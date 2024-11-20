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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 546 оценок

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 предупредили об ошибках и пообещали регулярные патчи вместе с бесплатным контентом

Gutsz
Новости

Свершилось то, чего так ждали многие геймеры по всему миру. После многочисленных переносов студия GSC Game World наконец выпустила S.T.A.L.K.E.R. 2, предоставив возможность исследовать Чернобыльскую зону с полностью открытым миром и использованием современных технологий Unreal Engine 5. Однако, как и в случае с большинством современных релизов, в игре присутствуют технические ошибки и баги. Об этих проблемах предупредили разработчики шутера, пообещав внимательно отслеживать отзывы игроков и оперативно устранять неисправности.

Сразу после официального выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на ПК и Xbox Series X представители GSC Game World опубликовали в социальных сетях письмо с благодарностью игрокам. Они поблагодарили сообщество за поддержку и веру в продолжение культовой трилогии на протяжении 15 лет. Разработчики отметили, что осознают высокие ожидания игроков от сиквела и сделали всё возможное, чтобы их оправдать.

В письме также подчеркивается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 — это самый масштабный и амбициозный проект в истории GSC Game World. Команда никогда ранее не сталкивалась с таким объемом работы. По этой причине разработчики предупредили о возможных ошибках, которые не удалось устранить из-за ограничений в тестировании. Тем не менее, они уже работают над исправлениями и не планируют делать перерыв после релиза.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — это масштабная игра. Мы понимаем, что в подобных проектах возможны недоработки. Никогда ранее мы не выпускали игру такого масштаба. Мы обещаем внимательно следить за вашими отзывами и максимально оперативно исправлять любые проблемы, требующие нашего внимания. В первые дни после релиза мы будем выпускать хотфиксы настолько часто, насколько это возможно.

После хотфиксов разработчики планируют переходить к более крупным обновлениям, которые будут включать не только глобальные улучшения, но и новый бесплатный контент.

У нас амбициозные планы на развитие вселенной S.T.A.L.K.E.R. В каком-то смысле сегодняшний день одновременно является возвращением и началом нового путешествия. Мы искренне благодарны за то, что все эти годы вы оставались с нами. Зона принадлежит вам.

— написали в GSC Game World.

5
54
Комментарии: 54
Ваш комментарий
Jayne Cobb
16
Freemanyz

Я лишь работник GSC

Я разработчик из GSC

Моей вины здесь нет

Моей вины здесь нет

12
Shadow B I G

Ты никто, а обычный потребитель, кроме жрать и срать и пи&деть в интернете не на что не способен и для общества, ты ценности не представляешь

-16
puzzo88888 Shadow B I G

к чему ты этот высер сделал

8
Shadow B I G puzzo88888

К тому что аутисты пишут всякую дичь, притом сами нечего ценного из себя для общества не представляют и нечего не создали., зато как критиковать что-то так самые первые и конечно будут играть игру которую хейтят, хватая за обе щёки ка дешёвая шлюха и просить добавки в виде дополнения

0
TrueMuMa

Надо подождать пока платные бетатестеры выловят все баги, а на НГ можно с торрента качнуть, посмотреть что там получилось у них)

8
ЛехаДезертир

А ты не боишься что к НГ игру в РФ заблокируют и все скачивающие через торрент, которого вообще нет, пойдут в суд как распространители?)

-18
Shadow B I G ЛехаДезертир

А ты что готов мусорнуться для власти ?

-3
Котян Сутоевич ЛехаДезертир

Тебе ещё не надоело с этой туповатой пластинкой попугайствовать?)

4
ЛехаДезертир Shadow B I G

Я? Так эту тему хейтеры игры и раздували в интернете, так что им спасибо и скажешь если запретят.

-1
Gelyr ЛехаДезертир

А ты не боишься за щеку толстого хоббита взять? Если что в РФ и Белоруссии игра и так не продается.

0
Thinkfir

А помните, помните как в 22-23 годах писали, что переносят игру для "налаживания технического состояния" и для "полировки"... как там полировка? И почему это стало нормой -_-

5
BENDJI

Так на рине ждут пиратку Сталкера, lol

2
LukotakinaZ

а разве баги это не часть геймплея сралкера? фанаты должны причмокивать, поедая это

1
Пользователь ВКонтакте

принато // Андрей Павлов

0
feodoss

подождите 1 месяц.Я так поступлю-много багов,к сожалению...

3
ЛехаДезертир

У всех 155.2Гб, а у тебя 146,93Гб? Походу кто-то будет всю ночь качать слитый билд вместо игры)

0
Пользователь ВКонтакте

че софт не обновляешь?) // Руслан Салихов

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

зачем и так все пашет норм // Андрей Павлов

-1
Не Даша ЛехаДезертир

у меня 154 весит в стиме

0
DanilaKot

Ну посмотрим, как будут исправлять...

0
LearnedSeverian

Здравствуйте бета-тестеры! Здравствуй раздача на торренте!

0
Night Strider

видел пару записей геймплея, обычно такие баги на альфа тесте, в крайнем случае на бете нормальных игр были, особенно в таком количестве

0
MiniatureKentaro

«Странный сбой». При скачивании S.T.A.L.K.E.R. 2 в РФ пользователь вместо лицензионного соглашения подписывает контракт.

0
ALEX-220

блин а метро все же круче выглядит

0
VIGITAL1

во всех аспектах.От теней до текстур и заканчивая проработкой окружения.

0
OtherEdwin

каеф

-2
Alex Row

Ну красавчики- по крайней мере не говорят "обновите железо".

-9
Лидер X

через часик уже залечу. держу в курсе всех, всем же важно знать когда я поиграю ( нет )

-14
MаnGo

Когда вылетишь, дай знать как оно.

3
Комментарий удален
PuaJl4eJl

у меня 60/с только,хотя бы 200,когда начинал,скотство)

0
Лидер X Ded Chelyabinsk

отпишусь как запущу че там на 4060, а то в интернете инфы пока нету) nvidia Обещает с длсс 3 около 85 фпс

-1
Владислав Введенский Лидер X

6900xt в разгоне до 2750МГц, в 3440*1440 ультра 42 фпс,

-1
ЛехаДезертир

Любителям торрентов не позавидуешь, каждую неделю качать новые версии)

-17
PREDATOR7706

Да не говори жесть

-1
ZAUSA

Но это касается всех нетерпеливых.

-4
selfreaver

Зачем мучать себя? Через год-два уже будет пофикшеная, тогда и чекнуть

5
ThoughtfulGerardo

портабл версии можно обновлять через хэширование

14
NatanieLzZ

Про проверку кэша и скачивание только измененных файлов, что делает процесс обновления точно таким же как в стиме, ты видимо не в курсе

10