DLC для STALKER 2 порадует игроков углубленным сюжетом с историями о "старых и новых тайнах"

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, в интервью FRVR поделились некоторыми деталями о первом дополнении для игры, сообщив, что в настоящее время разработчики сосредоточены на проработке сюжета DLC, в котором также появятся новые игровые механики

На вопрос журналистов относительно возвращения Скифа как главного героя в предстоящем дополнении, авторы в очередной раз ушли от ответа. Вместе с тем разработчики обещают «новый уровень» постановки катсцен, больше знаковых игровых моментов и интересных персонажей, а также ответы на некоторые тайны и новый взгляд на мир S.T.A.L.K.E.R.

По мнению авторов, первое DLC будет масштабным и продолжительным, с «действительно увлекательным сюжетом», способным впечатлить фанатов. Более подробную информацию о дополнении разработчики обещают раскрыть уже в ближайшее время.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что выход первого дополнения для STALKER 2 запланирован на 2026 год.