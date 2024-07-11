ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.1 4 070 оценок

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 официально подтвердили свое появление на выставке Gamescom 2024

Gutsz
Новости

Ожидаемый постапокалиптический шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 впечатляюще начал свое шествие к релизу с эффектного геймплейного трейлера на Xbox Games Showcase 2024. В этом ролике разработчики игры показали опасные схватки с мутантами и разнообразный арсенал оружия, однако это лишь небольшой фрагмент большой игры. Оценить масштабы проекта можно будет уже на выставке Gamescom 2024, где ожидается более подробная информация о S.T.A.L.K.E.R. 2 с демонстрацией геймплея.

Сегодня студия GSC Game World официально подтвердила свое участие в самой крупной европейской игровой выставке Gamescom 2024. В рамках этого мероприятия запланировано несколько публичных мероприятий, связанных с S.T.A.L.K.E.R. 2. Вероятнее всего, разработчики покажут несколько трейлеров и проведут более обширную демонстрацию игрового процесса. Также есть вероятность, что на выставке будет представлена финальная версия шутера, с которой могут ознакомиться участники выставки.

Очередная Gamescom пройдет с 21 по 25 августа 2024 года в городе Кёльн. Согласно первым сообщениям, официальным представителем команды GSC Game World выступит Томас Хьюз — менеджер по созданию контента. Именно он будет рассказывать о наполнении открытого мира S.T.A.L.K.E.R. 2 и возможностях игрока в нем.

-6
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Шедевральный Ubisoft

Показывать ГЕЙмплей за 15д до выхода) СИЛЬНО!

5
Whiskey_40Vol

Она же в сентябре выходит

0
BrokVud Whiskey_40Vol
Очередная Gamescom пройдет с 21 по 25 августа 2024 года

И?..))

0
SERGEY-SP

На выставке походу и сделают очередной перенос!

4
Abarmot90

Так и будет

-1
SoRaS3

Смогут ли они продать игру?! Выставка покажет.

0
Lvinomord

Жду..В этом году для меня больше игр нет.

0
Челодой моловек 94

огонь

-1
Кей Овальд

Ну, поглядим градус нахрюка.
Хотя мы ведь все понимаем, что после релиза они будут ещё лет пять игру допиливать. :))

-1
wollcroft

за них модеры будут доделывать

0
-zotik-

Полгодика и забьют. Они так же делали и с казаками и трилогией сталкача

0
Nodas wollcroft

Вряд-ли модеры будут что то делать

0