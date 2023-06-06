Авторы сообщества «Вестник «Того Самого Сталкера» ВКонтакте предположили, насколько актуальна утекшая в сеть сборка S.T.A.L.K.E.R. 2. Они сравнили материалы из билда, а также из крупной утечки материалов из игры в марте 2023 года. Судя по скриншотам, мир в обсуждаемой сборке явно старше мая 2022 года.
Утекший билд игры, согласно логам, был скомпилирован 26 мая 2023 года. Также выяснилось, что он запускался сотрудником в это же время.
При этом одна из почтовых марок, нанесенных разработчиками игры на текстуру КПК, была выпущена официально 12 апреля 2022 года. Вдобавок в файлах были найдены видео, датирующиеся 27 апреля 2023, где прослеживается множество вещей, которых в билде не встретить — вплоть до целых сцен.
«Наш вывод на данный момент таков: билд не отражает степени готовности игры даже за предыдущий год, является и использовался «черновым». Он был совсем недавно модифицирован самими разработчиками по неизвестной причине и перекомпилирован. Игровой мир явно старше мая 2022. В файлах билда есть актуальные материалы, и, возможно, есть еще ненайденные, но их процент и количество подсчитать на данный момент сложно», — резюмировали авторы утечки.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl намечен на 2023 год. Игра выйдет на PC и Xbox Series X|S. Изначально игра должна была выйти 28 апреля 2022 года. Позднее ее перенесли на 8 декабря 2022 года, а затем на 2023 год без конкретной даты выхода.
Подождите, но мне сказали, что сами разработчики слили. Как так?)
Ошибка аднака, неверное
Заголовок: Авторы утечки S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали об актуальности билда
и сразу под ним:
Авторы сообщества «Вестник «Того Самого Сталкера» ВКонтакте предположили, насколько актуальна утекшая в сеть сборка S.T.A.L.K.E.R. 2
Как обычно максимально желтушный заголовок, не отражающий истины. Они всего лишь поглазели и сравнили что-то там с чем-то там. Сами они (вестник сталкера) ничего не сливали, кроме мартовских материалов, но на них всем было пофиг
Хорош) Подловил собак
Разработчики и слили билд. А это, авторы утечки в марте или апреле, точно не помню дату. Всё верно
Это я слил. Поверишь? Нет? А почему тогда веришь другому?) Сейчас все балаболят ради хайпа.
ждём моды на билд
значит этот билд не отражает той стадии разработки, которая есть по факту
Желаю игре стать топом в течение лет 20
Да разрабы специально слили старый сырой билд. Сами тестируют что-то более новое. В итоге и нароботки не показали, и кучу хайпа получили.
6 лет портировали модельки из зп hah
только иконки в инвентаре
Без негатива к игровому сообществу, сам являюсь фанатом игр по Сталкеру, а сливщикам желаю всего самого ужасного, крайне ужасный поступок говорит об абсолютной глупости и безответственности
Позвольте узнать почему?
Кроме явного нанесения ущерба как разработке самой игры, так и самим разработчикам, тебе остальные причины озвучивать нужно, или понимаешь?
Кстати говоря, почему замолчали с пеной у рта доказывающие, что игры нет, билд весь в батонах, игра выйдет к 2030-му? Сидите штудируете контент из билда?)
А что хорошего в сливах? Из-за этих постоянных сливов, инсайдов стало менее интересно. Вот ждешь презы, а потом бум все это слили за месяцы до презы и тебе неинтересно это. MGS3, SH2 и так далее, как пример.
Не знаю, как кому, а у меня отбирают интерес к презентациям и так далее, а я люблю их смотреть.
Это те, которые обиделись на разработчиков, ведь по утверждениям этих людей - они лично делали серию Сталкер популярной и разработчики им должны типа. У этих и сейчас "игры нет, одни батоны и зубы".
Слили чужое, полу-готовую игру, которую поливали грязью с момента анонса, в ответ на отмену какой-то озвучки. А идея после релиза самим денег собрать и озвучку запилить - не?) Поносим Рокстар за 100-летнее отсутствие озвучки в играх, клоуны
Ощущается прям след тех, кого сами разработчики и обвинили) Буквально один и тот же почерк