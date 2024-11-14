Фил Спенсер: S.T.A.L.K.E.R. 2 может стать одной из лучших игр года

До выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl остаются считанные дни, и глава Microsoft Gaming Фил Спенсер уже не скрывает оптимизма. В разговоре с порталом Game File он назвал проект одним из важнейших осенних релизов для Xbox и даже предрёк ему место в списках лучших игр года.

Сам факт, что игра выходит в релиз — это просто поразительно, — поделился Спенсер.

Разработка, по его словам, несмотря на все сложности, шла отлично, а качество проекта заметно подросло.

Горжусь тем, что мы помогли довести её до релиза. Думаю, для многих она станет одной из лучших игр года.

Что ж, 20 ноября мы сами увидим, насколько оправданы надежды Спенсера — игра выходит на PC и Xbox Series S/X. А вот про консольную эксклюзивность для Xbox глава Microsoft Gaming говорить не захотел — мол, деталей соглашения уже и не припомнит.