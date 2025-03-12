"Берегите ваши орешки": свежий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит в игру новых обитателей Зоны

Разработчики из GSC Game World, как и обещали, начали делиться подробностями предстоящего обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Свежий апдейт принесет с собой ряд исправлений и технических улучшений, но главное — новых обитателей Зоны. И хотя нововведение нельзя назвать масштабным, оно точно добавит атмосферы и подчеркнет проработку открытого мира.

Как сообщили в команде разработчиков шутера, с патчем 1.3 в игре появятся белки — юркие и неутомимые создания, которые теперь будут населять окрестности. В одном из опубликованных видеороликов разработчики показали целую стайку этих зверьков, беспечно носящихся по лесу. Несмотря на обилие куда более опасных существ, белки способны доставить сталкерам определенные неудобства.

Не так опасны, как местные мутанты, но могут лишить любого сталкера орешков.

— шутливо заявили разработчики.

Кроме забавных нововведений, S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидает и крупное дополнение, которое, по словам разработчиков, удивит игроков и освежит Зону. GSC Game World пока не раскрывает подробностей, но обещает, что первые материалы появятся в ближайшее время.

Следующее обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в период с 10 по 16 марта. Об этом рассказал один из разработчиков в официальном канале сообщества проекта.