Для STALKER 2 вышел патч 1.4.2 с исправлениями миссий и производительности

GSC Game World продолжает улучшать STALKER 2: Heart of Chornobyl новым патчем, который доступен для загрузки на всех платформах. Версия 1.4.2 направлена на устранение раздражающих ошибок, которые влияли как на игровой процесс, так и на прогресс в некоторых ключевых миссиях.
Этот патч также вносит корректировки баланса боеприпасов и исправляет аномальное поведение врагов и союзников, а также улучшает отзывчивость контроллера в ситуациях с низкой производительностью.
Команда поблагодарила игроков за их сообщения через центр поддержки и социальные сети. Благодаря этим отзывам Зона продолжает улучшаться с каждым патчем.
Полные примечания к пату доступны по ссылке.
Ну че, мамкін герої прибіжать на новий пост по сталкеру или все вже солодко сплять?
Хрюкни.
поплачь иди в подушку только не испачкай
Оптимизацию завозить собираются?
ты кроун почитай патч
Почитал, дальше что? Глобальной оптимизации и повышения производительности как не было, так и нет.
Нахожусь сейчас на болотах, на часовне убиваю 5 кровососов, сначала двоих, сразу же на лицо спаунятся ещё 2, и потом ещё 1, перед ними убил стаю тушканчиков из 10 штук, бегу дальше по болоту, начинается выброс, на лице спавница химера, стая кабанов, и стая псевдо плотей...................... Забегаю на базу с вышкой, чтоб хоть как то от них свалить и переждать выброс, внутри здания, меня поджидает контролёр с босотой зомбей........ как жить, как срать????.......... ОХУЭЭЭЭННЫЙ БАЛАНС............ Не вру, всё так и есть, могу свой сейв скинуть xD жаль откат не записал..........
ля, эт треш конечно))
в патче 1.4.1 вернулась вся шляпа со спауном мутантов, особенно с кровососами.
в некоторых локациях по 5-6 кровососов спаунятся разом
а на арене псипёс делает порядка 10-12 дубликатов и иди найди оригинал ...
на болотах лучше бежать и быстро)) благо хоть телепорт сделали, уже легче..
То есть фепесы мы не улучшили, но зато геймпад при 10 фепесах будет лучше работать, "ГЕНИАЛЬНО"
Сталкер-2 великая игра! Я проходил миссии за Сидоровича, и он загнал болт апокалипсиса в артефакт.
ой,как раз переустанавливаю в 3 раз игру!Может они сетку с деревьями починили?
Изменение в новом патче:
Изменения баланса: снижен коэффициент бронебойности для патронов 9х18.
Исправлена ошибка, из-за которой чувствительность камеры к движению была слишком низкой при низкой частоте кадров при использовании геймпадов в качестве устройств ввода.
Исправлена ошибка, из-за которой мутанты тряслись и беспорядочно дергались при обнаружении угрозы.
Исправлена ошибка, из-за которой расходные материалы дублировались в быстрых ячейках и отображались как доступные, несмотря на то, что их не было в инвентаре игрока.
Исправлена ошибка, из-за которой радиосвязь со Стрелком не срабатывала и следующая цель не срабатывала, если игрок не убивал всех стражей в локации TCS во время миссии "Опасные связи".
Исправлена ошибка, из-за которой у Шрама могла зависать анимация "путаницы" после его убийства во время битвы с боссом в миссии "Последний шаг".
Исправлена ошибка, из-за которой Саня Очерет мог вступить в бой со сталкерами из своего отряда во время Пограничной миссии.
Исправлена ошибка, из-за которой двери в подземный туннель Дуги и локацию D могли быть заблокированы при сохранении пользователем во время миссии "Еще раз к прорыву".