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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.7 6 567 оценок

Энтузиасты восстановили систему A-Life в S.T.A.L.K.E.R. 2 с помощью специального мода

Gutsz
Новости

На фоне успешного релиза долгожданного S.T.A.L.K.E.R. 2 геймеры активно обсуждают две ключевые проблемы игры, требующие исправления в будущих патчах. Первая связана с производительностью и техническим состоянием проекта, вторая — с пресловутой системой A-Life. Согласно последним сообщениям, эта система была деактивирована в релизной версии, что вызвало волну обсуждений, к которым присоединились авторитетные создатели модификаций. После небольшого исследования команда энтузиастов смогла восстановить систему A-Life в игре.

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Для тех, кто не в курсе, система A-Life отвечает за реалистичное поведение NPC, включая взаимодействия фракций, динамические события и многое другое. Однако пользователь под ником ConnerRia вместе с Skitzo Skif и другими моддерами уточнил, что игроки часто ошибочно ожидают увидеть привычную механику из оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. В сиквеле система реализована на новом уровне и значительно сложнее, из-за чего называть её A-Life некорректно.

A-Life в S.T.A.L.K.E.R. 2 нет в том смысле, что её система настолько сильно изменилась, что использовать старую A-Life как эталон бессмысленно. В игре есть только A-Life 2.0, но даже это название вызывает путаницу, поэтому я называю её просто системой ИИ Директора.

— заявил ConnerRia.

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl действительно есть система A-Life, однако на данный момент она деактивирована

Результатом его работы стал специальный мод, возвращающий привычную систему A-Life из оригинальных игр. Он активирует более разнообразное поведение NPC, которое было отключено разработчиками. Однако включение этих функций приводит к значительным нагрузкам на процессор, что снижает производительность игры.

Этот мод возвращает хаотичный динамизм старых игр серии S.T.A.L.K.E.R.. Он также снижает частоту кадров до уровня 30 FPS, создавая аутентичный игровой процесс в духе Shadow of Chernobyl 2007 года.

— отмечает ConnerRia.

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Энтузиаст пообещал продолжить работу над оптимизацией мода и добавлением новых функций из A-Life 2.0, однако полагает, что лучше дождаться официальных исправлений от разработчиков. Только после этого можно будет полноценно активировать весь потенциал новой системы, не жертвуя производительностью.

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7
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
666ANUBIS666

Сейчас разрабы вообще обнаглели, оптимизацию на dlss завалили, что-то не доделали, мододелы доделают

13
Кей Овальд

"Он также снижает частоту кадров до уровня 30 FPS, создавая аутентичный игровой процесс в духе Shadow of Chernobyl 2007 года."
Они реально издеваются?

4
Кей Овальд

Не игра, а конструктор игры по цене полноценной (для релиза) игры.

3
DishonestLythronax

Ждалкер никогда другим и не был, без модов в это поделие что в нулевых, что сейчас играть - такое себе. Сейчас - особенно, учитывая политический фон.

2
Гоша бежит из Таркова

пришлось удалить игру и ждать когда все пофиксят каждые 3ри минуты вылетает разные ошибки уже надоело

3
Maksimys Flether

Я конечно понимаю игра культовая (сам играл во все части и моды всякие), но не думаю что Сталкер 2 стоит того, по крайней мере пока её не починят разработчики а не модеры

2
tigerstyll

Играю в ТЧ 2007 года с самого начала. Игра постоянно на столе. На 1050 летает.

Подскажите, кто играл в сталкер 2, в чем разница в игровом процессе между ТЧ 2007 и этой? Моя карта пока не тянет эту.

2
atlantix2000 .

В новом «Сталкере» новых игровых механик нет от слова совсем. Все старые фичи, завернутые в современную упаковку.

4
tigerstyll atlantix2000 .

То есть, можно сказать, что просто новых карт добавили или даже старые просто на новый движок перенесли?

1
bubenson tigerstyll

Похоже, что именно так дело и обстоит.

0
Комментарий удален
MORDORR

'' если игру энтузиасты и мододелы восстанавливают? ''

Это давно в порядке вещей, как 'Отче наш ', и странно что ты на это обратил внимание. Работу разрабов давно допиливают люди коим и был втюхан сырец ( и это тоже давно уже стало нормой). Времена когда модмейкеры развлекались перекрасами мира, цветочками - птичками - тучками в прошлом. Тут завести бы купленое, чтобы хрень хотя бы можно было играть.

3
UralGames83Ru MORDORR

Модеры зачем то коммент удалили 🤔 странно однако, видимо правда глаза колет. 😉😏

0
MORDORR UralGames83Ru

Ну и меня сейчас снесут значитЬ.

0
ver9iliy

120к онлайна в пике в steam и 80% положительных отзывов это хороший результат, 1 лям проданных копий за пару дней это отличный результат Так что это успешный релиз.

-4
DishonestLythronax UralGames83Ru

Подтёртое модерами обычно исчезает целиком, а заглушка с "комментарий удалён" - это если чел сам нажал "удалить".

0
Art Borsic

Хорошо конечно, но я подожду пока разрабы сделают.

0
tigerstyll

Все лучшее в ждалкере сделали не разрабы, а любители.

4
Art Borsic tigerstyll

Для этого время нужно и много, разрабы на данный момент всё же лучше в своей игре разбираются.

-5
tigerstyll Art Borsic

Моды, что сделали любители, часто посильней оригинала. И исправляют его ошибки. Редко кто играет в оригинальный ТЧ 2007 года без исправлений от энтузиастов.

2
Art Borsic tigerstyll

Ты ещё раз перечитай что я написал, я согласен, но на это время нужно, в данный момент разрабы быстрее могут сделать то как оно было задуманно изначально. В перспективе да, я думаю что модеры сделают условный call of charnobyl 2 покруче, но не сейчас.

0
tigerstyll Art Borsic

Если бы разрабы были сильные, они бы сразу сделали нормально. Но пока такого не наблюдается. Приходится за них допиливать. Они уже отодвигали сроки. И что мы получили? Бабки по полной получили разрабы. А покупатели получили некачественный глючный продукт.

2
Пользователь ВКонтакте

У ст 1 проблема - дата выхода лет на 10 опоздала // Руслан Варнин

0
BitMan_and_Roban

Получается обман, ведь одной из самых ожидаемых вещей в игре для меня была обещанная A-Life 2.0, но её отключили.

0
MunchkiN 616

модами поправили

вобще 30 фпс это норм для такого крутого функционала. если бы там было 10 фпс на самом мощном процике это была бы проблема

0
tigerstyll

На вид по графе почти все то же самое, что на ТЧ 2007, кроме светотеней и бохатой растительности. Нафик надо вся эта конфетти, если крутые видяхи не тянут даже в бункерах?

0
ЮрецОдесса

Так не понял мод фпс хавает? Пока не надо спасибо. Наверно по этому и выключили этот A-Life 2.0. С ним наверно игру не так бы хвалили.

0