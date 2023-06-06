Авторы утечки S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали об актуальности билда

Авторы сообщества «Вестник «Того Самого Сталкера» ВКонтакте предположили, насколько актуальна утекшая в сеть сборка S.T.A.L.K.E.R. 2. Они сравнили материалы из билда, а также из крупной утечки материалов из игры в марте 2023 года. Судя по скриншотам, мир в обсуждаемой сборке явно старше мая 2022 года.

Утекший билд игры, согласно логам, был скомпилирован 26 мая 2023 года. Также выяснилось, что он запускался сотрудником в это же время.

При этом одна из почтовых марок, нанесенных разработчиками игры на текстуру КПК, была выпущена официально 12 апреля 2022 года. Вдобавок в файлах были найдены видео, датирующиеся 27 апреля 2023, где прослеживается множество вещей, которых в билде не встретить — вплоть до целых сцен.

«Наш вывод на данный момент таков: билд не отражает степени готовности игры даже за предыдущий год, является и использовался «черновым». Он был совсем недавно модифицирован самими разработчиками по неизвестной причине и перекомпилирован. Игровой мир явно старше мая 2022. В файлах билда есть актуальные материалы, и, возможно, есть еще ненайденные, но их процент и количество подсчитать на данный момент сложно», — резюмировали авторы утечки.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl намечен на 2023 год. Игра выйдет на PC и Xbox Series X|S. Изначально игра должна была выйти 28 апреля 2022 года. Позднее ее перенесли на 8 декабря 2022 года, а затем на 2023 год без конкретной даты выхода.