ЧАЭС возвращается: кадры пульта 4-го блока из первого DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2

Появились свежие кадры одной из новых локаций первого дополнения для S.T.A.L.K.E.R. 2: «Сердце Чернобыля». На видео видно пульт управления 4‑м энергоблоком Чернобыльской АЭС — одна из самых знаковых и атмосферных точек вселенной S.T.A.L.K.E.R., которая, по словам разработчиков, гарантированно вернётся в игровой мир.
Ключевые факты:
- Что показали: короткие фрагменты геймплейной среды с пультом управления четвёртого блока ЧАЭС — детализированные приборы, панели и окружение с характерной для локации графикой и светом.
- Подтверждение уровня: возвращение уровня было анонсировано и подтверждено примерно полтора месяца назад, теперь появившиеся кадры служат визуальным подтверждением разработки контента.
- Ожидаемые сроки: выпуск первого DLC планируется в течение 2026 года. Точные дата и окно релиза не объявлены.
- Технические обновления: перед выходом дополнения разработчики готовят как минимум два крупных патча, один из которых включает переход игры на новую версию движка — Unreal Engine 5. Это обновление обещает улучшения в освещении, детализации и производительности, но потребует дополнительной полировки и оптимизации.
Не понимаю хейтеров.Да ,отсутствие русского языка это безусловно минус,но игра то сама вроде как вполне норм.Наиграл примерно часов 5 через геймпасс,пока ее оттуда не убрали.Пока есть туева хуча других проектов которые надр пройти,включая vr проэкты и моды.Обязательно куплю и пройду до конца со временем,может и скидка будет хорошей к тому времени.К самой игре нареканий нет,оптимизация тоже вроде в порядке.Играю на ноутбуке с 5090 это аналог настольной 5070 .проблем никаких не испытывал.фпс в поряде.графоний тоже.
да это обычные клоуны) тут подосрали, а потом бегом качать на торрент
Игра хотя бы перестала страдать от урины 5???
как перестанет если она ней же
Crtl + v отпусти!
Прикольно
говорят что видео сделано на новом движке из-за надписи на столе 5.5.4 и что стакан прозрачный
"Новый движок" это ты конечно загнул. Обновлённый, да, но это всё тот же анрил.
А чё,в Сталкере 2 нет ЧАЭС как уровня?
В ТЧ и ЧН было аж 2 огромные локации...
Ща переигрываю как раз в очень заможенный ТЧ (ОП 2.2) и там как раз потенциал этих локаций отлично раскрыт.
Нету
Ждем дополнение, надо главный квест переделать под новые локации