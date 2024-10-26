Пользователь под ником Stalker2News разместил две полные записи геймплея из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, предназначенные для прессы. Они демонстрируют бои с бандитами в Зоне.
В первом ролике главный герой Скиф вступает в столкновение с местными обитателями, держа в руках автомат «Гадюка-5». Во втором видео показана ночная перестрелка на окраине Зоны, где Скиф, вероятно, наткнулся на засаду, устроенную для сталкеров, нагруженных добычей.
Эти кадры ранее мелькали в обзорах, но теперь были опубликованы полностью. Релиз игры запланирован на 20 ноября и будет доступен на PC, Xbox Series X/S, а также в подписке Game Pass.
Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышли новые геймплейные ролики с бандитскими перестрелками
Пользователь под ником Stalker2News разместил две полные записи геймплея из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, предназначенные для прессы. Они демонстрируют бои с бандитами в Зоне.
Озвучка полнейшее 💩 всю атмосферу портит.
после выхода поправят, можно накатить модами из первой части
Неофициальную Русскую озвучку точно не будет портить атмосферу.
Меня смущает музыка в игре, неподходящая и несвойственная серии. Она прям ну мимо вообще, только портит погружение.
Но в остальном довольно бодренько смотрится, надо признать. Если будет стабильно работать, не на Саровском компьютере, то прям хорошо получится, по крайней мере стрельба. Похоже на старый добрый сталкер, но в новой оболочке.
какая-то плоская, реально.
Какие это бандиты, они на английском орут, это какие то наёмники западные
Я правильно понимаю, что если в условной Call of Duty, в локализации персонажи говорят на русском, то это делает всех их русскими?? Так получается??
Там есть оригинальная локализация, тут нет
И не будет
Будет русская озвучка, не от "авторов" игры
Ну значит перестрелки приятнее будут. Не с бандитами воевать будем, а с наёмниками западными - покажем им кузькину мать, так сказать. А если серьёзно, надо ждать фанатскую русскую озвучку, прежде чем пробовать играть. Я даже на нейронную ИИ озвучку согласен, лишь бы сталкер звучал на могучем русском как раньше.
небьющиеся стекла из которых летят опилки при попадании) ммм)) красота. ну про всякие современные шутерные механики и фишечки качества жизни я вообще молчу. в общем классный ремастер первого сталкача будет)
Сам то понял что сказал?
На лангуяге -50% атмосферы.
Без русской озвучки вообще не канает.
Лимончик тебе пиндосина!
Что не новые подробности - ты каждый раз находишь другую тему чтоб поныть.
так у него ресентимент лютейший, не удивительно.
На украинском смотри. Оригинальный голос бандосов
Нету знаменитого, мля маслину словил, нету русского языка в озвучке, а это -100% нету той самой атмосферы. Какой то бред, на английском языке, какой то лютейший фар край по украински получается! 💀 😂😂😂
Радуйся что озвучка не на украинском
Это да. Без могучего русского языка совсем не то. Сталкер сам на себя не похож. Здесь однозначно нужно будет дождаться фанатскую русскую озвучку, прежде чем играть.
А Чему радоваться то? наоборот, было бы гораздо лучше, если всё ролики были бы на украинском. Английский не особо вписывается в игру, а вот украинский - вполне.
Вряд ли в будущем славянские языки, будут иметь всеобщий паритет
Эм понял
По сравнению с последней частью выглядит, конечно, круто. Но на фоне уже вышедших шуанов - такое себе.
Это каких таких? Очередной колды или фар края 6?
Воевать ночью с включенным фонариком - это тоже самое что нарисовать на лбу крестик: вот он, я, стреляйте в меня. Зона - зоной, но и мозги надо иметь. Любой профи по вспышкам может загасить такого стрелка. Да и мутанты, как бабочки на огонь, буду переть...
Ну у западных разработчиков своё видение.
еще и фонарик светит только на 3 метра перед собой
Точно! Какого хрена к стволу можно прицепить гранатомёт, а вот такой фонарик уже нельзя?
Пусть светит на 3 метра, но видно его издалека!
Если только вместо лампочки и батарейки будут артефакты 👌
Потому что любое высокотехническое оборудование
на зоне будет вести себя нестабильно!
Мазл флэши чёт совсем слабые
Ощущается запах третьих казаков.
Или от троих 😁
Прикольно.Помню в ЗП с разогнанной Гадюкой можно было практически всю игру пробегать)
Да видели уже это, показывали они, второе видео если не ошибаюсь было первым показано ранее, а недавно был геймплей небольшой, там показали момент из первого ролика.
Вооот, а я думаю, что ну было же это уже. Начало первого ролика уже давно было вроде. А второй целиком был, только с украинской озвучкой вроде.
Вообще то не было. В том ролике гадюка была с глушителем и прицелом. Зона действия даже другая: тут лесопилка на болотах, а в том видео жд станция на свалке
Это что? Новый COD?
так это просто нарезка с уже существующего геймплея, им постить уже нечего, они и те же футажи нарезают и одни и те же новости мусолят.
в игре нет возможности наклониться или игрок не в курсе об этом
хз не встречал такое в видосах. тоже стало тикаво
Есть в видосе видел наклоны
Так говорили же, что наклоны теперь автоматические. Если выглянуть из-за укрытия, гг наклонится. Не знаю на сколько это будет удо
Похожая механика есть в киберпанке вроде. Наклоняешься только когда целишься
а был ли кусок геймплея где нпс на украинском говорят? ну, кроме катсцен
Тут на 1:12 две фразы,Херачь шелупонь и Замаслинили и походу всё:)
Украинская озвучка скорее всего будет посредственной,найти кучу украинских актёров озвучки думаю не так просто
а для такой игры вся овучка должна быть такого уровня
спасибо, да хз, фильмы ж переводят, думаю что найдут кого то.
На Ютубе уже с утра гуляет
Звуки выстрелов качественные!!! Мне лично пока все в игре нравится , на релизе буду кайфовать от игры. Только не хватает озвучки русской , бандиты по английски кричат , что то не то. От выстрелов калаша звук шикарен .
За русскую озвучку можно не переживать.
GamesVoice сказали что сделают её.
Там все органично сделано и без нее!
Особенно вспышка от выстрела хорошо сделана, жаль, что они ее в игру не добавили.
они такого не говорили чел.
через нейронки сделаете, будет не хуже чем в старфилд :D
Надеюсь они пол игры не вырежут как поступили с 1 частью!
оставят только легендарный батон
я думаю что гск потому длц и делают что бы всё запихнуть, хотя, трудно сказать что именно кроме локации и квестов дадут длц. да и как узнать что вырезали? чекать видосы или лазить по билду и искать различия? глянем-посмотрим
В общем, тут либо инглишь, либо украинский язык, русишь нема?)
Только сабы. Но скорее всего озвучит какая-нибудь студия. Какой бы паршивой (если она таковой окажется) игра бы ни была, серия-то легендарная. Не оставят без русского дубляжа 100%
Мы это уже видели. Ролик, где ночь был показан ещё на геймском
Разве мы это не видели??
там 2008 год был а щас 2024 года че вы хотите от этого
Чепуха какая-то.. Лучше первые 3 части перепройти, чем в это всерьез залипать. Там хоть реально погружался в ту атмосферу безысходности и уныния, а тут однотипный радужный трешачек какой-то, коих сейчас на любой вкус и цвет
Я конечно жду игру и нормально отношусь к разрабам, но эти несколько секунд геймплея меня не впечатлили. Кринжанул немного от того, что включили англ. озвучку, хотя бы украинскую подрубили, что ли, чтобы более аутентично было. Вся суть бандитов была в их ругательствах, а это "cover me boys, I'm hiding" звучит пресно))
Сталкр 1 - это "шутер от первого лица, ролевая игра, survival horror".
Ок. Шутер вроде есть. Или по крайней мере нам очень хотят показать, что он есть. Но вообще народ не ошибается, и раз в комментариях атмосферы не увидели, то её и нет.
Как-будто 5 Фаркрай пересадили в сеттинг Чернобыля. Мне кажется, что референсом для нового сталкача как раз и был фарик, ибо похож даже компас сверху и список целей. Да и открытые локации тоже в фарике есть.
Вот тоже компасы как в 5 фаркрей
В zero dawn так вообще и список заданий у 5 фаркрай украли.
А еще сталкер из 5 фаркрей украл оружие. И деревья. Ведь сразу видно что и там и тут оружие и деревья. и черт возьми, я вижу камни. Не, ну это явный плагиат с 5 фаркрай.
озвучка кнч мндааа
А где озвучка на ридной мови шо это за дичь
Какие же они новые. Первый ролик - это вырезанный кусок из недавно показанного геймплея. А второй вырезан чуть ли не из первых трейлеров.
И это УЕ5 ?????? я не могу поверить своим глазам .. как будто первая часть с модами. откуда столько лайкосов ????
А что ты там себе нафантазировал?
демку матрицы видел ? целые города можно создать , а тут уровень васянских модов на текстуры такое ощущение ..
И что в той демке такого? Пару недель назад я в неё бегал... Куча артефактов в той демке от люмена
масштабы локаций , детализация , а тут просто какие то очередные развалины из 5 текстур .. вот реально , взять первую часть , наложить текстуры и сделать вид что это вторая часть - ты и не заметишь разницы.
А ты видел масштабы сталкер 2? Она тоже большая
Автор- шляпа. Старье выложил.
Пожелаем игре лютейшего провала, ибо разрабы кинули 90% своей аудитории.
отлично выглядит! возьму отпуск ближе к дате выхода.
А за что минусы то? Неужели бомбит от того, что игра выходит?)