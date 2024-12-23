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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 11 915 оценок

Baldur's Gate 3, Black Myth: Wukong и S.T.A.L.K.E.R. 2: лучшие игры года по версии Steam

Gutsz
Новости

Steam подвёл итоги 2024 года, объявив список самых продаваемых игр. Среди них — как признанные хиты, так и долгожданные новинки. Наверное, среди главных событий уходящего стоит отметить Black Myth: Wukong, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Последий шутер так и во все вышел только в ноябре, но всего за месяц сумел пробиться в список лидеров продаж, заняв серебро среди всех игр и платину среди новинок.

Платиновые лидеры продаж 2024 года

В высшей категории оказались проекты, набравшие невероятную популярность и самую большую выручку. Среди них оказались следующие игры:

  • Baldur's Gate 3 — ролевой феномен, который продолжает пользоваться популярностью среди игроков.
  • Black Myth: Wukong — яркий экшен с мифологическими мотивами.
  • Helldivers 2 — динамичный кооперативный шутер.
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 — долгожданное продолжение культового экшена в сеттинге Warhammer 40,000.
  • Elden Ring
  • Palworld
  • Destiny 2
  • Apex Legends
  • PUBG
  • Call of Duty: Black Ops 6

Многопользовательские гиганты вроде Dota 2 и Counter-Strike 2 также удерживают свои позиции на вершине рейтинга, подтверждая стабильную популярность бесплатных игр.

Запуск S.T.A.L.K.E.R. 2 стал одной из главных релизов поздней осени. Несмотря на длительный период разработки и технические ошибки, игра сумела добиться положительных отзывов и высоких продаж в Steam. Шутер получил от площадки "Серебро" за выручку в этом году.

S.T.A.L.K.E.R. 2 получает еще один патч на 8 ГБ, на этот раз это последнее обновление игры в этом году

Платиновые новинки 2024 года

Помимо крупных хитов, в этом году вышло немало других впечатляющих проектов, получивших признание игроков:

  • Black Myth: Wukong
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2
  • DRAGON BALL: Sparking! ZERO
  • Path of Exile 2
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  • Manor Lords
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Palworld
  • EA SPORTS FC 25
  • NBA 2K25

Полный список категорий и номинантов доступен на официальной странице Steam.

-15
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
romero52

Silent Hill 2 мне зашел!

3
Onisus

Одна из лучших игр уходящего года, по моему мнению.
Её почему то не заслужено везде проигнорировали.
При выходе, драйвера вышли позже... что то видать наверху где то не договорились

2
WerGC

мнение толпы

0
Spillik

Мнение людей, покупающих игры.

0
Чебурешник

Не играл не в одну игру из списка. Про многие даже не слышал или только мельком в новостях упоминание игру за макаку. Может позже опробую спейс манда ирины 2, хотя говорят, что вроде она больше под кооп.

0
paratrupof

Как игрок в Destiny 2 с пятилетним стажем, и хрен знает сколько тысяч часов скажу , в настоящий момент это полное г-но

0
Ahnx

Ghost of Tsushima и God of War Ragnarok.

0
Yoshemitsu

А где Banana?

-2
Freedomsss

Ну что сказать игра полностью заслуживает игру года просто на пг принято хаить Сталкер 2 и боготворит трешовые игры аля Baldurs gate 3

-7