Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl добавят хардкорный режим "Мастер" для истинных сталкеров

GSC Game World официально объявила, что в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появится новый уровень сложности «Мастер». Он станет частью обновления 1.7 и рассчитан на опытных игроков, готовых к экстремальным испытаниям в Зоне.
Режим «Мастер» существенно усложняет привычный геймплей: ресурсы ограничены, снаряжение менее прочное, цены у торговцев выше, а HUD полностью отключен. Выбрать этот уровень сложности можно будет только при старте нового прохождения, что делает каждое решение игрока критически важным.
Помимо хардкорного режима, обновление 1.7 принесёт новые элементы контента: предметы, погодный эффект «Дождик» и переработанную механику энергетических напитков. Разработчики обещают выпустить патч «скоро», и есть вероятность, что релиз приурочат к выходу версии для PlayStation 5 20 ноября 2025 года.
Серия S.T.A.L.K.E.R. всегда славилась высокой сложностью и атмосферностью, и добавление режима «Мастер» продолжает эту традицию. Для фанатов оригинальной трилогии это означает новые вызовы и возможность полностью погрузиться в напряжённую и опасную Зону, где каждая ошибка может стать фатальной.
Такой подход делает S.T.A.L.K.E.R. 2 ещё более притягательным для истинных поклонников хардкорных выживастиков и обещает неповторимый опыт даже для ветеранов серии.
Теперь боты будут лупить тебе в кабину с дробовика с километра, вот и весь хардкор.
Когда я играл на релизе оно так и было, не важно что у нпс с руках обрез или пистолет, опять же не учитывается состояние оружия, расстояние тоже не важно тебе прилетит как из снайперской винтовки с автонаведением, причем лупили также через стены и другие препятствия, про стелс я даже не говорю.
Могли бы ради стёба над игроками снайперскую оптику присобачить на дробовик))
А то как то обидно когда в кустах,ночью,в ста метрах от забора,через который тебе прилетает точно в череп с дробовика.
Тогда уж и нг+ надо)))
Играть без ХУДА в игру, где понять что ты умираешь можно по только худу. Гениально.
А сейчас я как рыба в масле, зарабатываю чтоб починить и всё. А будет получается зарабатывать чтоб купить покушать и ходить без ремонта.
Хардкорный режим, истинных поклонников, экстремальные испытания.
Русскую локализацию что-ли добавят?
Её практически нигде не добавляют, а если добавляют, а бы как, тут скорей украинскую локализацию улучшат
Когда игра выйдет то наконец?
Никогда. Забей, оставь это. Они ещё год патчи будут делать уже под новый движок, если вообще его обновят. Тут многие теплятся надеждой, что после обновления движка до 5.6 все сразу заработает. А на деле там ещё год патчей надо будет. Вчера буквально тестил это поделие на последнем патче. Игре год почти, я напоминаю. В залесье убил чела и началась перестрелка. Один чел вообще стоит без анимации, другой пропадает и тут же появляется в разных частях дороги. В кадре 7 человек - FPS падает.
Жду когда выпустят истинный Рейтрейсинг. ))
уже всё работает.
Любая сборка добавляет просто в разы больше интересных элементов и механик чем этот режим мастер. Тот же Радиум выглядят просто в разы интересней чем эта хрень.
Норм.
Хотя я подумал что уже выпустили.
мастак
ещё бы снег добавили бы было бы хорошо
В 1.6 патче на крайнем уровне сложности моды и так стреляют в игрока магазинами, а если их лутать то с них выпадают пару патронов от силы и бинты (если вообще попадуться), при таком кривом баллансе, о каком Мастере может идти речь? Если ближе к концу игры, всё будет склоняться в гринд аптечек и противорадиационных препаратов которых и так не будет достаточно. =)