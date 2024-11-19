Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыли детали бонусов за предзаказы расширенных изданий игры

GSC Game World опубликовала полное содержание бонусов для обладателей Deluxe и Ultimate изданий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Вместо того чтобы сразу оказаться в инвентаре игрока, эксклюзивные предметы предстоит отыскать в тайниках Зоны, что можно назвать достаточно необычным подходом когда все привыкли получать их сразу.
Deluxe издание включает уникальные наборы оружия и костюмов, которые идеально подходят как для одиночной кампании, так и для многопользовательского режима. Вот ключевые бонусы:
Оружие:
- Пистолет PTM “Monolith” (кампания)
- Винтовка AR416 “Monolith” (мультиплеер)
- Снайперская винтовка M701 “Hunter” (мультиплеер)
- Дробовик M860 “Monolith” (мультиплеер)
Броня:
- SEVA “Wanderer” (мультиплеер)
- SSP-100M SIRCAA (мультиплеер)
- Лёгкий наёмнический костюм (кампания)
Также игрокам доступен дополнительный квест, официальный артбук и саундтрек.
Ultimate издание включает все бонусы Deluxe и добавляет ещё больше экипировки для самых сложных испытаний. Среди ключевых отличий:
Оружие:
- Револьвер Rhino “Model Competitor” (мультиплеер)
- SMG Viper “Monolith” (мультиплеер)
- Дробовик D12 “Margach D12MT” (мультиплеер)
Экипировка:
- Экзоскелет Ward PSZ-21W “Shturm” (мультиплеер)
Кроме того, обладатели Ultimate Edition получают сезонный абонемент, включающий два крупных дополнения и все будущие DLC.
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится уже 20 ноября на ПК и консолях Xbox.
Как-то не очень. Слабовато.
А наxyй вообще мультиплеер, в сингловой игре про атмосферу?
За расширенное издание вам расширят очко))
за свою
он сам по себе! автономный республика Крым
В делюксе костюм HEV?
Стоп а что будет Мультилеер в ней ?
Да, мы в Узбекистане из - за этого и покупаем игру в макс версии со всеми плюхами. Точней собираемся, если игра хорошая получится.
Эх, у меня делюкс только
На торренте всё будет. Вот только нужно это всё, другой вопрос.
Ну-у блин, как-то... Ещё и искать своё барахло по зоне... Зачем так делать? Не ясно... Ну хоть длс просто так отдадут. Надеюсь...)))
P.S. У меня Ultimate издание.
Интересно... а возможно ли будет потом приобрести эти бонусы, после выхода игры? Знаю, что такая практика достаточно распространенная в современных проектах. Больше интересны дополнительные композиции у и дополнительный квест из старших изданий.
да блин все плюшки мульты - хоть бы один автомат в начале дали
нормально так навалили...
за воротник?
Надо было до повышение покупать , ну ладно
Ладно квесты, ну оружие и броню.. Это уже тупость.