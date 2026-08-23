Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел хотфикс 2.0.2 на PS5, исправляющий пропадание NPC или тел

GSC Game World выпустила ещё одно исправление для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl после крупного обновления контента 2.0, вышедшего несколько дней назад. Это второе исправление за неделю, и оно снова вносит важные изменения на PlayStation 5.
Что исправлено
- Устранена ошибка, из-за которой некоторые NPC или тела могли исчезать, что в отдельных случаях блокировало дальнейшее прохождение игры.
Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что продолжают улучшать S.T.A.L.K.E.R. 2 на всех доступных платформах.
Сегодня по старой памяти играл в тень чернобыля. Когда защищал свалку от бандитов, словил не заканчивающийся квест. Один сталкер целился вертикально вверх, все бандиты перебиты. А потом я поворачиваю голову в сторону холма и что же я вижу? Последний бандит в воздухе, не иначе как на жопной тяге, на уровне проводов ЛЭП СТРЕЛЯЕТ в сторону сталкеров. Верните мне мой 2007 год.
Два хотфикса за неделю после такого крупного патча? Мощно. Видно, что разработчики реально следят за фидбеком и оперативно чинят прохождение. Плойка скажет спасибо!
игра го8но из ж0пы
Но в целом хотя бы с оптимизацией всё вроде нормально, играется без фризов и вылетов
шляпа забагованная еще пилить и пилить сняс это навсегда