Baldur's Gate 3, Black Myth: Wukong и S.T.A.L.K.E.R. 2: лучшие игры года по версии Steam

Steam подвёл итоги 2024 года, объявив список самых продаваемых игр. Среди них — как признанные хиты, так и долгожданные новинки. Наверное, среди главных событий уходящего стоит отметить Black Myth: Wukong, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Последий шутер так и во все вышел только в ноябре, но всего за месяц сумел пробиться в список лидеров продаж, заняв серебро среди всех игр и платину среди новинок.
Платиновые лидеры продаж 2024 года
В высшей категории оказались проекты, набравшие невероятную популярность и самую большую выручку. Среди них оказались следующие игры:
- Baldur's Gate 3 — ролевой феномен, который продолжает пользоваться популярностью среди игроков.
- Black Myth: Wukong — яркий экшен с мифологическими мотивами.
- Helldivers 2 — динамичный кооперативный шутер.
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 — долгожданное продолжение культового экшена в сеттинге Warhammer 40,000.
- Elden Ring
- Palworld
- Destiny 2
- Apex Legends
- PUBG
- Call of Duty: Black Ops 6
Многопользовательские гиганты вроде Dota 2 и Counter-Strike 2 также удерживают свои позиции на вершине рейтинга, подтверждая стабильную популярность бесплатных игр.
Запуск S.T.A.L.K.E.R. 2 стал одной из главных релизов поздней осени. Несмотря на длительный период разработки и технические ошибки, игра сумела добиться положительных отзывов и высоких продаж в Steam. Шутер получил от площадки "Серебро" за выручку в этом году.
Платиновые новинки 2024 года
Помимо крупных хитов, в этом году вышло немало других впечатляющих проектов, получивших признание игроков:
- Black Myth: Wukong
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO
- Path of Exile 2
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Manor Lords
- Call of Duty: Black Ops 6
- Palworld
- EA SPORTS FC 25
- NBA 2K25
Полный список категорий и номинантов доступен на официальной странице Steam.
Silent Hill 2 мне зашел!
Одна из лучших игр уходящего года, по моему мнению.
Её почему то не заслужено везде проигнорировали.
При выходе, драйвера вышли позже... что то видать наверху где то не договорились
мнение толпы
Мнение людей, покупающих игры.
Не играл не в одну игру из списка. Про многие даже не слышал или только мельком в новостях упоминание игру за макаку. Может позже опробую спейс манда ирины 2, хотя говорят, что вроде она больше под кооп.
Как игрок в Destiny 2 с пятилетним стажем, и хрен знает сколько тысяч часов скажу , в настоящий момент это полное г-но
Ghost of Tsushima и God of War Ragnarok.
А где Banana?
Ну что сказать игра полностью заслуживает игру года просто на пг принято хаить Сталкер 2 и боготворит трешовые игры аля Baldurs gate 3