Атмосферный тизер S.T.A.L.K.E.R. 2 намекает на играбельную ЧАЭС

Атмосферный тизер к S.T.A.L.K.E.R. 2, который длится почти 7 минут, но не слишком содержателен. В нем можно увидеть ЧАЭС, которая присутствует в игре с момента ее выпуска, но была недоступна. По крайней мере, официально, потому что игроки, конечно, нашли способ попасть туда и убедиться, что она просто не была достроена (зато ее можно было посетить в «Тенях Чернобыля» и «Чистом небе»). Все указывает на то, что это изменится с выходом первого дополнения.

Однако конкретных подробностей пока ждать не приходится. Разработчики только заверили, что работа над расширением идет хорошо, а кроме того, команда работает над переносом игры на Unreal Engine 5.5, чтобы «сделать Зону еще более стабильной и красивой». И DLC, и обновление почти наверняка выйдут в 2026 году, но пока не объявлено даже приблизительной даты их премьеры.