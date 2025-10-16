ЧАТ ИГРЫ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 587 оценок

Eloquence Studio выпустила тестовую версию русской озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2

monk70 monk70

Команда Eloquence Studio представила первую тестовую версию русской озвучки долгожданного шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

S.T.A.L.K.E.R. 2 "Русификатор звука" {Eloquence Studio}

На текущий момент полностью переведён и озвучен основной сюжет игры — от начала до встречи с Далиным и Коршуновым на Терриконе, включая все возможные ветки прохождения. Завершён перевод и озвучка большинства персонажей на локациях Залесье, Химзавод и Свалка. Частично готовы последующие эпизоды, над которыми работа продолжается.

Всего в проекте приняли участие более 80 актёров озвучки, озвучивших 180 персонажей.

Разработчики отмечают, что представленная версия является тестовой и создана для демонстрации текущего прогресса. Возможны баги, ошибки, фрагменты оригинальной речи, а некоторые голоса могут измениться к финальному релизу.

Мы продолжаем совершенствовать проект, устранять недочёты и доводить озвучку до идеального качества.

Роли озвучивали:

  • Скиф - Константин Маковкин
  • Стрелок - Will Everek
  • Полковник Дегтярёв - Павел Елисеев
  • Полковник Коршунов - Иван Исаенко
  • Фауст - Дмитрий Оксанин
  • Доктор Далин - Владислав Флягин
  • Бродяга - Георгий Маршалл
  • Герман - Антон Мангиров
  • Припой - Айнур Сисанбаев

Скачать тестовую версию и узнать подробности можно по ссылке выше.

Комментарии:  22
WerGC

сразу совсем другая(правильная)атмосфера в игре

26
ApprovingVulpes

Как и должна было быть

15
nikita21126

Отлично

14
VIGITAL ART

Молодцы 👊

13
dmitrii-apollo

уже становится интересно

12
DemonXL1440

Да! Русская озвучка да!

10
VIGITAL ART

Кастрюлькин уже все комменты обрыгал. Жёсткое несварение с таких новостей🙃

8
orion1786

╰(*°▽°*)╯

6
TheSkoofLord

Круть!!!

5
Baxxi

Хорошее качество

5
Igor Konuh

вот с этой озвучкой я пройду

5
