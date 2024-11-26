Digital Foundry: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl проседает до 0 FPS на Xbox Series X

Вышедшая на прошлой неделе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl столкнулся с волной критики из-за технических проблем. Даже на Xbox Series X производительность игры вызывает серьёзные вопросы: несмотря на заявленную оптимизацию, шутер страдает от заиканий, ошибок и внезапных спадов FPS.

По данным Digital Foundry, в режиме производительности частота кадров на Xbox Series X колеблется между 40 и 50 FPS. Однако в сложных локациях с большим количеством NPC игра может проседать до 0 FPS. Особенно это заметно в городах с высокой плотностью населения.

В одном из таких эпизодов шутер полностью замирает на целых шесть секунд, прежде чем восстановить работу на уровне 40 FPS. Аналитики подчёркивают, что это один из худших примеров производительности на современной консоли.

Игра замирает на шесть секунд. 0FPS в течение шести секунд. Это просто жестоко.

Даже на мощном ПК с процессором Ryzen 7 7800X3D частота кадров в таких местах может снижаться до 40 FPS, что указывает на проблемы в оптимизации игры. Однако на Xbox ситуация оказывается куда более серьёзной.

Студия GSC Game World активно работает над исправлениями, но текущие проблемы вызывают разочарование. Учитывая, что игра разрабатывалась с учётом консолей Xbox, такие проседания стали настоящим ударом для фанатов.