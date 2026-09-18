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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 22 000 оценок

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел патч 2.0.6 - он устраняет вылеты на видеокартах AMD

monk70 monk70

GSC Game World выпустила небольшое обновление 2.0.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч сосредоточен на исправлении критических сбоев, в первую очередь тех, с которыми сталкивались владельцы видеокарт AMD.

Разработчики внесли всего несколько, но важных исправлений:

  • перенесли в актуальную версию игры несколько фиксов, устраняющих вылеты на GPU AMD;
  • исправили ряд других высокоприоритетных причин аварийного завершения игры.

В студии отметили, что работа над повышением стабильности продолжится и в следующих обновлениях.

Одновременно со стартом патча в Steam началась распродажа улучшенных изданий S.T.A.L.K.E.R. 2. До 30 сентября владельцы стандартной версии могут приобрести Deluxe или Ultimate Edition со скидкой 30%.

GSC также напомнила, что после выхода обновлений некоторые модификации могут стать несовместимыми с игрой. Если после установки патча появились проблемы с производительностью или стабильностью, разработчики рекомендуют сначала отключить все моды, а затем при необходимости воспользоваться официальными инструкциями по устранению неполадок.

Обновления 69
21
32
Комментарии:  32
Ваш комментарий
Alex FQD

Патч 2.0.6 готов:

Это небольшое обновление, исправляющее ошибки, которые приводят к вылетам игры; оно поможет сталкерам, слишком часто сталкивающимся с этими неприятными «аномалиями» — особенно владельцам видеокарт AMD.

1) Сделаны исправления для ряда ошибок, вызывавших вылеты на видеокартах GPU AMD.

2) Устранены и другие критические ошибки, приводившие к вылетам.

Спойлер

https://fileditchfiles.st/alpha30/6d1f4264b3e5bf3041f2/S.T.A.L.K.E.R.2.Heart.of.Chornobyl.XDelta.Update.2.0.5.b25222692.to.2.0.6.b25382007.rar

Требуется ~161Гб свободного места на время установки обновления!

10
danilukHF

на мм