Авторы фанатского движка S.T.A.L.K.E.R. заявили, что GSC забанила проект

Сервис GitHub, предназначенный для разработки и хранения различных проектов, заблокировал репозитории OpenXRay 1.6 — фанатской версии движка S.T.A.L.K.E.R. с открытым исходным кодом. Сообщается, что это стало результатом жалобы со стороны владельца прав на франшизу — компании GSC Game World.
Представители GSC отвергают свою причастность к произошедшему. По их словам, OpenXRay полностью разрешено использовать в качестве базы модов. Авторы проекта подтверждают, что в прошлом разработчики были прекрасно осведомлены о труде моддеров и всецело одобряли его. GSC назвала заявление о нарушении авторских прав ложью и пообещала во всем разобраться. Компания собирается в первую очередь связаться с GitHub насчет снятия блокировки.
В 2023 году произошло несколько скандалов, связанных с баном YouTube-каналов. GSC всегда отрицала, что имеет к этому отношение.
Официальный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на первый квартал 2024 года на PC и Xbox Series X|S.
наверно, это главные клоуны на данный момент в игровой индустрии
Контора копирасов... Сами нихера не могут, и другим не дают делать. Да что ж за твари-то такие?
Всегда отрицала, но как-то бороться с "самозванцами" они, конечно же, не будут, ибо в ходе расследования о том, кто же в этом виноват о рискуют выйти сами на себя.
GSC: -Мы не причем!
Геймеры: -А почему сообщения и жалобы от официального email?
GSC: -А это не наш email!
Могу ошибаться, но может быть причина в моде True Stalker который базируется на openXray.
(А еще его РУССКИЕ сделали)
Просто фанатские модификации выглядят лучше ждалкера 2.
Вряд-ли это сами разрабы страйк кинули) фанаты Сталкера сейчас на два лагеря разделены) в основном эти страйки сами украирцв могут кидать, дабы поднасрать мододелам. Такое не первый раз происходит, после начала ВО тоже самое произошло в модострое, где многих русскоязычных мододелов вышвырнули из проектов, а некоторые даже прекратили разработку для ру аудитории. Это допустим тот же Группа Стрелка (если не путаю или к примеру The Dark Legends от TMM Team. Очень много ховнюков стало после этой ситуации, поэтому в данном случае, я в принципе и не защищаю GSC, но то что они каким-то хреном решили забанить движок который уже везде где только можно распространён, как то глупо, не думаю что они будут сейчас такой фигнёй заниматся, просто сейчас модно слишком поносить GSC после их фарса в сторону ру аудитории, на этом в принципе все и основывается, даже то, чего может и не быть
Если б про них новости не выкладывали, никто б их не поносил.Забыли бы давно.Ну,ушли и ушли с нашего рынка, и х_й бы с ними Плюнуть да растереть.Сами о себе напомнят, когда жареный петух в жопу клюнет
Странная позиция. То есть, любое упоминание GSC будет вызывать хейт?)) Это очень странный подход, честно)
Хейтерам плевать.
Серьезно?) Автор статьи реально так считает? Мдэ... прикрываясь, да да, конечно.
Посмотри IXBT у них есть материал на эту тему.
Да IXBT сами шлюхандры, нашёл кого читать)
Конечно же GSC надо всех банить, а потом говорить, что это не мы. Зачем?