Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышло обновление 1.5.2

Студия GSC Game World отреагировала на критические проблемы в S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl и постаралась исправить их как можно быстрее. Разработчики выпустили обновление 1.5.2, в котором содержится всего несколько исправлений:

Были исправлены две критические ошибки, возникавших в случайные моменты.

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки не могли попасть в центр Шевченко, из-за закрытой там двери.

Разработчики также напомнили. Зона все время меняется, и каждое новое обновление может внести в ее структуру свои коррективы. Используя в STALKER 2 моды, помните: они попросту могут не справиться с текущими изменениями. В том случае, если после установки патча 1.5.2 появились жалобы на проблемы с производительностью или стабильностью, то рекомендуется отключить моды.

По традиции, разработчики благодарят игроков за поддержку и отзывы. Именно благодаря активной работе с пользователями Зона развивается и совершенствуется, так что не останавливайтесь и информируйте о найденных в игре ошибках.