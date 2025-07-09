Чернобыльская Зона расширяется: S.T.A.L.K.E.R. 2 прибудет на PlayStation 5 до конца года

После выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на ПК и Xbox Series в ноябре прошлого года, среди игроков активно ходили разговоры: а доберётся ли игра до консолей Sony? Представители студии GSC Game World долгое время уклонялись от прямых ответов, ссылаясь на занятость пострелизной поддержкой, исправлением ошибок и улучшением производительности. На протяжении месяцев фанатам оставалось лишь надеяться и опираться на слухи. И вот — спустя более полугода — подтверждение наконец поступило официально.

Разработчики анонсировали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5 и PS5 Pro до конца 2025 года. В версии для консолей Sony обещают полную поддержку особенностей контроллера DualSense — включая адаптивные триггеры и тактильную отдачу. Кроме того, ведётся работа над дополнительными техническими улучшениями для PS5 Pro, что может включать повышенное разрешение и стабильную частоту кадров.

Примечательно, что вместе с релизом на новой платформе в игру могут быть интегрированы пользовательские модификации. На ПК полноценная поддержка модов появилась в начале лета, и теперь сообщество активно создаёт новые локации, квесты и улучшения. Не исключено, что часть этих функций перекочует и на PlayStation, расширив возможности игроков по настройке Зоны под себя.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 ожидается до конца 2025 года. Точная дата будет объявлена позже — вероятнее всего, в рамках выставки Gamescom 2025, где, по некоторым данным, может быть представлен играбельный билд для консоли.