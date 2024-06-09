Демоверсию S.T.A.L.K.E.R 2 привезли на Summer Game Fest 2024

GSC Game World привезли на игровую зону Summer Game Fest 2024 свежую демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. В данный момент демоверсия доступно только эксклюзивным участникам и журналистам. Но в сеть уже успели выложить фотографии со стенда игры.
Также сегодня вечером на Xbox Games Show Case должна состоятся долгожданная демонстрация геймплея игры, о чем разработчики упомянули в своем Discord-канале.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля назначен на 5 сентября 2024 года. Игра будет временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.
Четко, надеюсь хоть одна годная игра на этот год. Пох на хейтеров, любителей кс,дота и прочего шлака. Соло шутеров катастрофически мало выходит...
SPT-AKI с тобой не согласны.
Так, вот не надо ля-ля про дотеров. Я тоже жду Сталкер 2 и хотелось бы, чтобы он все-таки был качественным.
Надеюсь этот шлак не играбельный перенесут ещё 100 раз и никогда не выйдет)
Количество политоты будет закаливать, в топку это политпродукт
Это шлак неиграбельный и его перенесут ещё раз 100 и он на вряд ли выйдет
Середина 2024 года... Игра должна была выйти в 2022 xD Демо в августе 2023, демо в июне 2024! Главное покупайте предзаказы)
напомни нам еще раз 200 а то мы и не знали без тебя!
В 2025 напомню ;)
сначала в 2021 планировали, а первоначальную сталкер 2 на хрей отменили в 2011 году
Какие предзаказы в рф
Ты не понял Сталкер ,должен придерживаться традиций. А то он не Ждалкер тогда .Все по фен-шую . Надо ещё года на три ,задержать .тогда вообще чётко
Очередной фейк нюс, я подобные новости уже лет 5 наблюдаю, не верите, почитайте сами, вот из последнего, тут на PG:
Xbox: S.T.A.L.K.E.R. 2, Towerborne и другие игры покажут на Paris Games Week 2023
STALKER 2 появится на выставке PGA 2023 в Польше
S.T.A.L.K.E.R. 2 для PlayStation 5 засветился на Tokyo Game Show 2023
S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут на Gamescom завтра - первые фото со стенда
и так далее, а вы ещё и лайкаете эти новости, не проверив даже элементарно источник, которого НЕТ, и создатель поста не указал, и уже не говоря о том, что создатель поста, только и пишет про СРАЛКЕР 2!!!🤔👎 Он БОТ по сралкер 2 " Sefast "
У него все посты про Сралкер 2, за счёт этого и собирает лайки, и ни в одном посте нет источника, а Админы PG, молча пропускают как эксклюзив и авторский пост!🤬
P.S. Народ, поверьте мне на слово, если будет серьёзная, официальная (неважно какая, и уж если так все ждут S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl) новость, вы её увидите не просто на просторах инета и сомнительных сайтах и каналах, я уверен, её прорекламируют даже на центральных каналах телика, как это сделали в РФ про GTA 6!
Это не фек, я лично окуел с этой новости, когда смотрел в прямом эфире!
Подожду Pirate Edition
Сейчас журналисты опять обплюются и релиз снова перенесут)))
Пиратка EFT c коопом смотрит на сабж на на г овно.
В данный момент демоверсия доступно только эксклюзивным участникам и журналистам. Это что бы ее ниже плинтуса не опустили // Антон Крупнов
Конечно не жду как кингдом кам, но буду рад поиграть.
Хотя буду честным, я до сих пор боюсь играть в первый сталкер. Последний раз проходил на колонках и с девушкой рядом. Эти монстры, звуки меня пугают.
Единственное моё подозрение, что с оптимизацией будут серьезные проблемы. Я вижу этот анреал енжин через экран, а там еще через экран.
как минимум всю трилогию лучше перепройди,дабы освежить сюжет)
Ты наверное девушку спутал с монстром - Кровососом )))
Да там не то чтобы прям большой сюжет, на который стоит тратить кучу времени. Плюс уверен, разрабы должны учесть, что наверняка будет и не мало новой аудитории, которая не шибко то и знакома с серией, тем более западные игроки. Со времен ЗП очень много времени прошло все-таки.
А я проходил аномали, там все в одном.
Ну хз, интерес уже угас. Слишком долго тянули с этой игрой, да и вся ситуация вокруг неё так же не радует. Если игра не выйдет в хорошей оптимизации, что почти не реально, то точно будет провал. Даже любовь небольшой базы фанов сталкера её не спасёт. Конечно, лично я буду только рад, если игра выйдет хотя бы нормальной, но как-то уж слишком сомнительно.
Мне кажется она выйдет, но будет не рыба не мясо как Даун Лайт 2. Тем более с англ. озвучкой и полностью потерянной атмосферой
В том то и дело, что скорее всего так и будет, а ведь мог выйти маленький шедевр, но увы
- только эксклюзивным участникам
нормальным языком пишите! известным стримерам, каким-то критикам, пропихающим повестки или спонсорам) так было бы понятнее.
Твое место на параше нормальным язЫком !
Напомнить когда она должна была выйти и сколько раз уже переносили?
Когда выйдет - тогда напомнишь.
В конце 22го же?
Про пустые локи вот эти одни те же походу кажут еще ему расскажи.
Ну новый перенос был бы забавным. Некоторые люди покупали карты 30-ой серии для игры - они уже устарели. Некоторые (вроде меня) купили карты 40-ой серии - они тоже скоро устареют...
Ты описал огромное множество релизов последних лет. Почему этот случай уникален мне не понятно.
Твой комментарий говорит об обратном.
Ну сталхер 2 то уж всех уделает(нет, ибо будет забагованным, что и через десятки лет не починят) особенно смуту...надеюсь.
Вы как из дурки сбежали а?
истинным фанатам они большую кучу у ног навалили
Ну значит 5 сентября 2024 года GSC скажут "Всем кому мы должны - прощаем"
Лев Валерианович одобряе
Ее сегодня думаю перенесут на 25 изза того что русские чтото там сдели))
ща еще удалят надеюсь, украинская игра провалится =)
Самое забавное, что никто не нагадил в штаны GSC больше, чем сами GSC. Никто не заставлял их вести себя так, как они повели. Удивительно, что находятся люди, которые умудряются их выгораживать - уровень терпения попросту зашкаливает.
Скажи, пожалуйста, к чему ты ЭТО пишешь? Ты еще удивляешься чего удаляют!!?
да уже плевать всем на ждалкер, есть атомик и метро, скоро будет Пионер
Новая демонстрация?
Заценим.
Игра на релизе будет неоптимизированной и они потратят еще 2 года выпуская патчи, скриньте. Сорри за правду. У меня есть травма из-за предзаказа киберпанка 2077
Срочно предзаказ самый дорогой
А повесточка будет или нет кто знает.
смотря на что ты ущемляешься, вроде как на пда у нпс будет эмблема тризуба
Русофобию обиженные точно завезут по самый верх. Ещё и историю перепишут, в общем, по классическому сценарию.
Баб в игру добавят, каких хз, геев и трансов.. я с трудом представляю, как их сюда впихнуть можно. Хотя бг3 засунул их по самое горло.
Вот даже не знаю что делать, разрываюсь - полное издание в эпике за 2200р можно взять, что как бы дешево по нынешним меркам, но в то же время платить ублюдкам разрабам, ненавидящих мою страну, как то не хочется
Дам тебе легкий выход - просто не играй в игру от ублюдков разработчиков.
зачем покупать? на торрентах будет, нечего их спонсировать
Возьмёшь со скидкой 100% на торренте, только и всего.
не советую покупать игру сделанную фашистами. если уж не имётся то скачивайте пиратку. нельзя поддерживать тех, ктоо призыавл резать русню. да и те кто все таки купят ее, попадут под статью измена родине, дизертирство и прочие статьи в военное время // Вячеслав Манаков
Во-первых, у нас невоенное время.
Во-вторых
весёлые истории из головы, да? Давно подобное в УК есть?
Отлично, ждем-с вечернюю демонстрацию геймплея
Ну надеюсь, очень надеюсь что в этот раз действительно осталось недолго, благо сегодня уже узнаем. И было бы отлично выпустить её (демку) в стим, с удовольствием бы попробовал.
там на правом телеке игра поинтереснее -REPLACED
Учитывая из какой страны привезли - сейчас все обзоры будут о том, что игра - прорыв тысячелетия...
прорыв канализации кек
ну, сталкеры для своего времени были хороши, а сейчас вроде похожих на сталкер 2 игр мало или вообще нету
ну че неверующие выкусите , минуса в студию
Кто и во что не верил?
Демоверсию S.T.A.L.K.E.R 2 привезли на Summe
Главное что б не дермоверсию
Не удивлюсь если это будет хуже по качеству чем смута
Какой-то варфейс из ассетов
как надоели обиженные и ущемленные на игровые студии! таких бы было меньше если бы хватало ума понять что нельзя ничего ждать, не верить ни им, ни журналистам ни обзорам! только пока сам в нее не поиграешь.
Золотое слова, но увы, люди почему-то заряжаются рекламными роликами, а потом начинают фантазировать, какая офигенная игра будет, какие офигенные будут возможности, как они будут в неё играть и погружаться в атмосферу.
P.S.А так, обе стороны виноваты. Издатель вводит в заблуждение рекламными материалами, а люди тем, что в это верят.
Современные псевдогеймеры в игры то и не играют. У них как раз геймплей - это обсасывать на форумах новости, смотреть обзоры и читать посты от игроков и таких же псевдогеймеров. Даже необязательно компьютер для этого иметь - зато всегда на хайпе, на одной волне с популярным мнением.
Ситуация, как и со Смутой 1 в 1. Что там, что тут тянули показ геймплея до последнего. Так что уверен на 100, что игра будет полный отстой, недостойный даже скачивания с торрентов.
З.ы Плевать на секту сралкерофанов, с пеной у рта минусящих всё и вся =) Им хоть гoвно на тарелку положи - всё равно будут облизываться )
мы не расстроимся если не скачаешь.
Уже не 1 в 1. Смуту быстро сляпали и выкинули на рынок, как ненужный кусок, чем собственно и получилась. Тут же сложнее и скорее напоминает ситуацию с The Day Before - смена локаций, всевозможные презентации, ролики что сляпаны скорее для инвесторов и естественно оттягивание релиза как можно дольше.
Ну все же у создателей смуты опыта не было делать игры, у этих разрабов почти 20 лет.
на пегаче наоборот секта сталкер-хейтеров, не путай
Посмотрим. Главная игра года же.
Для таких недалеких, как ты, разве что
это точно
С2 чи KCD 2
Даже бесплатно не буду играть в это. Эти UKROРазрабы, еще доплачивать должны, что бы в их игру года играли)
полюбому пиратку угонишь как и большинство.
Да полюбому как выйдет самый первый на тарэнт побежит
сказать не значит сделать, для многих их же слова пустой звук