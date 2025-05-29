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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 18 059 оценок

Для STALKER 2 вышел патч 1.4.2 с исправлениями миссий и производительности

monk70 monk70

GSC Game World продолжает улучшать STALKER 2: Heart of Chornobyl новым патчем, который доступен для загрузки на всех платформах. Версия 1.4.2 направлена ​​на устранение раздражающих ошибок, которые влияли как на игровой процесс, так и на прогресс в некоторых ключевых миссиях.

Этот патч также вносит корректировки баланса боеприпасов и исправляет аномальное поведение врагов и союзников, а также улучшает отзывчивость контроллера в ситуациях с низкой производительностью.

Команда поблагодарила игроков за их сообщения через центр поддержки и социальные сети. Благодаря этим отзывам Зона продолжает улучшаться с каждым патчем.

Полные примечания к пату доступны по ссылке.

41
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
Сей Мей

Ну че, мамкін герої прибіжать на новий пост по сталкеру или все вже солодко сплять?

26
Смеагол

Хрюкни.

10
сигма крутой 999

поплачь иди в подушку только не испачкай

Serious Ash
Jayne Cobb
19
Aleksey Aleshka

Оптимизацию завозить собираются?

10
Сей Мей

ты кроун почитай патч

10
Aleksey Aleshka Сей Мей

Почитал, дальше что? Глобальной оптимизации и повышения производительности как не было, так и нет.

2
Liwan

Нахожусь сейчас на болотах, на часовне убиваю 5 кровососов, сначала двоих, сразу же на лицо спаунятся ещё 2, и потом ещё 1, перед ними убил стаю тушканчиков из 10 штук, бегу дальше по болоту, начинается выброс, на лице спавница химера, стая кабанов, и стая псевдо плотей...................... Забегаю на базу с вышкой, чтоб хоть как то от них свалить и переждать выброс, внутри здания, меня поджидает контролёр с босотой зомбей........ как жить, как срать????.......... ОХУЭЭЭЭННЫЙ БАЛАНС............ Не вру, всё так и есть, могу свой сейв скинуть xD жаль откат не записал..........

4
Сей Мей

ля, эт треш конечно))

2
shmops-pops

в патче 1.4.1 вернулась вся шляпа со спауном мутантов, особенно с кровососами.
в некоторых локациях по 5-6 кровососов спаунятся разом
а на арене псипёс делает порядка 10-12 дубликатов и иди найди оригинал ...
на болотах лучше бежать и быстро)) благо хоть телепорт сделали, уже легче..

KIBERMAX
а также улучшает отзывчивость контроллера в ситуациях с низкой производительностью.

То есть фепесы мы не улучшили, но зато геймпад при 10 фепесах будет лучше работать, "ГЕНИАЛЬНО"

4
СССР2

Сталкер-2 великая игра! Я проходил миссии за Сидоровича, и он загнал болт апокалипсиса в артефакт.

3
Deathdoor
3
AndruhaGruz
2
сигма крутой 999

ой,как раз переустанавливаю в 3 раз игру!Может они сетку с деревьями починили?

1
сигма крутой 999

Изменение в новом патче:

Изменения баланса: снижен коэффициент бронебойности для патронов 9х18.

Исправлена ошибка, из-за которой чувствительность камеры к движению была слишком низкой при низкой частоте кадров при использовании геймпадов в качестве устройств ввода.

Исправлена ошибка, из-за которой мутанты тряслись и беспорядочно дергались при обнаружении угрозы.

Исправлена ошибка, из-за которой расходные материалы дублировались в быстрых ячейках и отображались как доступные, несмотря на то, что их не было в инвентаре игрока.

Исправлена ошибка, из-за которой радиосвязь со Стрелком не срабатывала и следующая цель не срабатывала, если игрок не убивал всех стражей в локации TCS во время миссии "Опасные связи".

Исправлена ошибка, из-за которой у Шрама могла зависать анимация "путаницы" после его убийства во время битвы с боссом в миссии "Последний шаг".

Исправлена ошибка, из-за которой Саня Очерет мог вступить в бой со сталкерами из своего отряда во время Пограничной миссии.

Исправлена ошибка, из-за которой двери в подземный туннель Дуги и локацию D могли быть заблокированы при сохранении пользователем во время миссии "Еще раз к прорыву".

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