Фанаты ждали этого момента 15 лет: состоялся релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец-то вышла, спустя 15 лет после S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Игра доступна на ПК и Xbox Series, а также включена в Game Pass Ultimate, что позволяет многим геймерам сразу погрузиться в атмосферу Зоны.
Оценки игры на Metacritic составляют 76% для ПК и 79% для Xbox Series, а на OpenCritic игра получила 77%. Среди положительных моментов выделяют отличный визуальный стиль, захватывающие бои и проработанный открытый мир.
Однако игра не обошлась без недостатков: критики указывают на многочисленные ошибки, слабый ИИ, запутанный сюжет и большие проблемы с оптимизацией. Вполне вероятно, что большинство этих проблем исправят в будущих патчах.
Официально игра не доступна для покупки в России, но в ней не будет никакой антипиратской защиты.
Не состоялся еще на торрентах нет
АХАХАХ, внатуре)
хаххахахаах
А как же "Тот Самый Сталкер", который уже есть? Или из этого будут делать? Если из этого, то тогда непонятно, когда "релиз".
Глубоко.
меня подожди
Английская озвучка тут совсем не в тему, придётся играть на украинской, но специально сделаю колонки потише, чтобы соседи СМЕРШ не вызвали.
Уф, в Сталкера 2го, да ещё на укр озвучке. Да ты прям совсем отбитый, за такое смертную казнь введут, ибо пожизненного мало будет)
не вижу релиза в зеленом магазине
жду подгоревшие зады, как ваше впечатление от шедевра?)
Хэштек Верните тополя!
// Oleg Diodorov
Ура! наконец-то!!!
Да начнётся разглядывание текстур под лупой.
Ну кому надо будет наслаждаться игрой, а кто не играет а только хейтит и будет вглядываться во все
ща ixbt стрим запустят будут разглядывать каждый пиксиль и душнить)))
Та без Лупы все понятно.
сигма сигма сигма
ну это твое личное дело, я пишу о пропагандировании пиратства, ты как индивид делай что хочешь. Вопрос в том зачем призывать воровать? Призывай - не покупать по каким то причинам и обоснуй их - это нормально - А ПРИЗЫВАТЬ КАЧАТЬ это дикарство. И сайт это никак не наказывает. Я знаю, что закон как дышло ... Надеюсь повернётся на сторону разума. До свидания.
Рутрекер и ННМклаб наше все!Любите торренты как ближних своих и будет вам благодать! !
Ура
Дождались то мы, конечно, дождались но... Одним словом, господа модостряпы - ваш выход! Удачи!
В геймпараше что то скорость не ахти(
🔥🔥🔥
С.Р.А.Л.К.Е.Р, т.к без русской озвучки.
ТЦК забирают "добровильца" в "доблесные" ряды ВСУ)
В Steam загрузка пошла, но скорость капец маленькая! почему то? обычно 300+мегабайт в секунду! а сейчас 15 (.
Специально занижают,чтобы канал не забить .
Rune взломали игру.
Молодцы! Взломали игру без DRM!
От лончера отвязать тоже уметь нужно)
Тише, для них взлом, не травмируй их и так шаткую психику. )
не видел залили уже где нибудь?
Залили, но я подожду пока на проверенных трекерах появится.
Челы, которые спамят про торрент, потом будут высказывать, что вот они аудитория игры, их надо слушать и уважать, за то что они скачали.
Никогда не любил серию Сталкера. (без политики и прочей мишуры) игра быдляцкая. все нпс, как и сам гг - реальное быдло. ощущение будто не в зоне отчуждения находишься, а просто на зоне.
Ну это так и есть, атмосфера совка
За это и любим
Сталкер должен быть мрачным и мужицким! !
Кроме бандосов чего там быдляцкого?
Так она и в обычном game pass на PC тоже включена!
42К+ онлайна через час после релиза (еще не все успели загрузить 160GB) у атомика за все время 38.5К, лол,
6900xt в разгоне до 2750МГц, в 3440*1440 ультра 42 фпс, мдааааааааааа
Удачной охоты сталкеры // Тони Бландетто
// Андрей Павлов
откуда качаешь нигде не могу найти
Дай ссылку пожалуйста // Данил Огородников
Какую ссылку ? там инвайт нужен это забугорный трекер // Андрей Павлов
Ля качать всю ночь
В steam тоже самое, скорость низкая что просто писец!!!
каеф
Пацаны, не понял, а как же "Сталкер 2 никогда не выйдет"?!
Вспоминаю время как обновлял страницу в ожидании Лост Альфа. Только тут обновляю горячие новинки на торрент.
Напишите пожалуйста если игра появится на
круто, жду обзоров от блогеров и на ютубе прохождение
отзывы в стиме жду также
я тож,потому что моя 570(8) здохнет от инфаркта
у меня встройка вега 8 и 4080 стоит. Попоробую чисто из за интереса запустиить на встройке))
не, у меня чуть по мощнее 4070, просто непонятно покупать или пиратить
Хера загнул - пиратить! Звучит то как! Ты не пиратишь чувак, ты просто скачиваешь. Не льсти себе. Пираты ломают и отдают в руки людям. Пиратить он собрался)))
качаю , 3 часа осталось ,в 9 вечера начну прохождение
3 часа?у вас 100мбитный интернет?или ограничение сервера? ?
у меня тоже 100 мбит , я из Молдавского Села )))) Кек , через 3 часа тоже начну , надеюсь 3090TI в 4к с ДЛСС 60 фпс даст
Какая мощная карта у вас.Удачи! !
Надейся) В отзывах уже пишут, что на 4090 с длсс просадки до 40 фпс)
возможно кто то устанавливал на ХДД , я на м2 ссд поставил
Где все те, кто еще в октябре кудахтал, мол игра не выйдет, мол дай Бог игра выйдет в конце 2025 года) кто писал, что ни за что играть не будет) где все эти лицемеры)
Ну так ты один из них и остался, остальные ждут торрента.
Да вышла толку та? Кривой кусок го...
Здесь Я!
Вышла альфа версия, которую до ума доведут как раз к этому времени.
Хрень полная! Удалил.
Ты за 5 минут скачал 160 гигов? Ну ты крутой
Если не обращать внимание на то, что он играл в неё 15 минут, то скачать её можно было ещё в 17.00
Но загрузку открыли 22 минуты назад .
в стиме мб, но осуждаю покупку там, а в store раньшен на час-два
скачал и поиграл. Мастер!
Это история! !!
И судя по отзывам довольно хреновая история
Наконец то дождались! Жалко только завтра вечером смогу поиграть. А так очень нравятся все части Сталкера, эта тоже точно не разочарует
Что по комплектующим?\
Ябы так не говорил
I5-13400f, 32 гб оперативки DDR5, RTX 4060
Ну это посмотрим, лично посмотрю это завтра. Но я фанат всех частей Сталкера очень нравится эта вселенная, мне все же кажется будет нормально все