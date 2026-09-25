Эмулятор PS5 KytyPS5 запустил S.T.A.L.K.E.R. 2 на ПК до главного меню - сюжет пока заканчивается вылетом

Разработчики и пользователи эмулятора PlayStation 5 KytyPS5 продолжают расширять список запускаемых игр. Одним из свежих достижений стал запуск PS5-версии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая теперь способна добраться до главного меню на ПК.

Новый отчёт о совместимости появился 24 сентября и относится к сборке KytyPS5-2026-09-24-2aaf0c9. Игра успешно запускается, показывает стартовые логотипы и после продолжительной загрузки выводит главное меню. Проекту уже присвоен соответствующий статус совместимости — Main Menu.

До полноценного геймплея, однако, эмулятор пока не добрался. После выбора новой игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показывает несколько экранов загрузки, а спустя несколько секунд завершается с ошибкой. Таким образом, сюжетный режим на текущей версии KytyPS5 ещё не загружается.

Тестирование проводилось в Windows 11 Pro 25H2 на компьютере с Intel Core i5-12400F, GeForce RTX 4070 с 12 ГБ видеопамяти и 32 ГБ оперативной памяти DDR4. Автор отчёта также приложил журнал работы эмулятора и видеозапись запуска игры.

KytyPS5 остаётся ранним проектом, поэтому достижение главного меню пока нельзя считать полноценной работоспособностью S.T.A.L.K.E.R. 2. Тем не менее свежий результат показывает, что PS5-версия игры уже проходит начальные этапы загрузки на ПК, тогда как следующим рубежом станет непосредственный запуск сюжетного режима.

Параллельно у KytyPS5 появились успехи и с другими играми. Five Nights at Freddy’s: Security Breach уже доходит непосредственно до геймплея, хотя пока работает с низкой производительностью и требует обхода трассировки лучей, а Teardown запускается до стартового экрана «Press any button», после чего завершается с ошибкой.