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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.7 7 806 оценок

Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышло первое обновление размером 13,7 ГБ

AceTheKing
Новости

Только что состоялся выход первого патча для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Размер обновления составляет внушительные 13,7 ГБ.

Первое обновление направлено на исправление ошибок с распределением памяти, которые приводили к вылетам из игры. Так же в обновлении разработчики поработали над исправлением ошибок, которые мешают прохождению игры и рядом других вещей, которые должны улучшить общее техническое состояние игры:

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 подробнее рассказали о первом патче, который выйдет на следующей неделе

Всего обновление насчитывает свыше 650 различных исправлений и улучшений.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступна на PC и Xbox Series X/S.

101
338
Комментарии: 338
Ваш комментарий
blablaka

залейте на сайт работягам патч для обновления стим-пиратки. заранее благодарю

41
TITOK87

скоро зальют жди)

7
blablaka TITOK87

ждем))

6
BizarreRaziel TITOK87

ждём

2
Stepus_YT

жду, ибо заново качать игру...

0
Андрей Стыценков Stepus_YT

Так торрент можно перехешиваровать. Докачает недостоющее

1
Just_a_guy

Один из многих. Работы там непочатый край.

31
Диванный Боец

Эту поделку с нуля надо переделывать, там даже нпс спаунятся в 5 метрах от игрока 🤣

12
Комментарий удален
Диванный Боец Spillik

Древние Чехи точно нет, раз такое кривое уг выпустили спустя 10 лет🤣

12
Саша Вольфсон Диванный Боец

a life отключен потому что, вот и спавнятся

3
Kartonkratos Spillik

Нет же, написано что диванный боец! ))

0
Shoot - 1985

Чёт в гейпассе никакими обновлениями не пахнет

22
TrashyRaziel
-20
fcn_maks

ждём с братвой на трекере

5
Trevor Production TrashyRaziel

а нафиг ты нам стим то кинул.. большинство через гейпас сидят или пиратку

11
TrashyRaziel Trevor Production

что вы такие токсичные, я просто дропнул скрин что на стим уже появилась обнова вот буквально, значит что и на пассе в скором времени выйдет. а про пиратку хз там еще репаки надо будет докидывать.

-8
Antonio-Marafonio

таже самая фигня.

0
Bottleman
jhhkjui

Внимание, сталкеры.

Спасибо за вашу увлеченность и поддержку с момента выхода, это действительно важно для нас. Патч 1.0.1 доступен как на ПК, так и на Xbox. Это наш первый исправительный патч, в котором устранено более 650 различных ошибок и проблем. Вот список основных обновлений для игры.

Исправлены ошибки с искусственным интеллектом:

-Исправлено, что группы NPC застревали и умирали возле укрытий во время активного выброса.

-Исправлена ошибка, из-за которой Бюрер мог вываливать из рук игрока любые предметы миссии.

-Добавлены отсутствующие звуковые эффекты для способности Бюрера "Телекинез".

-Исправлены проблемы, из-за которых NPC иногда застревали и не могли добраться до места выполнения миссии. Это могло привести к невозможности взаимодействия с NPC или перехода к следующему этапу миссии из-за бездействия NPC миссии.

-Исправлены проблемы с падением производительности / возможным сбоем из-за нехватки памяти в концентраторах и локациях, переполненных персонажами, во время длительных игровых сессий.

-Исправлена ошибка, из-за которой персонажи переходили в боевую позу или начинали летать после смерти.

-Исправлена ошибка, из-за которой NPC не могли отслеживать, была ли цель в укрытии закрыта от выстрелов, из-за чего они стреляли в укрытие.

И другие, более 20 различных проблем с искусственным интеллектом.

Исправлена оптимизация:

-Исправлена проблема с невидимыми NPC / мутантами, появлявшимися в поле зрения, когда игрок осматривался.

-Исправлены визуальные эффекты стрельбы, которые не отображались при определенных ракурсах камеры.

-Кроме того, мы исправили около 100 различных сбоев, включая возможные утечки памяти и проблемы с EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.

Исправлены ошибки со звуком:

-Исправлена проблема, из-за которой музыка в бою все еще воспроизводилась после завершения боя.

И еще 7 незначительных ошибок со звуком.

Корректировка баланса:

-Стоимость ремонта оружия и брони снижена.

-Значительно увеличена стоимость артефактов (увеличен доход от продажи).

-Денежное вознаграждение за большинство миссий увеличено в 2-3 раза.

-Улучшены характеристики брони и оружия для новичков.

-Урон от мутантов незначительно снижается на уровне новичковой сложности (больше изменений в балансе здоровья мутантов в разделе "Боевой баланс").

-Урон, наносимый оружием игрока, уменьшается на 23% при повышении уровня сложности для новичков.

-Прочность брони увеличена на 12,5%.

-Добавлена возможность установки глушителя для ПТМ в специальный тайник в Малой зоне.

-Исправлены цены на экзоскелеты, теперь они продаются дороже.

-Исправлена цена продажи улучшенного оружия.

-Изменен баланс расходных материалов Hercules: снят дебафф на скорость игрока; увеличены параметры эффекта (теперь игрок мог переносить больше веса после использования).

-Исправлены некоторые дополнительные мелкие ошибки.

Баланс в бою:

-Уменьшен вес некоторых предметов миссии (включая сканеры).

-Немного изменен баланс урона, наносимого Кровососом.

-Снижен уровень защиты Кровососа от ударов (больше урона от оружия).

-Уменьшена регенерация здоровья Кровососа вне боя.

-Здоровье контроллера умеренно снижено.

-Здоровье бюрера умеренно снижено.

-Здоровье кабана умеренно снижено.

-Здоровье плоти умеренно снижено.

-Урон, наносимый кабану выстрелами в голову, изменен на 100% от урона по телу.

-Урон, наносимый кабану выстрелами в конечности, увеличен.

-Урон, наносимый плоти выстрелами в конечности, увеличен.

-Значительно увеличена дистанция ближнего боя с оружием.

-Немного увеличена дистанция ближнего боя с ножом.

Управление с помощью геймпада:

-Увеличены мертвые зоны геймпада

Персонажи:

-Исправлены глаза и зубы у моделей NPC.

-Некоторые незначительные исправления в моделях NPC и анимации.

Ролики:

-Добавлены недостающие кадры на экранах телевизоров в финальном ролике.

-Исправлена ошибка с анимацией оленя во вступительном ролике.

И еще 20 различных ошибок в роликах.

Настройки и меню игры:

-Исправлен нечитаемый текст в нижней части экрана компиляции шейдеров.

-Исправлена проблема с тем, что параметр "Nvidia Reflex Low Latency" не сохранялся при последующих загрузках игры.

И еще 10 мелких проблем.

Интерактивные объекты:

-Исправлены физические неполадки с разрушаемыми и подвижными объектами, в том числе парящими в воздухе.

-Исправлена подсказка о взаимодействии со стеклянными дверями во внутреннем дворе НИИЧАЗ, из-за которой блокировалось прохождение.

-Исправлено отсутствие внутренних дверей в лабораторном лифте X-11.

И другие мелкие ошибки.

Основные и побочные миссии:

-Устранены многочисленные препятствия для выполнения миссий и ошибки, возникавшие в определенных условиях. В число ключевых исправлений входят::

-Исправлено отсутствие взаимодействия с мертвыми слепыми псами в миссии "Охота на соловья".

-Исправлены невыполнимые задачи в миссии "Ищи, и ты найдешь".

-Исправлены многочисленные ошибки в миссии "Туда и обратно", включая ту, из-за которой не удавалось найти артефакт.

-Исправлен цикл диалога с Зотовым во время миссии "Иголка в стоге сена".

-Исправлены ошибки, препятствующие продвижению в миссии "Ответы даются дорогой ценой", включая проблемы с бандитами после выброса и отсутствие тяжелого ключевого предмета.

-Исправлены маркеры миссий для расположения NPC в миссии "По горячим следам".

-Исправлены проблемы, связанные с дверью в миссиях "В поисках гида" и "Побочная суета".

-Исправлена ошибка, из-за которой во время миссии "Как в старые добрые времена" не запускалась заставка.

-Исправлена ошибка, из-за которой Лодочка пропадала в лагере Квити во время миссии "Как в старые добрые времена".

-Исправлена ошибка, из-за которой Лодочка, как в старые добрые времена, вела себя агрессивно после того, как принесла ему излучатель.

-Во время миссии "До последней капли крови" теперь можно отключать электричество в затопленной зоне.

-Исправлены многочисленные проблемы в миссии "На краю", в том числе неработающие NPC, заклинившие двери и прогрессирующая атака Монолита.

-Исправлены проблемы, блокирующие прогресс в миссии "Незначительный инцидент", включая проблемы с ошейником Баюна и запертыми дверями.

-Устранены проблемы с падением производительности и запутанными целями в миссии "В поисках былой славы".

-Исправлены проблемы в миссии "Видения истины", включая зависание персонажей и блокировку прохождения после диалогов.

-Исправлены зависания роликов и блокировка прохождения в миссиях "Опасные посетители", "Последняя охота Грея" и "Вечное сияние".

-Исправлено поведение неигровых персонажей и врагов при появлении в миссиях "Граница" и "Побег из клетки".

-Улучшены такие миссии, как "Внизу", "Будмо!", а также большое количество очков за устранение зависания неигровых персонажей, смещения маркеров и отсутствия диалоговых окон.

И примерно 120 других вопросов в рамках основной линии, дополнительных миссий и встреч.

Опыт работы в открытом мире:

-Исправлены растянутые или отсутствующие конечности у трупов гуманоидов.

-Исправлены отсутствующие маршруты быстрого перемещения, в том числе на бетонный завод за поганкой.

-Устранены проблемы с громкоговорителями, быстрым перемещением и взаимодействием с NPC в различных местах, таких как бункер ученых и химический завод.

-Скорректировано поведение враждебных NPC во время миссий на Арене, в том числе тактика бандитов и увеличено количество боеприпасов для борьбы с тираном.

-Исправлено прохождение миссий в миссиях "Черная овца" и "Ключ к свободе".

И исправлено около 50 других проблем.

Руководство для игроков, экипировка и оружие:

-Исправлена ошибка, позволявшая продавать предметы торговцу за большую сумму, чем они стоили на самом деле.

-Исправлены проблемы с блокировкой ввода в КПК, инвентаре и приложениях при взаимодействии с артефактами.

-Исправлено поведение фонарика после сохранения / загрузки.

-Устранены проблемы с выбором типа гранаты, перекрытием маркеров на компасе и отсутствием маркеров миссий.

-Исправлены несоответствия с эффектами улучшения оружия и брони, в том числе с ценообразованием и отменой улучшений.

-Улучшено поведение HUD и увеличено время действия подсказок "Точка невозврата" во время выполнения миссии "Внизу".

-Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог продавать предметы миссии с помощью геймпада.

И около 50 незначительных “аномалий”.

Озвучка и анимация лица:

-Восстановлена отсутствующая анимация лица Савы в миссии "По горячим следам" и Полыни в миссии "Вечное сияние".

-Исправлены пропущенные голосовые команды во время миссии "Никто не должен уйти неудовлетворенным".

-Исправлены эффекты радиосвязи, чтобы голоса NPC правильно отражали расстояние во время общения.

И еще пара исправлений.

Мир:

-Исправлены мерцающие текстуры в различных локациях, включая Сферу, военную базу и химический завод.

-Устранены проблемы с передвижением, включая застревание в определенных местах во время таких миссий, как "Еще раз к прорыву" и "Трудное пробуждение".

-Исправлены точки появления артефактов в некоторых областях.

-Исправлено поведение NPC во время столкновений.

-Изменена громкость голоса во время шторма для улучшения баланса звука.

И еще около 50 ошибок.

Работа над игрой и будущими патчами продолжается. Мы работаем над исправлением ошибок A-Life, которые будут рассмотрены в будущих обновлениях.

Полный список исправлений (переведено в Яндексе и немного исправлено)...

16
Kolebastro

Благодарю, добрый Человек!

8
Лидер X

Ну хоть мозгов хватило в спойлер закинуть, не то что у ракушек ниже, заспамили одним и тем же текстом

7
Wlados3d
Спойлер

-Стоимость ремонта оружия и брони снижена.

-Значительно увеличена стоимость артефактов (увеличен доход от продажи).

-Денежное вознаграждение за большинство миссий увеличено в 2-3 раза.

-Улучшены характеристики брони и оружия для новичков.

-Прочность брони увеличена на 12,5%.

-Уменьшен вес некоторых предметов миссии (включая сканеры).

-Немного изменен баланс урона, наносимого Кровососом.

-Снижен уровень защиты Кровососа от ударов (больше урона от оружия).

-Уменьшена регенерация здоровья Кровососа вне боя.

-Здоровье контроллера умеренно снижено.

-Здоровье бюрера умеренно снижено.

-Здоровье кабана умеренно снижено.

-Здоровье плоти умеренно снижено.

-Урон, наносимый кабану выстрелами в голову, изменен на 100% от урона по телу.

-Урон, наносимый кабану выстрелами в конечности, увеличен.

-Урон, наносимый плоти выстрелами в конечности, увеличен.

-Значительно увеличена дистанция ближнего боя с оружием.

-Немного увеличена дистанция ближнего боя с ножом.

Первый патч, а уже столько нерфов. В общем - ОКАЗУАЛИЛИ!!

-1
NotBadExclusive
Терпения братья монолитовцы, исполнитель желаний исполнит вашу просьбу..

Файл установочник весом 14 гб будет на зелёных площадках а так же на сайте playground!

10
TITOK87

Главное чтобы без вирусняков )))

1
KorayD10

Ждем-ждем

0
Alex Sumaker

Залейте пожалуйста отдельно патч для пиратки!

7
KotBaly

Проще с рутрекера будет перекачать, там торрент докачает только исправленные файлы

1
Денис Сидоров 5

Разрабы сами не знали походу что у них в игре творится, игроки за свои бабки зато потестили и сказали какие ошибки в игре)))))))))

6
StrelitziaReg

Да все они знали , просто тянуть и переносить релиз уже не могли , ситуация как с киберпанком 1в1 , чем больше переносов , тем более забагованная игра выйдет.

9
Jarvis666

Ждём всем Залесьем ссылку на загрузку патча))

6
dezavid

Вчера 3 часа спасал залесье со словами нахера я это делаю)))таки спас с помощью телепорта но радости небыло

0
Jarvis666 dezavid

Я видимо пропустил этот квест или ещё не дошёл до него...

0
Veterinary Gamer

Пните когда завезут в зелёный магазин обнову

6
Гейб 30 процентный

Патч спустя 10 дней. Мда, уж. Теперь можно примерно понять когда выйдет патчей 10 для этой демки..

5
Sidorovich12

Для чистого неба патчи год выходили.

14
StrelitziaReg

патч ноут достаточно большой.

7
Sidorovich12 StrelitziaReg

Ну значит исправлений много.

2
fcn_maks

А через сколько там патч вышел для Старфилда?

5
Balinor_1993 fcn_maks

не знаю, я старфилд прошел на самом первом репаке без патчей. Там игра такая и сюжет что и патчи ее лучше не сделают. А Сталкер это совсем другое дело.

0
blablaka

где качнут на пиратку стима?

5
Arik 8100

отмаячишь если найдешь хорошо?

1
blablaka Arik 8100

без проблем. и ты тоже, если найдешь

0
Kabul Jul

Завтро на зелени перекачаешь 150 гб

0
blablaka Kabul Jul

та ну. неужели работяги не могут через xdelta патч запилить?

0
Arik 8100 Arik 8100

да конечно

0
x_Romka_x

Коротко об оптимизации....
100 исправили и еще несколько тысяч надо исправлять...
Выкатили альфа версию и допиливают сейчас набив карманы баблом.

5
Валентин 37

Ты в армии служил?

-12
LudvigG

А ты игру покупал?

-5
В_о_л_ь_к_а

Есть подозрение, что игра давно уже допилена, а нам скармливают патчи годовалой давности, чтоб через чёрный пиар восстановить репутацию и даже догнать в репутационном отношении Киберпанк.

Если так, то подход действительно новаторский. Т.к. если разрабы Киберпанка работали с поступлением инфы о проблемах в режиме реально времени, то GSC в таком случае будет иметь временной буфер, например в пол года. А за пол года "ничегонеделания" они реально узнают о всех багах, которые не выявило внутренне тестирование.

0
AlexPixel

В Game Pass PC нихрена не вышло.

4
Фризостат

Там как всегда с задержками

2
AlexPixel Фризостат

И сколько обычно эта задержка тянется?

0
Kabul Jul

Аторник пятница там обновы обычно

0
AlexPixel Kabul Jul

А.Х.Р.И.Н.Е.Т.Ь. то есть сейчас все будут более мене нормально играть, а мне ещё ждать дохрена дней. Застрял из за бага в одной сюжетной миссии. Думал сегодня поиграю наконец то, поиграл бл*ть....

1
Styllezzy

Когда вырежут кучу мусора с игры, нормально оптимизируют, все патчи пропатчат, игра станет весить до 100Гб вот тогда можно будет и поиграть.А пока что-то желания нету качать 150гб, чтоб потом еще каждый мес. патчить такое себе. Как с кибепанком было подождал через год норм поиграл без багов и тп.

3
DisinterestedTracker

скажите пж сюда добавят патч ? я просто с торрента скачал ну как и многие тут походу что бы не перекавечать сразу закинуть его и все

3
SpLiT KoT

ну ничего страшного, снова скачаешь 150 гиг, глядишь через 1-2 дня ещё фикс чего нибудь выйдет и снова 150 гиг скачаешь, а потом снова и снова
зато не покупал игру

-14
Jarvis666

На byrutor обещают добавить. Сюда мне кажется вряд ли, слишком большой, хотя кто его знает, может и сюда зальют.

0
АLEX86 Jarvis666

И сюда добавят. Вес не имеет значения. Там обычно ссылка и на торрент трекер есть или с сайта скачать на выбор.

1
natrogrii SpLiT KoT

портативка с торрента обновится так же как и ваш любимый стим(или где там ещё за деньги можно качать?, я просто не знаю, ввиду своей гремучести), просто чуть позже....для меня, лично, это не проблема..немного подождать, есть и другие дела..

2
TITOK87 SpLiT KoT

купил игры ультимэйт за 500 рублей сейчас жду пока обновиться в стим)

-2
Aleksey Kyrickiy

всем привет .ребят а где можно скачать сам патч? штоб не качать по новой 150 гиг?

3
TITOK87

жди должны залить

0
Aleksey Kyrickiy TITOK87

спс

0
Саша Вольфсон

В game pass почему то нету

3
Kabul Jul

Да какой патч нахрен, только что дропнул эту гадость в одной и тойже локе боты по кд 6 раз заспаунились минус снаряга патроны и стволы пзд как в это играть то)

2
barabear

Да никак, нормальные люди этот кал стороной обошли

2
natrogrii

я трейнер на Godmode и Ammo использую, и мне пофиг на мораль, это же не сетевой замес, а дрочИть мне лень.

p.s. как Вам поступать - Ваше право.

-1
Al Matarik

уже пройду скоро игру, в Припяти сильные тормоза, всего пару вылетов за всю игру, пиратка от Рамзеса

2
scarfac3

осталось подождать, пока Рамзес патч накатит

0
Abarmot90

Обнова моды не ломает?

1
Swordwielder

Если серьёзные моды какие-то, то да, скорее всего сломает)

1
Abarmot90 Swordwielder

Спасибо

0
Swordwielder Abarmot90

Подожди пока авторы модов обновят их и поставишь)

0
Abarmot90 Swordwielder

Да там мелкие, что есть что нету

-1
ZAUSA
Обнова моды не ломает?

Моды? Вы хотели сказать "изменения конфигурации игры через блокнот"?

3
ConvivialFulbright

В геймпассе вообще ничего нет.....

1
Лидер X

В геймпассе обновы всегда значительно позже выходят

3
Это Гради Чувак Лидер X

А на сколько значительно? ну если в цифрах

0
nisanis Это Гради Чувак

не знаю как будет со сталкером , но обычно на пару дней задерживают в пасе патчи ,самое долгое ждал патч для форспокена, четыре дня, ps5 ,стим уже обновились , а в пасе все внутреннюю проверку и тестирование патч проходил :)

0
Лидер X Это Гради Чувак

Может быть сутки

1
АНУБИС Египетский

запилите кто нибудь отдельно для пиратов

1
Shadow B I G

Не запилят здесь кряки запрещены

-1
Hog2012

Падение с монстров копыт, хвостов и т.д. не добавили, ждём дальше. Пока что даже не ТЧ.

1
V-pro

мод в помощь

0
Hog2012 V-pro

Ну да, моды наше всё, раз разрабы не могут да же повторить элементы игры 2007 года, правильно игроки сами доделаю.

0
Stepus_YT Hog2012

чел такого не было в ЗП, чн не помню

1
Hog2012 Stepus_YT

Ну раз не было в ЗП, то ладно, можно не добавлять.

0
KorayD10 Stepus_YT

В тч было, в чн можно было просто мутантов обыскивать, но лут с них не падал

1
ThoughtfulGerardo

дроп фпс не починен! и не надо гнать что мой комп слабый...2060 ртх райзен 5 5600.... 16 ОЗУ(из за ОЗУ и проблемы)

1
Sicluceatlux

не факт, что из-за озу. на 32 тоже траблы.

1
barabear

2060 офк слабая, в большинстве новых игр это сейчас нижняя планка

1
ByMaX Sicluceatlux

Подтверждаю 32гб дроп фпс частенько (особенно после НИИ ЧАЗ)

0
CEZmp

не знаю как с патчем, но на 2060 r7 2700 и 32 озу все время ловил падение до 10 фпс
пока патч на пиратку не нашел, а боксовую версию перекачивать не хочется

0
ЛехаДезертир

Ты для начала напиши пресет графики, разрешение экрана и устанавливал ли ты эти корявые моды на оптимизацию.

0
Vlad Lejepekov

На геймпасс версию когда выкатят патч то никто не в курсе?

1
Antonio-Marafonio

Такое ощущение, что игрокам из РФ недоступны обновления даже через game pass.

-3
Vlad Lejepekov Antonio-Marafonio

у меня регион новая зеландия стоит все равно нет патча , его вообще у майкрософта нет похоже

0
Лидер X Vlad Lejepekov

В геймпассе всегда задержка с патчами, от суток до 4 , ощутил это ещё с атомика

0
IcyPtolemyx

Как скачать

1
АLEX86

Добавьте на сайт кто-нибудь патч🫡 На гог версии работать надеюсь будет.

1
TITOK87

для гог нужен будет специальный патч для гог

2
АLEX86 TITOK87

А разница какая? Я не в курсе вообще.

-1
BushmasterFireArms

Только что посмотрел ролик разницы вообще нет🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

1
blablaka

BushmasterFireArms только что посмотрел ролик, там разницы нет. GSC, отменяйте патч

-2
V-pro blablaka

Имеется в виду сравнение производительности. Я тоже глянул ролик,игра одинаково идёт как на релизной версии так и с патчем 1.01 ( от 29.11) поэтому кто ждал (надеялся как и я ) что игра будет выдавать +10 FPS можете расслабиться.

0
JEKABRAZZ

Там даже в описании патча ошибка)

Reduced Boodsucker’s HP regeneration outside the combat. (Google перевел так: Уменьшена скорость восстановления здоровья Будсакера вне боя.)

https://steamdb.info/patchnotes/16574510/

1
doggymouse

Ну чел любит сосать пиво Bud, че такого

0
yurik111

Ох как знакомо! Скоро будут патчи для патчей.

1
TITOK87

Как в кибер панке😄

-1
yurik111 TITOK87

Как в первом сталкаче! Киберпук отдыхает, в то время патчи на рынке продавали, на болванках, потом они по рукам ходили, переписывались. Во были времена.

1
KotBaly yurik111

самая боль была на купленной пиратке с какой-то там первой версии)) Патч на нее поставить было нельзя только новую пиратку покупать с обновленной версией))

0
Челодой моловек 94

Мдаа уж, я ждал исправления прицела с мышки, очень не удобно стрелять в желе, ставил 2 мода и конфиг менял, но изменений не почувствовал, отзывчивый прицел думаю это основа для шутера, тем более от 1го лица

1
V-pro

У меня также. Потому что стоит FSR3. если выключить то - 30 % ФПС

0
Федор Глухарев

пните когда зальют патч на торрент

1
vovan200976

Пилите Шура пилите...Она золотая...а Мы подождем!!!

1
001fess

пошел обновлять лицензионный репак

0
Shu_80

где скачать для пиратки ?

0
PartisanTravis

Жди репаки на торренте и качайте заново)))) У меня лицуха , автоматически обновится и все!!!!

-35
tvorog8088

Там же где качал, если портабл просто докачает изменения и всё.

5
TrashyRaziel PartisanTravis

За что минусы накидали?

-3
niktosiky TrashyRaziel

За лицуху. Молва ходит, что купил лицуху = проспонсировал всу.

4
Abarmot90 niktosiky

Человек купил предзаказ на открытии предзаказов. Тогда ещё не было ,,плохих,, укропов

0
Павел Бородкин

Наконец-то,теперь наверное можно начинать проходить)

0
TITOK87

Ой думаю надо ждать пару месяцев .Патчев будет дофига

1
Павел Бородкин TITOK87

Не исключено....

-1
Urtan

Найс

0
Владимир А Вам Зачем

Может кто нибудь сверит хеш файлов и выложит патч!?Плиз

0
TITOK87

Думаю тут выложат и стим и гог версию

0
Владимир А Вам Зачем TITOK87

Надеюсь=)

0
UsefulZan

А обладатели game pass его не получат чтоли в итоге?

по крайней мере в файлах обновления его нет(

0
Это Гради Чувак

Вот вот, новости уже 30 минут, сам сижу обновляю страницу в store, а обновы всё нет и нет :(

1
Shadow B I G

Вам в последнюю очередь, вы значении не имеете огромного, стим в приоритете

0
Это Гради Чувак Shadow B I G

Ну да, Xbox-ов наверное 1000 штук продали, малое значение, не говоря уже о ПК игорьках с подпиской)

0
-zotik-

Интересно темноту починили?

0
dhbrdhe

Это не баг, в настройках игры поменяй цветопередачу с rec709 на sRGB

-4
Никита Дроздоvv

Если софт Локи исправили уже хорошо

0
ingrome

у меня одного в гейм пасе нет обновы?

0
Комментарий удален
askazanov

Ну ништяк тогда вроде!!!

0
Kabul Jul

600 ошибок аот это да, еще сеольео ?

0
Igor Gorbunov 21 Kabul Jul

благо не 666)

0
Никита Дроздоvv

это реально столько исправлено?

0
KotBaly

-> Работа над игрой и будущими патчами продолжается. Мы работаем над исправлением ошибок A-Life, которые будут рассмотрены в будущих обновлениях.

Ага и спасибо вам за бесплатный бета-тест и отдельное спасибо модерам которые делают работу за нас!. Тестируйте дальше сталкеры!

1
Федя Кочегар

Ранняя пташка вышла !

0
Kartonkratos

Наконец то убрали загрузку шейдеров! теперь не нужно мод ставить на их отключение! я кстати после обновы папку с модами убрал с игры, и только тогда запустил, и о чудо загрузки шейдеров даже так нету.

0
overvest01

Увы, не пофиксили все моды, которые изменяют файл игры. После удаление мода строки остаются в файле игры. Так что вот. ))

0
Kartonkratos overvest01

Нет! я проверял несколько раз! после того как установил мод и потом удалил его, ( это еще до патча ), так вот загрузка шейдеров возвращалась! а сейчас нет! так что нечего там не осталось!!!

-1
overvest01 Kartonkratos

осталось

0
Kartonkratos

И еще добавлю моды работают! все что у меня установлены, а установлено более 10 модов! я их снова закинул в папку с игрой и все заработало обратно!

0
Default2503 Kartonkratos

Так отключение оптимизации шейдеров в engine.ini проводится, а не в ~mods, разве не?

0
Комментарий удален
kb0000001

ты обделался

4
Default2503

Могут ли файлы патча скинуть на пиратку? ГОГ, Стим и т.д.

0
TITOK87

да.но придется подожтать таблетку

0
Trufess

Наконец! Уже думал, что до 1 ждать. С таким количеством изменений теперь можно и поиграть.

0
TITOK87

Я думаю патчей еще будет много.

0
MoonLight2

когда введут А-лайф ,тогда можно будет , сейчас топорно всё выглядит

0
Комментарий удален
Лидер X

Ниже уже скинули, зачем спамить чел

0
ReceptiveUzoma

Конечно это всё очень круто однако надо ли новую игру начинать ?

0
Yhoto23

тут все надеются что нет

0
ReceptiveUzoma Yhoto23

Тогда будем ждать патч на форуме, если будет, но это мало вероятно))

0
KILLA06 ReceptiveUzoma

будет ,всегда были

1
Комментарий удален
Лидер X

Удали свой высет, уже комменты засрали, ниже уже на русском скинули аж дважды, не спамте бл

1
Котян Сутоевич

На кой ляд ты сюда это скинул? Ещё и на англ.

-1
Комментарий удален
Смирнов Артём

конечно же геншин лучше

1
Alekero

Мне в мск не видно (сорян, дальше третьего кольца сложно вглядываться), кто там что "схавал", но твой забавный бред рассмешил)

1
Евгений Кондратенко

Ага, настолько кал, что имел полное динамическое освещение в первой части, а в чистом небе уже parallax occlusion mapping и динамические саншафты с намоканием материалов при помощи DX10. Зуммеры вроде тебя почему-то все как один раз за разом твердят одно и то же. Что игра для скуфов и тд. Ведь как можно играть в игру 2007-2009 года? Это ведь не модно и не хайпово.

0
BizarreRaziel

как скачать или где можно скачать?

0
Смирнов Артём

Купить в стим

-8
BizarreRaziel Смирнов Артём

я не могу в стиме купить ни хера (

0
tvorog8088

Где и раньше.

1
KotBaly

Ну ты же где-то скачал. Завтра перекачаешь оттуда же

0
BizarreRaziel KotBaly

там где я качал, сказали им не охота и времени нет у них на патч этот (

0
QuietisticQamra

Интересно пофиксили ли они загрузку сейвов на химзаводе?

У меня три сейва всего и все оттуда,тупо вечная загрузка экрана идет

0
Stepus_YT

игру заново качать или на другой диск кидать...

0
Темный-Властелин

ну, чего там? игра теперь меньше воняет?

0
Владислав9712

подскажите пожалуйста! у кого приша обнова в gamepass? я не пойму пришла ли она, вроде ничего не качалось( и если зайти в параметры в приложении там написано последняя обнова от 21 числа, пробовал проверить целость файлов, она быстро как то проскочила и все...на стиме говорят она качается, а наа геймпасе че то я понять не могу

0
eldarmaier

Еще нет, разрабы написали попозже сегодня появится на xbox

1
Владислав9712 eldarmaier

спасибо большое за ответ)

2
Иван Орешин eldarmaier

Спасибо за ответ надеюсь сегодня выкатят, а то уже почитав комментарии про Xbox store я настроился ждать до вторника.

0
Shisha777

Народ, что за проблема с гребанным game pass'ом? Утром заходил, играл, всё норм было. Ща думал, обнова скачается, поиграю. Мало того, что обновы ещё нет, так и в игру не пускает, пишет ошибку аунтефикации. Если esc нажать, то только новая игра и сохранок нет. Что делать? 🤦‍♂️ #gamepass #pc #error

0
Пользователь ВКонтакте

На икс бокс пк че это нету // Александр Шишкин

0
Никита Дроздоvv

Но если каждый патч будет фиксить 600 ошибок, то, может быть, они за пол года все исправят.

0
TeHoNyah

даже быстрее чем ты думаешь. в декабре будут крупные патчи. как раз будут фиксить A-LIFE потиху

-2
DanilManil

Еще пару обновлений и можно уже будет скачать

0
Chkul

квест на грани. батя просто сидит и ничего не происходит. как чинить то ?

0
DrMors

У меня после обновы вылетает когда нахожу арт или попадаю в сильную радейку... Сталкивался кто? что делать?

0
TITOK87

LoginId:0c10175947c0620572ea1580b6691633

EpicAccountId:

LowLevelFatalError [File:D:\STALKER2\s2editor\Engine\Source\Runtime\RenderCore\Private\ShaderResource.cpp] [Line: 657] FShaderMapResource_InlineCode::InitRHI got platform PCD3D_SM6 but it is not compatible with PCD3D_SM5

Stalker2_Win64_Shipping

Stalker2_Win64_Shipping

Stalker2_Win64_Shipping

Stalker2_Win64_Shipping

Stalker2_Win64_Shipping

Stalker2_Win64_Shipping

Stalker2_Win64_Shipping

Stalker2_Win64_Shipping

Stalker2_Win64_Shipping

Stalker2_Win64_Shipping

Stalker2_Win64_Shipping

kernel32

ntdll

Игра загружается.Кеширование шейдеров проходит без каких либо ошибок.Заходишь в главное меню.Новая игра.Загрузочный экран и вылет с ошибкой.Как исправить.Игра лицензия стим.

Игра вообще неустановлена на диск D

0
MadPyramus

Ходил за портативным пси излучателем?

0
DrMors

у меня вроде та же ошибка но только когда беру арты в аномальной зоне(
тоже лицуха

0
TITOK87 MadPyramus

У меня вылет приначале новой игры

0
DrMors MadPyramus

а это причем?

0
Леший3

неужели тот самый патч?????

0
Максим Горбатовский

Что слышно по патчу ? есть какие нибудь подвижки?)

0
Zelene34

Где,сука.ПНВ????

0
MRAC_SHADOWS

Подскажите, на пиратку данные патчи как ставить? не думаю что нужно полностью переустанавливать игру. "Я просто в этом не разбираюсь"

0
Alex Follow

да неужели!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и не прошло месяца!!!!

-1
ASIMO81

Обещали на след неделе выпустить и выпустили.

1
askazanov ASIMO81

Типа можно им теперь верить!? ))))))

0
ASIMO81 askazanov

Ну обещали - сделали. Я лично продолжаю ждать, когда а-лайв починят. Это далеко не самая худшая игра по тех состоянию на момент выхода, уже не удивляюсь, я лично думал будет гораздо хуже.

3
askazanov ASIMO81

Я и сам жду, ещё не скачивал даже - скорость скачки на зеленом для меня маленькая)

0
Kabul Jul ASIMO81

Вот именно когда тупое ботью с амботом и вх спаунится на глазах по 6 раз это не возможно играть. Фиг с ним фпс дропаетсяя и прочая хрень. Но с такими ботами и экономикой просто пзд.

0
HomyaQQ

Народ, отпишитесь как оно? Стало лучше?

-1
MadPyramus

В патчлоге написано что поправили багованные квесты, поправили экономику, убрали часть здоровья танковым мобам, убрали денежный глитч, проседание фпс, и мерцание текстур. Вроде должно быть получше. Если что, полное описание здесь.

Спойлер

https://steamdb.info/patchnotes/16574510/

А, ну да, спойлеры ж сломанные)) Короче, кому надо - ищите сами.

0
HomyaQQ MadPyramus

От души, святой ты человек. Только вот обнова похоже только в Стим? В филькином магазине позже будет, не в курсе?

1
MadPyramus HomyaQQ

Как обычно, в течении дня-двух. Зависит от заливающего.

0
TrashyRaziel MadPyramus

Ну слушай довольно много косяков закрыли.

1
MadPyramus TrashyRaziel

Основных - да, но вот правку остальных багов ещё надо ждать. Например сломанные лазерные прицелы, отстойный фонарик, или нормальный А-Лайф без проседания фпс, поведение и реакцию нпс, и всякие остальные улучшение о которых просят на реддите. Кто знает насколько часто разрабы будут клепать патчи, тем более НГ уже почти на дворе. Глядишь, за пол года мы увидим тот Сталкер, о котором мы мечтали.

Кстати если нужно, вот этот же патчноут, но в самом стиме.

Спойлер

store.steampowered.com/news/app/1643320/view/4455844537830474602

Посмотрим работает ли здесь спойлер...

2
birikoni

надеюсь что смогу продолжить прохождение, жаль что ничё не ссказали про алайф

-1
Лидер X

Исправили аж 650 недочётов, респект конечно, это реально сильно.

-1
TITOK87

и это еще не все .патчей будет дофига еще)Вспомните тотже кибер панк)

1
Макс Макс 007

Песенку по радио пофиксили? Извинились? 😂😂😂

-1
Maxell23

конечно нет))

-1
Bottleman

Еще и ремиксов подобавляли )))

-1
ZAUSA

"Бегает по полю весело кабанчик"?

0
Darthstalker64

Где патч то?

-1
NIKalukard

и сломало моды нахер

-1
Arik 8100

а как ты хотел?

2
Sorokin12

Зачем ты устанавливал моды, если знаешь, что игра сырая?

0
NIKalukard Sorokin12

потому что они эту сырость исправляли

0
Detector HP

Скачал патч, и теперь такая фигня, до этого играл норм с кастомным.

Engine.ini Fatal error!

Unhandled Exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION reading address 0xffffffffffffffff

-1
kazak119

удали и попробуй запустит

0
natrogrii

думаю, что дело в Engine.ini - это вроде та фишка для оптимизации, которую здесь выкладывали? ибо изначально такого файла там нет, может удалить его и попробовать снова?

p.s. у меня с ним вообще игра наглухо висла после первых кат сцен

0
TITOK87 natrogrii

А где этот файл?

0
TITOK87

У меня у одного шейдеры компилируются после обновы?

-1
HomyaQQ

Они и ДО обновы компилировались если ты модом не отключал

0
TITOK87 HomyaQQ

Вроде писали что после обновы не компилируются шейдеры.

0
demanik1 TITOK87

Файлы были изменены, после этого нужна компиляция, так же бывает и когда драйвера переустанавливаешь.

1
stasgod85

Где оно!? ))) А то я за долбался на костылях залесье проходить, еле до линзы дошёл и всё вылет на вылете! ((( Мне вот интересно, купившие игру тоже мучаются так же или на лецензии всё чётко, что-то подсказывает что нет! )))

-1
KorayD10

Мучаются, в обсуждениях стима тоже самое

0
Raphtallia

О каких вылетах речь, может с системой что-то не так? У меня ни разу вылетов не было.

-4
QuadrophonicAlbus

На диске свободно 85 гигов Стим пишет что обнова весит 13,7 гигов И пишет что недостаточно свободного места Капец))))))

-2
Ильясович

132 гб обнова

-1
NTACHN Ильясович

нет это внесение изменений в 132 гб и потом проверка еще

0
Ильясович NTACHN

Это и имел ввиду

0
TITOK87 Ильясович

13.7 гигов сейчас качает.

0
TITOK87 Ильясович

132 гб это уже установленные файлы игры.Которые потом будут обновляться.

0
vegas99

Обещали выпустить на этой неделе и выпустили. Всё по чесноку.

-2
Taxeo

а че оно не 13 гб весит? все заново качать будет?

-2
TITOK87

стим .13.7.гигов

0
TITOK87

147 будет перекачевать.это капец.

0
TITOK87

потом будет вносить изменения в 154.5.капец

0
doggymouse TITOK87

капец.

1
Stepus_YT

заново качать...

0
Scorpion_GamePlay

Ну как так, где патчноут

-2
Yhoto23

уже 30 минут сижу обновляю страницу,еще не выложили(

-1
В_о_л_ь_к_а

А-а-а! Вот оно что! Что-то мне кажется что кто-то умный подсказал GSC путь чёрного пиара, на волне падения репутации за последние года.

Ну т.е. за 2 года реально отполировать игру, далее релизнуться упоротой бэтой годовалой давности с экономикой из бэты (лишь бы была), и потом накатывать патчи (которые уже давно готовы). И вот разрабы "думают о фанатах" и все в белом, репутация восстановлена.

Хитрый ход. Понятно кто подсказал.

-2
Это Гради Чувак

Обосраться что бы вытирать жопу, да, теория достойная

2
fundamentalist

Один патч альфа версии не поможет, через пару лет и пару терабайт пропатченных, возможно, сие поделие войдет в фазу бета тестирования

-2
borsic

Маловато будет, alife так и не включили походу.

-3
Misha Mi

А они и не обещали! Они сообщили, что этот патч исправит баги, лаги и прочее, а систему Alife будут уже в следующих патчах исправлять!

0
Макс Макс 007

Мозги свои они навряд ли включат 😂

-3
Extor Menoger

На сайте se7en ws есть лаунчер с игрой в котором она автоматом будет обновлятся

-3
Arik 8100

там ехе файл какой то при попытке скачать!пишут что типа игра уже с новой версией???

0
DifferentQamra Arik 8100

не ту кнопку тыкнул

0
Chkul

4070 ти с длсс 3 все как в желе, фср 3 не включается. По производительности ничего не поменялось

-3
Raphtallia

Вы бы для начала указывали всю систему и настройки с которыми играете. У меня при моей системе (в профиле) в 2к на высоких все отлично идет. Просадки только в городах незначительные. А так стабильно 60 фпс

-3
fundamentalist

а с чего она должна измениться? Ты и тебе подобные еще не поняли, что производительность, кардинально, после релиза игры не меняется. Движок готов и никто не будет его радикально изменять, это надо игру с ноля, фактически переписывать, поэтому, серьезные изменения в фпс тебе даст только апгрейд железа, проца и видеокарты

2
Gudv1nTV

зачем тебе фср 3 на 4070ти, включи длсс на качество обнови его до последней версии через длсс свапер

0
mixanick13

Ну скажите где скачать((

-4
Just_a_guy

Ты как-будто первый день в интернете

1
AScorp1866649 Just_a_guy

Это поколение такое, что-ли. Нифига не знают, нифига не умеют. В лоб, гвоздём соткой, ответ прибит будет, всё равно не поймёт, не увидит.

Ему лень, что-то искать. Это же напрягаться надо. Лучше написать, кто нибудь да напрягётся.

3
ETEGLEN

как ее обновить если я скачал ее с трекера, там обнову пока никто не отгрузил

-4
Alekero

Steam, Gamepass - проблем не возникнет.

-2
KotBaly

Жди когда там обновят, перекачаешь торрент

0
Владислав Беляйкин Alekero

Проблем не возникает в game pass? Я жду два часа обновы нет Xbox - это худшее где я играл

1
Viliel Владислав Беляйкин

Тоже жду в гейпасе и нисего нет.

0
Misha Mi

Уже скачал))

-8
CrummyLorcan

В смысле на след недели разрабы заявили что на это недели выйдет снова врут как всегда

-8
Dansk_Jarl

Вы читать совсем не умеете ?Вы прочли название статьи и ссылку на неё, которую выложили неделю назад

3
Bait795

Хорошая новость, сегодня опробую на протяжение 6 часов!

-9
speedster64

Гдиї скїчїть 😂

-10
dvarrr

скачи где хочешь)

3
casper1k

На майдане

2
My life is a game

13.7 это + к предыдущему весу игры?
Учитывая сколько патчей надо, это под 250 гб наберется