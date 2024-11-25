Энтузиасты восстановили систему A-Life в S.T.A.L.K.E.R. 2 с помощью специального мода

На фоне успешного релиза долгожданного S.T.A.L.K.E.R. 2 геймеры активно обсуждают две ключевые проблемы игры, требующие исправления в будущих патчах. Первая связана с производительностью и техническим состоянием проекта, вторая — с пресловутой системой A-Life. Согласно последним сообщениям, эта система была деактивирована в релизной версии, что вызвало волну обсуждений, к которым присоединились авторитетные создатели модификаций. После небольшого исследования команда энтузиастов смогла восстановить систему A-Life в игре.

Для тех, кто не в курсе, система A-Life отвечает за реалистичное поведение NPC, включая взаимодействия фракций, динамические события и многое другое. Однако пользователь под ником ConnerRia вместе с Skitzo Skif и другими моддерами уточнил, что игроки часто ошибочно ожидают увидеть привычную механику из оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. В сиквеле система реализована на новом уровне и значительно сложнее, из-за чего называть её A-Life некорректно.

A-Life в S.T.A.L.K.E.R. 2 нет в том смысле, что её система настолько сильно изменилась, что использовать старую A-Life как эталон бессмысленно. В игре есть только A-Life 2.0, но даже это название вызывает путаницу, поэтому я называю её просто системой ИИ Директора.

— заявил ConnerRia.

Результатом его работы стал специальный мод, возвращающий привычную систему A-Life из оригинальных игр. Он активирует более разнообразное поведение NPC, которое было отключено разработчиками. Однако включение этих функций приводит к значительным нагрузкам на процессор, что снижает производительность игры.

Этот мод возвращает хаотичный динамизм старых игр серии S.T.A.L.K.E.R.. Он также снижает частоту кадров до уровня 30 FPS, создавая аутентичный игровой процесс в духе Shadow of Chernobyl 2007 года.

— отмечает ConnerRia.

Энтузиаст пообещал продолжить работу над оптимизацией мода и добавлением новых функций из A-Life 2.0, однако полагает, что лучше дождаться официальных исправлений от разработчиков. Только после этого можно будет полноценно активировать весь потенциал новой системы, не жертвуя производительностью.

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