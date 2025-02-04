Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла модификация, превращающая игру в песочницу

Некоторые фанаты серии S.T.A.L.K.E.R. давно мечтают о свободном режиме без сюжетных ограничений. И вот, для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl появился первый мод, превращающий игру в бессюжетную песочницу.
Модификация New Game Start - A Free Play Mode Attempt удаляет сюжетную линию, вводные миссии и главного героя Скифа. Вместо этого игрок может выбрать стартовую локацию, фракцию и снаряжение, а затем отправиться на поиски приключений.
Пока что это ранняя версия мода, но автор обещает развивать проект. Скачать его можно бесплатно с нашего сайта.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже доступна на PC и Xbox Series.
Никогда такие моды не понимал, сюжет самое главное, без него и смысла никакого играть нет.
Чисто Базу выдал
Фигню сказал, самое важное это геймплей.
Одно без другого в любом случае будет плохо работать))
Есть немало стратежек, которым сюжет особо не нужен. Так, чисто для галочки пара событий и всё. Total War, ANNO, Civilization, Mount and Blade. Если б так-же симулировались игры от первого/третьего лица, не заточенные на стратегию, как Майнкрафт но круче, то не вижу особо нужды в сюжете.
Без сюжета геймплей ничто
пойду слаймов кормить в слайм ранчер это намного увлекательно чем бегать по мёртвой зоне
Надо ещё противников с карты удалить, чтобы просто ходить по пустому миру кушая батон с водкой.
А-Life уже полноценно восстановил свою работу и теперь зона вся заселена и полностью автономно-живая?
такого не будет) не смешно
Нет конечно, просто спавн сделали не за спиной игрока, а от 200 метров от него
Для этой игры нет смысла. Только сюжет, плюс пустые локации эндгейма это большая проблема. Надежда на ДЛЦ, но когда их выпустят? После релиза версии 2.0?))
Игра с сюжетом то не блещет привлекательностью ее проходить, а тут вообще бессмысленное брождение по локациям.
кто зачем заходит в игру, кто за атмосферой, кто за сюжетом