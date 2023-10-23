Фанаты довели слитый билд S.T.A.L.K.E.R. 2 до играбельного состояния

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел, но есть нюанс — фанаты довели слитый билд до играбельного состояния. Работают сохранения, кат-сцены, квесты и другой контент. Теперь можно спокойно изучать локации и погружаться в атмосферу.
Сборка уже лежит на торрентах, инструкция по установке тут. По сути, ее можно считать своеобразной демкой для желающих попробовать наработки до релиза.
S.T.A.L.K.E.R. 2 должна отличаться нелинейным сюжетом. От выбора игрока будут зависеть как краткосрочные последствия, так и глобальные. События будут происходить в Чернобыльской зоне отчуждения, и в ней наряду со старыми локациями появятся новые.
GSC GameWorld ранее подтвердила, что в игре будет использоваться захват движений для тел и лиц, а также фотограмметрия. Кроме того, со дня релиза игра будет поддерживать моды и трассировку лучей.
Шутки про то, что мододелы сами себе сделают Сталкер 2 перестают быть шутками...
А когда выйдет официальная игра (если выйдет), они свой доделают...
скорее обвинят мододелов в использовании интеллектуальной собственности, но загребут к себе как рабочую версию)
Так это новая фишка современных игр, сделай сам. Со Starfield тоже самое
Качать 200 гигов хлама,спасибо не надо.
ну современным геймера жрать кал не привыкать)
Обещали же релиз в конце 23го года, вот.
Ждалкер...
Да ну, зачем портить себе ощущения от игры которая еще не вышла.
Поэтому и в бг3 я поиграл 1 раз и то совсем чуть чуть на демке.
Если это и выйдет - то поверь, оно будет более неиграбельным.
Да это фантазии всё, чисто захейтить и всё.
Вот пусть сами и играют.
Как запустить его? он же не работает...
Работает и работал даже на момент слива, хреново но работает
Сейчас у меня не работает. я утром скачивал. А на момент силва работал.
А ну тут хз, сам ещё не качал 🤷
Клёво, можно по проходить, а то раньше стабильно вылетало через 20-30 минут из-за переполнения памяти, даже 200 гигов виртуалки не спасали, всё выжиралось и квесты выполнять без сохранок особого смысла не было, теперь можно спокойно по проходить, если ещё эти квесты не надо по одному в дебаг меню активировать то вообще красавцы.
Интересно что будет если это прохождение залить на канал в ютубе?)
И озвучить на русский..
Там есть русская озвучка которую разрабы на коленке намутили.
Понятно.
Удалят видео и дадут предупреждение, 3 предупреждения блокировка канала
В 2004 году так же украли альфа версию первого сталкера, просто шок тогда был от графона и казалось, что вот он фотореализм)
Раньше было интересно, а сейчас как-то лень на это время тратить.
Но это не умаляет усилий ребят по отладке этого билда, спасибо им!
Сам себе не сделаешь игру, никто не сделает...)
Допиливайте сюжетку и к черту разрабов.
Я лучше дождусь релиза от самих разрабов
Поверь лучше не будет