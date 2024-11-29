Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел мод, который увеличивает дальность прорисовки, устраняя проблему с LOD'ами

Несмотря на то, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получилась крайне требовательной игрой, она обладает крайне неприятной визуальной проблемой - даже на максимальных настройках у игрока прямо на глазах подгружаются деревья, травы и другие объекты.
Пользователь MaartenVaanThomm выпустил модификацию, которая исправляет эту недоработку и значительно увеличивает дальность прорисовки травы, растительности и деревьев. Теперь в игре стало практически невозможно увидеть подзагрузку LOD'ов.
Однако стоит учитывать, что модификация влияет на производительность игры, поэтому подойдет лишь обладателям мощных PC.
Без мода:
С модом:
Тем временем обещанный патч _все выходит.
Перенесли похоже
думаю gsc сейчас просто собирают пользовательские моды в один пак, чтоб выдать всё это за патч над которым они усердно работали, а на самом деле они просто бухают и ссут сквозь шаровары
Патч по классике несколько раз перенесут и года через 4 он все же выйдет, но ничего не исправит😁
Если брать во внимание что патч первого дня весил 140гб,я думаю что новые патчи не выходит из за того разрабы что то намудрили и выкатить патч на 100 мегабайт попросту невозможно,даже при маленьких фиксах нас ждёт перекачка десятков гигабайт,так что готовтесь опять 100+гб качать😁
)
Пусти Лодочка сволочь)))
с Лодочкой пролёт, со Сферой пролёт и вишенка - уничтоженное Залесье!
это не смешно....
Надо было через верхний люк лезть. )
А от разработчиков патч на 9 день после релиза выйдет хоть какой то?
А для сталкер 2 не хочет выйти патч!? Забили на игру!
ахахха у них на след неделе это в восресенье видимо) да и список что они исправят треш
Разработчики насрали людям в тарелки и сидят любуются, как люди это хавают, добавляя специи по вкусу
ну я вот терплю, но хз зачем, игра в которой как оказалось мир мертвый в прямом смысле))) просто полигон для лута с минимальном количеством квестов))
Ж.Д.А.Л.К.Е.Р. конкретный. Сначала ждали релиз. Дождались. Теперь ждем патч для того что бы поиграть. Позор. Такого не было даже у CD Project RED. Я на релизе Cyberpunk 2077 хотя бы пройти игру мог без всяких костылей. А тут даже проходить не хочется.
сталкеру нужен мод решающий беду с ДРОПОМ ФПС из за ОЗУ...у всех 16 мало у кого 32
По статистике стим уже много у кого 32, 16 гб 46 процентов, 32 гб 32 процента.
У меня 32, не пожалел что поставил) 16 гиг уже в прошлом, тут время пролетит и 32 мало будет, уже 64 надо будет))
В смысле мало? С 32 уже прилично народу сидит
че толку,у меня 64 и дропы рандомные фпс происходят,может через 10 мин , может через 2 часа , полный рандом,тут дело не в памяти , но до патча пока отложил,может и поправят))
Там дело в утечке памяти. Тут скрины кидали что хоть 128 гигов ОЗУ будет сталкер ее почти всю использует.
системки завышены и низкие фейк,ибо с требованиями 1060 6Гб я спокойно играю другие игры // Алексей Алексеев
Как у кибербага в свое время. Классика. Те обещали что игра будет работать на пс4, здесь на видюхах 1060 3gb.
Хрюкмены сколько вас в комментах живёт? Ставьте дизы, надо статистику подводить уже
очередной новорег что-то посчитать захотел, ты сам кто есть, чушка которая про игры узнала вчера? аххахаха это жесть промытый мусор
Желудь будешь?
мой желудь тебе в рот не влезет, в отличии от тебя опущенного фейка, я из цао, так что привет деревня жду в гости
Диз поставить не забудь вскукарек, надо всех пересчитать.
Я уже это три дня назад сделал!
Да не говори.. Мод сделали, Хех! Это ж простым редактированием в cfg-файлах делается.
Нет это мооооД ))
А патч где, эти лентяи вообще не торопятся игру доделывать?
хз, наверно не у всех такой косяк есть, я у себя не замечал ничего подобного
Наверно типа того имеется ввиду: https://youtu.be/M3kTtJIQvYU?t=1827 просто в видосе встречал
прорисовка капец у ванила, пиксельная // Mikhail Tsyganov
Вонючки из джейсигейворлд забили на игру, не ждите патчей
А исчезающие стены 4го энергоблока не исправляет? При повороте камеры стены подгружаются, не очень смотрится.
а еще картинка размыливается в движении // Сергей Зорин
Без мода?
у меня ничего не прогружается на глазах, все идеально работает.
играю на ультрах в 4к
ура, мод каторый ждал
Патч сегодня будет? // Nicolas Piggsy
Как хорошо, что я уже прошел эту игру, и мне плевать что с ней дальше будет
Патча не будет. Не ждите!
Вот свежая новость от GSC:
В GSC Game World признали невозможным дальнейшее исправление игры, пока она работает на Unreal Engine
S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустят заново на движке первой части
Глава студии GSC Game World Евгений Григорович опубликовал заявление, что S.T.A.L.K.E.R. 2 невозможно починить патчами, потому что игра собрана на игровом движке Unreal Engine 5, который не предназначен для таких больших игр, а большинство разработчиков на нём едва закончили курсы SkillBox и ничего не умеют.
Зачем мы вообще возились с этим кривым прожорливым двиглом, когда у нас уже был готовый движок от Зова Припяти? Достаточно было нанять в студию десять мододелов, и они за пару батонов сделали бы ту же работу, что получилась на релизе.
Глава GSC Game World Евгений Григорович
Игру собираются заново разрабатывать на движке X-Ray, на котором были выпущены первые три игры серии: Тень Чернобыля, Чистое небо и Зов Припяти. Предварительная дата релиза — 2030 год.
https://dtf.ru/s/534837-ia-panorama-dtf/3230605-stalker-2-vypustyat-zanovo-na-dvizhke-pervoi-chasti
Двухслойная пошла
Это рофл, зачем ты его тут оставил? Или ты не далёкий?) а ты же новорег, понятно
Не удивлюсь, если так и будет. От этого алкаша что угодно ожидать можно, а его "мошоночные сосальщики" будут уплетать за обе щëки и это.