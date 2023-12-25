Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили календарь на 2024 год с намеком на дату выхода игры

Разработчики из студии GSC Game World решили порадовать поклонников мрачной вселенной S.T.A.L.K.E.R. приятным новогодним подарком. На официальных страницах команды в социальных сетях появился календарь на 2024 год, оформленный в стиле ожидаемого S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В нем есть не только эффектные изображения из игры, но, похоже, спрятан намек на дату релиза постапокалиптического шутера.
На возможную дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 в опубликованных календарях указывает необычный цвет оформления одного из месяцев будущего года. По какой-то причине разработчики отметили февраль 2024 года красным цветом, в то время как все другие выделены обычным черным цветом. Вероятно, это и есть окно релиза игры, или же в этом месяце состоится важное событие для игры. Если это не дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, тогда в феврале игроков может ждать новая презентация игры с анонсом релиза.
Слухи о скором релизе шутера ходят уже давно. В последних утечках сообщалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован к релизу в феврале следующего года. С учетом продолжающейся разработки игры, дата могла сместиться, но сам месяц все еще может оставаться важным периодом деятельности для самих авторов. В самой GSC Game World уже постарались опровергнуть любые теории фанатов относительно отмеченного месяца в календаре, однако это не похоже на простую случайность.
18 или 15 февраля выйдет
30 февраля
19 февраля 2025 года
Это же эффект наложения, конспирологи хреновы
Только не говорите автору новости о том, что сквозь текст месяцев видно фон
А слабо было дать ссылки на оригинальные 4К-изображения?
Бонус:
4К из трейлера)
Ну мб но там просто фон красный а буквы прозрачные
Помнишь мем) Люблю прозрачный, прозрачный цвет такой красивый)))
На третьем скрине прицел от ствола по центру, этот типо модно так на календарях делать сейчас?
Да без разницы какую дату они там придумают всё равно в очередной раз перенесут,ни чего нового.
Кстати, главный вопрос.. Где календари на 2025, 2026, 2027 год?
Чё за игра хоть?
Так где начало 2024 года, там и конец 24, а там уже начало 25го)
Почему столько хейтеров в комментах? Искусство же вне политики. Или стрелочка не поворачивается в другую сторону?
Надеюсь качество будет не как у первой и расширений.
Ни копейки не дам, только известные файлообменники)))
Бомж
Бабла осталось только на калиндарик. И тот херо#ый.
Да как бы плевать уже! Помню раньше GSC, в былые времена, когда ещё не зажрались, до выхода первой части, каждый месяц публиковали календари прямо из движка. А сейчас скриншоты из трейлера и на весь год! Пхахах
Халтура в квадрате.
Плохо, что они плюнули в ру-сообщество и вдвойне плохо, что пр*&6@ли атмосферу игры, делая какую-то пародию на кал оф дюти
Ураа жду жду жду!!! Надеюсь кудахтер потянет.
Буду проходить в украинской озвучке и с английскими субтитрами.
Необычное комбо, но сложное время рождает сложные решения.
Я пожалуй дождусь японской озвучки и субтитров на иврите
Ну кто какой язык знает
красиво подпалил мамкиных хейтеров))
Если там будут русские субтитры, пожалуйста - включу их.
Я не понимаю чем они подпалились. Но если нет русской озвучки, я точно украинскую включу.
русский сабы будут, а русской озвучки нет. они просто мыслят "мне игра/разработчики не нравится и всем не должна нравится". школьники,что с них взять)