DLSS 4 Super Resolution Transformer значительно улучшает изображение в Red Dead Redemption 2, S.T.A.L.K.E.R. 2

MxBenchmarkPC поделился сравнительным видео, демонстрирующим улучшения качества изображения, внесенные новой моделью в Red Dead Redemption 2 и STALKER 2.

В игре Rockstar Games с открытым миром наибольшее изменение касается качества растительности, поскольку новая модель значительно уменьшает мерцание растительности по сравнению с предыдущей версией масштабирования с использованием модели CNN. Рендеринг волос также улучшен с лучшей стабильностью и меньшим сглаживанием. С другой стороны, в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 NVIDIA DLSS 4, использующая модель Transformer, значительно улучшает стабильность изображения и уменьшает мерцание растительности, как в Red Dead Redemption 2.

Новая модель Transformer — не единственное новшество, которое NVIDIA DLSS 4 привносит в игру. Многокадровая генерация, которая будет эксклюзивной для карт серии RTX 50, обеспечит до 8-кратного прироста производительности по сравнению с DLSS 3, что позволит наслаждаться играми с полной трассировкой пути при высокой частоте кадров и разрешении. Например, Cyberpunk 2077 может работать с трассировкой пути в режиме Overdrive Mode со скоростью более 120 кадров в секунду при разрешении 4K на RTX 5080, что чрезвычайно впечатляет, учитывая, насколько обременительна трассировка пути практически во всех играх, которые ее поддерживают.

NVIDIA DLSS 4 официально дебютирует на следующей неделе, 30 января, когда станет возможным использовать новую функцию Override для обновления до последней версии апскейлера в любой игре, которая уже поддерживает предыдущие версии.