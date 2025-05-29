Для STALKER 2 вышел патч 1.4.2 с исправлениями миссий и производительности

GSC Game World продолжает улучшать STALKER 2: Heart of Chornobyl новым патчем, который доступен для загрузки на всех платформах. Версия 1.4.2 направлена ​​на устранение раздражающих ошибок, которые влияли как на игровой процесс, так и на прогресс в некоторых ключевых миссиях.

Этот патч также вносит корректировки баланса боеприпасов и исправляет аномальное поведение врагов и союзников, а также улучшает отзывчивость контроллера в ситуациях с низкой производительностью.

Команда поблагодарила игроков за их сообщения через центр поддержки и социальные сети. Благодаря этим отзывам Зона продолжает улучшаться с каждым патчем.

Полные примечания к пату доступны по ссылке.