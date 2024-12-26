Евгений Григорович намекнул на возможное добавление вырезанного контента в обновлениях S.T.A.L.K.E.R. 2

Недавно вышедший S.T.A.L.K.E.R. 2 определённо стал одним из хитов уходящего года. Игра продалась тиражом более одного миллиона копий за первые 48 часов. В планах у разработчиков не только выпуск 2 DLC и мультиплеера, но также и возможная киноадаптация. В недавнем интервью IGN, геймдиректор студии GSC Евгений Григорович и креативный директор Мария Григорович поделились своими планами по дальнейшей работе студии.
Обсуждая влияние выпуска S.T.A.L.K.E.R. 2, Евгений и Мария говорили о том, что студия теперь сталкивается с «новой реальностью», а вместе с ней и с большей аудиторией, с которой ей когда-либо приходилось иметь дело. Первые шаги в рамках этой новой реальности будут вращаться вокруг работы по улучшению самого Stalker 2, что GSC уже сделала с несколькими патчами, а также по расширению своих планов по дальнейшей поддержке.
Нужно хорошо подумать, потому что теперь у нас действительно большая аудитория, и иногда разные части этой аудитории хотят видеть разные вещи. Поэтому нам нужно жить сейчас в этой новой реальности, в живом сообществе, разговаривать с ними и пытаться понять их, может быть, глубже, потому что мы действительно хотим сделать наши отношения хорошими.
Евгений также заявил, что, хотя план GSC по разработке будущих видеоигр остается неизменным, компания планирует инвестировать в поддержку S.T.A.L.K.E.R. 2 после запуска еще больше, чем планировалось ранее.
Примерно пять или шесть лет назад у нас был план того, что мы собираемся делать в ближайшие 10-15 лет. Какие проекты мы хотим сделать, как это будет выглядеть. И все эти годы мы немного обновляем этот план, просто сдвигая даты вперед, пока не выпустим игру. И так прошло шесть лет, а мы все еще хотим делать те же игры, что и планировали раньше, и ничего не изменилось. Единственное, что изменилось, это то, что мы не думали, что нам захочется вкладывать гораздо больше времени в обновления S.T.A.L.K.E.R. 2 после релиза игры, что нам захочется добавлять гораздо больше вещей в эту игру и контентные обновления.
Что это значит для S.T.A.L.K.E.R. 2 и его игроков? Евгений подтвердил, что теперь GSC может добавлять идеи, которые были вынуждены вырезать из игры до запуска, поскольку они не были готовы, и даже добавлять новые идеи, которые возникли после выхода игры.
Потому что на самом деле я люблю мир, который мы построили. Я все еще нахожу много вещей, которые мы можем сделать лучше и хотим сделать лучше. И теперь у нас есть игроки, для которых мы можем это сделать, для которых мы должны это сделать. И меня это очень воодушевляет.
Похоже, надежда заключается в том, что успех S.T.A.L.K.E.R. 2 может помочь поставить Украину на карту разработки игр, как это сделал The Witcher 2 от CD Projekt для Польши.
В краткосрочной перспективе, обновления и исправления проблем со S.T.A.L.K.E.R. 2 будут продолжаться, включая столь необходимый патч, который улучшил важную функцию A-Life 2.0. Ранее GSC объяснила, что пошло не так с A-Life 2.0 в Stalker 2.
Чего столько негатива? Порадуйтесь что вышла и пожелайте успехов разработчикам!
Да, багододром, да графон ужасен, да сюжет ни о чем. Но играбельно и интересно, и судя по всему не только для фанатов этой вселенной.
Это PG и в этом вся его суть. Уверен, 99% обсирателей в игру даже не играли и не планируют, ибо не на чем.
Только графон приятный, а сюжет вполне годный.
" не играл но осуждаю " опг тм ал райт ресирвид.
У людей немного другая претензия. Игру делали 15 лет, у разработчиков была поддержка Майкрософт так или иначе, были деньги, было время. А в этиго вот так: баги, лаги, вылеты и прочее. Нового контента, отличающего игру от предыдущих частей особо не завезли. Есть только красивая графика. И сюжет (отношение к которому может быть у всех разное, кому-то зашло, кому-то нет). И если смотреть объективно, то это не показатель, не уровень так сказать.
Или разрабы специально так сделали, зная что модеры все сделают сами. Игра только вышла, а за пару дней уже сделали моды на оптимизацию, русский язык, игровой баланс и экономику. И понятно дело, что в будущем модеры сами себе сделают Сталкер 2 таким, каким они его хотят видеть. Но в таком случае мы обять получаем пример, когда фанаты лучше понимают, что нужно для игры, чем разраб.
P.s. Еще можно пошутить, что разрабы пустили все бабло на бусики для ТЦК, а на оставшиеся гроши уже игру делали.
Полностью согласен.
Молодцы
Ещё гигов сто видимо добавят к "весу"
То-есть они из этого недоогрызка еще и что-то вырезали ?
ну ту же русскую озвучку по понятным причинам, так же группировки и а-лайф. Очевидно не вытянули к сроку, в тех же советах есть подсказка мол если поссоришься с одной группировкой плати бабки пахану, но в игре этого нет)
Ты просто не догнал посыла, григоровичь это о себе написал.
Жду вырезанные квесты и активности
Локации пустые после НИИЧАЗ
я бы хотел фомат киноадаптации как набор серий по часу про разных сталкеров, например взять по 1 челу из каждой группировки и показать истории из жизни. было бы думаю прикольно.
значит вернут таки части монстров, что ещё там в файлах находили, алайф наладят хоть в каком то виде, может из модов что то возьмут как идею. будем наблюдать.
Кстати, вполне возможно, особенно на фоне того, что СжвД Проджект ПЕД знатно скатилась в повестку, ЛГБТ, инклюзивность и т.д. Большинству игроков будет приятнее играть в какой-нибудь Сталкер, где брутальные мужики сражаются с брутальными мужиками, чем играть в соевый ВОУК ЛГБТ Лесбак 4 и романсить одной уродливой бабой, других уродливых баб!
---> в дурку...
известные вырезанные мутанты: излом, карлик, морлок, паразит, мимикрия
Я искренне ждал излома в игре. особенно после его реализации в RP DayZ
И типа разрабы могли бы понять востребованность...хз
Фантазия у разрабов конечно богатая. Ещё и сравнивать с Ведьмаком 2. А киноадаптация или сериал, может только в очередной раз прогреть на поезду в Припять, не более.
Поживём - увидим!
Тонкий намек, что вернут вырезанную русскую озвучку?)
Скорее всего нормально пофиксят а-лайф, вернут лут с мутантов (мод который есть сейчас, просто включает эту фичу в игре, т.е. она там есть), может даже какие-то доп. квесты вернут (в билде их было 120, в релизе меньше 60-ти)
Ну через годик может и появится что-то похожее на а-лайф если не забросят
Вернут несуществующую русскую озвучку, да.
Да не смешите пожалуйста выпустили одну крупную игру за историю своей индустрии. И то сама игра геймплейно устаревшее. У поляков Ведьмак основывался на книжек, там богатый лор интересный сюжет, геймплей в которым можно прокачивать перса
НУ ка нука напомни сколько книг вышло по сталкер???
Учитывая нынешнее положение вещей, как бы в будущем у Украины вообще была бы возможность делать игры
положение хироложение стабильно хуэвое)
так сколько книг там вышло??
"Ведьмак" - это все-таки легендарная серия, написанная одним автором и объединенная историей одного героя, проходящей через все книги, а серия "Сталкер" - это набор фанфиков от разных авторов разной степени талантливости, которые имеют ценность в литературном мире на уровне одноразовых детективов, что берут в качестве времяубивалки в дорогу. К тому же все началось с игры, а не с книг, если не считать, конечно, Стругацких...
Больше миллиона л*хов, которые купили недопереваренный полуфабрикат. И которым же, вырезанный контент, будут продавать как DLС))) Вахахах, красавчики Украинцы, поимели аудиторию сталкера по всему миру)
да это у всех игр сейчас так кажется
всегда выпускают хоть что то, а потом мы докинем/допилим/вернем
Интересно сколько им ещё потребуется патчей и обновлений что бы хотя бы добавить ПНВ и бинокль, сделать наконец адекватное течение времени, нормальный фонарик и освещение, хотя бы добычу с мутантов.
Хоспади некоторые до этого "течения времени" докопались как до прыща на жопе...
Потому что это один из важнейших элементов который тупо поломан из-за этого играть нормально невозможно, хорошо хоть мододелы давно сделали за разрабов их работу и исправили тонну косяков.
Какой "важнейший"? Смену дня и ночи вообще можно было не делать даже. И в каком месте он поломан? У тебя за минуту 15 раз день с ночью меняется?
Я уже молчу про бинокль и добычу с мутантов, абсолютно бесполезную чушь предлагаешь.
Если человек дебил объяснять ему хоть что то бесполезно.
Так правильно тебел лучше молчать место того что бы писать чушь.
Конечно, вместо того, чтобы писать чушь - действительно лучше молчал бы. Умнее казаться будешь.
Привет. Эта игра вышла офециальной уже? Или пока ранний доступ бетка для бетатесторов как бэджифри?
Да вышла офециально
А они возможно доделают игру вообще или как?
Выходят патчи, разраб говорит, что даже контент добавят и ты со своим вопросом.
Ну, этому-то верить можно, конечно.
Ну на пегаче больше смысла людям доверять - они то лучше знают или доделают игру. До этого инсайды были, что она вообще никогда не выйдет.
Пока что они сдерживают обещания насчет патчей