересный сеттинг с хорошо проработанными персонажами, но его сдерживает неудовлетворительная стрельба и заурядное чувство исследования. Я бы не стал рекомендовать её всем. Но если вам нравятся игры вроде последних частей Fallout или если вам понравились предыдущие игры про сталкеров, то эта игра стоит вашего внимания.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl предлагает нам мощное приключение с радиоактивным ужасом. Это хоррор-симулятор от первого лица с элементами выживания, в котором нам предстоит научиться выживать и улучшать свое снаряжение, чтобы дойти до конца сложного сюжета. Монстры, аномалии и вражеские фракции присоединяются к засушливой местности и опасным выбросам, чтобы превратить предложение в уникальный опыт, в котором обучение и интуиция так же важны, как исследование и быстрое мышление при продвижении вперед.
Ох чую техническое состояние игры будет отвратное. Да и игра в целом судя по обзорам далеко не шедевр.
Впрочем как и оригинал
Народ уже кучу скринов наделал с "техническим состоянием"...
Что за версия игры? Будто potato настройки
Xbox series X. А на ПК у большинства так же будет, ибо на средних видеокартах уровня 4060 придётся графон сильно резать.
Удивил так удивил. В ЗП до сих пор краб с неба вылетает. Это фича серии
Понятно, почему обзоры выпустили за пару часов до релиза)
Через пару часов сам все выясню- эти обзоры на релизе киберпанк ругали, но мне игра зашла- и я прошел релизную версию , словив один критический баг, из-за которого пришлось откатываться на десятиминутный сейв. Так будет и со сталкером- фанаты будут гамать, стримеры стримить, а хейтеры с пеной у рта хейтить.
+1 Полностью поддерживаю
Ещё один свидетель отсутствия багов CP2077 на релизе. Игра конечно хорошая но она в отвратительном состоянии. Я играю уже будучи в версию 1.46 (вроде она была), игра безбожно вылетела при заходе в меню инвентаря. Причём рандомно. Могла и сразу после запуска, а могла минут через 30, а то и больше. Или когда у меня одна из личностей Деламейна под текстуру земли провалилась и застряла там. Благо диалог с ним был доступен когда я камеру упёр в асфальт. Много чего от мало до велико.
Полностью согласен, из за всех щелей кричали baldur's gate 3 классная игра, еле-ели выдержал трёх часов, я подумал, но может не моё и начал интересоваться у людей которые другие части проходили и они говорят играть в балду просто стыдно как будто порно геев смотришь и боишься что сейчас твой ребёнок зайдёт и спалит. Вот и массовое мнение.
Я вот не знаю ничего по поводу больших глюков Киберпанка 2077. Мне игра вообще не понравилась, но я ее на старте прошел в ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ запуска в 2020 году на 6500 Интеле, 8Гб оперативки и 1060 6Гб в FullHD, и тогда она работала нормально. Т поз я ни одной не видел, никто не летал. Да, были тупые персонажи и что-то конечно правили, но вполне играбельно все было тогда. Это сейчас выходят игры, где статтеры и фризы по 3-5 в минуту случаются - вот это неиграбельно. А в Киберпанке был ФПС стабильный. Скорее всего в районе 40фпс был (в те годы это было играбельно), но главное без резких дропов, как сейчас. А сегодня запускаешь игру на РТХ 4080, ФПС в игре 120, а все равно статтеры и фризы убивают всю плавность. Особенно на Анреал 5. Единственное, что может спасти игру, если она на Линуксе нормально работать будет, ибо судя по обзорам на Винде будут куча дропов. Я пока что встретил только 2 игры, которые на АНреал 5, работают лучше на Линуксе: это Until Dawn (нет ужасных статтеров в больнице) и Сайлент Хилл 2 (идет почти идеально, убирая 95% статтеров, которые есть на Винде с Директ Х 11 или 12)
У меня, и у некоторых друзей возникли некоторый трудности с прохождением релизной версии Сайберпранка, особенно с Джеки, когда он застревал в дверном проеме. так что не нужно рассказывать сказки про белого бычка, что в игре практически не было критических багов на релизе
Что ж, значит будет как с кибербагом2077, поиграем через полтора года без диких багов и с ИИ хотя бы на уровне ботов из первых частей
В киберпанк нормально только спустя 4 года поиграть смогли
В 2022 году было уже играбельно
с учетом того что в сд прожект работает более 1000 сотрудников
Полтора года поддержки это вряд ли. Народ ещё хорошо помнит как бросили с багами "Чистое небо".
все жаловались на баги и т.д прошел игру, с 1 вылетом! скачал в первые 2 дня игру. Игра полная лажа.сюжет блевотина!
Эти критики недавно ставили 10 из 10 Dragon Age Veilguard и облизывали Сoncord. Так что их оценки давно уже никакой не ориентир.
эти уроды вуконгу низкие оценки поставили,а СЖВ параше 10из 10,можете сами найти их в инете ,так что этим критикам верить ,себя не уважать.и да сталкер тени чернобыля,вообще вышел порезанным в хлам,но он стал легендарной игрой,и до сих пор в него играют, и тоже были баги лаги и вылеты постоянные,но почему ей не помешало стать той игрой которую мы знаем,хотя по факту игра даже на то время слабая,по стрельбе,по сюжету ,по геймплею,но в нее до сих пор играют люди.со сталкером 2 тоже самое будет,только в этот раз будет все улучшено один только графон чего стоит,баги лаги будут и будут похлеще чем в киберпанке наверное,потому что если игру столько раз переносят то с ней явные проблемы,и сейчас когда майка надоело это,они сказали им чтобы они выпускали игру,какая она есть,пофигу на лаги баги,главное чтобы игра была классная ,атмсофера стрельба и в целом геймплей был интересным
Интересная формулировка - в Смуте тоже только "атмосферу" хвалили
Я помню от западных журналистов были сдержанные оценки и у первой части, что не помешало игре стать культовой на территории СНГ лишь благодаря своему сеттингу
Сейчас, конечно, ситуация более неоднозначная
Напоминаю, что эта часть гораздо сильнее распиарена и не забывайте, что журналистика тогда и сейчас это вообще разная журналистика. У них сейчас 8 баллов это середняк по факту, а тут 72-77. И это при том, что игра от украинцев и мы все понимаем, что сильно ругать их сейчас не модно. Так что вообще что то настораживают такие оценки.
Всё верно .времена другие
Кароче обещанного A Life 2.0 не завезли походу, да там видимо ваще нет симуляции жизни.
Там симуляция мертвого мира и умственной отсталости у всех, от сталкеров до
Мне реально похеру на всякие баги, графон, самое важное это симуляция. В этом же суть сталкера.
Я когда-то плавал в фансообществе сталкера, но че ты несешь этот а лайф только в одном моде нормально реализовали и от него ещё некоторые ответвления шли, но никто из фанатов не хвалил а лайф он и в оригинале был пиаром и громкими словами. Сталкер это атмосфера, которая тут в большей степени про#бана. Игра стала колдой какой-то. У кровососа такие же дырявые анимации, как в оригинале. Модмейкеры и то даже в этом делали
Судя по обзорам, игра получилась, мягко говоря, разочаровывающей. Критикуют плохую оптимизацию, обилие багов, безжизненный мир, устаревшие геймдизайнерские решения, слабый сюжет, примитивный ИИ и скучные перестрелки. Мои ожидания, похоже, оправдались – игра, судя по всему, провал. Сам, конечно, попробую поиграть, но сомневаюсь, что впечатление изменится к лучшему.
А я ничего и не ожидал другого. Я сам славянин, но что бы ни делали славяне, то все что-то не так: Метро я прошел все части, но озвучка корявая что русская, что английская (ох уж этот русский акцент в английской озвучке, уши вянут), физика корявая, анимации корявые, дизайн локаций корявый (вспомнить эту церковь в Эксодусе с проходами в ширину в 1 метр, словно в склепе перестрелка, жесть). Смута красивая игра, но анимации и боевка хуже любого соулс лайка за 3 копейки, скопировать даже не могли хотя бы уровня Морталл Шелла. Киберпанк 2077 вообще не зашел, 4 года не могу себя заставить перепройти эту игру, от диалогов засыпаю, экшена нет.
А тут что ждать? Итак понятно, что бракоделы разработчики, тем более взяли самый корявый движок Анреал 5, с которым почти никто справиться не может, у всех статтеродромы, а не игры выходят, кроме нескольких исключений. Да еще и игру в ОТКРЫТОМ мире сделать. Это вообще капец какой-то. Им бы сделать лучше приключение на 6 часов отточенное, а не замахиваться на открытый мир на Анреал 5, который еще никто не сделал на этом корявом движке.
В общем тоже самое ,что и старые части.
Ну ясно понятно... типичная GSC как и всегда не способна сделать технически вылизанный релиз. Теперь понятно, почему игру столько раз переносили, если уж даже журналисты из верхнего интернета НЕ могут молчать о багах. Походу я был прав. На релизе нас свами ждёт багодром настолько серьёзный, что тот же киберпанк 2077 с его багами в день выхода покажется идеальной игрой на фоне S.T.A.L.K.E.R. 2.
Ну то есть клон "фар края" в декорациях зоны. Я так понимаю S.T.A.L.K.E.R. 2 в очередной раз всего лишь фундамент для модостроения, а не полноценная игра. Это немного печалит. Судя по первым отзывам, конечно же. Но я не удивлюсь, если рейтинг сталкера 2 в стиме будет в районе 60-70% - всё-таки в 2024 года иметь проблемы с прохождением квестов, ошибки и вылеты, скажу прямо - удовольствие сомнительное. Но фанатики сталкера будут ставить пальцы вверх только потому, что это сталкер, закрывая глаза на ошибки. Только поэтому общий рейтинг игры может оказаться не самым низким.
Все надежды на модостроение как и всегда с играми от GSC, короче.
ну украинцев сейчас жалеют, кроме того в том же стиме разрабам дано право удалять неудобные отзывы...Так что оценка вполне может быть в районе 80-90.
Как и первая часть, культ на пустом месте, посредственный шутан с таким же сюжетом тащащий чисто на атмосфере.
политоты много ?
Вот на это вообще наплевать. Больше волнует тех. составляющая.
Вобщем кривой багованый проходняк, кто-то реально ожидал другого?
В 0чке у тебя проходняк. В трилогии точь в точь такие же баги даже на релизе были
Охлади свое траханье углепластик
В оригинальной трилогии была душа, а это бездушный выкидыш
И это типо нормой должно стать, что там были, трилогия ещё гoвнoм была, вторая получается тоже должна такой же быть?
До смуты не дотянула по качеству и атмосфере)))
70 баллов на Метакритике и "если вам нравятся игры вроде последних частей Fallout или если вам понравились предыдущие игры про сталкеров, то эта игра стоит вашего внимания" это весьма хреновая оценка.
76 баллов
Где то на ютубе ржут два белорусса...
слушать критиков = ошибка, важнее мнение игроков
а еще смуту за отсуствие отптимизации ругали)))
Ну, тут хоть открытый мир, а в смуте и этого нет.
а про невидимые стены я вообще молчу в смуте)
Тут мёртвый открытый мир, судя по
Запускал Смуту в ПЕРВЫЙ день релиза, эта СМУТА работала на ультрах в 4К с ДЛСС Качество на 4080 Супер без проблем, даже генерацию кадров не нужно было включать для 60фпс +. А вот в этой фигне 100% куча статтеров на любой графике и на любой видеокарте. Больше всего бесит то, что эти фризы не исправить настройками или дорогой видеокартой.
Как бы смешно не было, но вполне реально, что даже на Xbox Series X ФПС будет намного лучше 4090.
Ничего удивительного, игру ведь делали рукожопы, под руководством алкаша
Что западные критики знают об атмосфере Зоны?!
Первые 2 части только в СНГ доступны были?
А зачем им эту атмосферу знать?
А ты жил в зоне отчуждения, чтобы знать атмосферу зоны?
=А ТЫ???!=
Да не может быть, кто бы мог подумать.
А разговоров-то было...
Уверен конечно, что свой след игра оставит, но смешно, что некоторые ей уже заведомо ГОТИ выдавали.
Ну что, ждем в зеленых магазинах )
Провал года, как и говорил, все сбывается 😁
Без русской озвучки атмосфера уже не та...
🔥🔥🔥
84 кадра на Full HD 4080super это топ👍😆
Да в целом оценки ожидаемые, игра как бы изначально нишевая, посмотрим что будет на первой неделе
Скоро сами узнаем что да как
Ну в целом нормально, ожидаемо
Игра изначально была создана для стран СНГ .
Да конечно. Небось куча русофоских вещей еще найдется в этой "игре для СНГ". Не ровень день еще запретят эту игру, если там окажется жесть против России.
Не-а, это первые сталкеры может и да. А тут больше ориентир на запад.
А разговоров то было. Заценю сам, если будет на уровне первой части, то уже хорошо.
Боюсь что будет как бледная тень первой
Так это ожидаемо итак было -"куча ошибок" и не только )))
важная составляющая в сталкере - мододелы
Мы переносим игру черт знает который раз, чтобы довести её до отполированного состояния, мы же не хотим вам фуфло какое-то подсунуть, ребят понимать надо.
Хотел бы я сегодня сам потыкать на своем системнике, но по ходу не получится. Игра весит около 150 Гб, на PC нет предзагрузки, да ещё стабильность скачивания у приложения Xbox скачет.
Сейчас качаю через Xbox, стабильно держит 150-170 мбит/с, пробуй, пока народ не сильно на серваки давит)
Сейчас поставил. Примерно также. Я до этого Cod качал, у меня со 170 мбит/с падало до 200 кбит/с и даже какое-то время болталось с 0 бит, пока приложение не перезапустил. У Steam с этим куда лучше. Выжимает из инета максимум скорости.
Я надеюсь они играли в игру до выхода огромного патча.
Ахахахаха какой неждан! Всё в лучших традициях )
https://www.metacritic.com/game/s-t-a-l-k-e-r-clear-sky/
У Чистого неба на метакритик 75, и здесь примерно одинаково 76 баллов, чего ныть то?
Откуда столько фанатов, после спорной оригинальной с вырезанным контентом, как-то не сильно верится во 2.
Соевые обзоры на соснолях не интересуют, надо смотреть вживую на пк.
Леваки с метакритик и опенкритик ставят Сталкеру низкие оценки.
Всё как обычно, за транса ещё бы 10% накинули.
Пегач: Обзорам и критикам нельзя верить, они зашкварны и продажны.
Так же пегач: Вышли обзоры, верим критикам на слово.
Поглядим что будет, лично меня не особо пугают баги и прочее. За долгое время игры в оригинальные части, я к этому привык, а мододелы и патчи поправят всё. Главное чтобы сюжет и квесты были интересные
только торрент!...
Короче всё как обычно, забагованый лагодром.
зная вкусы критиков калоедов мне даже страшно что вышло раз даже они не восторге . посмотрим выйдет люди опробуют тогда уже можно что то говорить более объективно
На 4090 в закрытых помещениях выдаёт около 50 фпс. Ещё видны микростаттеры даже там.
Как всегда, всё будет чиниться со временем и патчами.
Накачают сейчас себе на срок 😂
Прекращайте уже бред писать. Никакого срока не будет
Мне почему то кажется что эта игра похожа на ДаингЛайт2 всей этой постановкой , не знаю почему. ПО геймплейю Это типо фарКрай такой с квестами с выборами какими то. В первые части особо не играл , только смотрел , а эту купил , поддержать разрабов чисто, позырить.
Там тоже захват движений использован. Так что анимации схожие
Скорее всего такой игрой и окажется. Кто нибудь видел хоть одного фаната Сталкера, который сказал бы что на карте неплохо было бы метки интереса расставить?!
Зыркнуть, и на Ютуб можно было, нах покупать?
Получил седня лимитированое издание
В геймпассе уже качает, скоро заценим сей шЫдевр сами.
В гейпасе предзагрузка началась. В стиме по прежнему тихо
Скорость топовая 👍🔥🔥
сарказм?это же мало же, 100 мб стандарт идет в рф у любого провайдера
скорость у меня 40мб, но Xbox чет режет жестко. В стиме все норм
Шутканул чутка))
Ты Байты, с битами не путай) 100Мегабит это всего 12.5 МегаБайт.
Ахахахах
пошла загрузка на пк в gamepass , не благодарите
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
кстати в стиме нету еще аххахах, xbox game pass win (да ещё и бесплатно ключ nvidia подарила)
поздравляю, наслаждайся ГoвHoM
Вот это действительно правда уже скачиваю в Xbox pc
Так и зачем ты 10 баллов игре поставил? Хаха
Так он Смуту не качает...
зачем ты пишешь гадости людям?