До конца года S.T.A.L.K.E.R. 2 получит патч с активацией системы A-Life и другими улучшениями

Судя по всему, перед новогодними праздниками разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World готовят масштабный патч, который принесет серьезные улучшения для игрового процесса. Как сообщает сообщество Stalker2News, обновление может выйти уже на следующей неделе. Главным нововведением патча станет частичная активация обещанной системы A-Life, а также ряд других технических и геймплейных доработок.

A-Life — одна из ключевых особенностей франшизы, которая отвечает за динамическое взаимодействие НПС и врагов в открытом мире. Как удалось выяснить энтузиастам, эта механика была отключена в релизной версии шутера. Позднее эту информацию подтвердили сами разработчики, объяснив её отключение проблемами с оптимизацией. Кроме этого, обновление улучшит тени от фонарика и принесет другие изменения, которые направлены на повышение реализма и глубины игрового мира.

Напомним, недавно авторы опубликовали хвалебный трейлер игры. Шутер был тепло принят сообществом, а журналисты отметили "беспощадную и затягивающую атмосферу", которая идеально передает дух оригинальной трилогии. Даже один из старейших японских разработчиков выразил своё восхищение игрой, назвав её "исключительным проектом" и попросив добавить официальную поддержку модов.