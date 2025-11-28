DLC для STALKER 2 порадует игроков углубленным сюжетом с историями о "старых и новых тайнах"

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, в интервью FRVR поделились некоторыми деталями о первом дополнении для игры, сообщив, что в настоящее время разработчики сосредоточены на проработке сюжета DLC, в котором также появятся новые игровые механики
На вопрос журналистов относительно возвращения Скифа как главного героя в предстоящем дополнении, авторы в очередной раз ушли от ответа. Вместе с тем разработчики обещают «новый уровень» постановки катсцен, больше знаковых игровых моментов и интересных персонажей, а также ответы на некоторые тайны и новый взгляд на мир S.T.A.L.K.E.R.
По мнению авторов, первое DLC будет масштабным и продолжительным, с «действительно увлекательным сюжетом», способным впечатлить фанатов. Более подробную информацию о дополнении разработчики обещают раскрыть уже в ближайшее время.
Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что выход первого дополнения для STALKER 2 запланирован на 2026 год.
6 раз переписывали основной сюжет, чтобы выкатит историю про потерянные вещи. Теперь заявляют, что порадуют игроков сюжетом DLC. Каких игроков? Фанатов Сталкера с 40 IQ?
4 раза играть в "Сталкер" в надежде, что теперь будет всё иначе, - это, конечно, признак высокого IQ. Или вы очередной хейтер, у которого просто горит?
Как у тебя связано перепрохождение первого сталкера с горением хейтерства?
Ништяк, ждём
Сталкер, так-то, стал нежелательным элементом на территории РФ. Я бы на месте автора дважды подумал, прежде чем новость про эту игру выпускать, а то какой-нибудь РКН заметит статью, и мало ли что у них взбредет в голову.
не мало ли что а вполне себе конкретные всем известные действия. так что если пг станет недоступен мы знаем кому сказать ха это спасибо))
Откуда вы такие вылазите? Под каждой новостью находятся кто пишет это. 15р. отрабатываете?
Видимо ты новости жопой читал.
куда еще глубже? XD
А где же комментарии "Ыыы игру запретили почему на сайте есть новости про сралкер? Вас посадят ))) ыыы"?
Действительно где?
Ключевое слово «обещают» ))
Ждем
Зона пустая. Только и наполняй квестами. Чур,хорошими.