Eloquence Studio выпустила тестовую версию русской озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2

Команда Eloquence Studio представила первую тестовую версию русской озвучки долгожданного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
На текущий момент полностью переведён и озвучен основной сюжет игры — от начала до встречи с Далиным и Коршуновым на Терриконе, включая все возможные ветки прохождения. Завершён перевод и озвучка большинства персонажей на локациях Залесье, Химзавод и Свалка. Частично готовы последующие эпизоды, над которыми работа продолжается.
Всего в проекте приняли участие более 80 актёров озвучки, озвучивших 180 персонажей.
Разработчики отмечают, что представленная версия является тестовой и создана для демонстрации текущего прогресса. Возможны баги, ошибки, фрагменты оригинальной речи, а некоторые голоса могут измениться к финальному релизу.
Мы продолжаем совершенствовать проект, устранять недочёты и доводить озвучку до идеального качества.
Роли озвучивали:
- Скиф - Константин Маковкин
- Стрелок - Will Everek
- Полковник Дегтярёв - Павел Елисеев
- Полковник Коршунов - Иван Исаенко
- Фауст - Дмитрий Оксанин
- Доктор Далин - Владислав Флягин
- Бродяга - Георгий Маршалл
- Герман - Антон Мангиров
- Припой - Айнур Сисанбаев
Скачать тестовую версию и узнать подробности можно по ссылке выше.
