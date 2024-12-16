До конца года S.T.A.L.K.E.R. 2 получит патч с активацией системы A-Life и другими улучшениями

Судя по всему, перед новогодними праздниками разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World готовят масштабный патч, который принесет серьезные улучшения для игрового процесса. Как сообщает сообщество Stalker2News, обновление может выйти уже на следующей неделе. Главным нововведением патча станет частичная активация обещанной системы A-Life, а также ряд других технических и геймплейных доработок.
A-Life — одна из ключевых особенностей франшизы, которая отвечает за динамическое взаимодействие НПС и врагов в открытом мире. Как удалось выяснить энтузиастам, эта механика была отключена в релизной версии шутера. Позднее эту информацию подтвердили сами разработчики, объяснив её отключение проблемами с оптимизацией. Кроме этого, обновление улучшит тени от фонарика и принесет другие изменения, которые направлены на повышение реализма и глубины игрового мира.
Напомним, недавно авторы опубликовали хвалебный трейлер игры. Шутер был тепло принят сообществом, а журналисты отметили "беспощадную и затягивающую атмосферу", которая идеально передает дух оригинальной трилогии. Даже один из старейших японских разработчиков выразил своё восхищение игрой, назвав её "исключительным проектом" и попросив добавить официальную поддержку модов.
..частичная активация .. A-Life.. 😂
Её и так модеры "частично активировали" давно, но она настОлько жрёт ресурсы, что у 4080 около 40fps в итоге на пк. 😂
Пора признать, этот кусок кла ничего не оживит 😂
обновление улучшит тени от фонарика и принесет другие изменения, которые направлены на повышение реализма и глубины игрового мира.
..так это и так давно в модах есть, даже уже моды добавили тени от фонарика от предметов!
Я так понимаю gsc просто скачало все моды и объединило их в один пак? 😂
А при чем тут карта? Алайв проц жрёт.
Модеры сделали так шоб карта вместо проца расчёты делала
Может они ждут моды а потом встраивают их в игру😁
иди разрабам "на рассвете" еще несколько раз лизни, а то у них подсохло уже))
а-лайф была и была поломана, откуда активация, может с починкой?
Надеюсь после включения а лайф, пусть и в ограниченном режиме, хотя бы отключат спам кровососами и сделают разнообразнее встречи с вражескими нпс и мутантами, а то за 140 часов игры, почти в каждой точке интереса спавнятся по 3 штуки, собак с кабанами в несколько раз меньше встречается чем кровососов
Это же святые кровосиси. Гордость разрабов.
"Оптимизация подвела" - да ,она же обещала ,слово дала ,вот собака не хорошо поступила
Вот после него пажалуй я начну играть
Нормально так впарили альфа билд (мега баг эдишин), заработали денег и ведь нашлись лохи которые за подобное поделие платят деньги и выступают в роли тестеров (я бы понял если бы это были нормальные разрабы, косяки бывают у всех), но ведь GSC это контора на которых клейма не где ставить, они постоянно врут и плюют на комьюнити и у которых все штаны давно обгажены и порваны от обсёров.
Такого поломанного и забагованого поделия я за всё время не встречал.
Вы главное оптимизацию завезите что бы фпс не дропался и желательно статеры уберите. А алайф хренайф можно и потом
Я вчера полностью прошел игру, поздно :)
перепройди на другие концовки, выбей все ачивки (если лицуха)
Никогда не понимал тех, кто делает ачивки (лицензия, да). Две концовки сам прошел, остальные на ютубе посмотрел. Теперь вернусь только, если дополнение выйдет. Моя оценка игре 8 из 10, без учета багов (часть уже исправили).
тоже никогда на 100% не выбивал
если какая то интересная ачивка на квест какой то(как например про скадовск) - можно выполнить
а прям ухищраться и тд бред
Я примерно половину прошёл и задушнился игрой. Духота адовая.
а точно улучшения?) // Дмитрий Иванов
Нет чтоб добавить пнв, или фонарик по-мощнее... тени конечно же важнее.
Нахера фонарь мощнее, можно просто добавить вариации фонарей и батарейки к ним. Например обычный галогенный фонарь, диодный 15watt и диодный 30watt. А менять один фонарь на другой, это не интересно.
есть моды на мощный фанарик.
Разик прошёл и достаточно, теперь уже поиграю только когда русскую озвучку доделают.
А её кто-то делает?
ИИ
0.4 версия уже, только без катсцен пока.
Ещё бы монстры на попадания начали реагировать и было бы супер.
Ну вот и повод будет поиграть, заодно всякие оптимизирующие патчи выйдут, а то сейчас как бета версию тестировать.
Это, сейчас - альфа версия, к 2026 выйдет бета... А к 2028 - можно и релиз ждать... если модеры подсуетятся, конечно.
Поддержка максимум до года 26 будет.
Снова переустанавливать 150 гигов? Или они научились встраивать патч в игру без тотальной переустановки? Ссдшник не резиновый туда-сюда перезаписывать 😮🤮 // Илья Афанасьев
Вооот... А-лайф и русскую озвучку - и можно начинать.
Озвучка всё равно не раньше февраля выйдет а скорее посже. В марте где-нить
Официальное название текущего билда: "Столкир 2 тень кровосисей и 3 внезапно спавнящихся в 3 метрах за спиной нпс."
А как же рождество и НГ? Кто праздновать будет? Ироды!
Ох надеюсь полная версия A-Life порадует, иначе в игре кроме хождения и разглядыванию местности, по бесшовному полупустому миру, делать нечего
Ну, такими темпами через пару лет и релизная версия выйдет.
ну нефига себе, а лайф за 2 недели?
что то разрабы прям молодцы, аж неожиданно, но мне кажется тут больше майки дали пропистон, потому что предыдущие часты так быстро не патчили
Естественно тут дядя Сэм уже подгоняет!)))
Действительно неожиданно.. 7 лет игру делали в которой 2\3 процесса это симуляция жизни и выпустили без неё 😂 .. и вдруг неожиданно.. решили добавить. 7 лет не хватило её добавить, а тут за 2 недели..
А они уверены что доработали, а то как бы хуже не стало. // Андрей Шульга
Игра хорошая, но скучная и не интересная. Если бы я играл в первую часть, то может быть еще прошел из-за ностольгие.
у вас раздвоение личности и шизофрения)))
Ну не ужели я уже и игру стер и забыл про это позор баганый ну что дам еще шанс
Прошёл почти пол игры, хватит с меня, как-то не тянет она играть в себя.. не вижу смысла в её полном прохождении, ну может если выпустят что-то действительно интересное, но то что есть в это не хочется уже играть.
Нужно ждать моды на заполнение карты,добавление квестов/активностей
После половины игры игра резко пустая