Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl готовят обновление 2.1

Аккаунт PlayStation Asia в социальной сети X сообщил о скором выходе нового обновления для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Судя по опубликованному изображению, патч получит название The Zone Lookout Update 2.1.

Разработчики планируют увеличить дальность отображения NPC системы A-Life, внести связанные с этим изменения в боевую систему и баллистику, а также добавить возможность быстрого перемещения вместе с лидерами отрядов. Кроме того, обновление включит исправления ошибок и другие улучшения.

Последним на данный момент выпущенным обновлением игры остаётся патч 2.0.5, вышедший в сентябре. Точная дата выхода версии 2.1 пока не объявлена.