Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышло обновление 1.5.3, улучшающее респавн мобов и производительность

GSC Game World выпустила патч 1.5.3 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, исправляющий давние ошибки поведения NPC и мутантов, а также ряд технических исправлений. Обновление устраняет телепортацию мутантов, появление NPC в воздухе или в закрытых зонах, а также проблемы, из-за которых кровососы появлялись слишком часто большими группами. Игроков также ждут исправленные субтитры в видеороликах, подсказки для взаимодействия и улучшенная стабильность звука на Xbox.

Помимо улучшений в геймплее, патч решает проблемы с виджетами HUD на сверхшироких мониторах, исправляет искаженную анимацию NPC и устраняет четыре различных сценария сбоев. Студия предупредила игроков о возможной нестабильности модов после обновления и призывает сообщать об ошибках в официальный центр поддержки для дальнейшего улучшения Зоны.

Полное описание патча: