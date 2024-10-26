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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8 4 288 оценок

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышли новые геймплейные ролики с бандитскими перестрелками

Simple Jack

Пользователь под ником Stalker2News разместил две полные записи геймплея из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, предназначенные для прессы. Они демонстрируют бои с бандитами в Зоне.

В первом ролике главный герой Скиф вступает в столкновение с местными обитателями, держа в руках автомат «Гадюка-5». Во втором видео показана ночная перестрелка на окраине Зоны, где Скиф, вероятно, наткнулся на засаду, устроенную для сталкеров, нагруженных добычей.

Эти кадры ранее мелькали в обзорах, но теперь были опубликованы полностью. Релиз игры запланирован на 20 ноября и будет доступен на PC, Xbox Series X/S, а также в подписке Game Pass.

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27
108
Комментарии: 108
Ваш комментарий
RaptoR BTR

Озвучка полнейшее 💩 всю атмосферу портит.

51
Темный-Властелин

после выхода поправят, можно накатить модами из первой части

-17
Zick211

Неофициальную Русскую озвучку точно не будет портить атмосферу.

1
вупсич пупсич

Меня смущает музыка в игре, неподходящая и несвойственная серии. Она прям ну мимо вообще, только портит погружение.

20
saiditsme

Но в остальном довольно бодренько смотрится, надо признать. Если будет стабильно работать, не на Саровском компьютере, то прям хорошо получится, по крайней мере стрельба. Похоже на старый добрый сталкер, но в новой оболочке.

0
BioHoHoL

какая-то плоская, реально.

0
Unicorling

Какие это бандиты, они на английском орут, это какие то наёмники западные

45
AttractiveValko

Я правильно понимаю, что если в условной Call of Duty, в локализации персонажи говорят на русском, то это делает всех их русскими?? Так получается??

0
Unicorling AttractiveValko

Там есть оригинальная локализация, тут нет

2
Universe of Knowledge Unicorling

И не будет

-5
Unicorling Universe of Knowledge

Будет русская озвучка, не от "авторов" игры

5
Janekste

Ну значит перестрелки приятнее будут. Не с бандитами воевать будем, а с наёмниками западными - покажем им кузькину мать, так сказать. А если серьёзно, надо ждать фанатскую русскую озвучку, прежде чем пробовать играть. Я даже на нейронную ИИ озвучку согласен, лишь бы сталкер звучал на могучем русском как раньше.

-8
muxamor2011

небьющиеся стекла из которых летят опилки при попадании) ммм)) красота. ну про всякие современные шутерные механики и фишечки качества жизни я вообще молчу. в общем классный ремастер первого сталкача будет)

25
Гамер132

Сам то понял что сказал?

-8
tvorog8088

На лангуяге -50% атмосферы.

18
saa0891

Без русской озвучки вообще не канает.

Лимончик тебе пиндосина!

14
Spillik

Что не новые подробности - ты каждый раз находишь другую тему чтоб поныть.

-4
GRENMAN.11 Spillik

так у него ресентимент лютейший, не удивительно.

-5
Гамер132

На украинском смотри. Оригинальный голос бандосов

-6
UralGames83Ru

Нету знаменитого, мля маслину словил, нету русского языка в озвучке, а это -100% нету той самой атмосферы. Какой то бред, на английском языке, какой то лютейший фар край по украински получается! 💀 😂😂😂

13
Universe of Knowledge

Радуйся что озвучка не на украинском

0
Janekste

Это да. Без могучего русского языка совсем не то. Сталкер сам на себя не похож. Здесь однозначно нужно будет дождаться фанатскую русскую озвучку, прежде чем играть.

1
Никита Дроздоvv Universe of Knowledge

А Чему радоваться то? наоборот, было бы гораздо лучше, если всё ролики были бы на украинском. Английский не особо вписывается в игру, а вот украинский - вполне.

0
Universe of Knowledge Никита Дроздоvv

Вряд ли в будущем славянские языки, будут иметь всеобщий паритет

-9
Никита Дроздоvv Universe of Knowledge

Эм понял

-1
CAN I HABE PIZZA PLS

По сравнению с последней частью выглядит, конечно, круто. Но на фоне уже вышедших шуанов - такое себе.

8
Гамер132

Это каких таких? Очередной колды или фар края 6?

-1
Eremite_City

Воевать ночью с включенным фонариком - это тоже самое что нарисовать на лбу крестик: вот он, я, стреляйте в меня. Зона - зоной, но и мозги надо иметь. Любой профи по вспышкам может загасить такого стрелка. Да и мутанты, как бабочки на огонь, буду переть...

8
Sidorovich12

Ну у западных разработчиков своё видение.

1
Дьявол Ада

еще и фонарик светит только на 3 метра перед собой

5
MadPyramus Дьявол Ада

Точно! Какого хрена к стволу можно прицепить гранатомёт, а вот такой фонарик уже нельзя?

4
Eremite_City Дьявол Ада

Пусть светит на 3 метра, но видно его издалека!

0
Eremite_City MadPyramus

Если только вместо лампочки и батарейки будут артефакты 👌
Потому что любое высокотехническое оборудование
на зоне будет вести себя нестабильно!

2
Gradient_Zero

Мазл флэши чёт совсем слабые

6
SurrealIdan

Ощущается запах третьих казаков.

4
Eremite_City

Или от троих 😁

0
Lvinomord

Прикольно.Помню в ЗП с разогнанной Гадюкой можно было практически всю игру пробегать)

2
Schong Di

Да видели уже это, показывали они, второе видео если не ошибаюсь было первым показано ранее, а недавно был геймплей небольшой, там показали момент из первого ролика.

2
PanKotovsky

Вооот, а я думаю, что ну было же это уже. Начало первого ролика уже давно было вроде. А второй целиком был, только с украинской озвучкой вроде.

0
Гамер132 PanKotovsky

Вообще то не было. В том ролике гадюка была с глушителем и прицелом. Зона действия даже другая: тут лесопилка на болотах, а в том видео жд станция на свалке

1
Sidorovich12

Это что? Новый COD?

2
KrissLeit

так это просто нарезка с уже существующего геймплея, им постить уже нечего, они и те же футажи нарезают и одни и те же новости мусолят.

2
Alister Soul

в игре нет возможности наклониться или игрок не в курсе об этом

1
birikoni

хз не встречал такое в видосах. тоже стало тикаво

0
Nodas

Есть в видосе видел наклоны

0
Maxsimilian1010

Так говорили же, что наклоны теперь автоматические. Если выглянуть из-за укрытия, гг наклонится. Не знаю на сколько это будет удо

0
Гамер132 Maxsimilian1010

Похожая механика есть в киберпанке вроде. Наклоняешься только когда целишься

0
birikoni

а был ли кусок геймплея где нпс на украинском говорят? ну, кроме катсцен

1
h1fter

Тут на 1:12 две фразы,Херачь шелупонь и Замаслинили и походу всё:)

Украинская озвучка скорее всего будет посредственной,найти кучу украинских актёров озвучки думаю не так просто

Спойлер

а для такой игры вся овучка должна быть такого уровня

Спойлер
0
birikoni h1fter

спасибо, да хз, фильмы ж переводят, думаю что найдут кого то.

1
Комментарий удален
Гамер132

На Ютубе уже с утра гуляет

1
AlekseiP

Звуки выстрелов качественные!!! Мне лично пока все в игре нравится , на релизе буду кайфовать от игры. Только не хватает озвучки русской , бандиты по английски кричат , что то не то. От выстрелов калаша звук шикарен .

0
Tiktotayou124

За русскую озвучку можно не переживать.

GamesVoice сказали что сделают её.

-3
Demon-Lord
Только не хватает озвучки русской

Там все органично сделано и без нее!

-24
ABRASцовы Demon-Lord

Особенно вспышка от выстрела хорошо сделана, жаль, что они ее в игру не добавили.

5
muxamor2011 Tiktotayou124

они такого не говорили чел.

1
birikoni Tiktotayou124

через нейронки сделаете, будет не хуже чем в старфилд :D

0
SERGEY-SP

Надеюсь они пол игры не вырежут как поступили с 1 частью!

0
Destroited

оставят только легендарный батон

3
birikoni

я думаю что гск потому длц и делают что бы всё запихнуть, хотя, трудно сказать что именно кроме локации и квестов дадут длц. да и как узнать что вырезали? чекать видосы или лазить по билду и искать различия? глянем-посмотрим

0
hamshut

В общем, тут либо инглишь, либо украинский язык, русишь нема?)

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Только сабы. Но скорее всего озвучит какая-нибудь студия. Какой бы паршивой (если она таковой окажется) игра бы ни была, серия-то легендарная. Не оставят без русского дубляжа 100%

0
Никита Дроздоvv

Мы это уже видели. Ролик, где ночь был показан ещё на геймском

0
QD19

Разве мы это не видели??

0
Саша78

там 2008 год был а щас 2024 года че вы хотите от этого

0
Prowix22

Чепуха какая-то.. Лучше первые 3 части перепройти, чем в это всерьез залипать. Там хоть реально погружался в ту атмосферу безысходности и уныния, а тут однотипный радужный трешачек какой-то, коих сейчас на любой вкус и цвет

0
Jarvis666

Я конечно жду игру и нормально отношусь к разрабам, но эти несколько секунд геймплея меня не впечатлили. Кринжанул немного от того, что включили англ. озвучку, хотя бы украинскую подрубили, что ли, чтобы более аутентично было. Вся суть бандитов была в их ругательствах, а это "cover me boys, I'm hiding" звучит пресно))

0
В_о_л_ь_к_а

Сталкр 1 - это "шутер от первого лица, ролевая игра, survival horror".

Ок. Шутер вроде есть. Или по крайней мере нам очень хотят показать, что он есть. Но вообще народ не ошибается, и раз в комментариях атмосферы не увидели, то её и нет.

0
Евгений Кондратенко

Как-будто 5 Фаркрай пересадили в сеттинг Чернобыля. Мне кажется, что референсом для нового сталкача как раз и был фарик, ибо похож даже компас сверху и список целей. Да и открытые локации тоже в фарике есть.

0
muxamor2011

Вот тоже компасы как в 5 фаркрей
В zero dawn так вообще и список заданий у 5 фаркрай украли.
А еще сталкер из 5 фаркрей украл оружие. И деревья. Ведь сразу видно что и там и тут оружие и деревья. и черт возьми, я вижу камни. Не, ну это явный плагиат с 5 фаркрай.

0
Bischler

озвучка кнч мндааа

0
lesorub88

А где озвучка на ридной мови шо это за дичь

0
ZER0 T0LERANCE

Какие же они новые. Первый ролик - это вырезанный кусок из недавно показанного геймплея. А второй вырезан чуть ли не из первых трейлеров.

0
gliga142

И это УЕ5 ?????? я не могу поверить своим глазам .. как будто первая часть с модами. откуда столько лайкосов ????

-1
Фризостат

А что ты там себе нафантазировал?

0
gliga142 Фризостат

демку матрицы видел ? целые города можно создать , а тут уровень васянских модов на текстуры такое ощущение ..

-2
Фризостат gliga142

И что в той демке такого? Пару недель назад я в неё бегал... Куча артефактов в той демке от люмена

0
gliga142 Фризостат

масштабы локаций , детализация , а тут просто какие то очередные развалины из 5 текстур .. вот реально , взять первую часть , наложить текстуры и сделать вид что это вторая часть - ты и не заметишь разницы.

-2
Фризостат gliga142

А ты видел масштабы сталкер 2? Она тоже большая

1
cuckold

Автор- шляпа. Старье выложил.

-2
EbalayEbanovich

Пожелаем игре лютейшего провала, ибо разрабы кинули 90% своей аудитории.

-6
KleptomaniacalAlbert

отлично выглядит! возьму отпуск ближе к дате выхода.

-8
Maxsimilian1010

А за что минусы то? Неужели бомбит от того, что игра выходит?)

-3