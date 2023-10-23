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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
8.4 3 580 оценок

Фанаты довели слитый билд S.T.A.L.K.E.R. 2 до играбельного состояния

Procy_on
Новости

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел, но есть нюанс — фанаты довели слитый билд до играбельного состояния. Работают сохранения, кат-сцены, квесты и другой контент. Теперь можно спокойно изучать локации и погружаться в атмосферу.

Сборка уже лежит на торрентах, инструкция по установке тут. По сути, ее можно считать своеобразной демкой для желающих попробовать наработки до релиза.

+ ещё 1 картинка

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна отличаться нелинейным сюжетом. От выбора игрока будут зависеть как краткосрочные последствия, так и глобальные. События будут происходить в Чернобыльской зоне отчуждения, и в ней наряду со старыми локациями появятся новые.

GSC GameWorld ранее подтвердила, что в игре будет использоваться захват движений для тел и лиц, а также фотограмметрия. Кроме того, со дня релиза игра будет поддерживать моды и трассировку лучей.

12
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Prizrachock

Шутки про то, что мододелы сами себе сделают Сталкер 2 перестают быть шутками...

20
TAPAKAH222

А когда выйдет официальная игра (если выйдет), они свой доделают...

-1
DarkScorpius TAPAKAH222

скорее обвинят мододелов в использовании интеллектуальной собственности, но загребут к себе как рабочую версию)

2
Artery Kaulitz

Так это новая фишка современных игр, сделай сам. Со Starfield тоже самое

1
saa0891
По сути, ее можно считать своеобразной демкой для желающих попробовать наработки до релиза.

Качать 200 гигов хлама,спасибо не надо.

3
ILGAMST

ну современным геймера жрать кал не привыкать)

-1
Папел

Обещали же релиз в конце 23го года, вот.

2
Stea1ch

Ждалкер...

1
вупсич пупсич

Да ну, зачем портить себе ощущения от игры которая еще не вышла.
Поэтому и в бг3 я поиграл 1 раз и то совсем чуть чуть на демке.

0
Serpentrage

Если это и выйдет - то поверь, оно будет более неиграбельным.

1
вупсич пупсич Serpentrage

Да это фантазии всё, чисто захейтить и всё.

0
TAPAKAH222

Вот пусть сами и играют.

0
NIGERША

Как запустить его? он же не работает...

0
hollo0w

Работает и работал даже на момент слива, хреново но работает

0
NIGERША hollo0w

Сейчас у меня не работает. я утром скачивал. А на момент силва работал.

0
hollo0w NIGERША

А ну тут хз, сам ещё не качал 🤷

0
tvorog8088

Клёво, можно по проходить, а то раньше стабильно вылетало через 20-30 минут из-за переполнения памяти, даже 200 гигов виртуалки не спасали, всё выжиралось и квесты выполнять без сохранок особого смысла не было, теперь можно спокойно по проходить, если ещё эти квесты не надо по одному в дебаг меню активировать то вообще красавцы.

0
1barac9U7ada7

Интересно что будет если это прохождение залить на канал в ютубе?)

0
Сергей Понащенко

И озвучить на русский..

1
tvorog8088 Сергей Понащенко

Там есть русская озвучка которую разрабы на коленке намутили.

0
Сергей Понащенко tvorog8088

Понятно.

0
Олег Фамилия

Удалят видео и дадут предупреждение, 3 предупреждения блокировка канала

0
Well-offZin

В 2004 году так же украли альфа версию первого сталкера, просто шок тогда был от графона и казалось, что вот он фотореализм)

0
Аристов--Черный

Раньше было интересно, а сейчас как-то лень на это время тратить.

Но это не умаляет усилий ребят по отладке этого билда, спасибо им!

0
Smeshnoy_Starina

Сам себе не сделаешь игру, никто не сделает...)

0
vzglydizugla

Допиливайте сюжетку и к черту разрабов.

0
Madiark

Я лучше дождусь релиза от самих разрабов

-1
nodas

Поверь лучше не будет

0