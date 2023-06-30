"Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 победили: YouTube-канал iXBT Games заблокировали" ©

Редакция IXBT Games сообщила, что теперь не может публиковать ролики на своем YouTube-канала из-за трех страйков от GSC Game World. Жалобы «прилетели» за видео, посвященные S.T.A.L.K.E.R. 2, при этом в СМИ отметили, что использовали официальные футажи и ролики компании.
«Теперь у нас три страйка от компании GSC Game World, и мы больше не можем публиковать ролики на YouTube-канале и проводить стримы. Это может тянуться долго, пока администрация YouTube рассмотрит заявления, пока дело перейдет в суд и будет вынесено какое-то решение. В общем, пока ролики мы продолжим выкладывать на VK и Rutube», — отметили в редакции.
На момент получения блокировки на канале iXBT Games подписано 384 тысячи подписчиков и выпущено более 2 тысяч видео. Каждый ролик в среднем собирает более 150 тысяч просмотров.
В другом издании VGTimes также отметили, что получили страйки за ролики по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Редакция обратилась к разработчикам, однако там отметили, что не отправляли жалоб, а указанный адрес roman.holubnychyi@gmail.com, с которой приходят страйки, не является корпоративной почтой сотрудников компании.
Каким образом администрацию YouTube удалось убедить, что владелец частного почтового адреса владеет авторскими права на вселенную S.T.A.L.K.E.R., неизвестно.
Жалобы и доносы получаются лучше, чем создание игры
Ниче нахаляву сыграем. Эти каналы кста ниразу не смотрел)
Смотрю ребят очень давно, жаль их канал. Скетчи прикольные. Уродам-разрабам Stalker желаю загреметь в дурку, эти шизы давно поехали башкой.
IXBT перед блокировкой выкладывали скрины с перепиской, и это полный кабздец. На вежливый вопрос о причинах страйков, разрабы натурально послали ребят на йух. В буквальном смысле проорали что-то русофобское и послали.
Страшно себе представить, что такое будет Stalker 2, если у его разрабов такой навоз бултыхается в башке.
Ребята с IXBT держитесь! Мы с вами.
та пошли они нафиг
iXBT может и не лучший канал,но ситуация хреновая,особенно,если учесть,что разрабы сталкера сейчас по максимуму пытаются подгадить всем русским каналам,а их аудитория в дискорде прям писается от счастья,что еще один русский канал,вслед за русским кораблем утопили.
помойка этот....толку от него инфа всегда ф.фло
Раньше они были интересны, сейчас превратились бульварную прессу, поэтому мне интересно иногда посмотреть Макаренкова.
Они разве не белорусы?
"Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 победили: YouTube-канал iXBT Games заблокировали" ©
Да уж. Тридварасы те еще. Ну на торренте поиграем в их игру. Даже стоимости подписки геймпасса не стоит
Честно, даже с торрента к этому неохота прикасаться. Да и русской озвучки все равно не будет, а кому он нужен без русского языка.
первый побежишь качать))кому ты....
Наши переведут
Ну если будет совсем треш то и торрент не нужен. Если более менее то можно и скачать, а на озвучку пофиг. Главное в геймпассе не трогать, чтобы филя видел что никому оно не нужно
Пока переведут уже и про игру забудут. Да и вряд ли кто то будет скидываться на озвучку
Жалко мужиков, весёлые ребята, с харизмой. Не так давно их смотрю, но проникся, и теперь буду смотреть на других платформах. А GSC компания сами знаете кого. И сралкер их пускай идёт куда подальше, хоть я и старый фанат. Даже с торрента не буду скачивать этот помёт, максимум на стриме у кого-нибудь посмотрю.
Что жалко, они обосрали ремейк System Shock за не за что. Эти 2 толком вообще не играли в оригинал, хотя мне игра зашла.
Тебе зашла - им не зашла, в чём проблема? В том что они не сказали то что ты хотел?
Ну обсрали, и что с того? Что, мне теперь начать плеваться желчью? Мужики высказали своё мнение, которое разделяет немалое количество людей, так же как и многим игра понравилась. Они просто высказывают своё мнение, находя субъективные и объективные минусы и плюсы, а соглашаться или нет - это уже кому как.
Вся разница в том, что кто-то обсирает игры, а другие в порыве гнева из-за альтернативного мнения начинают яростно срать себе в штаны.
Да пошли они нахуй
Людей токсичнее в рутубе найти сложно(которые снимают на игровую тематику)
Одна желчь, желчь, ненависть, Виталик криворукий дегенарат, который позорится на стримах, не умея играть в игры, а второй подсос, когда хотел выразить свое мнение по посталу, его Виталя откровенно весь ролик хуесосил.
Поступок конечно свинский, но этих дебилов ни капли не жаль
Два комнатных блоггера подожгли седалища целой компании, какие же жалкие эти разрабы
Я смотрел их обзоры. Вполне нормально и по делу рассказывают. С юмором, с эмоциями. Прям смотришь на них и видишь, что людям нравится играть в игры. Жаль конечно, но, возможно, что нибудь придумают еще. Как вылезти из ситуации. А хохлам из GSC позор!
я искренне желаю gsc провала. не всегда согласен с нашими "придурками из Беларуси", но свое очарование у них есть и такого точно не заслужили. ютуб вообще помойка.
Щас активистов- банеров очень много завелось. Выкашивают контент почище Роскомнадзора.
Ну, и почему ты сидишь на трубе, раз он помойка? Правильно, потому что нет альтернативы
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 стукачи!
Хоть они и скатились в гoвно продажное, но поступок конечно не очень. Да и игра будет напоминать о плохом, вряд ли кто то будет играть в их игру.
Помню последний ролик икбт про сталкер с сливами и тезисы там были простые. Кто хочет поиграть в сталкер поиграет, полит шантаж даёт только пиар. В этом смысле ребята были максимально нейтральные и претензии к GSC такие же как и раньше - мошеннические разводки. Так что смотреть на это как минимум смешно.
Спасибо руководству GSC за годный контент от ixbt
Чёт в последнее время они опять ушли в хейтерство, а они с ним как обычно затягивают и опускаются до обычных хейторов со всего инета, но тут. Наконец-то действительно годный, грамотный и интересный ролик с интересной инициативой
кому интересно ,канал доступен https://www.youtube.com/@iXBTgames/videos
но ролики и стримы они больше не смогут проводить. Блокировка канала это уже вопрос времени.
Я, когда GSC Game World говорит: "Это не мы! Это они сами себя!".
GSC конечно те еще уроды. Какой раз уже доказывают.
а пруфы то будут какие-нибудь?
брехня, я только что заходил на их аккаунт в ютубе 30.06.2023
Может быть, если ты читать научишься, то узнаешь много нового, например то, что они не могут ни проводить стримы, ни выкладывать ролики, а блокировка - вопрос времени.
Можно по разному относиться к иксбитионистам, но то, что авторы Сталкер 2 /вставить нехорошее слово/ это факт.
Похоже Ждалкер повторит судьбу КП77, который тоже пиарили всеми возможными способами , забив на репутацию.
Дело не в роликах. Джисюки мстят за то, что их посмели критиковать, во-первых; а во-вторых, подсказали идею, как скачать Сталкер-2 бесплатно.
Они наоборот работу за разрабов сделали (от этих пустобрёхов в любом случае ни чего кроме лапши не дождаться),показали как идёт "разработка" а их за это ещё и заблокировали.
Ахха, "дело перейдет в суд". Какой суд? Русский или белорусский? Угадайте детишки какого размера болт гугл положит на решение этого суда?
Ну, штраф Роскомнадзора гугл таки выплатил.
Потому что дочка Гугла ещё была тогда открыта на тот момент . Щас уже все.
а ты сын Яндекса ?)
Не знаю, вроде это было совсем недавно.
IXBT держитесь! Мы с вами. ! Все таки не зря говорили что Новое поколение Украинцев не адекватные люди !
О, ксенофобия подъехала.
Крысы они и есть крысы. Не особо смотрю ютуб. Знаю только, что ixbt делают честные обзоры на железо и периферию. Если это все те же люди, сочувствую.
Hohol's win.
жаба против гадюки. Плевать и на тех и на тех
Согласен, особенно после того как они обсрали ремейк SS, в который они мне кажется и не играли.
Опять кликбейт в заголовке, ибо заголовок не совпадает с содержанием статьи. Как авторы могли что-то там победить, если они не имеют отношения к жалобам, а значит и к блокировке? Но, судя по комментариям, хомячки ведутся.
Доигрались санитары игровой индустрии. А раньше ребят и я смотрел.
Впервые в жизни про них слышу, так что как-то пофиг.
разгружают фуру с дизами в комменты) Ну ничего, так победят))хахаха
Вообще в игровой индустрии очень много ядовитой желчи! Разные блогеры постоянно поносят игры и их студии, и ixbt не исключение, а они обиделись что про компанию постоянно плохо высказывались...
Да хер на них
Сначала хайпанули, потом хапнули. Вот кого не жалко, так этих двух селезней. Таков путь популярности.
Будто GSC нечем заняться больше. Сплошной кретинизм. Не поддерживаю ни одну из сторон, просто жду саму игру.
На завод работать.А то развилось ютьюбовских клоунов, каждый унылие предыдущего.
Ну, этих двух ***едом в целом не жалко
Таки потому других, и третьих, и четвертых, а потом: А нас то за шчо?. Но будет поздновато(