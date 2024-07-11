Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 официально подтвердили свое появление на выставке Gamescom 2024

Ожидаемый постапокалиптический шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 впечатляюще начал свое шествие к релизу с эффектного геймплейного трейлера на Xbox Games Showcase 2024. В этом ролике разработчики игры показали опасные схватки с мутантами и разнообразный арсенал оружия, однако это лишь небольшой фрагмент большой игры. Оценить масштабы проекта можно будет уже на выставке Gamescom 2024, где ожидается более подробная информация о S.T.A.L.K.E.R. 2 с демонстрацией геймплея.
Сегодня студия GSC Game World официально подтвердила свое участие в самой крупной европейской игровой выставке Gamescom 2024. В рамках этого мероприятия запланировано несколько публичных мероприятий, связанных с S.T.A.L.K.E.R. 2. Вероятнее всего, разработчики покажут несколько трейлеров и проведут более обширную демонстрацию игрового процесса. Также есть вероятность, что на выставке будет представлена финальная версия шутера, с которой могут ознакомиться участники выставки.
Очередная Gamescom пройдет с 21 по 25 августа 2024 года в городе Кёльн. Согласно первым сообщениям, официальным представителем команды GSC Game World выступит Томас Хьюз — менеджер по созданию контента. Именно он будет рассказывать о наполнении открытого мира S.T.A.L.K.E.R. 2 и возможностях игрока в нем.
Показывать ГЕЙмплей за 15д до выхода) СИЛЬНО!
Она же в сентябре выходит
И?..))
На выставке походу и сделают очередной перенос!
Так и будет
Смогут ли они продать игру?! Выставка покажет.
Жду..В этом году для меня больше игр нет.
огонь
Ну, поглядим градус нахрюка.
Хотя мы ведь все понимаем, что после релиза они будут ещё лет пять игру допиливать. :))
за них модеры будут доделывать
Полгодика и забьют. Они так же делали и с казаками и трилогией сталкача
Вряд-ли модеры будут что то делать