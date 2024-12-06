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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 9 636 оценок

Евгений Григорович не остановится, пока S.T.A.L.K.E.R. 2 не полюбят 90% игроков

Lunersun
Новости

Команда S.T.A.L.K.E.R. 2 не ожидала такого тёплого приёма игры. Глава GSC Game World Евгений Григорович признался, что сильно волновался перед выходом игры. Ещё бы, ведь команда прекрасно понимала: проект выходит не в самом идеальном состоянии. А сейчас смотрит на 84% положительных отзывов в Steam и не может поверить своим глазам.

Правда, Евгений всё равно хочет большего:

«Знаете, для нас важно, чтобы игру полюбили именно 90% людей. Не 85, не 83 и даже не 89 — именно 90!», — делится он своими мыслями.

Звучит немного по-детски, признаёт сам Григорович, но когда вкладываешь в проект шесть лет жизни, хочется дотянуться до звёзд.

-30
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Bakster_Bad

Осталось всего на 6% ботов прикупить)

9
Sk1pe

И шапочку с фольги не забудь на себя накинуть ...

0
Simple Jack

До последнего, как говорится, игрока

7
saa0891

У них там как обычно своя параллельная реальность.

6
ZER0 T0LERANCE
Евгений Григорович не остановится, пока S.T.A.L.K.E.R. 2 не полюбят 90% игроков

Па лицу толька не бейте.

5
DezkQ

Клоун

3
Dictat92

Звучит, как угроза

3
полечка полинка

Лучше бы бросил пить для начала

2
Jayne Cobb
1
Haswells

ну это топ

0
trevl312

Для начало, Вы должны сделать ИГРУ. А не кусок игрового кода.

Потом посмотрим.

1
MOZGOHI

Да вы по ссылке прочитайте это интервью. Ой! А кто это сделал? Что ошибок столько и игра недоделанная? Машка Григорович ( на фото лица не видно,но, в общем, складывается впечатление, у тех, кто на алкашей насмотрелся, что тоже не хило за воротник закидывает) опять РФ обвинила в этих проблемах, включая лживую политоту. Мол, Российская Федерация виновата, да, что сотрудники студии плохо работают. Скромно умолчав, что если это правда, то семейка Григоровичей виновата больше, так как в связи с предоставлением транспорта сотрудникам ТЦК, части работников студии крайне осложнились походы за жратвой в магазины, потому что это большой риск и жизнь с сохранения не запустишь, а на голодный желудок трудоспособность как бэ..падает.

1
Кей Овальд

Так игру выпусти наконец!

0
Unicorling

Так он не отвечает за разработку

0
Patrick Jones

Евгений - брат Сергея Григоровича

0
Unicorling Patrick Jones

А точно, их там двое, это Сергей спился и его отстранили

0
The Ryan

Будет годами не останавливаться, пока в какой-то момент не останется сил на большую любовь

Спойлер
"Просто не было сил на новый перенос": глава GSC объяснил, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел с проблемами
0
quake23

Так сделай, что тебя просят, тогда и полюбят, вот тебе и от тернии к звездам, а не ждать чуда как халявщик.

0
Kostet12

"с каждым патчем процент любви увеличивается!" ему это кто нибудь сказал?

0
Пользователь ВКонтакте

Главное, чтобы после этих теплых речей на патчи не забили // Red Death

0
Abarmot90

Почини игру

0
ckott4

лицемерные терпилы

0
KTULHU99

Оптимизацию завезет когда, тогда большинство и полюбят

0
WerGC

а чего не с 100%?

0
rtnrwv

Или что?

0
RedMold

мошонка, хахахаха, мошонка григоровича!

0
Tommy.

для этого ему придется повернутся лицом к русским игрокам: подарить русскую озвучку и убрать всё фашистское из игры, не думаю что он пойдет на это

-1