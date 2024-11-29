Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышло первое обновление размером 13,7 ГБ

Только что состоялся выход первого патча для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Размер обновления составляет внушительные 13,7 ГБ.

Первое обновление направлено на исправление ошибок с распределением памяти, которые приводили к вылетам из игры. Так же в обновлении разработчики поработали над исправлением ошибок, которые мешают прохождению игры и рядом других вещей, которые должны улучшить общее техническое состояние игры:

Всего обновление насчитывает свыше 650 различных исправлений и улучшений.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl доступна на PC и Xbox Series X/S.