Евгений Григорович намекнул на возможное добавление вырезанного контента в обновлениях S.T.A.L.K.E.R. 2

Недавно вышедший S.T.A.L.K.E.R. 2 определённо стал одним из хитов уходящего года. Игра продалась тиражом более одного миллиона копий за первые 48 часов. В планах у разработчиков не только выпуск 2 DLC и мультиплеера, но также и возможная киноадаптация. В недавнем интервью IGN, геймдиректор студии GSC Евгений Григорович и креативный директор Мария Григорович поделились своими планами по дальнейшей работе студии.

Обсуждая влияние выпуска S.T.A.L.K.E.R. 2, Евгений и Мария говорили о том, что студия теперь сталкивается с «новой реальностью», а вместе с ней и с большей аудиторией, с которой ей когда-либо приходилось иметь дело. Первые шаги в рамках этой новой реальности будут вращаться вокруг работы по улучшению самого Stalker 2, что GSC уже сделала с несколькими патчами, а также по расширению своих планов по дальнейшей поддержке.

Нужно хорошо подумать, потому что теперь у нас действительно большая аудитория, и иногда разные части этой аудитории хотят видеть разные вещи. Поэтому нам нужно жить сейчас в этой новой реальности, в живом сообществе, разговаривать с ними и пытаться понять их, может быть, глубже, потому что мы действительно хотим сделать наши отношения хорошими.

Евгений также заявил, что, хотя план GSC по разработке будущих видеоигр остается неизменным, компания планирует инвестировать в поддержку S.T.A.L.K.E.R. 2 после запуска еще больше, чем планировалось ранее.

Примерно пять или шесть лет назад у нас был план того, что мы собираемся делать в ближайшие 10-15 лет. Какие проекты мы хотим сделать, как это будет выглядеть. И все эти годы мы немного обновляем этот план, просто сдвигая даты вперед, пока не выпустим игру. И так прошло шесть лет, а мы все еще хотим делать те же игры, что и планировали раньше, и ничего не изменилось. Единственное, что изменилось, это то, что мы не думали, что нам захочется вкладывать гораздо больше времени в обновления S.T.A.L.K.E.R. 2 после релиза игры, что нам захочется добавлять гораздо больше вещей в эту игру и контентные обновления.

Что это значит для S.T.A.L.K.E.R. 2 и его игроков? Евгений подтвердил, что теперь GSC может добавлять идеи, которые были вынуждены вырезать из игры до запуска, поскольку они не были готовы, и даже добавлять новые идеи, которые возникли после выхода игры.

Потому что на самом деле я люблю мир, который мы построили. Я все еще нахожу много вещей, которые мы можем сделать лучше и хотим сделать лучше. И теперь у нас есть игроки, для которых мы можем это сделать, для которых мы должны это сделать. И меня это очень воодушевляет.

Похоже, надежда заключается в том, что успех S.T.A.L.K.E.R. 2 может помочь поставить Украину на карту разработки игр, как это сделал The Witcher 2 от CD Projekt для Польши.

В краткосрочной перспективе, обновления и исправления проблем со S.T.A.L.K.E.R. 2 будут продолжаться, включая столь необходимый патч, который улучшил важную функцию A-Life 2.0. Ранее GSC объяснила, что пошло не так с A-Life 2.0 в Stalker 2.