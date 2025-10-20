Атмосферный геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 напоминает о скором выходе версии для PS5

Студия GSC Game World представила новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, посвящённый версии игры для PlayStation 5. В ролике показаны хорошо знакомые локации Зоны — от радиоактивных пустошей до подземных лабораторий, где на каждом шагу поджидают смертельные аномалии, мутанты и тайны, скрытые за десятилетиями катастрофы. Атмосфера тревоги, густая тьма и непредсказуемые вспышки света создают ощущение подлинного выживания в Чернобыльской зоны отчуждения.
На фоне выхода PS5-версии разработчики продолжают активно работать над патчем 1.7, который должен стать важным шагом в развитии поддержки игры. Согласно информации с официального канала проекта, обновление добавит новую настройку для отключения звука при попадании в голову и сосредоточится на улучшении баланса, оптимизации и исправлении технических ошибок.
По слухам, патч 1.7 может выйти уже 20 ноября, совпав с первой годовщиной релиза S.T.A.L.K.E.R. 2. После этого команда намерена обновить движок игры до версии Unreal Engine 5.5.4 — это ожидается в феврале или марте 2026 года. Кроме того, разработчики подтвердили, что уже ведётся работа над первым крупным дополнением, которое продолжит историю Зоны.
Пока фанаты ждут следующего обновления, новый трейлер служит напоминанием — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доберется до PS5 уже 20 ноября.
Ну сейчас Сталкер 2 вылизали так что брать можно думаю, недавно на 3060 Ti скачал, побегал, пособирал артефакты, по выполнял задания. В принципе кайфово, особенно с Русской озвучкой (пусть и тестовой). Конечно же я всё это говорил о ПК а как будет на Пс 5 ничего сказать не могу, берите на свой страх и риск
Интересно, максимум которые баги замечал это были дефолтные... Убиваешь нпс а он в текстурах застрял. Это все баги которые я встречал за 5 часов игры)
Просто словосочетание Сталкер 2 и вылизали это несовместимые понятия, GSC и раньше то были еще теми криворукими рукожопами (достаточно хоть немного изучить историю этой конторы), но раньше там хотя бы работали талантливые люди, сейчас в Сталкер 2 они пробили дно столько раз что не сосчитать, поэтому наедятся на то что игра вылизана нет ни какого смысла, они по сути выпустили кривой кастрированный поломанный забагованный альфа билд и сейчас пытаются его довести до удовлетворительного состояния, но по настоящему это сделать невозможно так как там надо много чего переделывать и добавлять начиная с того же A Life и заканчивая тонной пустых локации, квестов и т.д. И деньги за подобное поделие я бы точно не советовал отдавать, поощрять таких бракоделов это контр продуктивно, но тут уж каждый сам решает.
Надеюсь пнв входит в игру
Бинокль ещё попроси.
ПНВ в качестве платного ДЛС, за фул прайс ты получаешь только Альфа билд.
Кто с первого патча играл: там пропали резуие просадки фпс, когда ток перезагрузка помогала? Через определнное время появлялись
Да, во всяком случае у меня таких просадок не было
да, после первых патчей пропало такое
К сожалению, лишено смысла, хотя на консолях я люблю играть не меньше, чем на ПК. Но без русской, хоть какой озвучки, это мимо.
Она и на ПК выглядит стрёмно, представляю какой ужас ожидает владельцев соньки )) полнейший выскококачественный калл
Вот что за год почти они сделали полезного? Квесты охотника в последнем патче и ПНВ, ничего больше полезного.. В игре до сих пор нет выбора сна, сколько часов, нет нормального поведения НПС, в Залесье если выстрелить в клетку с тушканом на вышке, начинается просто неадекватное поведение всех НПС в этой локации, они собираются штук 20 возле нее, и начинают стрелять по ней и орать что замечен враг... Даже это не исправили до сих пор. Писать дальше просто в западло.
Это контент исправлений на ближайшие пару лет. Нужно вспомнить девиз компании: «Нужно немного подождать».
шутер на соснолях, bruh
Я бы мог сказать что "Да ну вы тупые нытики просто не помните что первый сталкер на релизе тоже гов.ном был багованным, и разрабы там тоже наобещали много всего в итоге ничего", но в 2025 году такое уже не прокатывает...но всё равно игра очень понравилась
Ооо чудо, на горизонте виднеется релиз для PS5. Как в сказке про улитку и ее вечные метания, да? Геймплей, надо сказать, выглядит довольно динамично, для ps5, то что надо. Ну а пока… тушенка и водка уже приготовлены😁 — время погрузиться в чернобыльский дзен! Скорая встреча с ужасами зоны, на мягком диванчики и телевизоре 75 дюймов.