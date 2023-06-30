S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 победили: YouTube-канал iXBT Games заблокировали

Simple Jack
Новости

Редакция IXBT Games сообщила, что теперь не может публиковать ролики на своем YouTube-канала из-за трех страйков от GSC Game World. Жалобы «прилетели» за видео, посвященные S.T.A.L.K.E.R. 2, при этом в СМИ отметили, что использовали официальные футажи и ролики компании.

«Теперь у нас три страйка от компании GSC Game World, и мы больше не можем публиковать ролики на YouTube-канале и проводить стримы. Это может тянуться долго, пока администрация YouTube рассмотрит заявления, пока дело перейдет в суд и будет вынесено какое-то решение. В общем, пока ролики мы продолжим выкладывать на VK и Rutube», — отметили в редакции.

На момент получения блокировки на канале iXBT Games подписано 384 тысячи подписчиков и выпущено более 2 тысяч видео. Каждый ролик в среднем собирает более 150 тысяч просмотров.

В другом издании VGTimes также отметили, что получили страйки за ролики по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Редакция обратилась к разработчикам, однако там отметили, что не отправляли жалоб, а указанный адрес roman.holubnychyi@gmail.com, с которой приходят страйки, не является корпоративной почтой сотрудников компании.

Каким образом администрацию YouTube удалось убедить, что владелец частного почтового адреса владеет авторскими права на вселенную S.T.A.L.K.E.R., неизвестно.

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-36
69
Комментарии: 69
Ваш комментарий
butcher69

Жалобы и доносы получаются лучше, чем создание игры

42
FlowingNekton

Ниче нахаляву сыграем. Эти каналы кста ниразу не смотрел)

-2
0ncnjqybr

Смотрю ребят очень давно, жаль их канал. Скетчи прикольные. Уродам-разрабам Stalker желаю загреметь в дурку, эти шизы давно поехали башкой.

IXBT перед блокировкой выкладывали скрины с перепиской, и это полный кабздец. На вежливый вопрос о причинах страйков, разрабы натурально послали ребят на йух. В буквальном смысле проорали что-то русофобское и послали.

Страшно себе представить, что такое будет Stalker 2, если у его разрабов такой навоз бултыхается в башке.

25
Сyberpunk

Ребята с IXBT держитесь! Мы с вами.

24
1341Jd

та пошли они нафиг

-36
samosan 1341Jd

iXBT может и не лучший канал,но ситуация хреновая,особенно,если учесть,что разрабы сталкера сейчас по максимуму пытаются подгадить всем русским каналам,а их аудитория в дискорде прям писается от счастья,что еще один русский канал,вслед за русским кораблем утопили.

9
vladimirasss

помойка этот....толку от него инфа всегда ф.фло

-14
Wraith_Soul

Раньше они были интересны, сейчас превратились бульварную прессу, поэтому мне интересно иногда посмотреть Макаренкова.

-9
cuckold samosan

Они разве не белорусы?

1
Pimba

"Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 победили: YouTube-канал iXBT Games заблокировали" ©

21
caliskan

Да уж. Тридварасы те еще. Ну на торренте поиграем в их игру. Даже стоимости подписки геймпасса не стоит

20
0ncnjqybr

Честно, даже с торрента к этому неохота прикасаться. Да и русской озвучки все равно не будет, а кому он нужен без русского языка.

15
vladimirasss 0ncnjqybr

первый побежишь качать))кому ты....

-12
Gualtieri 0ncnjqybr

Наши переведут

2
caliskan 0ncnjqybr

Ну если будет совсем треш то и торрент не нужен. Если более менее то можно и скачать, а на озвучку пофиг. Главное в геймпассе не трогать, чтобы филя видел что никому оно не нужно

1
caliskan Gualtieri

Пока переведут уже и про игру забудут. Да и вряд ли кто то будет скидываться на озвучку

0
Kserks7331

Жалко мужиков, весёлые ребята, с харизмой. Не так давно их смотрю, но проникся, и теперь буду смотреть на других платформах. А GSC компания сами знаете кого. И сралкер их пускай идёт куда подальше, хоть я и старый фанат. Даже с торрента не буду скачивать этот помёт, максимум на стриме у кого-нибудь посмотрю.

14
Maxthon80

Что жалко, они обосрали ремейк System Shock за не за что. Эти 2 толком вообще не играли в оригинал, хотя мне игра зашла.

-15
Hevin Maxthon80

Тебе зашла - им не зашла, в чём проблема? В том что они не сказали то что ты хотел?

6
Kserks7331 Maxthon80

Ну обсрали, и что с того? Что, мне теперь начать плеваться желчью? Мужики высказали своё мнение, которое разделяет немалое количество людей, так же как и многим игра понравилась. Они просто высказывают своё мнение, находя субъективные и объективные минусы и плюсы, а соглашаться или нет - это уже кому как.

Вся разница в том, что кто-то обсирает игры, а другие в порыве гнева из-за альтернативного мнения начинают яростно срать себе в штаны.

5
aerobast1cs

Да пошли они нахуй

Людей токсичнее в рутубе найти сложно(которые снимают на игровую тематику)

Одна желчь, желчь, ненависть, Виталик криворукий дегенарат, который позорится на стримах, не умея играть в игры, а второй подсос, когда хотел выразить свое мнение по посталу, его Виталя откровенно весь ролик хуесосил.

Поступок конечно свинский, но этих дебилов ни капли не жаль

-3
Kamishini1993

Два комнатных блоггера подожгли седалища целой компании, какие же жалкие эти разрабы

12
Сергей Понащенко

Я смотрел их обзоры. Вполне нормально и по делу рассказывают. С юмором, с эмоциями. Прям смотришь на них и видишь, что людям нравится играть в игры. Жаль конечно, но, возможно, что нибудь придумают еще. Как вылезти из ситуации. А хохлам из GSC позор!

9
ZackSnyder

я искренне желаю gsc провала. не всегда согласен с нашими "придурками из Беларуси", но свое очарование у них есть и такого точно не заслужили. ютуб вообще помойка.

8
Stalker608

Щас активистов- банеров очень много завелось. Выкашивают контент почище Роскомнадзора.

-1
Ethan Hunt

Ну, и почему ты сидишь на трубе, раз он помойка? Правильно, потому что нет альтернативы

-2
Fire Ice

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 стукачи!

4
МАХАН МАХАНОВИЧ

Хоть они и скатились в гoвно продажное, но поступок конечно не очень. Да и игра будет напоминать о плохом, вряд ли кто то будет играть в их игру.

2
Stalker608

Помню последний ролик икбт про сталкер с сливами и тезисы там были простые. Кто хочет поиграть в сталкер поиграет, полит шантаж даёт только пиар. В этом смысле ребята были максимально нейтральные и претензии к GSC такие же как и раньше - мошеннические разводки. Так что смотреть на это как минимум смешно.

2
kurskiy
1
Абабков Денис

Спасибо руководству GSC за годный контент от ixbt
Чёт в последнее время они опять ушли в хейтерство, а они с ним как обычно затягивают и опускаются до обычных хейторов со всего инета, но тут. Наконец-то действительно годный, грамотный и интересный ролик с интересной инициативой

1
Filka77

кому интересно ,канал доступен https://www.youtube.com/@iXBTgames/videos

1
Blazer431

но ролики и стримы они больше не смогут проводить. Блокировка канала это уже вопрос времени.

0
Кибербананька

Я, когда GSC Game World говорит: "Это не мы! Это они сами себя!".

1
DamirFelix

GSC конечно те еще уроды. Какой раз уже доказывают.

1
Da1F1

а пруфы то будут какие-нибудь?

0
Gector17792020
0
komissar-blaga

брехня, я только что заходил на их аккаунт в ютубе 30.06.2023

0
aerobast1cs

Может быть, если ты читать научишься, то узнаешь много нового, например то, что они не могут ни проводить стримы, ни выкладывать ролики, а блокировка - вопрос времени.

0
Кей Овальд

Можно по разному относиться к иксбитионистам, но то, что авторы Сталкер 2 /вставить нехорошее слово/ это факт.

0
UnbecomingRedmond

Похоже Ждалкер повторит судьбу КП77, который тоже пиарили всеми возможными способами , забив на репутацию.

0
Старец Фугас

Дело не в роликах. Джисюки мстят за то, что их посмели критиковать, во-первых; а во-вторых, подсказали идею, как скачать Сталкер-2 бесплатно.

0
saa0891

Они наоборот работу за разрабов сделали (от этих пустобрёхов в любом случае ни чего кроме лапши не дождаться),показали как идёт "разработка" а их за это ещё и заблокировали.

0
erkins007

Ахха, "дело перейдет в суд". Какой суд? Русский или белорусский? Угадайте детишки какого размера болт гугл положит на решение этого суда?

-1
0ncnjqybr

Ну, штраф Роскомнадзора гугл таки выплатил.

0
erkins007 0ncnjqybr

Потому что дочка Гугла ещё была тогда открыта на тот момент . Щас уже все.

-1
gliga142 erkins007

а ты сын Яндекса ?)

0
0ncnjqybr erkins007

Не знаю, вроде это было совсем недавно.

0
One-Men

IXBT держитесь! Мы с вами. ! Все таки не зря говорили что Новое поколение Украинцев не адекватные люди !

-2
aerobast1cs

О, ксенофобия подъехала.

1
I I I I I

Крысы они и есть крысы. Не особо смотрю ютуб. Знаю только, что ixbt делают честные обзоры на железо и периферию. Если это все те же люди, сочувствую.

-3
Rograx

Hohol's win.

-3
agula98

жаба против гадюки. Плевать и на тех и на тех

-4
Maxthon80

Согласен, особенно после того как они обсрали ремейк SS, в который они мне кажется и не играли.

-6
The Dark Side

Опять кликбейт в заголовке, ибо заголовок не совпадает с содержанием статьи. Как авторы могли что-то там победить, если они не имеют отношения к жалобам, а значит и к блокировке? Но, судя по комментариям, хомячки ведутся.

-4
SOLUS5678

Доигрались санитары игровой индустрии. А раньше ребят и я смотрел.

-4
Shеpard

Впервые в жизни про них слышу, так что как-то пофиг.

-4
Garris1304

разгружают фуру с дизами в комменты) Ну ничего, так победят))хахаха

-7
KleptomaniacalAlbert

Вообще в игровой индустрии очень много ядовитой желчи! Разные блогеры постоянно поносят игры и их студии, и ixbt не исключение, а они обиделись что про компанию постоянно плохо высказывались...

-7
deusMarshall

Да хер на них

-7
Wing42

Сначала хайпанули, потом хапнули. Вот кого не жалко, так этих двух селезней. Таков путь популярности.

-10
warp 37

Будто GSC нечем заняться больше. Сплошной кретинизм. Не поддерживаю ни одну из сторон, просто жду саму игру.

-11
Diablonos

На завод работать.А то развилось ютьюбовских клоунов, каждый унылие предыдущего.

-12
pokemonizm

Ну, этих двух ***едом в целом не жалко

-24
Glukinc

Таки потому других, и третьих, и четвертых, а потом: А нас то за шчо?. Но будет поздновато(

13