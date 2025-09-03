Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились свежими деталями патча 1.6

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl поделились свежими деталями обновления 1.6. Игроков ждёт новое задание от знакомого персонажа, приборы ночного видения разных типов и модули, включая увеличенный магазин для Kora 1911.
Дата релиза апдейта пока не объявлена, однако ранее разработчики уже рассказывали о глобальных улучшениях, среди которых переход на Unreal Engine 5.5.4, новые инструменты Zone Kit и версия для PS5.
Спасибо, туалетная бумага ещё есть.
Самый не интересный журнал был.
И сейчас тоже, самый не интересный сайт.
А какой самый интересный журнал был?Я его больше из-за софта брал, так как интернета не было.
а чо там с работающим алайфом то, о котором они столько до релиза хрюкали? Всё починили? Прям как обещали работает?
Почему хрюкали? Не ли тут того сами понимаете?)))
Нет. Пока багают. Хотя уже лучше чем в начале когда они просто ресались вокруг игрока.
Так они и сейчас ресаются, только чуть подальше
Дай мне сил добить эту игру до конца. Из принципа пройду, хотя желания давно нет. Но по сюжету далеко продвинулся, назад сдавать как-то не хочется тоже.
Тоже не могу пройти, раза три пытался
Пройди чисто сюжетные квесты без побочек и все. Я поначалу проходил побочки, а потом забил на них, они просто скучные какие-то
Тупо пробеги, серия метро в разы интересней
Решил не играть в него пару лет, не портить впечатление, пока все не доделают и не выйдут хорошие сборки интересных модификаций.
База
Когда ждалкер все же выходит, лучше ждать его дальше.
Пусть сперва сделают обещанный a-life который мы ждём с 2003 года.
Я наверное предзажу на плойку, если работать не будет, подожду, еогда починят)
Играл еще на релизе, до конца не прошел удалил!мало квестов побочных,после первых двух лок мир абсолютно мертвый!жду когда контента добавят!
"переход на Unreal Engine 5.5.4" - а в чём смысал и чё даст?
Производительность должна увеличиться
Ага учитывая какие в GSC криворукие рукожопы производительность не только не станет лучше но и еще очередную тонну багов и поломанные механик завезут.
Сказать что это даст?) Сначала переход на 5.5.4 потом на 5.5.5 следом на 5.5.6 и тд.
Главное чтобы ничего нормального не делать, а только переходом с одной версии на другую. Разрабы не понимают что тем кто скачивает с торрента всё равно какая там версия..
Дайте угадаю...
Обещают A-Life 2?
3
В 26 нового ДЛС не стоит ждать. Ну если дадут ПНВ и тепловизор уже будет интереснее по ночам бегать. Жаль энергия не заканчивается у фонарей и этой штуки. А модули итак были. Просто они его не размещали в игровом мире. Я сам прописывал продавцам.
И чем это будет "интереснее" бегать по ночам? У NPC наборы действий вообще никак не меняются в зависимости от времени суток: видят они так же (и сквозь заросли с кустами в т.ч. - даже в полной тьме), ночью люди не спят и меньше не бродят, а мутанты вообще как-либо не меняют своё поведение. Единственный плюс - игрок будет менее слепым с ПНВ, но я лично, например, и без него отлично обходился. Как и бинокль тут нах не нужен, с учётом "живой" дальности игрового мира.
Ночи в игре такие, кстати, что по открытым пространствам эффективнее без света бегать - видимость заметно лучше, когда фонарь выключен (что уже само по себе бредово).
Насчёт энергии и элементов питания - согласен, можно было сделать. Как и походные ремкомплекты для оружия и брони. Как и коктейли Молотова. Как и возможность расставлять мины. И вообще, много чего ещё можно было.
Решили таки ПНВ через год после релиза добавить а с биноклем видимо серьезные проблемы.
Проблемы все в желании этих выпускников скиллбокса... Оптические прицелы таки есть в игре, видимо кто их делал уже понял что это за галёра и двинул из неё куда подальше, в другую нормальную компанию. Потому и.