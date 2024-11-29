Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышло первое обновление размером 13,7 ГБ

Только что состоялся выход первого патча для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Размер обновления составляет внушительные 13,7 ГБ.
Первое обновление направлено на исправление ошибок с распределением памяти, которые приводили к вылетам из игры. Так же в обновлении разработчики поработали над исправлением ошибок, которые мешают прохождению игры и рядом других вещей, которые должны улучшить общее техническое состояние игры:
Всего обновление насчитывает свыше 650 различных исправлений и улучшений.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступна на PC и Xbox Series X/S.
залейте на сайт работягам патч для обновления стим-пиратки. заранее благодарю
скоро зальют жди)
ждем))
ждём
жду, ибо заново качать игру...
Так торрент можно перехешиваровать. Докачает недостоющее
Один из многих. Работы там непочатый край.
Эту поделку с нуля надо переделывать, там даже нпс спаунятся в 5 метрах от игрока 🤣
Древние Чехи точно нет, раз такое кривое уг выпустили спустя 10 лет🤣
a life отключен потому что, вот и спавнятся
Нет же, написано что диванный боец! ))
Чёт в гейпассе никакими обновлениями не пахнет
ждём с братвой на трекере
а нафиг ты нам стим то кинул.. большинство через гейпас сидят или пиратку
что вы такие токсичные, я просто дропнул скрин что на стим уже появилась обнова вот буквально, значит что и на пассе в скором времени выйдет. а про пиратку хз там еще репаки надо будет докидывать.
таже самая фигня.
Внимание, сталкеры.
Спасибо за вашу увлеченность и поддержку с момента выхода, это действительно важно для нас. Патч 1.0.1 доступен как на ПК, так и на Xbox. Это наш первый исправительный патч, в котором устранено более 650 различных ошибок и проблем. Вот список основных обновлений для игры.
Исправлены ошибки с искусственным интеллектом:
-Исправлено, что группы NPC застревали и умирали возле укрытий во время активного выброса.
-Исправлена ошибка, из-за которой Бюрер мог вываливать из рук игрока любые предметы миссии.
-Добавлены отсутствующие звуковые эффекты для способности Бюрера "Телекинез".
-Исправлены проблемы, из-за которых NPC иногда застревали и не могли добраться до места выполнения миссии. Это могло привести к невозможности взаимодействия с NPC или перехода к следующему этапу миссии из-за бездействия NPC миссии.
-Исправлены проблемы с падением производительности / возможным сбоем из-за нехватки памяти в концентраторах и локациях, переполненных персонажами, во время длительных игровых сессий.
-Исправлена ошибка, из-за которой персонажи переходили в боевую позу или начинали летать после смерти.
-Исправлена ошибка, из-за которой NPC не могли отслеживать, была ли цель в укрытии закрыта от выстрелов, из-за чего они стреляли в укрытие.
И другие, более 20 различных проблем с искусственным интеллектом.
Исправлена оптимизация:
-Исправлена проблема с невидимыми NPC / мутантами, появлявшимися в поле зрения, когда игрок осматривался.
-Исправлены визуальные эффекты стрельбы, которые не отображались при определенных ракурсах камеры.
-Кроме того, мы исправили около 100 различных сбоев, включая возможные утечки памяти и проблемы с EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.
Исправлены ошибки со звуком:
-Исправлена проблема, из-за которой музыка в бою все еще воспроизводилась после завершения боя.
И еще 7 незначительных ошибок со звуком.
Корректировка баланса:
-Стоимость ремонта оружия и брони снижена.
-Значительно увеличена стоимость артефактов (увеличен доход от продажи).
-Денежное вознаграждение за большинство миссий увеличено в 2-3 раза.
-Улучшены характеристики брони и оружия для новичков.
-Урон от мутантов незначительно снижается на уровне новичковой сложности (больше изменений в балансе здоровья мутантов в разделе "Боевой баланс").
-Урон, наносимый оружием игрока, уменьшается на 23% при повышении уровня сложности для новичков.
-Прочность брони увеличена на 12,5%.
-Добавлена возможность установки глушителя для ПТМ в специальный тайник в Малой зоне.
-Исправлены цены на экзоскелеты, теперь они продаются дороже.
-Исправлена цена продажи улучшенного оружия.
-Изменен баланс расходных материалов Hercules: снят дебафф на скорость игрока; увеличены параметры эффекта (теперь игрок мог переносить больше веса после использования).
-Исправлены некоторые дополнительные мелкие ошибки.
Баланс в бою:
-Уменьшен вес некоторых предметов миссии (включая сканеры).
-Немного изменен баланс урона, наносимого Кровососом.
-Снижен уровень защиты Кровососа от ударов (больше урона от оружия).
-Уменьшена регенерация здоровья Кровососа вне боя.
-Здоровье контроллера умеренно снижено.
-Здоровье бюрера умеренно снижено.
-Здоровье кабана умеренно снижено.
-Здоровье плоти умеренно снижено.
-Урон, наносимый кабану выстрелами в голову, изменен на 100% от урона по телу.
-Урон, наносимый кабану выстрелами в конечности, увеличен.
-Урон, наносимый плоти выстрелами в конечности, увеличен.
-Значительно увеличена дистанция ближнего боя с оружием.
-Немного увеличена дистанция ближнего боя с ножом.
Управление с помощью геймпада:
-Увеличены мертвые зоны геймпада
Персонажи:
-Исправлены глаза и зубы у моделей NPC.
-Некоторые незначительные исправления в моделях NPC и анимации.
Ролики:
-Добавлены недостающие кадры на экранах телевизоров в финальном ролике.
-Исправлена ошибка с анимацией оленя во вступительном ролике.
И еще 20 различных ошибок в роликах.
Настройки и меню игры:
-Исправлен нечитаемый текст в нижней части экрана компиляции шейдеров.
-Исправлена проблема с тем, что параметр "Nvidia Reflex Low Latency" не сохранялся при последующих загрузках игры.
И еще 10 мелких проблем.
Интерактивные объекты:
-Исправлены физические неполадки с разрушаемыми и подвижными объектами, в том числе парящими в воздухе.
-Исправлена подсказка о взаимодействии со стеклянными дверями во внутреннем дворе НИИЧАЗ, из-за которой блокировалось прохождение.
-Исправлено отсутствие внутренних дверей в лабораторном лифте X-11.
И другие мелкие ошибки.
Основные и побочные миссии:
-Устранены многочисленные препятствия для выполнения миссий и ошибки, возникавшие в определенных условиях. В число ключевых исправлений входят::
-Исправлено отсутствие взаимодействия с мертвыми слепыми псами в миссии "Охота на соловья".
-Исправлены невыполнимые задачи в миссии "Ищи, и ты найдешь".
-Исправлены многочисленные ошибки в миссии "Туда и обратно", включая ту, из-за которой не удавалось найти артефакт.
-Исправлен цикл диалога с Зотовым во время миссии "Иголка в стоге сена".
-Исправлены ошибки, препятствующие продвижению в миссии "Ответы даются дорогой ценой", включая проблемы с бандитами после выброса и отсутствие тяжелого ключевого предмета.
-Исправлены маркеры миссий для расположения NPC в миссии "По горячим следам".
-Исправлены проблемы, связанные с дверью в миссиях "В поисках гида" и "Побочная суета".
-Исправлена ошибка, из-за которой во время миссии "Как в старые добрые времена" не запускалась заставка.
-Исправлена ошибка, из-за которой Лодочка пропадала в лагере Квити во время миссии "Как в старые добрые времена".
-Исправлена ошибка, из-за которой Лодочка, как в старые добрые времена, вела себя агрессивно после того, как принесла ему излучатель.
-Во время миссии "До последней капли крови" теперь можно отключать электричество в затопленной зоне.
-Исправлены многочисленные проблемы в миссии "На краю", в том числе неработающие NPC, заклинившие двери и прогрессирующая атака Монолита.
-Исправлены проблемы, блокирующие прогресс в миссии "Незначительный инцидент", включая проблемы с ошейником Баюна и запертыми дверями.
-Устранены проблемы с падением производительности и запутанными целями в миссии "В поисках былой славы".
-Исправлены проблемы в миссии "Видения истины", включая зависание персонажей и блокировку прохождения после диалогов.
-Исправлены зависания роликов и блокировка прохождения в миссиях "Опасные посетители", "Последняя охота Грея" и "Вечное сияние".
-Исправлено поведение неигровых персонажей и врагов при появлении в миссиях "Граница" и "Побег из клетки".
-Улучшены такие миссии, как "Внизу", "Будмо!", а также большое количество очков за устранение зависания неигровых персонажей, смещения маркеров и отсутствия диалоговых окон.
И примерно 120 других вопросов в рамках основной линии, дополнительных миссий и встреч.
Опыт работы в открытом мире:
-Исправлены растянутые или отсутствующие конечности у трупов гуманоидов.
-Исправлены отсутствующие маршруты быстрого перемещения, в том числе на бетонный завод за поганкой.
-Устранены проблемы с громкоговорителями, быстрым перемещением и взаимодействием с NPC в различных местах, таких как бункер ученых и химический завод.
-Скорректировано поведение враждебных NPC во время миссий на Арене, в том числе тактика бандитов и увеличено количество боеприпасов для борьбы с тираном.
-Исправлено прохождение миссий в миссиях "Черная овца" и "Ключ к свободе".
И исправлено около 50 других проблем.
Руководство для игроков, экипировка и оружие:
-Исправлена ошибка, позволявшая продавать предметы торговцу за большую сумму, чем они стоили на самом деле.
-Исправлены проблемы с блокировкой ввода в КПК, инвентаре и приложениях при взаимодействии с артефактами.
-Исправлено поведение фонарика после сохранения / загрузки.
-Устранены проблемы с выбором типа гранаты, перекрытием маркеров на компасе и отсутствием маркеров миссий.
-Исправлены несоответствия с эффектами улучшения оружия и брони, в том числе с ценообразованием и отменой улучшений.
-Улучшено поведение HUD и увеличено время действия подсказок "Точка невозврата" во время выполнения миссии "Внизу".
-Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог продавать предметы миссии с помощью геймпада.
И около 50 незначительных “аномалий”.
Озвучка и анимация лица:
-Восстановлена отсутствующая анимация лица Савы в миссии "По горячим следам" и Полыни в миссии "Вечное сияние".
-Исправлены пропущенные голосовые команды во время миссии "Никто не должен уйти неудовлетворенным".
-Исправлены эффекты радиосвязи, чтобы голоса NPC правильно отражали расстояние во время общения.
И еще пара исправлений.
Мир:
-Исправлены мерцающие текстуры в различных локациях, включая Сферу, военную базу и химический завод.
-Устранены проблемы с передвижением, включая застревание в определенных местах во время таких миссий, как "Еще раз к прорыву" и "Трудное пробуждение".
-Исправлены точки появления артефактов в некоторых областях.
-Исправлено поведение NPC во время столкновений.
-Изменена громкость голоса во время шторма для улучшения баланса звука.
И еще около 50 ошибок.
Работа над игрой и будущими патчами продолжается. Мы работаем над исправлением ошибок A-Life, которые будут рассмотрены в будущих обновлениях.
Полный список исправлений (переведено в Яндексе и немного исправлено)...
Благодарю, добрый Человек!
Ну хоть мозгов хватило в спойлер закинуть, не то что у ракушек ниже, заспамили одним и тем же текстом
-Стоимость ремонта оружия и брони снижена.
-Значительно увеличена стоимость артефактов (увеличен доход от продажи).
-Денежное вознаграждение за большинство миссий увеличено в 2-3 раза.
-Улучшены характеристики брони и оружия для новичков.
-Прочность брони увеличена на 12,5%.
-Уменьшен вес некоторых предметов миссии (включая сканеры).
-Немного изменен баланс урона, наносимого Кровососом.
-Снижен уровень защиты Кровососа от ударов (больше урона от оружия).
-Уменьшена регенерация здоровья Кровососа вне боя.
-Здоровье контроллера умеренно снижено.
-Здоровье бюрера умеренно снижено.
-Здоровье кабана умеренно снижено.
-Здоровье плоти умеренно снижено.
-Урон, наносимый кабану выстрелами в голову, изменен на 100% от урона по телу.
-Урон, наносимый кабану выстрелами в конечности, увеличен.
-Урон, наносимый плоти выстрелами в конечности, увеличен.
-Значительно увеличена дистанция ближнего боя с оружием.
-Немного увеличена дистанция ближнего боя с ножом.
Первый патч, а уже столько нерфов. В общем - ОКАЗУАЛИЛИ!!
Файл установочник весом 14 гб будет на зелёных площадках а так же на сайте playground!
Главное чтобы без вирусняков )))
Ждем-ждем
Залейте пожалуйста отдельно патч для пиратки!
Проще с рутрекера будет перекачать, там торрент докачает только исправленные файлы
Разрабы сами не знали походу что у них в игре творится, игроки за свои бабки зато потестили и сказали какие ошибки в игре)))))))))
Да все они знали , просто тянуть и переносить релиз уже не могли , ситуация как с киберпанком 1в1 , чем больше переносов , тем более забагованная игра выйдет.
Ждём всем Залесьем ссылку на загрузку патча))
Вчера 3 часа спасал залесье со словами нахера я это делаю)))таки спас с помощью телепорта но радости небыло
Я видимо пропустил этот квест или ещё не дошёл до него...
Пните когда завезут в зелёный магазин обнову
Патч спустя 10 дней. Мда, уж. Теперь можно примерно понять когда выйдет патчей 10 для этой демки..
Для чистого неба патчи год выходили.
патч ноут достаточно большой.
Ну значит исправлений много.
А через сколько там патч вышел для Старфилда?
не знаю, я старфилд прошел на самом первом репаке без патчей. Там игра такая и сюжет что и патчи ее лучше не сделают. А Сталкер это совсем другое дело.
где качнут на пиратку стима?
отмаячишь если найдешь хорошо?
без проблем. и ты тоже, если найдешь
Завтро на зелени перекачаешь 150 гб
та ну. неужели работяги не могут через xdelta патч запилить?
да конечно
Коротко об оптимизации....
100 исправили и еще несколько тысяч надо исправлять...
Выкатили альфа версию и допиливают сейчас набив карманы баблом.
Ты в армии служил?
А ты игру покупал?
Есть подозрение, что игра давно уже допилена, а нам скармливают патчи годовалой давности, чтоб через чёрный пиар восстановить репутацию и даже догнать в репутационном отношении Киберпанк.
Если так, то подход действительно новаторский. Т.к. если разрабы Киберпанка работали с поступлением инфы о проблемах в режиме реально времени, то GSC в таком случае будет иметь временной буфер, например в пол года. А за пол года "ничегонеделания" они реально узнают о всех багах, которые не выявило внутренне тестирование.
В Game Pass PC нихрена не вышло.
Там как всегда с задержками
И сколько обычно эта задержка тянется?
Аторник пятница там обновы обычно
А.Х.Р.И.Н.Е.Т.Ь. то есть сейчас все будут более мене нормально играть, а мне ещё ждать дохрена дней. Застрял из за бага в одной сюжетной миссии. Думал сегодня поиграю наконец то, поиграл бл*ть....
Когда вырежут кучу мусора с игры, нормально оптимизируют, все патчи пропатчат, игра станет весить до 100Гб вот тогда можно будет и поиграть.А пока что-то желания нету качать 150гб, чтоб потом еще каждый мес. патчить такое себе. Как с кибепанком было подождал через год норм поиграл без багов и тп.
скажите пж сюда добавят патч ? я просто с торрента скачал ну как и многие тут походу что бы не перекавечать сразу закинуть его и все
ну ничего страшного, снова скачаешь 150 гиг, глядишь через 1-2 дня ещё фикс чего нибудь выйдет и снова 150 гиг скачаешь, а потом снова и снова
зато не покупал игру
На byrutor обещают добавить. Сюда мне кажется вряд ли, слишком большой, хотя кто его знает, может и сюда зальют.
И сюда добавят. Вес не имеет значения. Там обычно ссылка и на торрент трекер есть или с сайта скачать на выбор.
портативка с торрента обновится так же как и ваш любимый стим(или где там ещё за деньги можно качать?, я просто не знаю, ввиду своей гремучести), просто чуть позже....для меня, лично, это не проблема..немного подождать, есть и другие дела..
купил игры ультимэйт за 500 рублей сейчас жду пока обновиться в стим)
всем привет .ребят а где можно скачать сам патч? штоб не качать по новой 150 гиг?
жди должны залить
спс
В game pass почему то нету
Да какой патч нахрен, только что дропнул эту гадость в одной и тойже локе боты по кд 6 раз заспаунились минус снаряга патроны и стволы пзд как в это играть то)
Да никак, нормальные люди этот кал стороной обошли
я трейнер на Godmode и Ammo использую, и мне пофиг на мораль, это же не сетевой замес, а дрочИть мне лень.
p.s. как Вам поступать - Ваше право.
уже пройду скоро игру, в Припяти сильные тормоза, всего пару вылетов за всю игру, пиратка от Рамзеса
осталось подождать, пока Рамзес патч накатит
Обнова моды не ломает?
Если серьёзные моды какие-то, то да, скорее всего сломает)
Спасибо
Подожди пока авторы модов обновят их и поставишь)
Да там мелкие, что есть что нету
Моды? Вы хотели сказать "изменения конфигурации игры через блокнот"?
В геймпассе вообще ничего нет.....
В геймпассе обновы всегда значительно позже выходят
А на сколько значительно? ну если в цифрах
не знаю как будет со сталкером , но обычно на пару дней задерживают в пасе патчи ,самое долгое ждал патч для форспокена, четыре дня, ps5 ,стим уже обновились , а в пасе все внутреннюю проверку и тестирование патч проходил :)
Может быть сутки
запилите кто нибудь отдельно для пиратов
Не запилят здесь кряки запрещены
Падение с монстров копыт, хвостов и т.д. не добавили, ждём дальше. Пока что даже не ТЧ.
мод в помощь
Ну да, моды наше всё, раз разрабы не могут да же повторить элементы игры 2007 года, правильно игроки сами доделаю.
чел такого не было в ЗП, чн не помню
Ну раз не было в ЗП, то ладно, можно не добавлять.
В тч было, в чн можно было просто мутантов обыскивать, но лут с них не падал
дроп фпс не починен! и не надо гнать что мой комп слабый...2060 ртх райзен 5 5600.... 16 ОЗУ(из за ОЗУ и проблемы)
не факт, что из-за озу. на 32 тоже траблы.
2060 офк слабая, в большинстве новых игр это сейчас нижняя планка
Подтверждаю 32гб дроп фпс частенько (особенно после НИИ ЧАЗ)
не знаю как с патчем, но на 2060 r7 2700 и 32 озу все время ловил падение до 10 фпс
пока патч на пиратку не нашел, а боксовую версию перекачивать не хочется
Ты для начала напиши пресет графики, разрешение экрана и устанавливал ли ты эти корявые моды на оптимизацию.
На геймпасс версию когда выкатят патч то никто не в курсе?
Такое ощущение, что игрокам из РФ недоступны обновления даже через game pass.
у меня регион новая зеландия стоит все равно нет патча , его вообще у майкрософта нет похоже
В геймпассе всегда задержка с патчами, от суток до 4 , ощутил это ещё с атомика
Как скачать
Добавьте на сайт кто-нибудь патч🫡 На гог версии работать надеюсь будет.
для гог нужен будет специальный патч для гог
А разница какая? Я не в курсе вообще.
Только что посмотрел ролик разницы вообще нет🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
BushmasterFireArms только что посмотрел ролик, там разницы нет. GSC, отменяйте патч
Имеется в виду сравнение производительности. Я тоже глянул ролик,игра одинаково идёт как на релизной версии так и с патчем 1.01 ( от 29.11) поэтому кто ждал (надеялся как и я ) что игра будет выдавать +10 FPS можете расслабиться.
Там даже в описании патча ошибка)
Reduced Boodsucker’s HP regeneration outside the combat. (Google перевел так: Уменьшена скорость восстановления здоровья Будсакера вне боя.)
https://steamdb.info/patchnotes/16574510/
Ну чел любит сосать пиво Bud, че такого
Ох как знакомо! Скоро будут патчи для патчей.
Как в кибер панке😄
Как в первом сталкаче! Киберпук отдыхает, в то время патчи на рынке продавали, на болванках, потом они по рукам ходили, переписывались. Во были времена.
самая боль была на купленной пиратке с какой-то там первой версии)) Патч на нее поставить было нельзя только новую пиратку покупать с обновленной версией))
Мдаа уж, я ждал исправления прицела с мышки, очень не удобно стрелять в желе, ставил 2 мода и конфиг менял, но изменений не почувствовал, отзывчивый прицел думаю это основа для шутера, тем более от 1го лица
У меня также. Потому что стоит FSR3. если выключить то - 30 % ФПС
пните когда зальют патч на торрент
Пилите Шура пилите...Она золотая...а Мы подождем!!!
пошел обновлять лицензионный репак
где скачать для пиратки ?
Жди репаки на торренте и качайте заново)))) У меня лицуха , автоматически обновится и все!!!!
Там же где качал, если портабл просто докачает изменения и всё.
За что минусы накидали?
За лицуху. Молва ходит, что купил лицуху = проспонсировал всу.
Человек купил предзаказ на открытии предзаказов. Тогда ещё не было ,,плохих,, укропов
Наконец-то,теперь наверное можно начинать проходить)
Ой думаю надо ждать пару месяцев .Патчев будет дофига
Не исключено....
Найс
Может кто нибудь сверит хеш файлов и выложит патч!?Плиз
Думаю тут выложат и стим и гог версию
Надеюсь=)
А обладатели game pass его не получат чтоли в итоге?
по крайней мере в файлах обновления его нет(
Вот вот, новости уже 30 минут, сам сижу обновляю страницу в store, а обновы всё нет и нет :(
Вам в последнюю очередь, вы значении не имеете огромного, стим в приоритете
Ну да, Xbox-ов наверное 1000 штук продали, малое значение, не говоря уже о ПК игорьках с подпиской)
Интересно темноту починили?
Это не баг, в настройках игры поменяй цветопередачу с rec709 на sRGB
Если софт Локи исправили уже хорошо
у меня одного в гейм пасе нет обновы?
Ну ништяк тогда вроде!!!
600 ошибок аот это да, еще сеольео ?
благо не 666)
это реально столько исправлено?
-> Работа над игрой и будущими патчами продолжается. Мы работаем над исправлением ошибок A-Life, которые будут рассмотрены в будущих обновлениях.
Ага и спасибо вам за бесплатный бета-тест и отдельное спасибо модерам которые делают работу за нас!. Тестируйте дальше сталкеры!
Ранняя пташка вышла !
Наконец то убрали загрузку шейдеров! теперь не нужно мод ставить на их отключение! я кстати после обновы папку с модами убрал с игры, и только тогда запустил, и о чудо загрузки шейдеров даже так нету.
Увы, не пофиксили все моды, которые изменяют файл игры. После удаление мода строки остаются в файле игры. Так что вот. ))
Нет! я проверял несколько раз! после того как установил мод и потом удалил его, ( это еще до патча ), так вот загрузка шейдеров возвращалась! а сейчас нет! так что нечего там не осталось!!!
осталось
И еще добавлю моды работают! все что у меня установлены, а установлено более 10 модов! я их снова закинул в папку с игрой и все заработало обратно!
Так отключение оптимизации шейдеров в engine.ini проводится, а не в ~mods, разве не?
ты обделался
Могут ли файлы патча скинуть на пиратку? ГОГ, Стим и т.д.
да.но придется подожтать таблетку
Наконец! Уже думал, что до 1 ждать. С таким количеством изменений теперь можно и поиграть.
Я думаю патчей еще будет много.
когда введут А-лайф ,тогда можно будет , сейчас топорно всё выглядит
Ниже уже скинули, зачем спамить чел
Конечно это всё очень круто однако надо ли новую игру начинать ?
тут все надеются что нет
Тогда будем ждать патч на форуме, если будет, но это мало вероятно))
будет ,всегда были
Удали свой высет, уже комменты засрали, ниже уже на русском скинули аж дважды, не спамте бл
На кой ляд ты сюда это скинул? Ещё и на англ.
конечно же геншин лучше
Мне в мск не видно (сорян, дальше третьего кольца сложно вглядываться), кто там что "схавал", но твой забавный бред рассмешил)
Ага, настолько кал, что имел полное динамическое освещение в первой части, а в чистом небе уже parallax occlusion mapping и динамические саншафты с намоканием материалов при помощи DX10. Зуммеры вроде тебя почему-то все как один раз за разом твердят одно и то же. Что игра для скуфов и тд. Ведь как можно играть в игру 2007-2009 года? Это ведь не модно и не хайпово.
как скачать или где можно скачать?
Купить в стим
я не могу в стиме купить ни хера (
Где и раньше.
Ну ты же где-то скачал. Завтра перекачаешь оттуда же
там где я качал, сказали им не охота и времени нет у них на патч этот (
Интересно пофиксили ли они загрузку сейвов на химзаводе?
У меня три сейва всего и все оттуда,тупо вечная загрузка экрана идет
игру заново качать или на другой диск кидать...
ну, чего там? игра теперь меньше воняет?
подскажите пожалуйста! у кого приша обнова в gamepass? я не пойму пришла ли она, вроде ничего не качалось( и если зайти в параметры в приложении там написано последняя обнова от 21 числа, пробовал проверить целость файлов, она быстро как то проскочила и все...на стиме говорят она качается, а наа геймпасе че то я понять не могу
Еще нет, разрабы написали попозже сегодня появится на xbox
спасибо большое за ответ)
Спасибо за ответ надеюсь сегодня выкатят, а то уже почитав комментарии про Xbox store я настроился ждать до вторника.
Народ, что за проблема с гребанным game pass'ом? Утром заходил, играл, всё норм было. Ща думал, обнова скачается, поиграю. Мало того, что обновы ещё нет, так и в игру не пускает, пишет ошибку аунтефикации. Если esc нажать, то только новая игра и сохранок нет. Что делать? 🤦♂️ #gamepass #pc #error
На икс бокс пк че это нету // Александр Шишкин
Но если каждый патч будет фиксить 600 ошибок, то, может быть, они за пол года все исправят.
даже быстрее чем ты думаешь. в декабре будут крупные патчи. как раз будут фиксить A-LIFE потиху
Еще пару обновлений и можно уже будет скачать
квест на грани. батя просто сидит и ничего не происходит. как чинить то ?
У меня после обновы вылетает когда нахожу арт или попадаю в сильную радейку... Сталкивался кто? что делать?
LoginId:0c10175947c0620572ea1580b6691633
EpicAccountId:
LowLevelFatalError [File:D:\STALKER2\s2editor\Engine\Source\Runtime\RenderCore\Private\ShaderResource.cpp] [Line: 657] FShaderMapResource_InlineCode::InitRHI got platform PCD3D_SM6 but it is not compatible with PCD3D_SM5
Stalker2_Win64_Shipping
Stalker2_Win64_Shipping
Stalker2_Win64_Shipping
Stalker2_Win64_Shipping
Stalker2_Win64_Shipping
Stalker2_Win64_Shipping
Stalker2_Win64_Shipping
Stalker2_Win64_Shipping
Stalker2_Win64_Shipping
Stalker2_Win64_Shipping
Stalker2_Win64_Shipping
kernel32
ntdll
Игра загружается.Кеширование шейдеров проходит без каких либо ошибок.Заходишь в главное меню.Новая игра.Загрузочный экран и вылет с ошибкой.Как исправить.Игра лицензия стим.
Игра вообще неустановлена на диск D
Ходил за портативным пси излучателем?
у меня вроде та же ошибка но только когда беру арты в аномальной зоне(
тоже лицуха
У меня вылет приначале новой игры
а это причем?
неужели тот самый патч?????
Что слышно по патчу ? есть какие нибудь подвижки?)
Где,сука.ПНВ????
Подскажите, на пиратку данные патчи как ставить? не думаю что нужно полностью переустанавливать игру. "Я просто в этом не разбираюсь"
да неужели!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и не прошло месяца!!!!
Обещали на след неделе выпустить и выпустили.
Типа можно им теперь верить!? ))))))
Ну обещали - сделали. Я лично продолжаю ждать, когда а-лайв починят. Это далеко не самая худшая игра по тех состоянию на момент выхода, уже не удивляюсь, я лично думал будет гораздо хуже.
Я и сам жду, ещё не скачивал даже - скорость скачки на зеленом для меня маленькая)
Вот именно когда тупое ботью с амботом и вх спаунится на глазах по 6 раз это не возможно играть. Фиг с ним фпс дропаетсяя и прочая хрень. Но с такими ботами и экономикой просто пзд.
Народ, отпишитесь как оно? Стало лучше?
В патчлоге написано что поправили багованные квесты, поправили экономику, убрали часть здоровья танковым мобам, убрали денежный глитч, проседание фпс, и мерцание текстур. Вроде должно быть получше. Если что, полное описание здесь.
https://steamdb.info/patchnotes/16574510/
А, ну да, спойлеры ж сломанные)) Короче, кому надо - ищите сами.
От души, святой ты человек. Только вот обнова похоже только в Стим? В филькином магазине позже будет, не в курсе?
Как обычно, в течении дня-двух. Зависит от заливающего.
Ну слушай довольно много косяков закрыли.
Основных - да, но вот правку остальных багов ещё надо ждать. Например сломанные лазерные прицелы, отстойный фонарик, или нормальный А-Лайф без проседания фпс, поведение и реакцию нпс, и всякие остальные улучшение о которых просят на реддите. Кто знает насколько часто разрабы будут клепать патчи, тем более НГ уже почти на дворе. Глядишь, за пол года мы увидим тот Сталкер, о котором мы мечтали.
Кстати если нужно, вот этот же патчноут, но в самом стиме.
store.steampowered.com/news/app/1643320/view/4455844537830474602
Посмотрим работает ли здесь спойлер...
надеюсь что смогу продолжить прохождение, жаль что ничё не ссказали про алайф
Исправили аж 650 недочётов, респект конечно, это реально сильно.
и это еще не все .патчей будет дофига еще)Вспомните тотже кибер панк)
Песенку по радио пофиксили? Извинились? 😂😂😂
конечно нет))
Еще и ремиксов подобавляли )))
"Бегает по полю весело кабанчик"?
Где патч то?
и сломало моды нахер
а как ты хотел?
Зачем ты устанавливал моды, если знаешь, что игра сырая?
потому что они эту сырость исправляли
Скачал патч, и теперь такая фигня, до этого играл норм с кастомным.
Engine.ini Fatal error!
Unhandled Exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION reading address 0xffffffffffffffff
удали и попробуй запустит
думаю, что дело в Engine.ini - это вроде та фишка для оптимизации, которую здесь выкладывали? ибо изначально такого файла там нет, может удалить его и попробовать снова?
p.s. у меня с ним вообще игра наглухо висла после первых кат сцен
А где этот файл?
У меня у одного шейдеры компилируются после обновы?
Они и ДО обновы компилировались если ты модом не отключал
Вроде писали что после обновы не компилируются шейдеры.
Файлы были изменены, после этого нужна компиляция, так же бывает и когда драйвера переустанавливаешь.
Где оно!? ))) А то я за долбался на костылях залесье проходить, еле до линзы дошёл и всё вылет на вылете! ((( Мне вот интересно, купившие игру тоже мучаются так же или на лецензии всё чётко, что-то подсказывает что нет! )))
Мучаются, в обсуждениях стима тоже самое
О каких вылетах речь, может с системой что-то не так? У меня ни разу вылетов не было.
На диске свободно 85 гигов Стим пишет что обнова весит 13,7 гигов И пишет что недостаточно свободного места Капец))))))
132 гб обнова
нет это внесение изменений в 132 гб и потом проверка еще
Это и имел ввиду
13.7 гигов сейчас качает.
132 гб это уже установленные файлы игры.Которые потом будут обновляться.
Обещали выпустить на этой неделе и выпустили. Всё по чесноку.
а че оно не 13 гб весит? все заново качать будет?
стим .13.7.гигов
147 будет перекачевать.это капец.
потом будет вносить изменения в 154.5.капец
капец.
заново качать...
Ну как так, где патчноут
уже 30 минут сижу обновляю страницу,еще не выложили(
А-а-а! Вот оно что! Что-то мне кажется что кто-то умный подсказал GSC путь чёрного пиара, на волне падения репутации за последние года.
Ну т.е. за 2 года реально отполировать игру, далее релизнуться упоротой бэтой годовалой давности с экономикой из бэты (лишь бы была), и потом накатывать патчи (которые уже давно готовы). И вот разрабы "думают о фанатах" и все в белом, репутация восстановлена.
Хитрый ход. Понятно кто подсказал.
Обосраться что бы вытирать жопу, да, теория достойная
Один патч альфа версии не поможет, через пару лет и пару терабайт пропатченных, возможно, сие поделие войдет в фазу бета тестирования
Маловато будет, alife так и не включили походу.
А они и не обещали! Они сообщили, что этот патч исправит баги, лаги и прочее, а систему Alife будут уже в следующих патчах исправлять!
Мозги свои они навряд ли включат 😂
На сайте se7en ws есть лаунчер с игрой в котором она автоматом будет обновлятся
там ехе файл какой то при попытке скачать!пишут что типа игра уже с новой версией???
не ту кнопку тыкнул
4070 ти с длсс 3 все как в желе, фср 3 не включается. По производительности ничего не поменялось
Вы бы для начала указывали всю систему и настройки с которыми играете. У меня при моей системе (в профиле) в 2к на высоких все отлично идет. Просадки только в городах незначительные. А так стабильно 60 фпс
а с чего она должна измениться? Ты и тебе подобные еще не поняли, что производительность, кардинально, после релиза игры не меняется. Движок готов и никто не будет его радикально изменять, это надо игру с ноля, фактически переписывать, поэтому, серьезные изменения в фпс тебе даст только апгрейд железа, проца и видеокарты
зачем тебе фср 3 на 4070ти, включи длсс на качество обнови его до последней версии через длсс свапер
Ну скажите где скачать((
Ты как-будто первый день в интернете
Это поколение такое, что-ли. Нифига не знают, нифига не умеют. В лоб, гвоздём соткой, ответ прибит будет, всё равно не поймёт, не увидит.
Ему лень, что-то искать. Это же напрягаться надо. Лучше написать, кто нибудь да напрягётся.
как ее обновить если я скачал ее с трекера, там обнову пока никто не отгрузил
Steam, Gamepass - проблем не возникнет.
Жди когда там обновят, перекачаешь торрент
Проблем не возникает в game pass? Я жду два часа обновы нет Xbox - это худшее где я играл
Тоже жду в гейпасе и нисего нет.
Уже скачал))
В смысле на след недели разрабы заявили что на это недели выйдет снова врут как всегда
Вы читать совсем не умеете ?Вы прочли название статьи и ссылку на неё, которую выложили неделю назад
Хорошая новость, сегодня опробую на протяжение 6 часов!
Гдиї скїчїть 😂
скачи где хочешь)
На майдане
13.7 это + к предыдущему весу игры?
Учитывая сколько патчей надо, это под 250 гб наберется