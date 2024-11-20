Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 предупредили об ошибках и пообещали регулярные патчи вместе с бесплатным контентом

Свершилось то, чего так ждали многие геймеры по всему миру. После многочисленных переносов студия GSC Game World наконец выпустила S.T.A.L.K.E.R. 2, предоставив возможность исследовать Чернобыльскую зону с полностью открытым миром и использованием современных технологий Unreal Engine 5. Однако, как и в случае с большинством современных релизов, в игре присутствуют технические ошибки и баги. Об этих проблемах предупредили разработчики шутера, пообещав внимательно отслеживать отзывы игроков и оперативно устранять неисправности.
Сразу после официального выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на ПК и Xbox Series X представители GSC Game World опубликовали в социальных сетях письмо с благодарностью игрокам. Они поблагодарили сообщество за поддержку и веру в продолжение культовой трилогии на протяжении 15 лет. Разработчики отметили, что осознают высокие ожидания игроков от сиквела и сделали всё возможное, чтобы их оправдать.
В письме также подчеркивается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 — это самый масштабный и амбициозный проект в истории GSC Game World. Команда никогда ранее не сталкивалась с таким объемом работы. По этой причине разработчики предупредили о возможных ошибках, которые не удалось устранить из-за ограничений в тестировании. Тем не менее, они уже работают над исправлениями и не планируют делать перерыв после релиза.
S.T.A.L.K.E.R. 2 — это масштабная игра. Мы понимаем, что в подобных проектах возможны недоработки. Никогда ранее мы не выпускали игру такого масштаба. Мы обещаем внимательно следить за вашими отзывами и максимально оперативно исправлять любые проблемы, требующие нашего внимания. В первые дни после релиза мы будем выпускать хотфиксы настолько часто, насколько это возможно.
После хотфиксов разработчики планируют переходить к более крупным обновлениям, которые будут включать не только глобальные улучшения, но и новый бесплатный контент.
У нас амбициозные планы на развитие вселенной S.T.A.L.K.E.R. В каком-то смысле сегодняшний день одновременно является возвращением и началом нового путешествия. Мы искренне благодарны за то, что все эти годы вы оставались с нами. Зона принадлежит вам.
— написали в GSC Game World.
Я лишь работник GSC
Я разработчик из GSC
Моей вины здесь нет
Моей вины здесь нет
Ты никто, а обычный потребитель, кроме жрать и срать и пи&деть в интернете не на что не способен и для общества, ты ценности не представляешь
к чему ты этот высер сделал
К тому что аутисты пишут всякую дичь, притом сами нечего ценного из себя для общества не представляют и нечего не создали., зато как критиковать что-то так самые первые и конечно будут играть игру которую хейтят, хватая за обе щёки ка дешёвая шлюха и просить добавки в виде дополнения
Надо подождать пока платные бетатестеры выловят все баги, а на НГ можно с торрента качнуть, посмотреть что там получилось у них)
А ты не боишься что к НГ игру в РФ заблокируют и все скачивающие через торрент, которого вообще нет, пойдут в суд как распространители?)
А ты что готов мусорнуться для власти ?
Тебе ещё не надоело с этой туповатой пластинкой попугайствовать?)
Я? Так эту тему хейтеры игры и раздували в интернете, так что им спасибо и скажешь если запретят.
А ты не боишься за щеку толстого хоббита взять? Если что в РФ и Белоруссии игра и так не продается.
А помните, помните как в 22-23 годах писали, что переносят игру для "налаживания технического состояния" и для "полировки"... как там полировка? И почему это стало нормой -_-
Так на рине ждут пиратку Сталкера, lol
а разве баги это не часть геймплея сралкера? фанаты должны причмокивать, поедая это
принато // Андрей Павлов
подождите 1 месяц.Я так поступлю-много багов,к сожалению...
У всех 155.2Гб, а у тебя 146,93Гб? Походу кто-то будет всю ночь качать слитый билд вместо игры)
че софт не обновляешь?) // Руслан Салихов
зачем и так все пашет норм // Андрей Павлов
у меня 154 весит в стиме
Ну посмотрим, как будут исправлять...
Здравствуйте бета-тестеры! Здравствуй раздача на торренте!
видел пару записей геймплея, обычно такие баги на альфа тесте, в крайнем случае на бете нормальных игр были, особенно в таком количестве
«Странный сбой». При скачивании S.T.A.L.K.E.R. 2 в РФ пользователь вместо лицензионного соглашения подписывает контракт.
блин а метро все же круче выглядит
во всех аспектах.От теней до текстур и заканчивая проработкой окружения.
каеф
Ну красавчики- по крайней мере не говорят "обновите железо".
через часик уже залечу. держу в курсе всех, всем же важно знать когда я поиграю ( нет )
Когда вылетишь, дай знать как оно.
у меня 60/с только,хотя бы 200,когда начинал,скотство)
отпишусь как запущу че там на 4060, а то в интернете инфы пока нету) nvidia Обещает с длсс 3 около 85 фпс
6900xt в разгоне до 2750МГц, в 3440*1440 ультра 42 фпс,
Любителям торрентов не позавидуешь, каждую неделю качать новые версии)
Да не говори жесть
Но это касается всех нетерпеливых.
Зачем мучать себя? Через год-два уже будет пофикшеная, тогда и чекнуть
портабл версии можно обновлять через хэширование
Про проверку кэша и скачивание только измененных файлов, что делает процесс обновления точно таким же как в стиме, ты видимо не в курсе