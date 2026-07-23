Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли слухи о полном финансировании игры со стороны Xbox

Вокруг S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl разгорелась новая дискуссия после заявления одного из основателей студии, который утверждал, что сделка с Xbox якобы полностью покрыла расходы на разработку игры еще до начала производства. Однако разработчики выступили с официальым комментарием и опровергли эту информацию.

В заявлении, направленном западным СМИ, представители команды подчеркнули, что озвученные ранее слова не отражают реальное положение дел. По их словам, человек, сделавший заявление, не принимал участия ни в переговорах с партнерами, ни в процессе разработки проекта на протяжении всего производственного цикла, поэтому не может достоверно знать детали соглашений.

Разработчики также отметили, что создание S.T.A.L.K.E.R. 2 стало одним из самых сложных проектов в истории студии, а его финансирование обеспечивалось из нескольких источников. При этом большая часть бюджета была покрыта владельцем компании, а не средствами, полученными в рамках сотрудничества с Xbox.

В завершение команда призвала не отвлекаться на слухи и неподтвержденные заявления, добавив, что сейчас сосредоточена на подготовке крупного обновления для игры и первого масштабного сюжетного дополнения. Подробностями о новом контенте разработчики обещают поделиться уже в ближайшее время.