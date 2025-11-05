Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl добавят хардкорный режим "Мастер" для истинных сталкеров

GSC Game World официально объявила, что в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появится новый уровень сложности «Мастер». Он станет частью обновления 1.7 и рассчитан на опытных игроков, готовых к экстремальным испытаниям в Зоне.

Режим «Мастер» существенно усложняет привычный геймплей: ресурсы ограничены, снаряжение менее прочное, цены у торговцев выше, а HUD полностью отключен. Выбрать этот уровень сложности можно будет только при старте нового прохождения, что делает каждое решение игрока критически важным.

Помимо хардкорного режима, обновление 1.7 принесёт новые элементы контента: предметы, погодный эффект «Дождик» и переработанную механику энергетических напитков. Разработчики обещают выпустить патч «скоро», и есть вероятность, что релиз приурочат к выходу версии для PlayStation 5 20 ноября 2025 года.

Серия S.T.A.L.K.E.R. всегда славилась высокой сложностью и атмосферностью, и добавление режима «Мастер» продолжает эту традицию. Для фанатов оригинальной трилогии это означает новые вызовы и возможность полностью погрузиться в напряжённую и опасную Зону, где каждая ошибка может стать фатальной.

Такой подход делает S.T.A.L.K.E.R. 2 ещё более притягательным для истинных поклонников хардкорных выживастиков и обещает неповторимый опыт даже для ветеранов серии.