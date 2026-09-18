Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел патч 2.0.6 - он устраняет вылеты на видеокартах AMD

GSC Game World выпустила небольшое обновление 2.0.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч сосредоточен на исправлении критических сбоев, в первую очередь тех, с которыми сталкивались владельцы видеокарт AMD.

Разработчики внесли всего несколько, но важных исправлений:

перенесли в актуальную версию игры несколько фиксов, устраняющих вылеты на GPU AMD;

исправили ряд других высокоприоритетных причин аварийного завершения игры.

В студии отметили, что работа над повышением стабильности продолжится и в следующих обновлениях.

Одновременно со стартом патча в Steam началась распродажа улучшенных изданий S.T.A.L.K.E.R. 2. До 30 сентября владельцы стандартной версии могут приобрести Deluxe или Ultimate Edition со скидкой 30%.

GSC также напомнила, что после выхода обновлений некоторые модификации могут стать несовместимыми с игрой. Если после установки патча появились проблемы с производительностью или стабильностью, разработчики рекомендуют сначала отключить все моды, а затем при необходимости воспользоваться официальными инструкциями по устранению неполадок.