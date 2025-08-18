Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышло обновление 1.5.3, улучшающее респавн мобов и производительность

GSC Game World выпустила патч 1.5.3 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, исправляющий давние ошибки поведения NPC и мутантов, а также ряд технических исправлений. Обновление устраняет телепортацию мутантов, появление NPC в воздухе или в закрытых зонах, а также проблемы, из-за которых кровососы появлялись слишком часто большими группами. Игроков также ждут исправленные субтитры в видеороликах, подсказки для взаимодействия и улучшенная стабильность звука на Xbox.
Помимо улучшений в геймплее, патч решает проблемы с виджетами HUD на сверхшироких мониторах, исправляет искаженную анимацию NPC и устраняет четыре различных сценария сбоев. Студия предупредила игроков о возможной нестабильности модов после обновления и призывает сообщать об ошибках в официальный центр поддержки для дальнейшего улучшения Зоны.
Полное описание патча:
- Исправлена ошибка, из-за которой мутанты телепортировались во время атак.
- Исправлена ошибка, из-за которой NPC могли появляться в воздухе.
- Исправлена ошибка, из-за которой кровососы могли появляться слишком часто и большими группами.
- Исправлена ошибка, из-за которой дверь хаба Скадовска могла оставаться постоянно закрытой.
- Исправлена ошибка, из-за которой NPC из A-Life могли появляться в зонах заданий.
- Исправлена ошибка, из-за которой NPC могли появляться в радиационном поле на Терриконе.
- Исправлена рассинхронизация субтитров во вступительном ролике.
- Исправлены ошибки в титрах игры.
- Исправлено отсутствие точек взаимодействия для некоторых предметов.
- Исправлено искажение звука во время титров на Xbox.
- Исправлены случаи появления NPC в неожиданных местах.
- Исправлена ошибка анимации, из-за которой левая рука NPC могла выкручиваться, если он держит только пистолет.
- Исправлено отображение виджетов HUD при открытом КПК на сверхшироких мониторах.
- Исправлено четыре проблемы сбоя.
Уже похоже на beta 0.6 так глядишь и допилят, году этак к 79)
Производительность??? Я слышал об этой аномалии, в зоне много слухов о ней ходит, но никто эту аномалию не разу не видел.
Так это надо ждать 1.6 когда они на новую версию двигла перейдут и там уже смотреть
Вот умора, кажется что такое невозможно но оно есть, кто то ещё сомневается насколько GSС криворукие рукожопы (все эти баги и тонну других я видел ещё на релизе), и насколько кривое и поломанное поделие они слепили, и это после того как уже скоро год будет с релиза, тонны патчей и переносов.
С этик криворуких кретинов просто угораешь.
Кому не плевать, кроме хейтеров и фанатов, на многочисленные новости про патчи Сталкера 2?
Дойдут до сорока патчей или на тридцати остановятся?
Опять, для ГОГ, ждать патч пару недель?
Стоит уже ознакомиться? Или пока обождать допила далее?))
это только правка багов, но не контента - в игре огромный пустой мир, в котором нечего делать, только бегать туда-сюда
Ждать. Интерес теряется на середине сюжета из-за бешеных расстояний. Игра то в целом хорошая, Но ооооочень душная из-за пустоты мира
из-за спины респавн не исправили топовые разработчики ?