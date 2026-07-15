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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 21 727 оценок

Экскурсия на ЧАЭС: в DLC Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2 откроют закрытые корпуса станции

TheSkoofLord TheSkoofLord

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 готовят для игроков масштабное расширение географии Зоны отчуждения. В грядущем сюжетном дополнении Cost of Hope (Цена надежды) пользователи наконец-то получат возможность полноценно исследовать административные здания Чернобыльской АЭС.

Атмосфера Зоны без компромиссов: Трейлер DLC "Цена Надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2 получил русскую озвучку от фанатов

В оригинальных играх серии и базовой версии сиквела сама атомная станция в основном служила линейной финальной локацией. Игрокам приходилось прорываться сквозь заслоны группировок под непрерывным обстрелом, не отвлекаясь на детальное изучение окружения. Дополнение исправит это упущение. Игроки смогут зайти внутрь административных корпусов, кабинетов руководства ЧАЭС, диспетчерских и архивных помещений, которые раньше оставались лишь фоновыми декорациями.

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Исследование этих закрытых зон будет тесно связано с сюжетом дополнения. Именно в этих стенах Скиф попытается найти ответы на вопросы о зарождении Зоны, секретных экспериментах прошлого и деятельности ученых до катастрофы.

Выход дополнения Cost of Hope ожидается уже этим летом в связке с крупным техническим обновлением версии 2.0.

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Комментарии:  21
Ваш комментарий
TheSkoofLord

В оригинальной трилогии нам так и не дали нормально изучить саму станцию изнутри, вечно приходилось бежать сломя голову под выбросами и обстрелами Монолита.
Если в DLC реально сделают упор на квесты, записки, архивы и атмосферу того, как ученые проводили эксперименты до катастрофы это будет пушка.

27
zqqqq

Тут сейчас тоже будут рассказывать, что игра плохая, апдейт плохой, все будет криво косо? Или в этот раз все же нормальные комменты ?

19
Dj Dorf

Это ДЕРЬМО еще живо хотя как мертвое может быть живым ))))))))))))

15
borsic

Когда ёлы палы?

6
Смеагол
4
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