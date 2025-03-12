"Берегите ваши орешки": свежий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит в игру новых обитателей Зоны

Разработчики из GSC Game World, как и обещали, начали делиться подробностями предстоящего обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Свежий апдейт принесет с собой ряд исправлений и технических улучшений, но главное — новых обитателей Зоны. И хотя нововведение нельзя назвать масштабным, оно точно добавит атмосферы и подчеркнет проработку открытого мира.
Как сообщили в команде разработчиков шутера, с патчем 1.3 в игре появятся белки — юркие и неутомимые создания, которые теперь будут населять окрестности. В одном из опубликованных видеороликов разработчики показали целую стайку этих зверьков, беспечно носящихся по лесу. Несмотря на обилие куда более опасных существ, белки способны доставить сталкерам определенные неудобства.
Не так опасны, как местные мутанты, но могут лишить любого сталкера орешков.
— шутливо заявили разработчики.
Кроме забавных нововведений, S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидает и крупное дополнение, которое, по словам разработчиков, удивит игроков и освежит Зону. GSC Game World пока не раскрывает подробностей, но обещает, что первые материалы появятся в ближайшее время.
Следующее обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в период с 10 по 16 марта. Об этом рассказал один из разработчиков в официальном канале сообщества проекта.
Обновление, которое стоит очередных 100гигов
Свежий апдейт принесет с собой ряд исправлений и технических улучшений, но главное — новых обитателей Зоны.
Будет весело...
ЧЕ столько времени ковырялись они там чтобы белок добавить? Лут с мутантов включили нет официально?
Зачем?
Чтобы ты мог позадавать тупые вопросы)
Он задает вполне резонный вопрос. Лут с мутантов нахрен не нужен, деньги там и так некуда девать, добавлять еще один источник денег-бессмысленно.
Новые обитатели Зоны, будут лишать всех нпс кохонес?
Бесполезное, зря свои силы на это тратили, но ладно, будет еще + к общему антуражу.
Понятно, от количества выпитой водки у Скифа появится белочка и даже не одна. // Alexander Sbercotoff
То-есть, взяли крыс, поменяли тушку на белку, и все. Спасибо... Бл.. да что за скам???
Белок мы заслужили... Оптимизация не нужна. Вот ИДИОТЫ то................
Нет что бы добавить каких нибудь оригинальных, интересных и опасных мутантов типа контроллера и бюрера с таким же интересными и оригинальными способностями, ну или например группировку или отбитых учёных которые могли бы контролировать мутантов аля когти смерти анклава из Fallout 3, (при чём там ещё было прикольно что можно было повредить устройство контроля и тогда коготь нападал на всех, в Fallout 4 когтей вообще можно ловить в клетки, приручать и оставлять их для охраны поселений, правда опять же если устройство контроля повредят или вырубят электричество мало ни кому не покажется), нет будем добавлять белок.
Отбитые ученые, которые пытались контролировать мутантов, уже есть в игре, с цепочкой квестов, в остальном ты полную чушь и ахинею морозишь, тупые идеи ради идеи и не более.
Я описал интересную механику которая была реализована в других играх, то что в этом кастрированном выкидыше всё максимально недоделано ни кто и не спорит, я уж не говорю про то что спустя кучу патчей серьезные косяки так и не исправили, зато добавят белок. Ну а то что ты готов жрать любой шлак это только твои проблемы.
Дружище тебе таблетки принимать надо, а то у тебя пердак разрывает от моих постов.
сталкеры теперь без своих орешек ходить будут, ужас какой
Белки… ясно. мда
Вроде не первое апреля...
И нафиг ? Игра и так еле дышит, а тут ещё бесполезные белки будут % производительности отнимать
Можно пошутить про водку... Но уже нет желания шутить про сталкер 2.
И что-то нет больше новостей про апдейты для старых игр.
Я же не белка, что бы беречь орешки…(
Это у меня белочка или в игре?
Раньше сталкеры ссали везде, теперь ни одно писающего не замечаю, эту механику вырезали? Понимаю что это рофл, но ее ж для чего то изначально добавили
Добавили белок и гостинг в подарок
Нет им веры давно 😏
Ждём сравнения от ютуберов где белки в Сталкере тупее чем тараканы в Халф-Лайф🤣
p.s самый главный вопрос:могут ли белки бегать по деревьям,или это сложно реализуемо😁