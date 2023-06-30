Демонстрация всех аномалий из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник того самого Сталкера» опубликовало ролик с демонстрацией всех аномалий и аномальных полей, которые есть в утекшем билде S.T.A.L.K.E.R. 2. Можно увидеть в действии «Магму», «Подушку», «Хлопок», «Трамплин», «Маковое поле» и другие загадочные пространственные явления Зоны.

S.T.A.L.K.E.R. 2 не показали на прошедшем 11 июня Xbox Games Showcase. Это не стало неожиданностью — о том, что игра пропустит июньские презентации, сообщил представитель студии. Игра все еще ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series, также сразу после релиза она попадет в Game Pass.