"Два года работы - это нереально": глава разработки S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснил отказ от дальнейших переносов

Решение выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в его первоначальном техническом состоянии было продиктовано творческой необходимостью и жесткими финансовыми рамками. Об этом в интервью PC Gamer на выставке Gamescom 2026 рассказал генеральный директор и руководитель разработки проекта Евгений Григорович. По его словам, затягивание релиза ради исправления всех багов — это гораздо более сложный и рискованный процесс, чем кажется аудитории.

Григорович подчеркнул, что для качественного улучшения масштабного проекта разработчикам критически важна «свежая» обратная связь от реальной аудитории. Финансовая сторона вопроса также делает многолетние переносы невозможными для большинства компаний.

Чтобы сделать что-то лучше, вам нужно получать отзывы, и эти отзывы должны быть свежими. С точки зрения бизнеса это также невозможно, потому что делать два года дополнительной работы — это очень дорого… в большинстве случаев это просто нереально, — отметил руководитель проекта.

Помимо уникальных форс-мажоров, с которыми столкнулись авторы — включая релокацию команды и массовые утечки данных, — на команду серьезно повлиял общий кризис в индустрии. В условиях массовых увольнений и закрытий компаний разработчикам пришлось искать компромисс и выпускать лучшую версию игры, которую они могли себе позволить в рамках имеющихся ресурсов.

Вам всегда приходится искать компромиссы, которые позволят дать игрокам лучший опыт из возможных с учетом того, что у вас есть. Это всегда баланс, потому что каждый разработчик хотел бы иметь бесконечное количество времени, но рынок вокруг ужасен: куча сокращений, студии закрываются. Так что на самом деле состояние рынка не особо многообещающее. Мы просто пытаемся найти наилучшую конфигурацию из всех возможных.

После релиза крупного обновления версии 2.0 и серии сопутствующих хотфиксов частота выхода обновлений для S.T.A.L.K.E.R. 2 заметно снизилась. Разработчики больше не выпускают патчи каждые несколько дней, как это было в первые месяцы после премьеры шутера.

Текущее техническое состояние S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стало ощутимо стабильнее. Этот прогресс заставляет иначе взглянуть на решение выпустить проект раньше: без стартовых продаж у создателей могло просто не остаться бюджетов на столь масштабную доработку игры.