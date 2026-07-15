Экскурсия на ЧАЭС: в DLC Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2 откроют закрытые корпуса станции

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 готовят для игроков масштабное расширение географии Зоны отчуждения. В грядущем сюжетном дополнении Cost of Hope (Цена надежды) пользователи наконец-то получат возможность полноценно исследовать административные здания Чернобыльской АЭС.

В оригинальных играх серии и базовой версии сиквела сама атомная станция в основном служила линейной финальной локацией. Игрокам приходилось прорываться сквозь заслоны группировок под непрерывным обстрелом, не отвлекаясь на детальное изучение окружения. Дополнение исправит это упущение. Игроки смогут зайти внутрь административных корпусов, кабинетов руководства ЧАЭС, диспетчерских и архивных помещений, которые раньше оставались лишь фоновыми декорациями.

Исследование этих закрытых зон будет тесно связано с сюжетом дополнения. Именно в этих стенах Скиф попытается найти ответы на вопросы о зарождении Зоны, секретных экспериментах прошлого и деятельности ученых до катастрофы.



Выход дополнения Cost of Hope ожидается уже этим летом в связке с крупным техническим обновлением версии 2.0.