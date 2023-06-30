Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 победили: YouTube-канал iXBT Games заблокировали

Редакция IXBT Games сообщила, что теперь не может публиковать ролики на своем YouTube-канала из-за трех страйков от GSC Game World. Жалобы «прилетели» за видео, посвященные S.T.A.L.K.E.R. 2, при этом в СМИ отметили, что использовали официальные футажи и ролики компании.

«Теперь у нас три страйка от компании GSC Game World, и мы больше не можем публиковать ролики на YouTube-канале и проводить стримы. Это может тянуться долго, пока администрация YouTube рассмотрит заявления, пока дело перейдет в суд и будет вынесено какое-то решение. В общем, пока ролики мы продолжим выкладывать на VK и Rutube», — отметили в редакции.

На момент получения блокировки на канале iXBT Games подписано 384 тысячи подписчиков и выпущено более 2 тысяч видео. Каждый ролик в среднем собирает более 150 тысяч просмотров.

В другом издании VGTimes также отметили, что получили страйки за ролики по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Редакция обратилась к разработчикам, однако там отметили, что не отправляли жалоб, а указанный адрес roman.holubnychyi@gmail.com, с которой приходят страйки, не является корпоративной почтой сотрудников компании.

Каким образом администрацию YouTube удалось убедить, что владелец частного почтового адреса владеет авторскими права на вселенную S.T.A.L.K.E.R., неизвестно.