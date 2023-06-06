S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.6 3 405 оценок

Авторы утечки S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали об актуальности билда

Simple Jack
Новости

Авторы сообщества «Вестник «Того Самого Сталкера» ВКонтакте предположили, насколько актуальна утекшая в сеть сборка S.T.A.L.K.E.R. 2. Они сравнили материалы из билда, а также из крупной утечки материалов из игры в марте 2023 года. Судя по скриншотам, мир в обсуждаемой сборке явно старше мая 2022 года.

Утекший билд игры, согласно логам, был скомпилирован 26 мая 2023 года. Также выяснилось, что он запускался сотрудником в это же время.

При этом одна из почтовых марок, нанесенных разработчиками игры на текстуру КПК, была выпущена официально 12 апреля 2022 года. Вдобавок в файлах были найдены видео, датирующиеся 27 апреля 2023, где прослеживается множество вещей, которых в билде не встретить — вплоть до целых сцен.

«Наш вывод на данный момент таков: билд не отражает степени готовности игры даже за предыдущий год, является и использовался «черновым». Он был совсем недавно модифицирован самими разработчиками по неизвестной причине и перекомпилирован. Игровой мир явно старше мая 2022. В файлах билда есть актуальные материалы, и, возможно, есть еще ненайденные, но их процент и количество подсчитать на данный момент сложно», — резюмировали авторы утечки.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl намечен на 2023 год. Игра выйдет на PC и Xbox Series X|S. Изначально игра должна была выйти 28 апреля 2022 года. Позднее ее перенесли на 8 декабря 2022 года, а затем на 2023 год без конкретной даты выхода.

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Комментарии: 28
Ваш комментарий
TAPAKAH222
Авторы утечки S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали об актуальности билда

Подождите, но мне сказали, что сами разработчики слили. Как так?)

6
gans194

Ошибка аднака, неверное

0
Евгений Кондратенко

Заголовок: Авторы утечки S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали об актуальности билда

и сразу под ним:

Авторы сообщества «Вестник «Того Самого Сталкера» ВКонтакте предположили, насколько актуальна утекшая в сеть сборка S.T.A.L.K.E.R. 2

Как обычно максимально желтушный заголовок, не отражающий истины. Они всего лишь поглазели и сравнили что-то там с чем-то там. Сами они (вестник сталкера) ничего не сливали, кроме мартовских материалов, но на них всем было пофиг

18
N1k3_22

Хорош) Подловил собак

-4
Эдик Писюкович

Разработчики и слили билд. А это, авторы утечки в марте или апреле, точно не помню дату. Всё верно

1
JustA_NiceGuy

Это я слил. Поверишь? Нет? А почему тогда веришь другому?) Сейчас все балаболят ради хайпа.

-1
Илья Ляпин

ждём моды на билд

1
my93
билд не отражает степени готовности игры даже за предыдущий год, является и использовался «черновым»

значит этот билд не отражает той стадии разработки, которая есть по факту

0
Дима Феденев

Желаю игре стать топом в течение лет 20

-2
PunksPlay

Да разрабы специально слили старый сырой билд. Сами тестируют что-то более новое. В итоге и нароботки не показали, и кучу хайпа получили.

-4
монcтр

6 лет портировали модельки из зп hah

-5
ANKILOZAVR

только иконки в инвентаре

1
N1k3_22

Без негатива к игровому сообществу, сам являюсь фанатом игр по Сталкеру, а сливщикам желаю всего самого ужасного, крайне ужасный поступок говорит об абсолютной глупости и безответственности

-24
Insidius

Позвольте узнать почему?

1
N1k3_22 Insidius

Кроме явного нанесения ущерба как разработке самой игры, так и самим разработчикам, тебе остальные причины озвучивать нужно, или понимаешь?

Кстати говоря, почему замолчали с пеной у рта доказывающие, что игры нет, билд весь в батонах, игра выйдет к 2030-му? Сидите штудируете контент из билда?)

-15
AlexFullBeast Insidius
Позвольте узнать почему?

А что хорошего в сливах? Из-за этих постоянных сливов, инсайдов стало менее интересно. Вот ждешь презы, а потом бум все это слили за месяцы до презы и тебе неинтересно это. MGS3, SH2 и так далее, как пример.

Не знаю, как кому, а у меня отбирают интерес к презентациям и так далее, а я люблю их смотреть.

-14
AlexFullBeast N1k3_22
Кстати говоря, почему замолчали с пеной у рта доказывающие, что игры нет, билд весь в батонах, игра выйдет к 2030-му? Сидите штудируете контент из билда?)

Это те, которые обиделись на разработчиков, ведь по утверждениям этих людей - они лично делали серию Сталкер популярной и разработчики им должны типа. У этих и сейчас "игры нет, одни батоны и зубы".

-6
N1k3_22 AlexFullBeast

Слили чужое, полу-готовую игру, которую поливали грязью с момента анонса, в ответ на отмену какой-то озвучки. А идея после релиза самим денег собрать и озвучку запилить - не?) Поносим Рокстар за 100-летнее отсутствие озвучки в играх, клоуны

Ощущается прям след тех, кого сами разработчики и обвинили) Буквально один и тот же почерк

-7