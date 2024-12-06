Евгений Григорович не остановится, пока S.T.A.L.K.E.R. 2 не полюбят 90% игроков

Команда S.T.A.L.K.E.R. 2 не ожидала такого тёплого приёма игры. Глава GSC Game World Евгений Григорович признался, что сильно волновался перед выходом игры. Ещё бы, ведь команда прекрасно понимала: проект выходит не в самом идеальном состоянии. А сейчас смотрит на 84% положительных отзывов в Steam и не может поверить своим глазам.
Правда, Евгений всё равно хочет большего:
«Знаете, для нас важно, чтобы игру полюбили именно 90% людей. Не 85, не 83 и даже не 89 — именно 90!», — делится он своими мыслями.
Звучит немного по-детски, признаёт сам Григорович, но когда вкладываешь в проект шесть лет жизни, хочется дотянуться до звёзд.
Осталось всего на 6% ботов прикупить)
И шапочку с фольги не забудь на себя накинуть ...
До последнего, как говорится, игрока
У них там как обычно своя параллельная реальность.
Па лицу толька не бейте.
Клоун
Звучит, как угроза
Лучше бы бросил пить для начала
ну это топ
Для начало, Вы должны сделать ИГРУ. А не кусок игрового кода.
Потом посмотрим.
Да вы по ссылке прочитайте это интервью. Ой! А кто это сделал? Что ошибок столько и игра недоделанная? Машка Григорович ( на фото лица не видно,но, в общем, складывается впечатление, у тех, кто на алкашей насмотрелся, что тоже не хило за воротник закидывает) опять РФ обвинила в этих проблемах, включая лживую политоту. Мол, Российская Федерация виновата, да, что сотрудники студии плохо работают. Скромно умолчав, что если это правда, то семейка Григоровичей виновата больше, так как в связи с предоставлением транспорта сотрудникам ТЦК, части работников студии крайне осложнились походы за жратвой в магазины, потому что это большой риск и жизнь с сохранения не запустишь, а на голодный желудок трудоспособность как бэ..падает.
Так игру выпусти наконец!
Так он не отвечает за разработку
Евгений - брат Сергея Григоровича
А точно, их там двое, это Сергей спился и его отстранили
Будет годами не останавливаться, пока в какой-то момент не останется сил на большую любовь
Так сделай, что тебя просят, тогда и полюбят, вот тебе и от тернии к звездам, а не ждать чуда как халявщик.
"с каждым патчем процент любви увеличивается!" ему это кто нибудь сказал?
Главное, чтобы после этих теплых речей на патчи не забили // Red Death
Почини игру
лицемерные терпилы
Оптимизацию завезет когда, тогда большинство и полюбят
а чего не с 100%?
Или что?
мошонка, хахахаха, мошонка григоровича!
для этого ему придется повернутся лицом к русским игрокам: подарить русскую озвучку и убрать всё фашистское из игры, не думаю что он пойдет на это