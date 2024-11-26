Digital Foundry: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl проседает до 0 FPS на Xbox Series X

Вышедшая на прошлой неделе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl столкнулся с волной критики из-за технических проблем. Даже на Xbox Series X производительность игры вызывает серьёзные вопросы: несмотря на заявленную оптимизацию, шутер страдает от заиканий, ошибок и внезапных спадов FPS.
По данным Digital Foundry, в режиме производительности частота кадров на Xbox Series X колеблется между 40 и 50 FPS. Однако в сложных локациях с большим количеством NPC игра может проседать до 0 FPS. Особенно это заметно в городах с высокой плотностью населения.
В одном из таких эпизодов шутер полностью замирает на целых шесть секунд, прежде чем восстановить работу на уровне 40 FPS. Аналитики подчёркивают, что это один из худших примеров производительности на современной консоли.
Игра замирает на шесть секунд. 0FPS в течение шести секунд. Это просто жестоко.
Даже на мощном ПК с процессором Ryzen 7 7800X3D частота кадров в таких местах может снижаться до 40 FPS, что указывает на проблемы в оптимизации игры. Однако на Xbox ситуация оказывается куда более серьёзной.
Студия GSC Game World активно работает над исправлениями, но текущие проблемы вызывают разочарование. Учитывая, что игра разрабатывалась с учётом консолей Xbox, такие проседания стали настоящим ударом для фанатов.
столько лет ждали, теперь 6 секунд не подождут, что-ли?
А ты хорош! Хах
Шесть секунд, чтобы перевести дух от захватывающего геймплея..
Я хуже оптимизированной игры за 25 лет игрового стажа не видел, просто позор
А киберпанк? А бэтмен, кривой порт на пк?
...сралкер 2 пока что топ 1 по худшей оптимизации, по сути продают бета версию, даже кибербаг и ватман на старте работали лучше...
киберпук был хуже ведь, да и в целом были проекты, где вообще никакое железо не помогало, а тут я на 4070 играю в 60 стабильных фпс с локом на 60.
А прошлогодние Голум и Кинг-Конг для тебя шутки что ли?
Кому ты чешешь? КБ был неиграбельнвм куском ховна на старте.
Все игры за кривой релиз заслуживают самой жесткой критики. Или Сталкер это другое?
Там вообще западные обзорщики в тесте карт говорят 4060ти это плохая карта для 1080р, а не игра))) 4080 в 2к с длсс тоже проседает, это все карты виноваты, разрабы молодцы))
Бэтмена с киберпанком убирали вообще с продажи и отправляли на доработку.Тут же понятно,что это другое)
Епнутые
Или игры, которым вы поставили высокие оценки, "10 из 10". Что, там всё идеально?
Да. В этих играх (за исключением той, что ещё не вышла) мною не было замечено ни одного бага.
человеческий глаз не видит больше нуля fps, без паники // Данила Мудров
А софтлок на химзаводе они оценили?)
Да потому что поиставка - это пустая трата денег в нынешнее время! )))
наверно шейдеры подгружаются)
Ну и где хомячки у которых всё замечательно работает? Летает как они говорят
Не проблема! Будем играть в режиме слайд-шоу! :-)
Не помню, чтоб за всю жизнь видел где-то просадки до такой цифры).
Вот кстати такие же дропы у меня в хогвартсе , все идёт гладко 100 пфс , потом дроп по 5-10 кадров , тоже хрен знает почему
Как на плэйстэйшон, ноль
Где патчи? О которых говорят. Но их нету.
филька спенсер приседает до нуля игр в год хотя обещал 666 тыщ хитов ААА в секунду
Ну так железо умд хз какой давности. Зен 2 вроде.
Бэтмен АК на релизе для ПК,отзывали и деньги возвращали из багов и плохой оптимизации вообще то.Ах ну да,это другое.
Хочешь, чтобы деньги вернули?
не понимаю как русские могут покупать это дерьмо после демонстрации роликов где в игре по радио играют песни с призывами убивать русских, это что-то на уровне власовцев
Добавлю своих 5 копеек (чисто фигурально). Это ж надо было додуматься сделать так что бы стамина тратилась для удара ножом, который судя по геймплею размером меньше иголки. И это одна из претензии.
Игра очень процессорозависима, а с внедрением A-Life производительность по CPU упадет еще в разы. На Моем I7 2600K @4.5 без дегенерации кадров от AMD нормально не поиграть. С ней же существенный инпут лаг и желе, но это лучше чем вообще не играть и так даже в разрешении 720p и минимальных настройках.
Сам же я играю на Epic настройках с дегенерацией в 1080P. Удовольствие получаю от процесса но хотелось бы лучше. Это первая игра которая так нагибает мой процессор.
Пфф // Реверсивный Антрополог
А-ля киберпанк 2077. // Алексей Щелоков
Хуже, по моему киберпанк на релизе и то лучше работал. Да каво я на релизе ещё на fx 6300 играл в паре с 590 рыксой, там всё значительно лучше было
прохожу на S игру и проблем таких нет, всё стабильно, причем первый запуск был каким то ватным, аномалии такое ощущение в несколько фпс работали, сейчас всё работает нормально и стабильно
не как смута жидко и точка // Maxim Maisak
Ахах, ну смута ведь тоже раскрученная франшиза и эксклюзив Xbox, да?