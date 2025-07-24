Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышло обновление 1.5.2

Студия GSC Game World отреагировала на критические проблемы в S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl и постаралась исправить их как можно быстрее. Разработчики выпустили обновление 1.5.2, в котором содержится всего несколько исправлений:
- Были исправлены две критические ошибки, возникавших в случайные моменты.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки не могли попасть в центр Шевченко, из-за закрытой там двери.
Разработчики также напомнили. Зона все время меняется, и каждое новое обновление может внести в ее структуру свои коррективы. Используя в STALKER 2 моды, помните: они попросту могут не справиться с текущими изменениями. В том случае, если после установки патча 1.5.2 появились жалобы на проблемы с производительностью или стабильностью, то рекомендуется отключить моды.
По традиции, разработчики благодарят игроков за поддержку и отзывы. Именно благодаря активной работе с пользователями Зона развивается и совершенствуется, так что не останавливайтесь и информируйте о найденных в игре ошибках.
Прикол в том что на свопе играл и все норм, фактичеки на максе сходу прошел только чистое небо и зов припяти, как раз технику обновлял а тени и вторую на низах и все открывалось, может я такой счастливый хрен его, не везет в любви везет в науки, прикол ИИ меня продиогностировала полностью все угадало, для кайфововй жизни мне нужно быть ученым, юристом, международным юристом, архитектором-дизайнером, это самый макс, а я как раз занят по всем специальностям кроме архитектуры, хотя обдумывал в свое время, чуть похуже подходит режиссура и литература, а так же пентест реверс, а я реверсом в свое время только и занимался, вообще так в точку, а я только дату рождения вбил, вообще, сейчас думаю вплотную заняться международным правом, книги, лекции, французский начну учить, английский у меня уровень с1, а вот французский надо подтянуть, боже какой я все таки умный, а китайский деревня толку ноль, я хотя бы по кпз буду бегать от ООН, а потом эвакуация в Швейцарию.
Ни слова не понял 🤡.
Международный юрист,тебе ак забанили прошлый?)
Так, коллеги, ну мне тут всё ясно. Это типичный случай синдрома мегаталантливого полигонального субъекта с обострением коммутативного кибергипостаза, сопровождающийся аутоэгоцентрическим мессианством, псевдореалистичным когнитивным диссонансом и экзистенциальной тревогой вытеснения фрустрационной любовной дефицитарности.
102 обновление за полгода 🤦🏻♂️ и каждое по 50гб
Когда уже играть можно начинать.....
Патч 2.0 ждём-с, а там и поиграть можно будет думаб
С этого патча и можно. Если всего 2 ошибки исправили, значит, все - игра доделана, ясно же.
Релиз в 2057 ?)
Клоуны на 3 гига патч, всего 2 исправления.
Ну, все, игра доделана, больше исправлять нечего.
Ну, ещё десяток патчей и можно игр...окам начать допиливать игру.
опять перемога
я хз что они там правят и куда стремятся, но игра как была неприятной, так и осталась...
А-лайф не работает, рандомный респаун нпс или мутантов под задом гг так и остался, куча новых багов, пнв нет, бинокля нет, освещение ужасное, тени и того хуже...графика хромает, чего только стоят лица нпс, словно из 2014 года графон завезли, территория большая но пустая, тупо пустые локации и куча закрытых дверей.... игра приближается к завершению бэта теста)) может быть через год другой будет релиз.
Где аппаратный люмен? задолбали чушь всякую исправлять.