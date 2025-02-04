Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла модификация, превращающая игру в песочницу

Некоторые фанаты серии S.T.A.L.K.E.R. давно мечтают о свободном режиме без сюжетных ограничений. И вот, для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появился первый мод, превращающий игру в бессюжетную песочницу.

Модификация New Game Start - A Free Play Mode Attempt удаляет сюжетную линию, вводные миссии и главного героя Скифа. Вместо этого игрок может выбрать стартовую локацию, фракцию и снаряжение, а затем отправиться на поиски приключений.

Пока что это ранняя версия мода, но автор обещает развивать проект. Скачать его можно бесплатно с нашего сайта.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже доступна на PC и Xbox Series.