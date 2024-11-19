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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 485 оценок

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрыли детали бонусов за предзаказы расширенных изданий игры

Gutsz
Новости

GSC Game World опубликовала полное содержание бонусов для обладателей Deluxe и Ultimate изданий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Вместо того чтобы сразу оказаться в инвентаре игрока, эксклюзивные предметы предстоит отыскать в тайниках Зоны, что можно назвать достаточно необычным подходом когда все привыкли получать их сразу.

Deluxe издание включает уникальные наборы оружия и костюмов, которые идеально подходят как для одиночной кампании, так и для многопользовательского режима. Вот ключевые бонусы:

Оружие:

  • Пистолет PTM “Monolith” (кампания)
  • Винтовка AR416 “Monolith” (мультиплеер)
  • Снайперская винтовка M701 “Hunter” (мультиплеер)
  • Дробовик M860 “Monolith” (мультиплеер)

Броня:

  • SEVA “Wanderer” (мультиплеер)
  • SSP-100M SIRCAA (мультиплеер)
  • Лёгкий наёмнический костюм (кампания)

Также игрокам доступен дополнительный квест, официальный артбук и саундтрек.

Ultimate издание включает все бонусы Deluxe и добавляет ещё больше экипировки для самых сложных испытаний. Среди ключевых отличий:

Оружие:

  • Револьвер Rhino “Model Competitor” (мультиплеер)
  • SMG Viper “Monolith” (мультиплеер)
  • Дробовик D12 “Margach D12MT” (мультиплеер)

Экипировка:

  • Экзоскелет Ward PSZ-21W “Shturm” (мультиплеер)

Кроме того, обладатели Ultimate Edition получают сезонный абонемент, включающий два крупных дополнения и все будущие DLC.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится уже 20 ноября на ПК и консолях Xbox.

-7
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
hpi

Как-то не очень. Слабовато.

1
Brainstoun

А наxyй вообще мультиплеер, в сингловой игре про атмосферу?

1
Real Slim Shady

За расширенное издание вам расширят очко))

1
Комментарий удален
Комментарий удален
сКард Games Bombs

за свою

0
Games Bombs сКард

он сам по себе! автономный республика Крым

-5
Рикочико

В делюксе костюм HEV?

0
DenisKarabass

Стоп а что будет Мультилеер в ней ?

0
Xander_LC

Да, мы в Узбекистане из - за этого и покупаем игру в макс версии со всеми плюхами. Точней собираемся, если игра хорошая получится.

1
Scorpion_GamePlay

Эх, у меня делюкс только

0
Elanu

На торренте всё будет. Вот только нужно это всё, другой вопрос.

0
oleg21412

Ну-у блин, как-то... Ещё и искать своё барахло по зоне... Зачем так делать? Не ясно... Ну хоть длс просто так отдадут. Надеюсь...)))

P.S. У меня Ultimate издание.

0
MrKarlLogan

Интересно... а возможно ли будет потом приобрести эти бонусы, после выхода игры? Знаю, что такая практика достаточно распространенная в современных проектах. Больше интересны дополнительные композиции у и дополнительный квест из старших изданий.

0
jax baron

да блин все плюшки мульты - хоть бы один автомат в начале дали

-1
Oliver Afton

нормально так навалили...

-3
ВыхлопПриоры

за воротник?

-4
StrelitziaReg

Надо было до повышение покупать , ну ладно

-4
ЮрецОдесса

Ладно квесты, ну оружие и броню.. Это уже тупость.

-4