Евгений Григорович не остановится, пока S.T.A.L.K.E.R. 2 не полюбят 90% игроков

Команда S.T.A.L.K.E.R. 2 не ожидала такого тёплого приёма игры. Глава GSC Game World Евгений Григорович признался, что сильно волновался перед выходом игры. Ещё бы, ведь команда прекрасно понимала: проект выходит не в самом идеальном состоянии. А сейчас смотрит на 84% положительных отзывов в Steam и не может поверить своим глазам.

Правда, Евгений всё равно хочет большего:

«Знаете, для нас важно, чтобы игру полюбили именно 90% людей. Не 85, не 83 и даже не 89 — именно 90!», — делится он своими мыслями.

Звучит немного по-детски, признаёт сам Григорович, но когда вкладываешь в проект шесть лет жизни, хочется дотянуться до звёзд.