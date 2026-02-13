ЧАЭС возвращается: кадры пульта 4-го блока из первого DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2

Появились свежие кадры одной из новых локаций первого дополнения для S.T.A.L.K.E.R. 2: «Сердце Чернобыля». На видео видно пульт управления 4‑м энергоблоком Чернобыльской АЭС — одна из самых знаковых и атмосферных точек вселенной S.T.A.L.K.E.R., которая, по словам разработчиков, гарантированно вернётся в игровой мир.

Ключевые факты: