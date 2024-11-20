"Атмосферная игра с кучей разнообразных ошибок": критики выставили свои оценки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Перед релизом S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в сети появились первые обзоры игры, которые раскрыли некоторые её плюсы и минусы. После того как эмбарго на публикацию рецензий было снято за два часа до релиза, фанаты начали переживать о возможных проблемах, и на деле ситуация вышла действительно неоднозначной.

На момент написания статьи средняя оценка на Metacritic составляет 72 балла в версии для ПК. На Opencritic новинка заработала 77%, при этом лишь 64% рекомендуют игру к прохождению

Основной проблемой назвали множество багов: ошибки, вылеты, графические глитчи и проблемы с прохождением некоторых квестов. S.T.A.L.K.E.R. 2 всё ещё страдает от технических недочетов, хотя последние обновления уже улучшили ситуацию. В некоторых обзорах упоминается, что даже на RTX 4090 с включенным DLSS игра не всегда стабильно выдает 60 FPS. Дополнительные проблемы возникают с освещением: источники света функционируют некорректно, а многие помещения оказываются слишком темными.

Из плюсов отмечают атмосферу Зоны, которая, по мнению критиков, не уступает первым частям, а также интересные сюжетные повороты и нелинейность заданий. Механика боёв, включая стрельбу, была реализована хорошо, но сражения с мутантами некоторым журналистам показались скучными.

STALKER 2: Heart of Chornobyl — это достаточно средненький шутер с открытым миром на выживание. Интересный сеттинг с хорошо проработанными персонажами, но его сдерживает неудовлетворительная стрельба и заурядное чувство исследования. Я бы не стал рекомендовать её всем. Но если вам нравятся игры вроде последних частей Fallout или если вам понравились предыдущие игры про сталкеров, то эта игра стоит вашего внимания.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl предлагает нам мощное приключение с радиоактивным ужасом. Это хоррор-симулятор от первого лица с элементами выживания, в котором нам предстоит научиться выживать и улучшать свое снаряжение, чтобы дойти до конца сложного сюжета. Монстры, аномалии и вражеские фракции присоединяются к засушливой местности и опасным выбросам, чтобы превратить предложение в уникальный опыт, в котором обучение и интуиция так же важны, как исследование и быстрое мышление при продвижении вперед.