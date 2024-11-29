Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел мод, который увеличивает дальность прорисовки, устраняя проблему с LOD'ами

Несмотря на то, что S.T.A.L.K.E.R. 2 получилась крайне требовательной игрой, она обладает крайне неприятной визуальной проблемой - даже на максимальных настройках у игрока прямо на глазах подгружаются деревья, травы и другие объекты.

Пользователь MaartenVaanThomm выпустил модификацию, которая исправляет эту недоработку и значительно увеличивает дальность прорисовки травы, растительности и деревьев. Теперь в игре стало практически невозможно увидеть подзагрузку LOD'ов.

Однако стоит учитывать, что модификация влияет на производительность игры, поэтому подойдет лишь обладателям мощных PC.

Без мода:

С модом: