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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 14 306 оценок

DLSS 4 Super Resolution Transformer значительно улучшает изображение в Red Dead Redemption 2, S.T.A.L.K.E.R. 2

KoRnEr
Новости

MxBenchmarkPC поделился сравнительным видео, демонстрирующим улучшения качества изображения, внесенные новой моделью в Red Dead Redemption 2 и STALKER 2.

В игре Rockstar Games с открытым миром наибольшее изменение касается качества растительности, поскольку новая модель значительно уменьшает мерцание растительности по сравнению с предыдущей версией масштабирования с использованием модели CNN. Рендеринг волос также улучшен с лучшей стабильностью и меньшим сглаживанием. С другой стороны, в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 NVIDIA DLSS 4, использующая модель Transformer, значительно улучшает стабильность изображения и уменьшает мерцание растительности, как в Red Dead Redemption 2.

Новая модель Transformer — не единственное новшество, которое NVIDIA DLSS 4 привносит в игру. Многокадровая генерация, которая будет эксклюзивной для карт серии RTX 50, обеспечит до 8-кратного прироста производительности по сравнению с DLSS 3, что позволит наслаждаться играми с полной трассировкой пути при высокой частоте кадров и разрешении. Например, Cyberpunk 2077 может работать с трассировкой пути в режиме Overdrive Mode со скоростью более 120 кадров в секунду при разрешении 4K на RTX 5080, что чрезвычайно впечатляет, учитывая, насколько обременительна трассировка пути практически во всех играх, которые ее поддерживают.

NVIDIA DLSS 4 официально дебютирует на следующей неделе, 30 января, когда станет возможным использовать новую функцию Override для обновления до последней версии апскейлера в любой игре, которая уже поддерживает предыдущие версии.

66
149
Комментарии: 149
Ваш комментарий
optixf

Если с мультфреймгеном можно было поспорить, то dlss transformer реально крутая штука

33
PolGhost

Лично я, по видео из поста, не особо могу увидеть разницу между DLSS 3.8 и DLSS 4. Видео итак пережималось на youtube и в итоге обладает не самым лучшим битрейтом. Так еще перезалилось сюда

Так что хз о какой крутизне речь, если даже на стоп кадрах, разницу можно увидеть только под лупой и то не скажешь однозначно, дело в битрейте или нет, т.к. разница на уровне погрешности

19
WarIeus PolGhost

Вживую нужно.

Разница была даже между предыдущими версиями DLSS.

1
WarIeus

Генератор пока ппц какая спорная штука... :)

8
PolGhost WarIeus

Понятное дело, что вживую. Но мой ответ касается непосредственно комментария человека. На основе чего он сейчас судит о "крутизне", если мы имеем в посте весьма спорный способ увидеть "разницу"?

4
ExtraordinaryBlenheim WarIeus

На стационарнике пробовал, не понравилось. На ноутах выручает, и совсем не сказывается на управлении. На 2к 18" в "одни из нас" 40 кадров на максималках, в итоге получаются стабильные 80 кадров,

1
Mundoggu

Я надеюсь всратый плеер PG умрёт поскорее. Буферизация 100500 лет идёт

15
Farsh78rus

Будто на ютуб лучше) так же режет качество,на пг просто перезалив видео,сам плеер да шляпа,неудобный.У меня грузит быстро,но есть глюки с воспроизведением,бывает поставлю на паузу,потом продолжу просмотр,снова нажимаеться пауза и так до бесконечности пока не обновишь страницу)

-6
Mundoggu Farsh78rus

На ютубе лучше только потому что он моментально срабатывает и не тупит с подгрузкой, а этот раз на раз не приходится. Нахера изобретать велосипед было - загадка.

3
Neron_13 Farsh78rus

а что тебе мешает на ютубе смотреть видео? Там 2 клика - и нет проблем.

0
Blade86

не знаю,у меня мгновенно, инет 100мб билайн

0
BORGER390 Mundoggu

В смысле нафиг, чтобы рекламу свою внутри плеера крутить

0
Саша Лайк

Это только у меня последние драйвера нвидиа от 5 декабря?А где новые.

8
Fidanzo

Новые 30 января должны быть.

7
Andrey Chervonenko

Для вас же написали, что 30 января выходят драйвера... Или все сейчас дальше заголовка не читают?

6
Саша Лайк Andrey Chervonenko

Ну да не читаем)Просто у нвидиа всегда дрова пару раз в месяц выходили,замучаешься обновлять.

-2
Салярыч

Не. По сравнению со мной у тебя последний свежак.

0
Ammati

Это конечно круто. Пришлось даже лупой разглядывать.
Только вот.... Куда фпс кушали товарищи ?

И так на протяжении видео частенько и долго. Почему DLSS 4 который типа должен повышать FPS. Этот самый фпс теряет сравнимо с прошлой версией. Местами очень даже ощутимо.

Я понимаю погрешность в среднем около 10 фпс. Местами 2-4 или чуть больше. Только вот тесты притянуты как я понимаю в более лучших условиях. А если взять стандартные условия. То падения этого самого FPS будет значительно выше. Волшебным образом превратившись уже не в 5 условно а в 10-15 спокойно или около 9 прыгая. Не приятно как, то.

Причём в более сложные моменты или не стабильные сцены он крайне не стабильный. Хорошо если у человека очень быстрый SSD, озу и проц. Так сказать на небе звёзды сошлись. А если локации или область будет перегруженная ? Привет таким прыжкам ?

Короче я придрался из пустоты. Хорошо хоть в сталкер 2 синхронизацию включили жёсткую и там она притягивается к ушам в нужные уровни тебе. Не прыгая выше положенного, где, не нужно. Одно дело DLAA, а другое дело DLSS. В первом случае вопросов к падению показателей не было, бы.

8
Фризостат
Только вот.... Куда фпс кушали товарищи ?

С новым Beta драйвером этих просадок нет

-9
Ammati Фризостат

Если это действительно так. Тогда вопросов нету и негатива тоже. Ибо в остальном глаза зацепил только этот момент.

0
Andrey Chervonenko

Во-первых, драйвера не новые. Во-вторых и главных: фпс повышает фремрейт-генератор, а тут демонстрация работы DLSS, которая по факту устраняет артефакты и выступает в роли убер-сглаживания.

-5
YummyBayard Ammati

Бро, ведь сколько раз говорилось, что ко всему прочему добавлена функция трансформер для апскейлера. Картинка ещё более улучшается, но при этом чуть теряет ФПС. В приложении нвидиа можно будет переключатся на более старый алгоритм, забыл как называется, либо на трансформер. Старый алгоритм тоже улучшен, но новый пожирнее будет, но и кушает чуть больше.

0
Just-a-your-King

Если кому не в терпеж ждать 30 января, то на реддите есть инструкция как вручную с перекидыванием файлов и переключением профиля активировать dlss 4 на любой игре, где он есть.

4
VIGITAL1

Спасибо.

0
Выxyxoль
инструкция как вручную с перекидыванием файлов и переключением профиля активировать dlss 4

А бубен там не дарят в конце?

-2
Just-a-your-King Выxyxoль

Если тебе нужен бубен, чтобы перекинуть файл с заменой и потом в программе выставить нужный профиль это из ряда шаманства айтишников, то жди выхода драйвера.

1
Выxyxoль Just-a-your-King

Ты че, шуток не понимаешь?

-4
jax baron

смотрите внимательно - в 3.8 картинка чётче.

4
Максим Кузнецов 700

Тоже не понял, на длсс 4 же мыло одно на видео в рдр2

6
demanik1

В Сталкаче картинка однозначно лучше стала.

2
jax baron demanik1

да есть такое, и в кибере в каких то местах

-2
Unmuted

Там поговаривают (на редите), что сила нового dlss еще теперь и в том, что можно юзать другие пресеты "баланс", "производительность" и при этом картинка не будет выглядить с ними как пиксельное месиво, как раньше и в итоге бесплатно повысить фпс не особо теряя в картинке.
Эх... руки чешутся уже проверить, но блин как же не хочу дрова обновлять, тем более на бету да и вообще, еб*ное, баганое NV App, только из за него не хочу обновляться.

4
VIGITAL1

Я проверял пару часов назад.На балансе в 4 длсс ,картинка чётче и деталей больше ,фоны четче,чем на качестве в 3.8.На режиме производительность теперь тоже можно играть.Смотрел в 2к.Но ФПС проседает,это да.

-4
Unmuted VIGITAL1

Не стал обновлять драйвер, но не выдержал и поставил CP2077 обновленный отдельно и сравнивал с версией которая у меня (2.1 напичканная модами, в том числе и на некоторые текстуры) + ReShade, так же в 2к играю и если вот прям честно, моя версия с модами выглядит намного лучше чем ванила с обновленным DLSS4, как минимум в рамках одной игры.
Менял пресеты, да, действительно, в CP с генератором новый выдает 120 фпс в статике, старый 130 и чуть больше мылит картинку, но чуда прям не произошло на мой взгляд, да картинка немного четче, но это все еще мыло-мыльное и без фильтров решейда не обойтись кому мыло нафиг не сдалось.

3
Alex Dark22 VIGITAL1

Я проверил в киберпанке в 4к dlss Баланс + генератор кадров и реконструктор лучей. Разница между Dlss 3.5 и 4 где-то 1-2fps на 4090. А качество картинки, очень сильно выросло.

Не надо забывать что Dlss4 меняет модель трансформер на апскейлер, реконстуоктор и генератор. Тоесть 3 нейронки новые, и вместе они офигенно работают на 4090. Тоесть владельцы 40 карт получили 3 новые нейронки на халяву и это круто.

Например раньше я играл на качестве к примеру в 80 fps, то теперь я поставлю баланс, и будет 120. Ибо новый баланс выглядит офигенно.

-3
Alex Dark22 Unmuted

В 4к на балансе, никакого мыла не заметил, все очень четко, но правда у меня поставлена резкость 10, в самой игре. Короче новый Dlss пушка. У меня стоят моды на текстуры 4к почти на все, и плотностью использует 24гб VRAM, может ещё поэтому, я вижу улучшения чёткости ощутимое.

Вагитшьгые текстуры, даже с Dlaa, низкого разрешения, даже в 4к. Обязательно нужны моды,хотябы на 2к текстуры, если на 4к не хватает VRAM.

-4
fundamentalist

бля вы реально шизоидные. Не будет драйвер новый ничего давать старым картам, он для 5000 линейки только выходит с новым генератором кадров, чтобы он поддерживался в играх. ДЛСС 4 будет добавляться отдельными патчами в каждую игру, как было в кбп, и ему i7оxуй какая версия дров у тебя будет

-3
Vavan07

Нвидиа такие: Сначала мы уменьшим разрешение до 720 растянем его до 1080, а потом вернем как было по дефолту. Геймеры дуреют от этого прикорма

4
VIGITAL1

Пусть шаманит как хочет ,если по итогу картинка лучше а, ФПС выше.

4
SkyraX

где скачать для 2060super?

3
Комментарий удален
Jarvis666 MаnGo

Себя выкинь в сортир))

24
real19911

обновят игру до длсс 4

0
cheezypizey

DLSS Swapper найди на гитхабе от beeradmoore, в два клика обновляет библиотеки на любой поддерживаемой игре, не забудь только во второй вкладке Library скачать последнюю версию DLSS

0
fog666666

ну не в сортир конечно . но выкинь

-1
Jarvis666

Тесты без свежих драйверов для 4 версии ,ну такое.... Как - будто бы заведомо хотят настроить людей против.

3
Фризостат

😁😁

-8
XpressV Фризостат

откуда драйвер? В обновления не находит, у меня версия 566.36 крайняя

1
Default_Player XpressV

бета наверно

0
Фризостат XpressV
откуда драйвер?

https://developer.nvidia.com/cuda-downloads?target_os=Windows&target_arch=x86_64&target_version=11&target_type=exe_local

-5
KILLA06 Фризостат

что за драйвер ?

0
PartisanTravis

Отлично , то что длсс 4 работает на 4000 видеокартах. Потом у себя на ртх 4080 suprim протестирую, оценю.

3
raib3rg

он на всех ртх картах будет

8
PartisanTravis raib3rg

да

-3
Салярыч

Работать то он будет и на 30хх, вот только такого буста фпс, как на 50хх не будет.
Хотя, обладателям топ/предтоп карт 40хх это особо и не надо пока.

-3
Влад Корвин

В чем смысл если у тебя в Нативе 130 фпс а с длсс прирост +10-15 фпс

3
ogtruepac

потому что DLSS еще и дорисовывает, посмотри не ветки дерева в первых кадрах

2
Влад Корвин ogtruepac

Увидел да.

0
doverAthletic Влад Корвин

И еще посмотри на температуру видюхи с длсс и без него, особенно если у тебя видюха горячая или старая

0
ImUndecovahBruh

Про RDR не знаю, но в КБ2077 проверил и режим Преобразования (тот что новый) у генерации кадров - смягчил картинку. Раньше при включенной генерации кадров дождь превращал картинку в кашу из лесенок, а теперь выглядит мягонько). Это пока единственное что сходу заметил.

2
Alex Dark22

Там очень много изменений на самом деле, с трассировкой пути, dlss баланс, реконструктор лучей и генератор кадров. Все стало лучше, плавно, четко, и больше света от объектов, и картинка как будто чище

0
Jay C

Я вот чет прикола от покупки 50-й серии не вижу, если у тебя есть например нормальная 40-я. Зачем мне к примеру мульти генерация эта, если dlss 4 будет полностью поддерживаться предыдущей версией карт и при этом давать еще более улучшенное изображение и прирост. Ну не будет у меня 200 фпс в сюжетной игре, да они мне и нафиг там не сдались, вполне хватит и 70-80. Причем я уверен что с dlss 4 разве что покадрово и с лупой нужно будет сравнивать нативное разрешение и апскейлер.

2
Andrew Nash

не парься, только что эту технологию в киберпанке проверил - на 40-й серии всё прекрасно апскейлится, при DLAA на 3 DLSS замечал артефакты теней, тут вроде нет, и фепес вырос раза в 2

0
Jay C Andrew Nash

Супер, что и требовалось доказать !

1
Pahant0Ss Andrew Nash

В каком случае у тебя вырос фпс раза в 2? При использовании длаа?

0
birikoni

в сталке вроде чётче стало немножечко, в других играх чуть заметнее изменения, но всё же, на всё ещё топовом железе такие фпс-ы выдавать на уже не свежей игре, ну это смех какой то.

1
TRADS80

Как в RDR2 променять DLSS? При замене файла игра при запуске закачивает старый.

1
Alex Dark22

Вроде это только в Эпик, Стим версия не закачивает. Это проблема Эпиков, которые не дают менять ничего

0
AlexVurhis

Пытался через твикер запустить DLSS4 в некоторых играх, но прессеты не меняются, в той же Forza H5, то у нее C, у другой игры E, а в RDR2 там вообще не видно, какой прессет стоит, черные полоски. Единственное, где нормально запустился прессет J, так это на демке Enemies.

1
askazanov

Прикольно конечно

0
MovableAlbin

Кайф, nvidia и dlss рулят!

0
Diluca811

драйвер 566,36 или было уже обновленя

0
erba05

просто кто то на нативе забыл сглаживание включить чтоб его система не обосралась

0
jax baron

вот чё мне нравиться в фср - там есть подпись - там 2.0, 3.0 - вот инвидии слабо было так сделать?

0
Traha_Global

Бред не неси

-4
Pahant0Ss

Затестил новые бета-драйвера 571.96, ссыль на которые предоставил бро Фризостат. В Дарктайде с новым файликом длсс и этими дровами подрос ФПС на режиме "качество".

0
negativ...

Все не так гладко с этим бета, в даин лайт 2 ФПС просел например, возможно ещё в каких играх, метро исход наоборот вырос, лучше дождаться полноценного драйвера.

1
Pahant0Ss negativ...

Ну бэта драйвера на то и бэта)))

0
SRLVT

Можно ссыль?

0
KsaKen

чет этот длсс 4 меньше фпс выдает чем длсс 3.8

0
Magnusss

хорошее что новое поколение не вышло пока и нет тестов где лепят горбатого а есть где сравнивают новые технологии на прошлом поколении

0
finiwnik

Red Dead Redemption 2 шикарно выглядит.

0
Cyborgg

Х**ня это всё

0
fundamentalist

театр абсурда под названием найди под микроскопом 10 отличий, где-то там в 100 метрах перед персом, где них не видно, продолжается, предвижу слет адептов длсс 4, которые с пеной рта будут доказывать, что длсс 2-3 было ужасно, а вот сейчас стало все збс, что длаа отдыхает

0
MournfulHerod

графодрочером самый раз такая штука. по мне, можно и без длсс

0
Арапет

я не понимаю, говорится, что 4 дллс только в 50 серии , но на видео над 4 дллс 4080. чё за приколы

0
HeylyGayly

все новые фишки кроме генерации(4000 линейка) и мультигенерации(5000 линейка) кадров доступны для всех карт начиная с 2000 линейки

0
Дрочеслав сын Сергея

Тупо гады зарабатывают на зависимостях людей.

0
Pahant0Ss

Запрещённые вещества прячут в видеокарты?

1
Magnusss

проц у тестера перегревается на 36% : уже под 90градусов охлад или не справляется или термуха высохла

-1
Федя Кочегар

Без генераций кадров DLSS картинка всех лучше выглядит в этом тесте.

-2
fundamentalist

в этом тесте нет генераций кадров, приятель, тут есть разные виды апскелинга (то есть сжатия и растягивания изображения), но ты, и тебе подобные не понимая даже в чем разница, продолжают писать чушь в комменты

2
hKKK33

Хрень. Мыла навалили. Все текстуры лишились деталей. Чую Нвидиа мухлюет, пытаясь заменить болеек качественный апскейл более мыльным, чтобы народ пересаживался на мощное железо.

-2
farraon

Странные какие-то эти "добавляторы кадров", новая технология помогает даже старым видяхам. Я на своей 1660 с этой фишкой играю в сталкач 2 на высоком пресете. И нафига тогда покупать новые карточки?

-3
hyper1

Что бы играть с кайфом на 2к или 4к монике с высоким фпс. Фулхд - ужасное, мыльное г

-8
Farsh78rus

Чел я прошел много игр на 1060 6g до прошлого года,и думал мне норм,этого хватит,купил 4060 ti и почувствовал разницу,день и ночь,так же думал тянет значит не требовательна.Высокий пресет много фпс тебе не даст,даже на моей видяхи фризит местами мама не горюй,всему виной оптимизация ,ее попросту нет)

-1
farraon hyper1

фулхд с пол метра и 22 дюйма нет никакого мыла, не гони

0
Дьявол Ада

что б генерировало еще больше кадров

0
hyper1 farraon

22 дюйма. Каеф, просто.... Надо брать и обмазываться

-1
trueseva

Ну что, колхозники, угар с вас

-5
AlexSEcl

А почему длсс не дает прироста в фпс по сравнению с нативом в некоторых играх (рдр 2, сталкер)? Смысл тогда в использовании длсс? В первую очередь длсс позиционируется как костыль для двухкратного прироста фпс, но тут этого не наблюдается.

-8
SexualHarassmentPanda

Тут люди писали, что прироста нет потому что официально DLLS 4 с драйверами от Nvidia выйдет только 30 января. Хз зачем они сейчас эти тесты проводят и как.

-2
Goodvini

Да, нету прироста в киберпанке прирост только с баланса идет, на качестве, что с длсс, что без одинаково, в обнове сказано типа частично длсс работает пока.

-8
Фризостат Goodvini
прирост только с баланса идет, на качестве, что с длсс, что без одинаково

Че за бред? У меня новый длсс на качестве прибавляет 30фпс и на балансе +14 ещё

-5
Goodvini Фризостат

Ну вот сижу перебираю варианты, включение длсс на качестве ни кадра больше

0
Фризостат Goodvini

У тебя видеокарта работает на 99%? Быть такого не может

0
Александр Дантес

Хм все же заметили дребезжание картинки с dlss в ведьмаке?

-9
Maks Byru

DlSS 4 эксклюзив для 50 серии на скриншотах 4080

-11
DeadAksel

dlss доступна на всех картах ртх, а эксклюзив фрейм генерейшн в 3 кадра новый

4
Unicorling

Где улучшает, если в нативе картинка чётче

-12
Фризостат

https://imgsli.com/MzQxMjQw

0
Spillik Фризостат

Судя по картинке - ухудшило изображение. Слева снизу земля более размытая Вообще будто карты теней исчезают, вся картинка выглядит плоской и осветленной.

-9
Фризостат Spillik

Ухудшило 100%)))

12
Spillik Фризостат

То есть всё что улучшило - это два провода на картинке. А ты хорош. Для тебя уже давно изобрели FXAA сглаживание. Настоящая разница во всех этих видео - это смена угла солнца.

-17
DanteAwake Фризостат

Ты этим сельским быдлам ничего не докажешь)

8