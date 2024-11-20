ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 546 оценок

Фанаты ждали этого момента 15 лет: состоялся релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

butcher69
Новости

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец-то вышла, спустя 15 лет после S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Игра доступна на ПК и Xbox Series, а также включена в Game Pass Ultimate, что позволяет многим геймерам сразу погрузиться в атмосферу Зоны.

Оценки игры на Metacritic составляют 76% для ПК и 79% для Xbox Series, а на OpenCritic игра получила 77%. Среди положительных моментов выделяют отличный визуальный стиль, захватывающие бои и проработанный открытый мир.

"Атмосферная игра с кучей разнообразных ошибок": критики выставили свои оценки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Однако игра не обошлась без недостатков: критики указывают на многочисленные ошибки, слабый ИИ, запутанный сюжет и большие проблемы с оптимизацией. Вполне вероятно, что большинство этих проблем исправят в будущих патчах.

Официально игра не доступна для покупки в России, но в ней не будет никакой антипиратской защиты.

0
91
Комментарии: 91
Ваш комментарий
agula98

Не состоялся еще на торрентах нет

21
M1q1l

АХАХАХ, внатуре)

0
Не Даша

хаххахахаах

-1
ZAUSA

А как же "Тот Самый Сталкер", который уже есть? Или из этого будут делать? Если из этого, то тогда непонятно, когда "релиз".

0
xion76
16
ZER0 T0LERANCE

Глубоко.

0
Tamplier_Velikiy
0
Footmob
11
Темный-Властелин

меня подожди

0
Tamplier_Velikiy
0
BENDJI

Английская озвучка тут совсем не в тему, придётся играть на украинской, но специально сделаю колонки потише, чтобы соседи СМЕРШ не вызвали.

4
Фризостат
2
Razox

Уф, в Сталкера 2го, да ещё на укр озвучке. Да ты прям совсем отбитый, за такое смертную казнь введут, ибо пожизненного мало будет)

-1
A E

не вижу релиза в зеленом магазине

3
Темный-Властелин

жду подгоревшие зады, как ваше впечатление от шедевра?)

3
SGate

Хэштек Верните тополя!

3
Пользователь ВКонтакте

// Oleg Diodorov

0
211186

Ура! наконец-то!!!

0
ЛехаДезертир

Да начнётся разглядывание текстур под лупой.

0
Константин335

Ну кому надо будет наслаждаться игрой, а кто не играет а только хейтит и будет вглядываться во все

2
StrelitziaReg

ща ixbt стрим запустят будут разглядывать каждый пиксиль и душнить)))

-1
MаnGo

Та без Лупы все понятно.

1
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
mrdratik DirectX20

сигма сигма сигма

0
DirectX20 SGate

ну это твое личное дело, я пишу о пропагандировании пиратства, ты как индивид делай что хочешь. Вопрос в том зачем призывать воровать? Призывай - не покупать по каким то причинам и обоснуй их - это нормально - А ПРИЗЫВАТЬ КАЧАТЬ это дикарство. И сайт это никак не наказывает. Я знаю, что закон как дышло ... Надеюсь повернётся на сторону разума. До свидания.

1
KashmiriCaesar DirectX20

Рутрекер и ННМклаб наше все!Любите торренты как ближних своих и будет вам благодать! !

1
MakeshiftEcho

Ура

0
illund

Дождались то мы, конечно, дождались но... Одним словом, господа модостряпы - ваш выход! Удачи!

0
MаnGo

В геймпараше что то скорость не ахти(

0
Фризостат

🔥🔥🔥

0
PuaJl4eJl

С.Р.А.Л.К.Е.Р, т.к без русской озвучки.

0
Комментарий удален
Комментарий удален
Razox ХYЛИGun

ТЦК забирают "добровильца" в "доблесные" ряды ВСУ)

0
Kartonkratos

В Steam загрузка пошла, но скорость капец маленькая! почему то? обычно 300+мегабайт в секунду! а сейчас 15 (.

0
KashmiriCaesar

Специально занижают,чтобы канал не забить .

0
BENDJI

Rune взломали игру.

0
mrdratik

Молодцы! Взломали игру без DRM!

6
BENDJI mrdratik

От лончера отвязать тоже уметь нужно)

2
Schong Di mrdratik

Тише, для них взлом, не травмируй их и так шаткую психику. )

0
viktorvvv555

не видел залили уже где нибудь?

0
BENDJI viktorvvv555

Залили, но я подожду пока на проверенных трекерах появится.

0
Spillik

Челы, которые спамят про торрент, потом будут высказывать, что вот они аудитория игры, их надо слушать и уважать, за то что они скачали.

0
AlexVurhis

Никогда не любил серию Сталкера. (без политики и прочей мишуры) игра быдляцкая. все нпс, как и сам гг - реальное быдло. ощущение будто не в зоне отчуждения находишься, а просто на зоне.

0
KashmiriCaesar

Ну это так и есть, атмосфера совка

За это и любим

Сталкер должен быть мрачным и мужицким! !

-3
ZER0 T0LERANCE

Кроме бандосов чего там быдляцкого?

0
bohdan2015

Так она и в обычном game pass на PC тоже включена!

0
Jayne Cobb
0
Фризостат
0
Bitsrаzоr

42К+ онлайна через час после релиза (еще не все успели загрузить 160GB) у атомика за все время 38.5К, лол,

0
Владислав Введенский

6900xt в разгоне до 2750МГц, в 3440*1440 ультра 42 фпс, мдааааааааааа

0
Пользователь ВКонтакте

Удачной охоты сталкеры // Тони Бландетто

-1
Пользователь ВКонтакте

// Андрей Павлов

0
viktorvvv555 Пользователь ВКонтакте

откуда качаешь нигде не могу найти

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Дай ссылку пожалуйста // Данил Огородников

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Какую ссылку ? там инвайт нужен это забугорный трекер // Андрей Павлов

0
mrdratik
-1
Руслан Меркулов 2

Ля качать всю ночь

-1
Kartonkratos

В steam тоже самое, скорость низкая что просто писец!!!

0
OtherEdwin

каеф

-2
Demon-Lord

Пацаны, не понял, а как же "Сталкер 2 никогда не выйдет"?!

-2
SGate

Вспоминаю время как обновлял страницу в ожидании Лост Альфа. Только тут обновляю горячие новинки на торрент.

-2
KashmiriCaesar

Напишите пожалуйста если игра появится на

-1
My life is a game

круто, жду обзоров от блогеров и на ютубе прохождение
отзывы в стиме жду также

-3
ДаДжи

я тож,потому что моя 570(8) здохнет от инфаркта

1
Не Даша ДаДжи

у меня встройка вега 8 и 4080 стоит. Попоробую чисто из за интереса запустиить на встройке))

-2
My life is a game ДаДжи

не, у меня чуть по мощнее 4070, просто непонятно покупать или пиратить

-2
Elanu My life is a game

Хера загнул - пиратить! Звучит то как! Ты не пиратишь чувак, ты просто скачиваешь. Не льсти себе. Пираты ломают и отдают в руки людям. Пиратить он собрался)))

0
PartisanTravis

качаю , 3 часа осталось ,в 9 вечера начну прохождение

-3
KashmiriCaesar

3 часа?у вас 100мбитный интернет?или ограничение сервера? ?

-1
StrelitziaReg KashmiriCaesar

у меня тоже 100 мбит , я из Молдавского Села )))) Кек , через 3 часа тоже начну , надеюсь 3090TI в 4к с ДЛСС 60 фпс даст

0
KashmiriCaesar StrelitziaReg

Какая мощная карта у вас.Удачи! !

0
AlexSEcl StrelitziaReg

Надейся) В отзывах уже пишут, что на 4090 с длсс просадки до 40 фпс)

0
StrelitziaReg AlexSEcl

возможно кто то устанавливал на ХДД , я на м2 ссд поставил

0
Имран2442

Где все те, кто еще в октябре кудахтал, мол игра не выйдет, мол дай Бог игра выйдет в конце 2025 года) кто писал, что ни за что играть не будет) где все эти лицемеры)

-3
Destroited

Ну так ты один из них и остался, остальные ждут торрента.

2
MаnGo

Да вышла толку та? Кривой кусок го...

1
ХYЛИGun

Здесь Я!

1
ZER0 T0LERANCE

Вышла альфа версия, которую до ума доведут как раз к этому времени.

0
MаnGo

Хрень полная! Удалил.

-4
Mergel

Ты за 5 минут скачал 160 гигов? Ну ты крутой

-2
kekeskrekes Mergel

Если не обращать внимание на то, что он играл в неё 15 минут, то скачать её можно было ещё в 17.00

1
KashmiriCaesar kekeskrekes

Но загрузку открыли 22 минуты назад .

0
kekeskrekes KashmiriCaesar

в стиме мб, но осуждаю покупку там, а в store раньшен на час-два

0
сКард Mergel

скачал и поиграл. Мастер!

0
KashmiriCaesar

Это история! !!

-4
Destroited

И судя по отзывам довольно хреновая история

1
Константин335

Наконец то дождались! Жалко только завтра вечером смогу поиграть. А так очень нравятся все части Сталкера, эта тоже точно не разочарует

-9
Не Даша

Что по комплектующим?\

-1
Nodas
Сталкера, эта тоже точно не разочарует

Ябы так не говорил

1
Константин335 Не Даша

I5-13400f, 32 гб оперативки DDR5, RTX 4060

0
Константин335 Nodas

Ну это посмотрим, лично посмотрю это завтра. Но я фанат всех частей Сталкера очень нравится эта вселенная, мне все же кажется будет нормально все

1