ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 16 183 оценки

"Берегите ваши орешки": свежий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит в игру новых обитателей Зоны

Gutsz
Новости

Разработчики из GSC Game World, как и обещали, начали делиться подробностями предстоящего обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Свежий апдейт принесет с собой ряд исправлений и технических улучшений, но главное — новых обитателей Зоны. И хотя нововведение нельзя назвать масштабным, оно точно добавит атмосферы и подчеркнет проработку открытого мира.

Как сообщили в команде разработчиков шутера, с патчем 1.3 в игре появятся белки — юркие и неутомимые создания, которые теперь будут населять окрестности. В одном из опубликованных видеороликов разработчики показали целую стайку этих зверьков, беспечно носящихся по лесу. Несмотря на обилие куда более опасных существ, белки способны доставить сталкерам определенные неудобства.

Не так опасны, как местные мутанты, но могут лишить любого сталкера орешков.

— шутливо заявили разработчики.

Кроме забавных нововведений, S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидает и крупное дополнение, которое, по словам разработчиков, удивит игроков и освежит Зону. GSC Game World пока не раскрывает подробностей, но обещает, что первые материалы появятся в ближайшее время.

Первое дополнение для S.T.A.L.K.E.R. 2 удивит игроков и "освежит" Зону

Следующее обновление для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет в период с 10 по 16 марта. Об этом рассказал один из разработчиков в официальном канале сообщества проекта.

17
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Большая Флейта
с патчем 1.3 в игре появятся белки

Обновление, которое стоит очередных 100гигов

12
Jayne Cobb

Свежий апдейт принесет с собой ряд исправлений и технических улучшений, но главное — новых обитателей Зоны.

Будет весело...

7
danilukHF

ЧЕ столько времени ковырялись они там чтобы белок добавить? Лут с мутантов включили нет официально?

4
OculusMortem

Зачем?

-4
antonborisov198 OculusMortem

Чтобы ты мог позадавать тупые вопросы)

3
gruby_uk antonborisov198

Он задает вполне резонный вопрос. Лут с мутантов нахрен не нужен, деньги там и так некуда девать, добавлять еще один источник денег-бессмысленно.

1
K0t Felix

Новые обитатели Зоны, будут лишать всех нпс кохонес?

3
OculusMortem

Бесполезное, зря свои силы на это тратили, но ладно, будет еще + к общему антуражу.

2
Пользователь ВКонтакте

Понятно, от количества выпитой водки у Скифа появится белочка и даже не одна. // Alexander Sbercotoff

2
janerossi

То-есть, взяли крыс, поменяли тушку на белку, и все. Спасибо... Бл.. да что за скам???

2
Liwan

Белок мы заслужили... Оптимизация не нужна. Вот ИДИОТЫ то................

2
saa0891
Как сообщили в команде разработчиков шутера, с патчем 1.3 в игре появятся белки

Нет что бы добавить каких нибудь оригинальных, интересных и опасных мутантов типа контроллера и бюрера с таким же интересными и оригинальными способностями, ну или например группировку или отбитых учёных которые могли бы контролировать мутантов аля когти смерти анклава из Fallout 3, (при чём там ещё было прикольно что можно было повредить устройство контроля и тогда коготь нападал на всех, в Fallout 4 когтей вообще можно ловить в клетки, приручать и оставлять их для охраны поселений, правда опять же если устройство контроля повредят или вырубят электричество мало ни кому не покажется), нет будем добавлять белок.

0
OculusMortem

Отбитые ученые, которые пытались контролировать мутантов, уже есть в игре, с цепочкой квестов, в остальном ты полную чушь и ахинею морозишь, тупые идеи ради идеи и не более.

-2
saa0891 OculusMortem
Отбитые ученые, которые пытались контролировать мутантов, уже есть в игре, с цепочкой квестов

Я описал интересную механику которая была реализована в других играх, то что в этом кастрированном выкидыше всё максимально недоделано ни кто и не спорит, я уж не говорю про то что спустя кучу патчей серьезные косяки так и не исправили, зато добавят белок. Ну а то что ты готов жрать любой шлак это только твои проблемы.

в остальном ты полную чушь и ахинею морозишь, тупые идеи ради идеи и не более.

Дружище тебе таблетки принимать надо, а то у тебя пердак разрывает от моих постов.

0
Анжелика04

сталкеры теперь без своих орешек ходить будут, ужас какой

0
KotBaly

Белки… ясно. мда

0
antonborisov198

Вроде не первое апреля...

0
Nodas

И нафиг ? Игра и так еле дышит, а тут ещё бесполезные белки будут % производительности отнимать

0
hpi

Можно пошутить про водку... Но уже нет желания шутить про сталкер 2.

0
spaMER_ID

И что-то нет больше новостей про апдейты для старых игр.

0
Marko Ponelli

Я же не белка, что бы беречь орешки…(

0
5uperNova

Это у меня белочка или в игре?

0
CostlyAelinor

Раньше сталкеры ссали везде, теперь ни одно писающего не замечаю, эту механику вырезали? Понимаю что это рофл, но ее ж для чего то изначально добавили

0
janerossi

Добавили белок и гостинг в подарок

0
UralGames83Ru

Нет им веры давно 😏

-1
h1fter

Ждём сравнения от ютуберов где белки в Сталкере тупее чем тараканы в Халф-Лайф🤣

p.s самый главный вопрос:могут ли белки бегать по деревьям,или это сложно реализуемо😁

-2