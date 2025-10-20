Атмосферный геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 напоминает о скором выходе версии для PS5

Студия GSC Game World представила новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, посвящённый версии игры для PlayStation 5. В ролике показаны хорошо знакомые локации Зоны — от радиоактивных пустошей до подземных лабораторий, где на каждом шагу поджидают смертельные аномалии, мутанты и тайны, скрытые за десятилетиями катастрофы. Атмосфера тревоги, густая тьма и непредсказуемые вспышки света создают ощущение подлинного выживания в Чернобыльской зоны отчуждения.

На фоне выхода PS5-версии разработчики продолжают активно работать над патчем 1.7, который должен стать важным шагом в развитии поддержки игры. Согласно информации с официального канала проекта, обновление добавит новую настройку для отключения звука при попадании в голову и сосредоточится на улучшении баланса, оптимизации и исправлении технических ошибок.

По слухам, патч 1.7 может выйти уже 20 ноября, совпав с первой годовщиной релиза S.T.A.L.K.E.R. 2. После этого команда намерена обновить движок игры до версии Unreal Engine 5.5.4 — это ожидается в феврале или марте 2026 года. Кроме того, разработчики подтвердили, что уже ведётся работа над первым крупным дополнением, которое продолжит историю Зоны.

Пока фанаты ждут следующего обновления, новый трейлер служит напоминанием — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доберется до PS5 уже 20 ноября.