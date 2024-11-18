Эмбарго на публикацию обзоров S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl спадет за два часа до выхода игры

Эмбарго на публикацию рецензий на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl спадёт 20 ноября в 17:00 по московскому времени — за два часа до официального релиза игры. Эту информацию сообщил Грант Тейлор-Хилл, старший редактор издания Insider Gaming, которое известно достоверной информацией.

Тейлор-Хилл также высоко оценил игру, намекнув, что она могла бы претендовать на звание «Игры года» на The Game Awards 2024. Однако, поскольку релиз состоится слишком близко к дедлайну для номинаций (22 ноября), шутер рискует упустить шанс оказаться в списке номинантов этого года.

Некоторые игроки уже получили диски с игрой для Xbox Series X|S и поделились первыми впечатлениями. Они отметили, что оптимизация оставляет желать лучшего, а графика выглядит немного «грязной». В то же время в сети появились новые скриншоты, демонстрирующие атмосферу и детали мира игры.

Официальный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября в 19:00 по московскому времени. Игра не доступна для покупки на территории России, но никакой антипиратской защиты у проекта не предусмотрено.