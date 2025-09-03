Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились свежими деталями патча 1.6

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поделились свежими деталями обновления 1.6. Игроков ждёт новое задание от знакомого персонажа, приборы ночного видения разных типов и модули, включая увеличенный магазин для Kora 1911.

Дата релиза апдейта пока не объявлена, однако ранее разработчики уже рассказывали о глобальных улучшениях, среди которых переход на Unreal Engine 5.5.4, новые инструменты Zone Kit и версия для PS5.