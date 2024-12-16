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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 10 987 оценок

До конца года S.T.A.L.K.E.R. 2 получит патч с активацией системы A-Life и другими улучшениями

Gutsz
Новости

Судя по всему, перед новогодними праздниками разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World готовят масштабный патч, который принесет серьезные улучшения для игрового процесса. Как сообщает сообщество Stalker2News, обновление может выйти уже на следующей неделе. Главным нововведением патча станет частичная активация обещанной системы A-Life, а также ряд других технических и геймплейных доработок.

A-Life — одна из ключевых особенностей франшизы, которая отвечает за динамическое взаимодействие НПС и врагов в открытом мире. Как удалось выяснить энтузиастам, эта механика была отключена в релизной версии шутера. Позднее эту информацию подтвердили сами разработчики, объяснив её отключение проблемами с оптимизацией. Кроме этого, обновление улучшит тени от фонарика и принесет другие изменения, которые направлены на повышение реализма и глубины игрового мира.

"Оптимизация подвела": глава GSC объяснил, почему система A-Life 2.0 в S.T.A.L.K.E.R. 2 работает не так, как обещали

Напомним, недавно авторы опубликовали хвалебный трейлер игры. Шутер был тепло принят сообществом, а журналисты отметили "беспощадную и затягивающую атмосферу", которая идеально передает дух оригинальной трилогии. Даже один из старейших японских разработчиков выразил своё восхищение игрой, назвав её "исключительным проектом" и попросив добавить официальную поддержку модов.

22
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
Gamer_P

..частичная активация .. A-Life.. 😂
Её и так модеры "частично активировали" давно, но она настОлько жрёт ресурсы, что у 4080 около 40fps в итоге на пк. 😂
Пора признать, этот кусок кла ничего не оживит 😂

обновление улучшит тени от фонарика и принесет другие изменения, которые направлены на повышение реализма и глубины игрового мира.
..так это и так давно в модах есть, даже уже моды добавили тени от фонарика от предметов!

Я так понимаю gsc просто скачало все моды и объединило их в один пак? 😂

4
Owerdozzz

А при чем тут карта? Алайв проц жрёт.

3
hpi Owerdozzz

Модеры сделали так шоб карта вместо проца расчёты делала

0
TastelessGerman

Может они ждут моды а потом встраивают их в игру😁

0
MovableAlbin

иди разрабам "на рассвете" еще несколько раз лизни, а то у них подсохло уже))

0
edpru

а-лайф была и была поломана, откуда активация, может с починкой?

2
sltw

Надеюсь после включения а лайф, пусть и в ограниченном режиме, хотя бы отключат спам кровососами и сделают разнообразнее встречи с вражескими нпс и мутантами, а то за 140 часов игры, почти в каждой точке интереса спавнятся по 3 штуки, собак с кабанами в несколько раз меньше встречается чем кровососов

2
Feliskotta

Это же святые кровосиси. Гордость разрабов.

0
Ольга Бузова

"Оптимизация подвела" - да ,она же обещала ,слово дала ,вот собака не хорошо поступила

1
makc2142

Вот после него пажалуй я начну играть

1
saa0891

Нормально так впарили альфа билд (мега баг эдишин), заработали денег и ведь нашлись лохи которые за подобное поделие платят деньги и выступают в роли тестеров (я бы понял если бы это были нормальные разрабы, косяки бывают у всех), но ведь GSC это контора на которых клейма не где ставить, они постоянно врут и плюют на комьюнити и у которых все штаны давно обгажены и порваны от обсёров.

Такого поломанного и забагованого поделия я за всё время не встречал.

1
TastelessGerman

Вы главное оптимизацию завезите что бы фпс не дропался и желательно статеры уберите. А алайф хренайф можно и потом

1
PavelDragon

Я вчера полностью прошел игру, поздно :)

0
My life is a game

перепройди на другие концовки, выбей все ачивки (если лицуха)

-2
PavelDragon My life is a game

Никогда не понимал тех, кто делает ачивки (лицензия, да). Две концовки сам прошел, остальные на ютубе посмотрел. Теперь вернусь только, если дополнение выйдет. Моя оценка игре 8 из 10, без учета багов (часть уже исправили).

1
My life is a game PavelDragon

тоже никогда на 100% не выбивал
если какая то интересная ачивка на квест какой то(как например про скадовск) - можно выполнить
а прям ухищраться и тд бред

-1
Gamer_P

Я примерно половину прошёл и задушнился игрой. Духота адовая.

-3
Пользователь ВКонтакте

а точно улучшения?) // Дмитрий Иванов

0
MadPyramus
обновление улучшит тени от фонарика

Нет чтоб добавить пнв, или фонарик по-мощнее... тени конечно же важнее.

0
speedster64

Нахера фонарь мощнее, можно просто добавить вариации фонарей и батарейки к ним. Например обычный галогенный фонарь, диодный 15watt и диодный 30watt. А менять один фонарь на другой, это не интересно.

0
Gamer_P

есть моды на мощный фанарик.

0
tvorog8088

Разик прошёл и достаточно, теперь уже поиграю только когда русскую озвучку доделают.

0
AlexFoRestor

А её кто-то делает?

0
Svetlyachek AlexFoRestor

ИИ

0
MuddyOrrinthal AlexFoRestor

0.4 версия уже, только без катсцен пока.

0
Feliskotta

Ещё бы монстры на попадания начали реагировать и было бы супер.

0
MLShadow

Ну вот и повод будет поиграть, заодно всякие оптимизирующие патчи выйдут, а то сейчас как бета версию тестировать.

0
AlexNik

Это, сейчас - альфа версия, к 2026 выйдет бета... А к 2028 - можно и релиз ждать... если модеры подсуетятся, конечно.

0
TastelessGerman AlexNik

Поддержка максимум до года 26 будет.

0
Пользователь ВКонтакте

Снова переустанавливать 150 гигов? Или они научились встраивать патч в игру без тотальной переустановки? Ссдшник не резиновый туда-сюда перезаписывать 😮🤮 // Илья Афанасьев

0
F0XDIE

Вооот... А-лайф и русскую озвучку - и можно начинать.

0
TastelessGerman

Озвучка всё равно не раньше февраля выйдет а скорее посже. В марте где-нить

0
Sattarata

Официальное название текущего билда: "Столкир 2 тень кровосисей и 3 внезапно спавнящихся в 3 метрах за спиной нпс."

0
hpi

А как же рождество и НГ? Кто праздновать будет? Ироды!

0
Дима Artefakt

Ох надеюсь полная версия A-Life порадует, иначе в игре кроме хождения и разглядыванию местности, по бесшовному полупустому миру, делать нечего

0
Кей Овальд

Ну, такими темпами через пару лет и релизная версия выйдет.

0
My life is a game

ну нефига себе, а лайф за 2 недели?

что то разрабы прям молодцы, аж неожиданно, но мне кажется тут больше майки дали пропистон, потому что предыдущие часты так быстро не патчили

-1
askazanov

Естественно тут дядя Сэм уже подгоняет!)))

-1
Gamer_P

Действительно неожиданно.. 7 лет игру делали в которой 2\3 процесса это симуляция жизни и выпустили без неё 😂 .. и вдруг неожиданно.. решили добавить. 7 лет не хватило её добавить, а тут за 2 недели..

0
Пользователь ВКонтакте

А они уверены что доработали, а то как бы хуже не стало. // Андрей Шульга

-1
Чизбургер

Игра хорошая, но скучная и не интересная. Если бы я играл в первую часть, то может быть еще прошел из-за ностольгие.

-1
MovableAlbin

у вас раздвоение личности и шизофрения)))

2
Dj Dorf

Ну не ужели я уже и игру стер и забыл про это позор баганый ну что дам еще шанс

-1
Темный-Властелин
-1
Gamer_P

Прошёл почти пол игры, хватит с меня, как-то не тянет она играть в себя.. не вижу смысла в её полном прохождении, ну может если выпустят что-то действительно интересное, но то что есть в это не хочется уже играть.

-1
My life is a game

Нужно ждать моды на заполнение карты,добавление квестов/активностей
После половины игры игра резко пустая

1