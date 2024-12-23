Baldur's Gate 3, Black Myth: Wukong и S.T.A.L.K.E.R. 2: лучшие игры года по версии Steam

Steam подвёл итоги 2024 года, объявив список самых продаваемых игр. Среди них — как признанные хиты, так и долгожданные новинки. Наверное, среди главных событий уходящего стоит отметить Black Myth: Wukong, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Последий шутер так и во все вышел только в ноябре, но всего за месяц сумел пробиться в список лидеров продаж, заняв серебро среди всех игр и платину среди новинок.

Платиновые лидеры продаж 2024 года

В высшей категории оказались проекты, набравшие невероятную популярность и самую большую выручку. Среди них оказались следующие игры:

Baldur's Gate 3 — ролевой феномен, который продолжает пользоваться популярностью среди игроков.

Black Myth: Wukong — яркий экшен с мифологическими мотивами.

Helldivers 2 — динамичный кооперативный шутер.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 — долгожданное продолжение культового экшена в сеттинге Warhammer 40,000.

Elden Ring

Palworld

Destiny 2

Apex Legends

PUBG

Call of Duty: Black Ops 6

Многопользовательские гиганты вроде Dota 2 и Counter-Strike 2 также удерживают свои позиции на вершине рейтинга, подтверждая стабильную популярность бесплатных игр.

Запуск S.T.A.L.K.E.R. 2 стал одной из главных релизов поздней осени. Несмотря на длительный период разработки и технические ошибки, игра сумела добиться положительных отзывов и высоких продаж в Steam. Шутер получил от площадки "Серебро" за выручку в этом году.

Платиновые новинки 2024 года

Помимо крупных хитов, в этом году вышло немало других впечатляющих проектов, получивших признание игроков:

Black Myth: Wukong

Warhammer 40,000: Space Marine 2

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Path of Exile 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Manor Lords

Call of Duty: Black Ops 6

Palworld

EA SPORTS FC 25

NBA 2K25

Полный список категорий и номинантов доступен на официальной странице Steam.