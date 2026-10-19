Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел мод, переносящий сюжет "Тени Чернобыля" в игру

Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла бета-версия мода S.O.C. Shadow of Chornobyl in Heart of Chornobyl, который переносит события оригинальной «Тени Чернобыля» во вторую часть серии. Модификация воссоздаёт историю первой части со знакомыми персонажами, заданиями, диалогами и оригинальной озвучкой. При этом работа над проектом ещё продолжается: пока наполнены контентом только три локации, а автор постепенно дорабатывает модификацию и исправляет ошибки.

На данный момент готовы Кордон, Свалка и Агропром. На Кордоне игроков ждут Сидорович, деревня новичков, АТП и военный блокпост, а также знакомые персонажи — Волк, Шустрый, Толик и Лис. Здесь доступны сюжетные задания и поручения торговца, а также сцены с военным вертолётом и переговорами по рации, знакомые поклонникам оригинальной игры.

На Свалке можно посетить депо, кладбище техники и блокпост «Долга» по дороге в Бар. Там встречаются Серый, Бес, Юрик и другие сталкеры, которым нужна помощь. В Агропроме мод воссоздаёт высадку военных и бой на заводе, а затем отправляет игрока в подземелья НИИ. Там предстоит найти тайник группы Стрелка, столкнуться с бандитами и мутантами, обнаружить записку Призрака и выбраться через люк.

Помимо основных миссий, доступны побочные задания из оригинальной игры. Среди них — поиск ящика с блокпоста по поручению Сидоровича, возвращение куртки Шустрым, помощь Бесу на кладбище техники и поиск фамильного ружья для Охотника. Задания сопровождаются записями в журнале, маркерами на карте и наградами. Основные миссии отмечены оранжевым цветом, а побочные — синими маркерами.

Для установки достаточно подписаться на мод в Steam — сторонние программы не нужны. Начинать новую игру также необязательно: сюжет запускается после разговора с Сидоровичем, к которому можно прийти в любой момент прохождения. Модификация поддерживает русский и английский языки, включая оригинальную озвучку «Тени Чернобыля».