Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышли новые геймплейные ролики с бандитскими перестрелками

Пользователь под ником Stalker2News разместил две полные записи геймплея из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, предназначенные для прессы. Они демонстрируют бои с бандитами в Зоне.



В первом ролике главный герой Скиф вступает в столкновение с местными обитателями, держа в руках автомат «Гадюка-5». Во втором видео показана ночная перестрелка на окраине Зоны, где Скиф, вероятно, наткнулся на засаду, устроенную для сталкеров, нагруженных добычей.



Эти кадры ранее мелькали в обзорах, но теперь были опубликованы полностью. Релиз игры запланирован на 20 ноября и будет доступен на PC, Xbox Series X/S, а также в подписке Game Pass.