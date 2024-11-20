Фанаты ждали этого момента 15 лет: состоялся релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наконец-то вышла, спустя 15 лет после S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Игра доступна на ПК и Xbox Series, а также включена в Game Pass Ultimate, что позволяет многим геймерам сразу погрузиться в атмосферу Зоны.

Оценки игры на Metacritic составляют 76% для ПК и 79% для Xbox Series, а на OpenCritic игра получила 77%. Среди положительных моментов выделяют отличный визуальный стиль, захватывающие бои и проработанный открытый мир.

Однако игра не обошлась без недостатков: критики указывают на многочисленные ошибки, слабый ИИ, запутанный сюжет и большие проблемы с оптимизацией. Вполне вероятно, что большинство этих проблем исправят в будущих патчах.

Официально игра не доступна для покупки в России, но в ней не будет никакой антипиратской защиты.