Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыли детали бонусов за предзаказы расширенных изданий игры

GSC Game World опубликовала полное содержание бонусов для обладателей Deluxe и Ultimate изданий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Вместо того чтобы сразу оказаться в инвентаре игрока, эксклюзивные предметы предстоит отыскать в тайниках Зоны, что можно назвать достаточно необычным подходом когда все привыкли получать их сразу.

Deluxe издание включает уникальные наборы оружия и костюмов, которые идеально подходят как для одиночной кампании, так и для многопользовательского режима. Вот ключевые бонусы:

Оружие:

Пистолет PTM “Monolith” (кампания)

Винтовка AR416 “Monolith” (мультиплеер)

Снайперская винтовка M701 “Hunter” (мультиплеер)

Дробовик M860 “Monolith” (мультиплеер)

Броня:

SEVA “Wanderer” (мультиплеер)

SSP-100M SIRCAA (мультиплеер)

Лёгкий наёмнический костюм (кампания)

Также игрокам доступен дополнительный квест, официальный артбук и саундтрек.

Ultimate издание включает все бонусы Deluxe и добавляет ещё больше экипировки для самых сложных испытаний. Среди ключевых отличий:

Оружие:

Револьвер Rhino “Model Competitor” (мультиплеер)

SMG Viper “Monolith” (мультиплеер)

Дробовик D12 “Margach D12MT” (мультиплеер)

Экипировка:

Экзоскелет Ward PSZ-21W “Shturm” (мультиплеер)

Кроме того, обладатели Ultimate Edition получают сезонный абонемент, включающий два крупных дополнения и все будущие DLC.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится уже 20 ноября на ПК и консолях Xbox.