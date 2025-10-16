Eloquence Studio выпустила тестовую версию русской озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2

Команда Eloquence Studio представила первую тестовую версию русской озвучки долгожданного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

На текущий момент полностью переведён и озвучен основной сюжет игры — от начала до встречи с Далиным и Коршуновым на Терриконе, включая все возможные ветки прохождения. Завершён перевод и озвучка большинства персонажей на локациях Залесье, Химзавод и Свалка. Частично готовы последующие эпизоды, над которыми работа продолжается.

Всего в проекте приняли участие более 80 актёров озвучки, озвучивших 180 персонажей.

Разработчики отмечают, что представленная версия является тестовой и создана для демонстрации текущего прогресса. Возможны баги, ошибки, фрагменты оригинальной речи, а некоторые голоса могут измениться к финальному релизу.

Мы продолжаем совершенствовать проект, устранять недочёты и доводить озвучку до идеального качества.

Роли озвучивали:

Скиф - Константин Маковкин

Стрелок - Will Everek

Полковник Дегтярёв - Павел Елисеев

Полковник Коршунов - Иван Исаенко

Фауст - Дмитрий Оксанин

Доктор Далин - Владислав Флягин

Бродяга - Георгий Маршалл

Герман - Антон Мангиров

Припой - Айнур Сисанбаев

Скачать тестовую версию и узнать подробности можно по ссылке выше.