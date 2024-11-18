Эмбарго на публикацию обзоров S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl спадет за два часа до выхода игры

Эмбарго на публикацию рецензий на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl спадёт 20 ноября в 17:00 по московскому времени — за два часа до официального релиза игры. Эту информацию сообщил Грант Тейлор-Хилл, старший редактор издания Insider Gaming, которое известно достоверной информацией.
Тейлор-Хилл также высоко оценил игру, намекнув, что она могла бы претендовать на звание «Игры года» на The Game Awards 2024. Однако, поскольку релиз состоится слишком близко к дедлайну для номинаций (22 ноября), шутер рискует упустить шанс оказаться в списке номинантов этого года.
Некоторые игроки уже получили диски с игрой для Xbox Series X|S и поделились первыми впечатлениями. Они отметили, что оптимизация оставляет желать лучшего, а графика выглядит немного «грязной». В то же время в сети появились новые скриншоты, демонстрирующие атмосферу и детали мира игры.
Официальный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября в 19:00 по московскому времени. Игра не доступна для покупки на территории России, но никакой антипиратской защиты у проекта не предусмотрено.
Это как понять вообще за 2 часа до релиза игры!Это че за бред!Первый раз на моей памяти такая дичь!Обычно выходят за 2 дня а то и за 3!Чё то чую там пиец с игрой!
Наверное она работает на удивление хорошо😄
Даже очень хорошо!Что у всех глаза на лоб полезут!)))))
что вы все недовольны то? вам даже ютюб вернули обратно, чтоб смогли игру пройти
С calisto protocol так же было там тоже эмбарго в день выхода спало
И как обычно куча стримеров пробежится чисто по сюжету за 1-2 дня, что бы быстрее начать новую игру) Сейчас, к сожалению, уже никто не проходит вдумчиво, с душой так сказать, ( не прям на 100%) а просто подробно, никакого погружения. Как пример "Игры на Печи", кто знает - тот знает)) - вот этот умел затянуть тебя в мир любой игры которую он проходил) Жаль что забросил канал.
Полностью согласен.Среди игроков тоже "сюжетчиков" сейчас прям полно....
Сингловые игры сейчас интересны малому количеству людей. Онлайн с сезонами и батлпассами гораздо популярнее.
По этой причине забросил когда-то RGT смотреть. Сейчас KromleksGames поэтому нравится, очень подробно игры проходит.
Печальная правда=(
Именно поэтому в некоторые игры я играю исключительно сам. Без спешки, спокойно обследую каждый уголок локации и беру каждый доступный побочный квест. А уж когда не остаётся где побродить и нет больше NPC с поручениям, тогда уже берусь за сюжет.
Было бы смешнее, если бы эмбарго спасло через 2 часа после релиза))) Как раз после 2х часов проведенных в игре в стиме)) Чтоб уже не вернуть)) Если серьезно, то игру жду. Но на торренте.
советую купись гейм пасс пк навсегда а то торрент долго ждать
Лол, твой совет полный высер! Ты свой совет выкинь куда-нибудь подальше)))
Ничего не долго на торренте.
Ну если для тебя минут 30 долго то да
Ещё немного... И домой... Вот только найти дорогу...
Явно, что то не так. Тщательно скрывают качество "финального" билда.
А на пека в геймпасс есть предзагрузка? И я так понимаю надо регион компа менять?
Надо менять. В РФ и Беларуси недоступно.
А предзгрузка есть?
На ПК нет и не будет
Не перестаешь удивляться, очередной обсёр от GSC, хотя что от них ещё можно ждать, обсёры это их основой путь, судя по тому что они практически не показывают механики и A Lile там всё печально.
да
Судя по тому что ты продолжаешь ныть - будешь ныть и после релиза при любых обстоятельствах.
Не понятно при чём тут нытьё, наоборот каждый раз угораешь и выпадаешь с этих кретинов которые из раз в раз гадят себе в штаны.
Осталось два дня, посмотрим что этим криворуким удалось в итоге собрать, если выйдет что то годное я буду только рад, проблема только в том что они напрочь упоротые, поэтому русофобия и прочая хрень в игре обеспечена, достаточно посмотреть что эти дебилы сделали с портами оригинальной трилогии для консолей.
А что они сделали с портом на консоли? Я просто не в курсе.
А че не за 5 минут)?
Это рил оч плохо, скрывают рил обсер
а как же перенос ?
После релиза.
Говорю там выйдет бэта версия которую будут чинить пару лет!За 2 часа до выхода пипец приплыли!
Это говорит о многом
Хороший знак. С игрой явно не все ок 🤣
Можно не снимать совсем.
Надеюсь будет норм игра👍 // Александр Ангел
Заходи не бойся, выходи не плачь.
То на дверях туалета было написано. В тенях Чернобыля.
А за сколько обычно снимают эмбарго на обзоры?
За несколько дней до релиза
Хм это странно
Походу шедевр будет пацаны.
А так оно и будет !!
Сразу скажу и это огнемётом сожгу сразу этот мусор должен гореть
Лидеры продаж в стиме, сталкер 2 уже на 2-м месте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор ты значение слова "Эмбарго" вообще понимаешь? Типа я чё, делая обзор на "Сталкера" ввожу "Сталкера" на территорию своей страны? Ведь только так можно нарушить этот запрет.