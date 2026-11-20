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К большому сожалению, "Одиссея" Кристофера Нолана не получит расширенную версию - зрители не увидят вырезанные сцены
Представлен SSD от Phison на 488 ТБ для космических дата-центров
Анонсирована Re:Burn The Bonfire of Taiwan - интерактивная адаптация тайваньской драмы
Microsoft разрабатывает сменные модули стиков для геймпадов: новая конструкция может существенно упростить ремонт
Энтузиасты довели покрытие библиотек в эмуляторе Xbox Series X|S до 97% и разобрали шейдеры GTA 6
Энтузиаст портировал ПК-версию "Шрек 2" 2004 года на Android
Rооперативный рогалик Madness Survivors получит демоверсию 3 декабря
В Heartopia начался второй этап события My Little Pony с возвращением контента из прошлой коллаборации
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Обзор Phantom Blade Zero - 66 дней с клинком в сердце
Twisted Metal: Black исполнилось 25 лет: как Дэвид Яффе превратил гонки на выживание в настоящий кошмар
Сравнение точек интереса GTA 6 с GTA 5 - насколько изменилась плотность контента
Пять игровых ноутбуков MSI к Чёрной пятнице: где стоит сэкономить, а за что доплатить
Демонстрация русской озвучки для детектива Twin Mirror
Обзор TCL 34C2A - сверхширокий игровой монитор с Mini LED и частотой до 200 Гц
Калдор Драйго: верховный магистр Серых Рыцарей, обречённый вечно сражаться в Варпе Warhammer 40,000
Обзор Tanuki: Pon's Summer - уютное лето на BMX
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 RLEF-X
Grand Theft Auto
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