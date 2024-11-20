Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 предупредили об ошибках и пообещали регулярные патчи вместе с бесплатным контентом

Свершилось то, чего так ждали многие геймеры по всему миру. После многочисленных переносов студия GSC Game World наконец выпустила S.T.A.L.K.E.R. 2, предоставив возможность исследовать Чернобыльскую зону с полностью открытым миром и использованием современных технологий Unreal Engine 5. Однако, как и в случае с большинством современных релизов, в игре присутствуют технические ошибки и баги. Об этих проблемах предупредили разработчики шутера, пообещав внимательно отслеживать отзывы игроков и оперативно устранять неисправности.

Сразу после официального выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на ПК и Xbox Series X представители GSC Game World опубликовали в социальных сетях письмо с благодарностью игрокам. Они поблагодарили сообщество за поддержку и веру в продолжение культовой трилогии на протяжении 15 лет. Разработчики отметили, что осознают высокие ожидания игроков от сиквела и сделали всё возможное, чтобы их оправдать.

В письме также подчеркивается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 — это самый масштабный и амбициозный проект в истории GSC Game World. Команда никогда ранее не сталкивалась с таким объемом работы. По этой причине разработчики предупредили о возможных ошибках, которые не удалось устранить из-за ограничений в тестировании. Тем не менее, они уже работают над исправлениями и не планируют делать перерыв после релиза.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — это масштабная игра. Мы понимаем, что в подобных проектах возможны недоработки. Никогда ранее мы не выпускали игру такого масштаба. Мы обещаем внимательно следить за вашими отзывами и максимально оперативно исправлять любые проблемы, требующие нашего внимания. В первые дни после релиза мы будем выпускать хотфиксы настолько часто, насколько это возможно.

После хотфиксов разработчики планируют переходить к более крупным обновлениям, которые будут включать не только глобальные улучшения, но и новый бесплатный контент.

У нас амбициозные планы на развитие вселенной S.T.A.L.K.E.R. В каком-то смысле сегодняшний день одновременно является возвращением и началом нового путешествия. Мы искренне благодарны за то, что все эти годы вы оставались с нами. Зона принадлежит вам.

— написали в GSC Game World.