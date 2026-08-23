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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 877 оценок

Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел хотфикс 2.0.2 на PS5, исправляющий пропадание NPC или тел

monk70 monk70

GSC Game World выпустила ещё одно исправление для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl после крупного обновления контента 2.0, вышедшего несколько дней назад. Это второе исправление за неделю, и оно снова вносит важные изменения на PlayStation 5.

Что исправлено

  • Устранена ошибка, из-за которой некоторые NPC или тела могли исчезать, что в отдельных случаях блокировало дальнейшее прохождение игры.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что продолжают улучшать S.T.A.L.K.E.R. 2 на всех доступных платформах.

Как начать прохождение DLC "Цена Надежды" в S.T.A.L.K.E.R. 2
Консоли 37 Обновления 64
71
77
Комментарии:  77
Ваш комментарий
Pojilaya kikimora

Сегодня по старой памяти играл в тень чернобыля. Когда защищал свалку от бандитов, словил не заканчивающийся квест. Один сталкер целился вертикально вверх, все бандиты перебиты. А потом я поворачиваю голову в сторону холма и что же я вижу? Последний бандит в воздухе, не иначе как на жопной тяге, на уровне проводов ЛЭП СТРЕЛЯЕТ в сторону сталкеров. Верните мне мой 2007 год.

23
ENTR PRODUCT

Два хотфикса за неделю после такого крупного патча? Мощно. Видно, что разработчики реально следят за фидбеком и оперативно чинят прохождение. Плойка скажет спасибо!

22
Visionary Ywain

игра го8но из ж0пы

22
askazanov

Но в целом хотя бы с оптимизацией всё вроде нормально, играется без фризов и вылетов

15
свидетель крайзиса

шляпа забагованная еще пилить и пилить сняс это навсегда

11
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