ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 940 оценок

DLC для STALKER 2 порадует игроков углубленным сюжетом с историями о "старых и новых тайнах"

Gruz_ Gruz_

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, в интервью FRVR поделились некоторыми деталями о первом дополнении для игры, сообщив, что в настоящее время разработчики сосредоточены на проработке сюжета DLC, в котором также появятся новые игровые механики

На вопрос журналистов относительно возвращения Скифа как главного героя в предстоящем дополнении, авторы в очередной раз ушли от ответа. Вместе с тем разработчики обещают «новый уровень» постановки катсцен, больше знаковых игровых моментов и интересных персонажей, а также ответы на некоторые тайны и новый взгляд на мир S.T.A.L.K.E.R.

По мнению авторов, первое DLC будет масштабным и продолжительным, с «действительно увлекательным сюжетом», способным впечатлить фанатов. Более подробную информацию о дополнении разработчики обещают раскрыть уже в ближайшее время.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что выход первого дополнения для STALKER 2 запланирован на 2026 год.

28
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
DemandingRufus

6 раз переписывали основной сюжет, чтобы выкатит историю про потерянные вещи. Теперь заявляют, что порадуют игроков сюжетом DLC. Каких игроков? Фанатов Сталкера с 40 IQ?

11
ZAUSA
6 раз переписывали основной сюжет, чтобы выкатит историю про потерянные вещи. Теперь заявляют, что порадуют игроков сюжетом DLC. Каких игроков? Фанатов Сталкера с 40 IQ?

4 раза играть в "Сталкер" в надежде, что теперь будет всё иначе, - это, конечно, признак высокого IQ. Или вы очередной хейтер, у которого просто горит?

13
Эдик Писюкович ZAUSA

Как у тебя связано перепрохождение первого сталкера с горением хейтерства?

4
askazanov

Ништяк, ждём

7
Aaro Niro

Сталкер, так-то, стал нежелательным элементом на территории РФ. Я бы на месте автора дважды подумал, прежде чем новость про эту игру выпускать, а то какой-нибудь РКН заметит статью, и мало ли что у них взбредет в голову.

6
нитгитлистер

не мало ли что а вполне себе конкретные всем известные действия. так что если пг станет недоступен мы знаем кому сказать ха это спасибо))

2
Константин335

Откуда вы такие вылазите? Под каждой новостью находятся кто пишет это. 15р. отрабатываете?

6
Ом Метр

Видимо ты новости жопой читал.

2
Evgen Lawson

куда еще глубже? XD

5
CoolKaz

А где же комментарии "Ыыы игру запретили почему на сайте есть новости про сралкер? Вас посадят ))) ыыы"?

4
BluntZebulon

Действительно где?

Goodvini

Ключевое слово «обещают» ))

2
Kentarou

Ждем

2
RemoteAeneas

Зона пустая. Только и наполняй квестами. Чур,хорошими.

1