на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 3 738 оценок

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили календарь на 2024 год с намеком на дату выхода игры

Gutsz
Новости

Разработчики из студии GSC Game World решили порадовать поклонников мрачной вселенной S.T.A.L.K.E.R. приятным новогодним подарком. На официальных страницах команды в социальных сетях появился календарь на 2024 год, оформленный в стиле ожидаемого S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В нем есть не только эффектные изображения из игры, но, похоже, спрятан намек на дату релиза постапокалиптического шутера.

На возможную дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 в опубликованных календарях указывает необычный цвет оформления одного из месяцев будущего года. По какой-то причине разработчики отметили февраль 2024 года красным цветом, в то время как все другие выделены обычным черным цветом. Вероятно, это и есть окно релиза игры, или же в этом месяце состоится важное событие для игры. Если это не дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, тогда в феврале игроков может ждать новая презентация игры с анонсом релиза.

Слухи о скором релизе шутера ходят уже давно. В последних утечках сообщалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован к релизу в феврале следующего года. С учетом продолжающейся разработки игры, дата могла сместиться, но сам месяц все еще может оставаться важным периодом деятельности для самих авторов. В самой GSC Game World уже постарались опровергнуть любые теории фанатов относительно отмеченного месяца в календаре, однако это не похоже на простую случайность.

-14
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
жифорсник

18 или 15 февраля выйдет

2
Ольга Бузова

30 февраля

0
Yh1mir0 Ольга Бузова

19 февраля 2025 года

0
darkMarshall

Это же эффект наложения, конспирологи хреновы

2
Randpass

Только не говорите автору новости о том, что сквозь текст месяцев видно фон

2
jatyt

А слабо было дать ссылки на оригинальные 4К-изображения?

Бонус:

1
Гейб 30 процентный

4К из трейлера)

-1
Hulk_Hogan000777

Ну мб но там просто фон красный а буквы прозрачные

0
PlacidFrazer

Помнишь мем) Люблю прозрачный, прозрачный цвет такой красивый)))

1
Zh1VaGo

На третьем скрине прицел от ствола по центру, этот типо модно так на календарях делать сейчас?

0
saa0891

Да без разницы какую дату они там придумают всё равно в очередной раз перенесут,ни чего нового.

0
Гейб 30 процентный

Кстати, главный вопрос.. Где календари на 2025, 2026, 2027 год?

0
golab42

Чё за игра хоть?

0
Кирилл Друмов

Так где начало 2024 года, там и конец 24, а там уже начало 25го)

0
JackReacher

Почему столько хейтеров в комментах? Искусство же вне политики. Или стрелочка не поворачивается в другую сторону?

0
Kenn1y

Надеюсь качество будет не как у первой и расширений.

0
CTOPUDOFF

Ни копейки не дам, только известные файлообменники)))

-1
M00dD

Бомж

-2
hpi

Бабла осталось только на калиндарик. И тот херо#ый.

-2
Гейб 30 процентный

Да как бы плевать уже! Помню раньше GSC, в былые времена, когда ещё не зажрались, до выхода первой части, каждый месяц публиковали календари прямо из движка. А сейчас скриншоты из трейлера и на весь год! Пхахах

-3
Wolframium13

Халтура в квадрате.

-2
luVol

Плохо, что они плюнули в ру-сообщество и вдвойне плохо, что пр*&6@ли атмосферу игры, делая какую-то пародию на кал оф дюти

-3
вупсич пупсич

Ураа жду жду жду!!! Надеюсь кудахтер потянет.

Буду проходить в украинской озвучке и с английскими субтитрами.
Необычное комбо, но сложное время рождает сложные решения.

-21
aka_poroh

Я пожалуй дождусь японской озвучки и субтитров на иврите

10
вупсич пупсич aka_poroh

Ну кто какой язык знает

-2
ilyakingcud

красиво подпалил мамкиных хейтеров))

2
вупсич пупсич ilyakingcud

Если там будут русские субтитры, пожалуйста - включу их.
Я не понимаю чем они подпалились. Но если нет русской озвучки, я точно украинскую включу.

0
ilyakingcud вупсич пупсич

русский сабы будут, а русской озвучки нет. они просто мыслят "мне игра/разработчики не нравится и всем не должна нравится". школьники,что с них взять)

1