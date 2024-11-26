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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.7 6 753 оценки

Digital Foundry: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl проседает до 0 FPS на Xbox Series X

butcher69
Новости

Вышедшая на прошлой неделе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl столкнулся с волной критики из-за технических проблем. Даже на Xbox Series X производительность игры вызывает серьёзные вопросы: несмотря на заявленную оптимизацию, шутер страдает от заиканий, ошибок и внезапных спадов FPS.

По данным Digital Foundry, в режиме производительности частота кадров на Xbox Series X колеблется между 40 и 50 FPS. Однако в сложных локациях с большим количеством NPC игра может проседать до 0 FPS. Особенно это заметно в городах с высокой плотностью населения.

В одном из таких эпизодов шутер полностью замирает на целых шесть секунд, прежде чем восстановить работу на уровне 40 FPS. Аналитики подчёркивают, что это один из худших примеров производительности на современной консоли.

Игра замирает на шесть секунд. 0FPS в течение шести секунд. Это просто жестоко.

Даже на мощном ПК с процессором Ryzen 7 7800X3D частота кадров в таких местах может снижаться до 40 FPS, что указывает на проблемы в оптимизации игры. Однако на Xbox ситуация оказывается куда более серьёзной.

Студия GSC Game World активно работает над исправлениями, но текущие проблемы вызывают разочарование. Учитывая, что игра разрабатывалась с учётом консолей Xbox, такие проседания стали настоящим ударом для фанатов.

17
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
Great-heartedElio

столько лет ждали, теперь 6 секунд не подождут, что-ли?

49
Esgrammor

А ты хорош! Хах

9
Сергей Понащенко

Шесть секунд, чтобы перевести дух от захватывающего геймплея..

20
Dark1994

Я хуже оптимизированной игры за 25 лет игрового стажа не видел, просто позор

15
hpi

А киберпанк? А бэтмен, кривой порт на пк?

-3
barabear hpi

...сралкер 2 пока что топ 1 по худшей оптимизации, по сути продают бета версию, даже кибербаг и ватман на старте работали лучше...

5
Retire71 barabear

киберпук был хуже ведь, да и в целом были проекты, где вообще никакое железо не помогало, а тут я на 4070 играю в 60 стабильных фпс с локом на 60.

0
PolGhost

А прошлогодние Голум и Кинг-Конг для тебя шутки что ли?

0
5uperNova barabear

Кому ты чешешь? КБ был неиграбельнвм куском ховна на старте.

0
North235

Все игры за кривой релиз заслуживают самой жесткой критики. Или Сталкер это другое?

8
negativ...

Там вообще западные обзорщики в тесте карт говорят 4060ти это плохая карта для 1080р, а не игра))) 4080 в 2к с длсс тоже проседает, это все карты виноваты, разрабы молодцы))

9
VIGITAL1

Бэтмена с киберпанком убирали вообще с продажи и отправляли на доработку.Тут же понятно,что это другое)

2
петюша васькинов negativ...

Епнутые

1
ZAUSA
Или Сталкер это другое?

Или игры, которым вы поставили высокие оценки, "10 из 10". Что, там всё идеально?

-1
North235 ZAUSA

Да. В этих играх (за исключением той, что ещё не вышла) мною не было замечено ни одного бага.

0
Пользователь ВКонтакте

человеческий глаз не видит больше нуля fps, без паники // Данила Мудров

4
Glukinc

А софтлок на химзаводе они оценили?)

2
askazanov

Да потому что поиставка - это пустая трата денег в нынешнее время! )))

2
Ellie Williams

наверно шейдеры подгружаются)

2
петюша васькинов

Ну и где хомячки у которых всё замечательно работает? Летает как они говорят

2
AchingGarrison

Не проблема! Будем играть в режиме слайд-шоу! :-)

1
Котян Сутоевич

Не помню, чтоб за всю жизнь видел где-то просадки до такой цифры).

1
Данила Бродский

Вот кстати такие же дропы у меня в хогвартсе , все идёт гладко 100 пфс , потом дроп по 5-10 кадров , тоже хрен знает почему

0
Simple Jack

Как на плэйстэйшон, ноль

1
UndisturbedDelbert

Где патчи? О которых говорят. Но их нету.

1
Wolfenstein

филька спенсер приседает до нуля игр в год хотя обещал 666 тыщ хитов ААА в секунду

0
hpi

Ну так железо умд хз какой давности. Зен 2 вроде.

0
VIGITAL1

Бэтмен АК на релизе для ПК,отзывали и деньги возвращали из багов и плохой оптимизации вообще то.Ах ну да,это другое.

0
Denis Kyokushin
Бэтмен АК на релизе для ПК

Хочешь, чтобы деньги вернули?

0
WildAfriel

не понимаю как русские могут покупать это дерьмо после демонстрации роликов где в игре по радио играют песни с призывами убивать русских, это что-то на уровне власовцев

0
1barac9U7ada7

Добавлю своих 5 копеек (чисто фигурально). Это ж надо было додуматься сделать так что бы стамина тратилась для удара ножом, который судя по геймплею размером меньше иголки. И это одна из претензии.

0
Pirat13666

Игра очень процессорозависима, а с внедрением A-Life производительность по CPU упадет еще в разы. На Моем I7 2600K @4.5 без дегенерации кадров от AMD нормально не поиграть. С ней же существенный инпут лаг и желе, но это лучше чем вообще не играть и так даже в разрешении 720p и минимальных настройках.

Сам же я играю на Epic настройках с дегенерацией в 1080P. Удовольствие получаю от процесса но хотелось бы лучше. Это первая игра которая так нагибает мой процессор.

0
Пользователь ВКонтакте

Пфф // Реверсивный Антрополог

-1
Пользователь ВКонтакте

А-ля киберпанк 2077. // Алексей Щелоков

-1
петюша васькинов

Хуже, по моему киберпанк на релизе и то лучше работал. Да каво я на релизе ещё на fx 6300 играл в паре с 590 рыксой, там всё значительно лучше было

1
my93

прохожу на S игру и проблем таких нет, всё стабильно, причем первый запуск был каким то ватным, аномалии такое ощущение в несколько фпс работали, сейчас всё работает нормально и стабильно

-3
Пользователь ВКонтакте

не как смута жидко и точка // Maxim Maisak

-3
Евгений Кондратенко

Ахах, ну смута ведь тоже раскрученная франшиза и эксклюзив Xbox, да?

1