Фанат превращает S.T.A.L.K.E.R. в AI-сериал: проект вырос из шутки в полноценную историю из шести эпизодов

Энтузиаст продолжает работу над необычным фанатским проектом по мотивам S.T.A.L.K.E.R. — сериалом, который создаётся практически полностью с помощью инструментов искусственного интеллекта. В основе истории лежит путешествие неизвестного журналиста в Чернобыльскую Зону Отчуждения, где попытка проверить местные легенды быстро превращается в борьбу за выживание среди аномалий, опасностей и загадок Зоны.

Для создания сериала автор использует возможности платформы Higgsfield. По его словам, идея родилась около года назад как эксперимент: тогда он решил сделать короткое AI-видео в популярном формате селфи-прогулки по узнаваемым локациям из S.T.A.L.K.E.R. Однако ролик неожиданно получил широкий отклик среди поклонников серии.

Со временем проект заметно вырос в масштабах. Если первые видео представляли собой отдельные зарисовки, то сейчас речь идёт о полноценном сюжетном сериале с развитием персонажей и общей историей. На данный момент зрителям доступны первые пять серий, а автор уже работает над шестым эпизодом.

Интерес к подобным проектам отражает растущую популярность AI-инструментов среди независимых создателей контента. При этом выбор вселенной S.T.A.L.K.E.R. выглядит закономерным: мрачная атмосфера Зоны, заброшенные локации и мистические события хорошо сочетаются с экспериментальными визуальными технологиями.

Первые эпизоды сериала уже опубликованы на YouTube-канале автора, а сам проект продолжает развиваться, демонстрируя, как современные AI-сервисы позволяют энтузиастам создавать всё более масштабные фанатские истории без участия крупных студий.