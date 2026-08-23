Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел хотфикс 2.0.2 на PS5, исправляющий пропадание NPC или тел

GSC Game World выпустила ещё одно исправление для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl после крупного обновления контента 2.0, вышедшего несколько дней назад. Это второе исправление за неделю, и оно снова вносит важные изменения на PlayStation 5.

Что исправлено

Устранена ошибка, из-за которой некоторые NPC или тела могли исчезать, что в отдельных случаях блокировало дальнейшее прохождение игры.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что продолжают улучшать S.T.A.L.K.E.R. 2 на всех доступных платформах.