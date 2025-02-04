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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 14 883 оценки

Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла модификация, превращающая игру в песочницу

butcher69
Новости

Некоторые фанаты серии S.T.A.L.K.E.R. давно мечтают о свободном режиме без сюжетных ограничений. И вот, для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появился первый мод, превращающий игру в бессюжетную песочницу.

Модификация New Game Start - A Free Play Mode Attempt удаляет сюжетную линию, вводные миссии и главного героя Скифа. Вместо этого игрок может выбрать стартовую локацию, фракцию и снаряжение, а затем отправиться на поиски приключений.

Пока что это ранняя версия мода, но автор обещает развивать проект. Скачать его можно бесплатно с нашего сайта.

S.T.A.L.K.E.R. 2 "Мод на свободный режим - New Game Start - A free play mode attempt"

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже доступна на PC и Xbox Series.

-5
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
tvorog8088

Никогда такие моды не понимал, сюжет самое главное, без него и смысла никакого играть нет.

8
My life is a game

Чисто Базу выдал

3
Sweet Cake

Фигню сказал, самое важное это геймплей.

-3
zSpartacuSz Sweet Cake

Одно без другого в любом случае будет плохо работать))

1
MadPyramus zSpartacuSz

Есть немало стратежек, которым сюжет особо не нужен. Так, чисто для галочки пара событий и всё. Total War, ANNO, Civilization, Mount and Blade. Если б так-же симулировались игры от первого/третьего лица, не заточенные на стратегию, как Майнкрафт но круче, то не вижу особо нужды в сюжете.

-1
Nodas Sweet Cake

Без сюжета геймплей ничто

1
Альбиберчери

пойду слаймов кормить в слайм ранчер это намного увлекательно чем бегать по мёртвой зоне

5
ZAUSA

Надо ещё противников с карты удалить, чтобы просто ходить по пустому миру кушая батон с водкой.

3
MrDork

А-Life уже полноценно восстановил свою работу и теперь зона вся заселена и полностью автономно-живая?

1
КристианПобединский

такого не будет) не смешно

0
Nodas

Нет конечно, просто спавн сделали не за спиной игрока, а от 200 метров от него

0
Glukinc

Для этой игры нет смысла. Только сюжет, плюс пустые локации эндгейма это большая проблема. Надежда на ДЛЦ, но когда их выпустят? После релиза версии 2.0?))

0
Walkan90

Игра с сюжетом то не блещет привлекательностью ее проходить, а тут вообще бессмысленное брождение по локациям.

0
k0les0

кто зачем заходит в игру, кто за атмосферой, кто за сюжетом

0