S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 19 803 оценки

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились свежими деталями патча 1.6

butcher69 butcher69

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поделились свежими деталями обновления 1.6. Игроков ждёт новое задание от знакомого персонажа, приборы ночного видения разных типов и модули, включая увеличенный магазин для Kora 1911.

Дата релиза апдейта пока не объявлена, однако ранее разработчики уже рассказывали о глобальных улучшениях, среди которых переход на Unreal Engine 5.5.4, новые инструменты Zone Kit и версия для PS5.

39
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

продаю журнал игромания со сталкером на обложке и статьей как полянский и кузьменко ездили в киефф, цена 500р

16
ZAUSA

Спасибо, туалетная бумага ещё есть.

24
GleamingUngus

Самый не интересный журнал был.
И сейчас тоже, самый не интересный сайт.

9
Denis Kyokushin GleamingUngus

А какой самый интересный журнал был?Я его больше из-за софта брал, так как интернета не было.

4
BewitchingBaron

а чо там с работающим алайфом то, о котором они столько до релиза хрюкали? Всё починили? Прям как обещали работает?

10
Glukinc

Почему хрюкали? Не ли тут того сами понимаете?)))

4
Dmitry Veryutin

Нет. Пока багают. Хотя уже лучше чем в начале когда они просто ресались вокруг игрока.

2
EPICCARNAGE Dmitry Veryutin

Так они и сейчас ресаются, только чуть подальше

AlexFoRestor

Дай мне сил добить эту игру до конца. Из принципа пройду, хотя желания давно нет. Но по сюжету далеко продвинулся, назад сдавать как-то не хочется тоже.

8
Ahsis69

Тоже не могу пройти, раза три пытался

5
Константин335

Пройди чисто сюжетные квесты без побочек и все. Я поначалу проходил побочки, а потом забил на них, они просто скучные какие-то

4
Arkadiy Artemenko

Тупо пробеги, серия метро в разы интересней

4
Samson48

Решил не играть в него пару лет, не портить впечатление, пока все не доделают и не выйдут хорошие сборки интересных модификаций.

5
GleamingUngus

База
Когда ждалкер все же выходит, лучше ждать его дальше.
Пусть сперва сделают обещанный a-life который мы ждём с 2003 года.

-zotik-

Я наверное предзажу на плойку, если работать не будет, подожду, еогда починят)

Artur 81

Играл еще на релизе, до конца не прошел удалил!мало квестов побочных,после первых двух лок мир абсолютно мертвый!жду когда контента добавят!

jax baron

"переход на Unreal Engine 5.5.4" - а в чём смысал и чё даст?

4
Stas776

Производительность должна увеличиться

5
saa0891 Stas776

Ага учитывая какие в GSC криворукие рукожопы производительность не только не станет лучше но и еще очередную тонну багов и поломанные механик завезут.

6
Гейб 30 процентный

Сказать что это даст?) Сначала переход на 5.5.4 потом на 5.5.5 следом на 5.5.6 и тд.
Главное чтобы ничего нормального не делать, а только переходом с одной версии на другую. Разрабы не понимают что тем кто скачивает с торрента всё равно какая там версия..

1
GleamingUngus

Дайте угадаю...
Обещают A-Life 2?

2
hpi

3

6
Dmitry Veryutin

В 26 нового ДЛС не стоит ждать. Ну если дадут ПНВ и тепловизор уже будет интереснее по ночам бегать. Жаль энергия не заканчивается у фонарей и этой штуки. А модули итак были. Просто они его не размещали в игровом мире. Я сам прописывал продавцам.

2
Котян Сутоевич

И чем это будет "интереснее" бегать по ночам? У NPC наборы действий вообще никак не меняются в зависимости от времени суток: видят они так же (и сквозь заросли с кустами в т.ч. - даже в полной тьме), ночью люди не спят и меньше не бродят, а мутанты вообще как-либо не меняют своё поведение. Единственный плюс - игрок будет менее слепым с ПНВ, но я лично, например, и без него отлично обходился. Как и бинокль тут нах не нужен, с учётом "живой" дальности игрового мира.

Ночи в игре такие, кстати, что по открытым пространствам эффективнее без света бегать - видимость заметно лучше, когда фонарь выключен (что уже само по себе бредово).

Насчёт энергии и элементов питания - согласен, можно было сделать. Как и походные ремкомплекты для оружия и брони. Как и коктейли Молотова. Как и возможность расставлять мины. И вообще, много чего ещё можно было.

1
saa0891

Решили таки ПНВ через год после релиза добавить а с биноклем видимо серьезные проблемы.

Гейб 30 процентный

Проблемы все в желании этих выпускников скиллбокса... Оптические прицелы таки есть в игре, видимо кто их делал уже понял что это за галёра и двинул из неё куда подальше, в другую нормальную компанию. Потому и.