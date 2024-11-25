Энтузиасты восстановили систему A-Life в S.T.A.L.K.E.R. 2 с помощью специального мода

На фоне успешного релиза долгожданного S.T.A.L.K.E.R. 2 геймеры активно обсуждают две ключевые проблемы игры, требующие исправления в будущих патчах. Первая связана с производительностью и техническим состоянием проекта, вторая — с пресловутой системой A-Life. Согласно последним сообщениям, эта система была деактивирована в релизной версии, что вызвало волну обсуждений, к которым присоединились авторитетные создатели модификаций. После небольшого исследования команда энтузиастов смогла восстановить систему A-Life в игре.
Для тех, кто не в курсе, система A-Life отвечает за реалистичное поведение NPC, включая взаимодействия фракций, динамические события и многое другое. Однако пользователь под ником ConnerRia вместе с Skitzo Skif и другими моддерами уточнил, что игроки часто ошибочно ожидают увидеть привычную механику из оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. В сиквеле система реализована на новом уровне и значительно сложнее, из-за чего называть её A-Life некорректно.
A-Life в S.T.A.L.K.E.R. 2 нет в том смысле, что её система настолько сильно изменилась, что использовать старую A-Life как эталон бессмысленно. В игре есть только A-Life 2.0, но даже это название вызывает путаницу, поэтому я называю её просто системой ИИ Директора.
— заявил ConnerRia.
Результатом его работы стал специальный мод, возвращающий привычную систему A-Life из оригинальных игр. Он активирует более разнообразное поведение NPC, которое было отключено разработчиками. Однако включение этих функций приводит к значительным нагрузкам на процессор, что снижает производительность игры.
Этот мод возвращает хаотичный динамизм старых игр серии S.T.A.L.K.E.R.. Он также снижает частоту кадров до уровня 30 FPS, создавая аутентичный игровой процесс в духе Shadow of Chernobyl 2007 года.
— отмечает ConnerRia.
Энтузиаст пообещал продолжить работу над оптимизацией мода и добавлением новых функций из A-Life 2.0, однако полагает, что лучше дождаться официальных исправлений от разработчиков. Только после этого можно будет полноценно активировать весь потенциал новой системы, не жертвуя производительностью.
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Сейчас разрабы вообще обнаглели, оптимизацию на dlss завалили, что-то не доделали, мододелы доделают
"Он также снижает частоту кадров до уровня 30 FPS, создавая аутентичный игровой процесс в духе Shadow of Chernobyl 2007 года."
Они реально издеваются?
Не игра, а конструктор игры по цене полноценной (для релиза) игры.
Ждалкер никогда другим и не был, без модов в это поделие что в нулевых, что сейчас играть - такое себе. Сейчас - особенно, учитывая политический фон.
пришлось удалить игру и ждать когда все пофиксят каждые 3ри минуты вылетает разные ошибки уже надоело
Я конечно понимаю игра культовая (сам играл во все части и моды всякие), но не думаю что Сталкер 2 стоит того, по крайней мере пока её не починят разработчики а не модеры
Играю в ТЧ 2007 года с самого начала. Игра постоянно на столе. На 1050 летает.
Подскажите, кто играл в сталкер 2, в чем разница в игровом процессе между ТЧ 2007 и этой? Моя карта пока не тянет эту.
В новом «Сталкере» новых игровых механик нет от слова совсем. Все старые фичи, завернутые в современную упаковку.
То есть, можно сказать, что просто новых карт добавили или даже старые просто на новый движок перенесли?
Похоже, что именно так дело и обстоит.
'' если игру энтузиасты и мододелы восстанавливают? ''
Это давно в порядке вещей, как 'Отче наш ', и странно что ты на это обратил внимание. Работу разрабов давно допиливают люди коим и был втюхан сырец ( и это тоже давно уже стало нормой). Времена когда модмейкеры развлекались перекрасами мира, цветочками - птичками - тучками в прошлом. Тут завести бы купленое, чтобы хрень хотя бы можно было играть.
Модеры зачем то коммент удалили 🤔 странно однако, видимо правда глаза колет. 😉😏
Ну и меня сейчас снесут значитЬ.
120к онлайна в пике в steam и 80% положительных отзывов это хороший результат, 1 лям проданных копий за пару дней это отличный результат Так что это успешный релиз.
Подтёртое модерами обычно исчезает целиком, а заглушка с "комментарий удалён" - это если чел сам нажал "удалить".
Хорошо конечно, но я подожду пока разрабы сделают.
Все лучшее в ждалкере сделали не разрабы, а любители.
Для этого время нужно и много, разрабы на данный момент всё же лучше в своей игре разбираются.
Моды, что сделали любители, часто посильней оригинала. И исправляют его ошибки. Редко кто играет в оригинальный ТЧ 2007 года без исправлений от энтузиастов.
Ты ещё раз перечитай что я написал, я согласен, но на это время нужно, в данный момент разрабы быстрее могут сделать то как оно было задуманно изначально. В перспективе да, я думаю что модеры сделают условный call of charnobyl 2 покруче, но не сейчас.
Если бы разрабы были сильные, они бы сразу сделали нормально. Но пока такого не наблюдается. Приходится за них допиливать. Они уже отодвигали сроки. И что мы получили? Бабки по полной получили разрабы. А покупатели получили некачественный глючный продукт.
У ст 1 проблема - дата выхода лет на 10 опоздала // Руслан Варнин
Получается обман, ведь одной из самых ожидаемых вещей в игре для меня была обещанная A-Life 2.0, но её отключили.
модами поправили
вобще 30 фпс это норм для такого крутого функционала. если бы там было 10 фпс на самом мощном процике это была бы проблема
На вид по графе почти все то же самое, что на ТЧ 2007, кроме светотеней и бохатой растительности. Нафик надо вся эта конфетти, если крутые видяхи не тянут даже в бункерах?
Так не понял мод фпс хавает? Пока не надо спасибо. Наверно по этому и выключили этот A-Life 2.0. С ним наверно игру не так бы хвалили.