S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 19 545 оценок

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышло обновление 1.5.3, улучшающее респавн мобов и производительность

Procy_on Procy_on

GSC Game World выпустила патч 1.5.3 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, исправляющий давние ошибки поведения NPC и мутантов, а также ряд технических исправлений. Обновление устраняет телепортацию мутантов, появление NPC в воздухе или в закрытых зонах, а также проблемы, из-за которых кровососы появлялись слишком часто большими группами. Игроков также ждут исправленные субтитры в видеороликах, подсказки для взаимодействия и улучшенная стабильность звука на Xbox.

Помимо улучшений в геймплее, патч решает проблемы с виджетами HUD на сверхшироких мониторах, исправляет искаженную анимацию NPC и устраняет четыре различных сценария сбоев. Студия предупредила игроков о возможной нестабильности модов после обновления и призывает сообщать об ошибках в официальный центр поддержки для дальнейшего улучшения Зоны.

Полное описание патча:

  • Исправлена ошибка, из-за которой мутанты телепортировались во время атак.
  • Исправлена ошибка, из-за которой NPC могли появляться в воздухе.
  • Исправлена ошибка, из-за которой кровососы могли появляться слишком часто и большими группами.
  • Исправлена ошибка, из-за которой дверь хаба Скадовска могла оставаться постоянно закрытой.
  • Исправлена ошибка, из-за которой NPC из A-Life могли появляться в зонах заданий.
  • Исправлена ошибка, из-за которой NPC могли появляться в радиационном поле на Терриконе.
  • Исправлена рассинхронизация субтитров во вступительном ролике.
  • Исправлены ошибки в титрах игры.
  • Исправлено отсутствие точек взаимодействия для некоторых предметов.
  • Исправлено искажение звука во время титров на Xbox.
  • Исправлены случаи появления NPC в неожиданных местах.
  • Исправлена ошибка анимации, из-за которой левая рука NPC могла выкручиваться, если он держит только пистолет.
  • Исправлено отображение виджетов HUD при открытом КПК на сверхшироких мониторах.
  • Исправлено четыре проблемы сбоя.
DezkQ

Уже похоже на beta 0.6 так глядишь и допилят, году этак к 79)

21
Brainstoun

Производительность??? Я слышал об этой аномалии, в зоне много слухов о ней ходит, но никто эту аномалию не разу не видел.

19
PersonalBarnabas

Так это надо ждать 1.6 когда они на новую версию двигла перейдут и там уже смотреть

3
saa0891
Исправлена ошибка, из-за которой мутанты телепортировались во время атак.
Исправлена ошибка, из-за которой NPC могли появляться в воздухе.
Исправлена ошибка, из-за которой кровососы могли появляться слишком часто и большими группами.

Вот умора, кажется что такое невозможно но оно есть, кто то ещё сомневается насколько GSС криворукие рукожопы (все эти баги и тонну других я видел ещё на релизе), и насколько кривое и поломанное поделие они слепили, и это после того как уже скоро год будет с релиза, тонны патчей и переносов.

7
ZAUSA
2
saa0891 ZAUSA

С этик криворуких кретинов просто угораешь.

4
ZAUSA saa0891

Кому не плевать, кроме хейтеров и фанатов, на многочисленные новости про патчи Сталкера 2?

1
zweruchka

Дойдут до сорока патчей или на тридцати остановятся?

6
Star_Wiking

Опять, для ГОГ, ждать патч пару недель?

illero

Стоит уже ознакомиться? Или пока обождать допила далее?))

Great-heartedElio

это только правка багов, но не контента - в игре огромный пустой мир, в котором нечего делать, только бегать туда-сюда

2
YeahAmaDuck

Ждать. Интерес теряется на середине сюжета из-за бешеных расстояний. Игра то в целом хорошая, Но ооооочень душная из-за пустоты мира

xmyr4ik

из-за спины респавн не исправили топовые разработчики ?

EvgeniiV