DLSS 4 Super Resolution Transformer значительно улучшает изображение в Red Dead Redemption 2, S.T.A.L.K.E.R. 2

MxBenchmarkPC поделился сравнительным видео, демонстрирующим улучшения качества изображения, внесенные новой моделью в Red Dead Redemption 2 и STALKER 2.
В игре Rockstar Games с открытым миром наибольшее изменение касается качества растительности, поскольку новая модель значительно уменьшает мерцание растительности по сравнению с предыдущей версией масштабирования с использованием модели CNN. Рендеринг волос также улучшен с лучшей стабильностью и меньшим сглаживанием. С другой стороны, в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 NVIDIA DLSS 4, использующая модель Transformer, значительно улучшает стабильность изображения и уменьшает мерцание растительности, как в Red Dead Redemption 2.
Новая модель Transformer — не единственное новшество, которое NVIDIA DLSS 4 привносит в игру. Многокадровая генерация, которая будет эксклюзивной для карт серии RTX 50, обеспечит до 8-кратного прироста производительности по сравнению с DLSS 3, что позволит наслаждаться играми с полной трассировкой пути при высокой частоте кадров и разрешении. Например, Cyberpunk 2077 может работать с трассировкой пути в режиме Overdrive Mode со скоростью более 120 кадров в секунду при разрешении 4K на RTX 5080, что чрезвычайно впечатляет, учитывая, насколько обременительна трассировка пути практически во всех играх, которые ее поддерживают.
NVIDIA DLSS 4 официально дебютирует на следующей неделе, 30 января, когда станет возможным использовать новую функцию Override для обновления до последней версии апскейлера в любой игре, которая уже поддерживает предыдущие версии.
Если с мультфреймгеном можно было поспорить, то dlss transformer реально крутая штука
Лично я, по видео из поста, не особо могу увидеть разницу между DLSS 3.8 и DLSS 4. Видео итак пережималось на youtube и в итоге обладает не самым лучшим битрейтом. Так еще перезалилось сюда
Так что хз о какой крутизне речь, если даже на стоп кадрах, разницу можно увидеть только под лупой и то не скажешь однозначно, дело в битрейте или нет, т.к. разница на уровне погрешности
Вживую нужно.
Разница была даже между предыдущими версиями DLSS.
Генератор пока ппц какая спорная штука... :)
Понятное дело, что вживую. Но мой ответ касается непосредственно комментария человека. На основе чего он сейчас судит о "крутизне", если мы имеем в посте весьма спорный способ увидеть "разницу"?
На стационарнике пробовал, не понравилось. На ноутах выручает, и совсем не сказывается на управлении. На 2к 18" в "одни из нас" 40 кадров на максималках, в итоге получаются стабильные 80 кадров,
Я надеюсь всратый плеер PG умрёт поскорее. Буферизация 100500 лет идёт
Будто на ютуб лучше) так же режет качество,на пг просто перезалив видео,сам плеер да шляпа,неудобный.У меня грузит быстро,но есть глюки с воспроизведением,бывает поставлю на паузу,потом продолжу просмотр,снова нажимаеться пауза и так до бесконечности пока не обновишь страницу)
На ютубе лучше только потому что он моментально срабатывает и не тупит с подгрузкой, а этот раз на раз не приходится. Нахера изобретать велосипед было - загадка.
а что тебе мешает на ютубе смотреть видео? Там 2 клика - и нет проблем.
не знаю,у меня мгновенно, инет 100мб билайн
В смысле нафиг, чтобы рекламу свою внутри плеера крутить
Это только у меня последние драйвера нвидиа от 5 декабря?А где новые.
Новые 30 января должны быть.
Для вас же написали, что 30 января выходят драйвера... Или все сейчас дальше заголовка не читают?
Ну да не читаем)Просто у нвидиа всегда дрова пару раз в месяц выходили,замучаешься обновлять.
Не. По сравнению со мной у тебя последний свежак.
Это конечно круто. Пришлось даже лупой разглядывать.
Только вот.... Куда фпс кушали товарищи ?
И так на протяжении видео частенько и долго. Почему DLSS 4 который типа должен повышать FPS. Этот самый фпс теряет сравнимо с прошлой версией. Местами очень даже ощутимо.
Я понимаю погрешность в среднем около 10 фпс. Местами 2-4 или чуть больше. Только вот тесты притянуты как я понимаю в более лучших условиях. А если взять стандартные условия. То падения этого самого FPS будет значительно выше. Волшебным образом превратившись уже не в 5 условно а в 10-15 спокойно или около 9 прыгая. Не приятно как, то.
Причём в более сложные моменты или не стабильные сцены он крайне не стабильный. Хорошо если у человека очень быстрый SSD, озу и проц. Так сказать на небе звёзды сошлись. А если локации или область будет перегруженная ? Привет таким прыжкам ?
Короче я придрался из пустоты. Хорошо хоть в сталкер 2 синхронизацию включили жёсткую и там она притягивается к ушам в нужные уровни тебе. Не прыгая выше положенного, где, не нужно. Одно дело DLAA, а другое дело DLSS. В первом случае вопросов к падению показателей не было, бы.
С новым Beta драйвером этих просадок нет
Если это действительно так. Тогда вопросов нету и негатива тоже. Ибо в остальном глаза зацепил только этот момент.
Во-первых, драйвера не новые. Во-вторых и главных: фпс повышает фремрейт-генератор, а тут демонстрация работы DLSS, которая по факту устраняет артефакты и выступает в роли убер-сглаживания.
Бро, ведь сколько раз говорилось, что ко всему прочему добавлена функция трансформер для апскейлера. Картинка ещё более улучшается, но при этом чуть теряет ФПС. В приложении нвидиа можно будет переключатся на более старый алгоритм, забыл как называется, либо на трансформер. Старый алгоритм тоже улучшен, но новый пожирнее будет, но и кушает чуть больше.
Если кому не в терпеж ждать 30 января, то на реддите есть инструкция как вручную с перекидыванием файлов и переключением профиля активировать dlss 4 на любой игре, где он есть.
Спасибо.
А бубен там не дарят в конце?
Если тебе нужен бубен, чтобы перекинуть файл с заменой и потом в программе выставить нужный профиль это из ряда шаманства айтишников, то жди выхода драйвера.
Ты че, шуток не понимаешь?
смотрите внимательно - в 3.8 картинка чётче.
Тоже не понял, на длсс 4 же мыло одно на видео в рдр2
В Сталкаче картинка однозначно лучше стала.
да есть такое, и в кибере в каких то местах
Там поговаривают (на редите), что сила нового dlss еще теперь и в том, что можно юзать другие пресеты "баланс", "производительность" и при этом картинка не будет выглядить с ними как пиксельное месиво, как раньше и в итоге бесплатно повысить фпс не особо теряя в картинке.
Эх... руки чешутся уже проверить, но блин как же не хочу дрова обновлять, тем более на бету да и вообще, еб*ное, баганое NV App, только из за него не хочу обновляться.
Я проверял пару часов назад.На балансе в 4 длсс ,картинка чётче и деталей больше ,фоны четче,чем на качестве в 3.8.На режиме производительность теперь тоже можно играть.Смотрел в 2к.Но ФПС проседает,это да.
Не стал обновлять драйвер, но не выдержал и поставил CP2077 обновленный отдельно и сравнивал с версией которая у меня (2.1 напичканная модами, в том числе и на некоторые текстуры) + ReShade, так же в 2к играю и если вот прям честно, моя версия с модами выглядит намного лучше чем ванила с обновленным DLSS4, как минимум в рамках одной игры.
Менял пресеты, да, действительно, в CP с генератором новый выдает 120 фпс в статике, старый 130 и чуть больше мылит картинку, но чуда прям не произошло на мой взгляд, да картинка немного четче, но это все еще мыло-мыльное и без фильтров решейда не обойтись кому мыло нафиг не сдалось.
Я проверил в киберпанке в 4к dlss Баланс + генератор кадров и реконструктор лучей. Разница между Dlss 3.5 и 4 где-то 1-2fps на 4090. А качество картинки, очень сильно выросло.
Не надо забывать что Dlss4 меняет модель трансформер на апскейлер, реконстуоктор и генератор. Тоесть 3 нейронки новые, и вместе они офигенно работают на 4090. Тоесть владельцы 40 карт получили 3 новые нейронки на халяву и это круто.
Например раньше я играл на качестве к примеру в 80 fps, то теперь я поставлю баланс, и будет 120. Ибо новый баланс выглядит офигенно.
В 4к на балансе, никакого мыла не заметил, все очень четко, но правда у меня поставлена резкость 10, в самой игре. Короче новый Dlss пушка. У меня стоят моды на текстуры 4к почти на все, и плотностью использует 24гб VRAM, может ещё поэтому, я вижу улучшения чёткости ощутимое.
Вагитшьгые текстуры, даже с Dlaa, низкого разрешения, даже в 4к. Обязательно нужны моды,хотябы на 2к текстуры, если на 4к не хватает VRAM.
бля вы реально шизоидные. Не будет драйвер новый ничего давать старым картам, он для 5000 линейки только выходит с новым генератором кадров, чтобы он поддерживался в играх. ДЛСС 4 будет добавляться отдельными патчами в каждую игру, как было в кбп, и ему i7оxуй какая версия дров у тебя будет
Нвидиа такие: Сначала мы уменьшим разрешение до 720 растянем его до 1080, а потом вернем как было по дефолту. Геймеры дуреют от этого прикорма
Пусть шаманит как хочет ,если по итогу картинка лучше а, ФПС выше.
где скачать для 2060super?
Себя выкинь в сортир))
обновят игру до длсс 4
DLSS Swapper найди на гитхабе от beeradmoore, в два клика обновляет библиотеки на любой поддерживаемой игре, не забудь только во второй вкладке Library скачать последнюю версию DLSS
ну не в сортир конечно . но выкинь
Тесты без свежих драйверов для 4 версии ,ну такое.... Как - будто бы заведомо хотят настроить людей против.
😁😁
откуда драйвер? В обновления не находит, у меня версия 566.36 крайняя
бета наверно
https://developer.nvidia.com/cuda-downloads?target_os=Windows&target_arch=x86_64&target_version=11&target_type=exe_local
что за драйвер ?
Отлично , то что длсс 4 работает на 4000 видеокартах. Потом у себя на ртх 4080 suprim протестирую, оценю.
он на всех ртх картах будет
да
Работать то он будет и на 30хх, вот только такого буста фпс, как на 50хх не будет.
Хотя, обладателям топ/предтоп карт 40хх это особо и не надо пока.
В чем смысл если у тебя в Нативе 130 фпс а с длсс прирост +10-15 фпс
потому что DLSS еще и дорисовывает, посмотри не ветки дерева в первых кадрах
Увидел да.
И еще посмотри на температуру видюхи с длсс и без него, особенно если у тебя видюха горячая или старая
Про RDR не знаю, но в КБ2077 проверил и режим Преобразования (тот что новый) у генерации кадров - смягчил картинку. Раньше при включенной генерации кадров дождь превращал картинку в кашу из лесенок, а теперь выглядит мягонько). Это пока единственное что сходу заметил.
Там очень много изменений на самом деле, с трассировкой пути, dlss баланс, реконструктор лучей и генератор кадров. Все стало лучше, плавно, четко, и больше света от объектов, и картинка как будто чище
Я вот чет прикола от покупки 50-й серии не вижу, если у тебя есть например нормальная 40-я. Зачем мне к примеру мульти генерация эта, если dlss 4 будет полностью поддерживаться предыдущей версией карт и при этом давать еще более улучшенное изображение и прирост. Ну не будет у меня 200 фпс в сюжетной игре, да они мне и нафиг там не сдались, вполне хватит и 70-80. Причем я уверен что с dlss 4 разве что покадрово и с лупой нужно будет сравнивать нативное разрешение и апскейлер.
не парься, только что эту технологию в киберпанке проверил - на 40-й серии всё прекрасно апскейлится, при DLAA на 3 DLSS замечал артефакты теней, тут вроде нет, и фепес вырос раза в 2
Супер, что и требовалось доказать !
В каком случае у тебя вырос фпс раза в 2? При использовании длаа?
в сталке вроде чётче стало немножечко, в других играх чуть заметнее изменения, но всё же, на всё ещё топовом железе такие фпс-ы выдавать на уже не свежей игре, ну это смех какой то.
Как в RDR2 променять DLSS? При замене файла игра при запуске закачивает старый.
Вроде это только в Эпик, Стим версия не закачивает. Это проблема Эпиков, которые не дают менять ничего
Пытался через твикер запустить DLSS4 в некоторых играх, но прессеты не меняются, в той же Forza H5, то у нее C, у другой игры E, а в RDR2 там вообще не видно, какой прессет стоит, черные полоски. Единственное, где нормально запустился прессет J, так это на демке Enemies.
Прикольно конечно
Кайф, nvidia и dlss рулят!
драйвер 566,36 или было уже обновленя
просто кто то на нативе забыл сглаживание включить чтоб его система не обосралась
вот чё мне нравиться в фср - там есть подпись - там 2.0, 3.0 - вот инвидии слабо было так сделать?
Бред не неси
Затестил новые бета-драйвера 571.96, ссыль на которые предоставил бро Фризостат. В Дарктайде с новым файликом длсс и этими дровами подрос ФПС на режиме "качество".
Все не так гладко с этим бета, в даин лайт 2 ФПС просел например, возможно ещё в каких играх, метро исход наоборот вырос, лучше дождаться полноценного драйвера.
Ну бэта драйвера на то и бэта)))
Можно ссыль?
чет этот длсс 4 меньше фпс выдает чем длсс 3.8
хорошее что новое поколение не вышло пока и нет тестов где лепят горбатого а есть где сравнивают новые технологии на прошлом поколении
Red Dead Redemption 2 шикарно выглядит.
Х**ня это всё
театр абсурда под названием найди под микроскопом 10 отличий, где-то там в 100 метрах перед персом, где них не видно, продолжается, предвижу слет адептов длсс 4, которые с пеной рта будут доказывать, что длсс 2-3 было ужасно, а вот сейчас стало все збс, что длаа отдыхает
графодрочером самый раз такая штука. по мне, можно и без длсс
я не понимаю, говорится, что 4 дллс только в 50 серии , но на видео над 4 дллс 4080. чё за приколы
все новые фишки кроме генерации(4000 линейка) и мультигенерации(5000 линейка) кадров доступны для всех карт начиная с 2000 линейки
Тупо гады зарабатывают на зависимостях людей.
Запрещённые вещества прячут в видеокарты?
проц у тестера перегревается на 36% : уже под 90градусов охлад или не справляется или термуха высохла
Без генераций кадров DLSS картинка всех лучше выглядит в этом тесте.
в этом тесте нет генераций кадров, приятель, тут есть разные виды апскелинга (то есть сжатия и растягивания изображения), но ты, и тебе подобные не понимая даже в чем разница, продолжают писать чушь в комменты
Хрень. Мыла навалили. Все текстуры лишились деталей. Чую Нвидиа мухлюет, пытаясь заменить болеек качественный апскейл более мыльным, чтобы народ пересаживался на мощное железо.
Странные какие-то эти "добавляторы кадров", новая технология помогает даже старым видяхам. Я на своей 1660 с этой фишкой играю в сталкач 2 на высоком пресете. И нафига тогда покупать новые карточки?
Что бы играть с кайфом на 2к или 4к монике с высоким фпс. Фулхд - ужасное, мыльное г
Чел я прошел много игр на 1060 6g до прошлого года,и думал мне норм,этого хватит,купил 4060 ti и почувствовал разницу,день и ночь,так же думал тянет значит не требовательна.Высокий пресет много фпс тебе не даст,даже на моей видяхи фризит местами мама не горюй,всему виной оптимизация ,ее попросту нет)
фулхд с пол метра и 22 дюйма нет никакого мыла, не гони
что б генерировало еще больше кадров
22 дюйма. Каеф, просто.... Надо брать и обмазываться
Ну что, колхозники, угар с вас
А почему длсс не дает прироста в фпс по сравнению с нативом в некоторых играх (рдр 2, сталкер)? Смысл тогда в использовании длсс? В первую очередь длсс позиционируется как костыль для двухкратного прироста фпс, но тут этого не наблюдается.
Тут люди писали, что прироста нет потому что официально DLLS 4 с драйверами от Nvidia выйдет только 30 января. Хз зачем они сейчас эти тесты проводят и как.
Да, нету прироста в киберпанке прирост только с баланса идет, на качестве, что с длсс, что без одинаково, в обнове сказано типа частично длсс работает пока.
Че за бред? У меня новый длсс на качестве прибавляет 30фпс и на балансе +14 ещё
Ну вот сижу перебираю варианты, включение длсс на качестве ни кадра больше
У тебя видеокарта работает на 99%? Быть такого не может
Хм все же заметили дребезжание картинки с dlss в ведьмаке?
DlSS 4 эксклюзив для 50 серии на скриншотах 4080
dlss доступна на всех картах ртх, а эксклюзив фрейм генерейшн в 3 кадра новый
Где улучшает, если в нативе картинка чётче
https://imgsli.com/MzQxMjQw
Судя по картинке - ухудшило изображение. Слева снизу земля более размытая Вообще будто карты теней исчезают, вся картинка выглядит плоской и осветленной.
Ухудшило 100%)))
То есть всё что улучшило - это два провода на картинке. А ты хорош. Для тебя уже давно изобрели FXAA сглаживание. Настоящая разница во всех этих видео - это смена угла солнца.
Ты этим сельским быдлам ничего не докажешь)