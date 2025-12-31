Атмосферный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2 намекает на играбельную ЧАЭС

Атмосферный тизер к S.T.A.L.K.E.R. 2, который длится почти 7 минут, но не слишком содержателен. В нем можно увидеть ЧАЭС, которая присутствует в игре с момента ее выпуска, но была недоступна. По крайней мере, официально, потому что игроки, конечно, нашли способ попасть туда и убедиться, что она просто не была достроена (зато ее можно было посетить в «Тенях Чернобыля» и «Чистом небе»). Все указывает на то, что это изменится с выходом первого дополнения.
Однако конкретных подробностей пока ждать не приходится. Разработчики только заверили, что работа над расширением идет хорошо, а кроме того, команда работает над переносом игры на Unreal Engine 5.5, чтобы «сделать Зону еще более стабильной и красивой». И DLC, и обновление почти наверняка выйдут в 2026 году, но пока не объявлено даже приблизительной даты их премьеры.
Там еще и ЧАЭС недоступна была? Чем вообще эта игра собиралась удивить на выходе? Что не читал про нее в течение года, то одного нет, то второго, в отличие от оригинальных игр. Благо не начинал играть в этот огрызок игры.
хз, началом наверное, если помнишь Припять то в этой части она пустая буквально ничего нет
сейчас хз какая там ситуация на нынешний патч
огрызками были и предыдущие части сталкера , и при том что фанаты фанатели от предыдущих частей ,но со временем их доделали. Так что не надо гнать на сталкер 2, я сейчас прохожу и кайфую от игры , все пока меня устраивает, а со временем доделают и будет конфетка!!!!
она не пустая,ты всегда можешь подраться с толпой монолитовцев,потом дойти до свечки (многоэтажки) и там на тебя нападет толпа монолитовцев ,потом дойдешь до дк Энергетик ,а там тебя ждет рота монолитовцев ,хочешь ? - дерешься с монолитовцами ,не хочешь? - дерешься с монолитовцами,а ну и пара химер,вокруг которых полюбому ты найдешь что? правильно - полчища монолитовцев ,надо было Припять в сталкер 2 назвать Деревня Монолитовка
Купил игру на скидках и это ужас.
Уже много что было сказано, и я со всем соглашусь.
Атмосферный у игры только тизер и не более.
Советую всем кто еще не играл, ждите еще минимум год.
Год прошел - этот кусок кода до сих пор начинает фризить в хабах, либо спустя 2-3 часа игры (просадка фпс до 15, скорее всего утечка памяти)
Локации все также не интересно исследовать, даже по мимо того что тайника иногда дают норм лут теперь смысла в нем нет, это игра должна была стал игрой песочнице на 200+ часов, но её максимум это 40
Я с торрентов 5 минут поиграл и удалил.Лучше б новую часть Метро выпустили.
В этой чепухе не была доступна ЧаЭС имени Ленина? Пф, ну и позорище.
Вы тоже хотите политоту разводить?
Вот бы все новости по сталкеру в ЧАЭС
ты подожди,готовится патч в котором добавят бинокль,какая ЧАЭС? с такой то отрисовочкой в игре мммм,прям просится бинокль
Играбельная ЧАЭС в неиграбельном Сталкер 🤡
А где памятник Ленину?
Ты это серьёзно, эти упоротые рукожопы из GSC в обновленной трилогии зацензурили даже те текстуры с советской символикой которые и под лупой не разглядишь, при чем сделали это ещё и максимально убого, а ты хочешь что бы они памятник оставили, там же все напрочь отбитые.
для них Ленин теперь, как для вампира распятие
бедолага! чего тебе так клоаку разрывает?
Тизер = 7 минутная гифка аххахаххаа
Ничего, я в новой своей сборке этой игры, верну и Ленина и еще добавлю, всё что нужно для аутентичной атмосферы))
Правильно ЧАЭС сейчас под контролем России, нельзя показывать вражескую территорию.
🙂👍☢️💊