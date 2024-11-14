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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 4 397 оценок

Фил Спенсер: S.T.A.L.K.E.R. 2 может стать одной из лучших игр года

Lunersun
Новости

До выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl остаются считанные дни, и глава Microsoft Gaming Фил Спенсер уже не скрывает оптимизма. В разговоре с порталом Game File он назвал проект одним из важнейших осенних релизов для Xbox и даже предрёк ему место в списках лучших игр года.

Сам факт, что игра выходит в релиз — это просто поразительно, — поделился Спенсер.

Разработка, по его словам, несмотря на все сложности, шла отлично, а качество проекта заметно подросло.

Горжусь тем, что мы помогли довести её до релиза. Думаю, для многих она станет одной из лучших игр года.

Что ж, 20 ноября мы сами увидим, насколько оправданы надежды Спенсера — игра выходит на PC и Xbox Series S/X. А вот про консольную эксклюзивность для Xbox глава Microsoft Gaming говорить не захотел — мол, деталей соглашения уже и не припомнит.

4
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
ZAUSA

Может, а может и не может.

24
shurasick876

А может Фил Спенсер пойдёт нахер.

5
hyper1

Может, а может нет, а может пошел ты

5
RedDay13 hyper1

Может, а может нет, а может пошел ты тоже

2
hyper1 RedDay13

Моим же оружием. Ля ты крыса

5
PanKotovsky

Это действительно поразительно!

19
Wing42

Ага, а Рэдфол и Фромспокен великие игры, недооценённые пользователями, как же.

6
Лидер Z

Я прошел обе кстати, рэдфол прям лютый конечно кал, а форспокен ну на баллов 5 как и любая финалка, 16 я через час дропнул, она рил такая деревянная и убогая, это жесть

1
XpressV

Филькина грамота какая то
Он вообще лицо заинтересованное, так что прибрехать ему за радость. Но это не значит что игра не может быть хорошей. В общем 6 дней до релиза, ждём и смотрим сами

5
Alex40001

а xbox популярней sony

3
DirectX20

ну на данный момент X коробка для олдскульных геймеров существенно лучше. Обратка частичная вплоть до 360 и самого первого. Сталкер, дум, гирсы у ящичка скора, а сони да посос. Да и хало3 неплохая тема если не выступать. У меня пс5 есть и скажу вам, что помимо библиотеки у майков согласно интернету очень продумана разборка и чистка от пыли и замена зубной пасты, а вентиляция в сериэс X - шедевр по сравнению с санями. На плойке 100 болтов нужно вращать, чтобы заменить прокладки на память, а про жидкого терминатора простым ламерам лучше забыть и сидеть как есть. Кое в чём series x даже сейчас превосходит пс5про, а именно hdmi но это не точно. Филя улыбашка и широкий, а камикадзэ чёта слились ну их.

0
Fedmoped

Ну раз такой авторитетный товарищ заявляет - значит так оно и есть. Он же никогда не обманывал )

2
_Remus_

Троллит, по лицу видно

1
Хер из прошлой катки

Сам факт, что игра выходит в релиз — это просто поразительно,

Да Фил,мы примерно такого же мнения

1
Lvinomord

Ну вполне логично,так как игр в 2024 г. и не было.Во всяком случае для меня...

0
Пользователь ВКонтакте

особенно в рф)) // Mikhail Tsyganov

0
Пользователь ВКонтакте

Особенно в Европе и США, им ведь так интересна эта тема) // Кейт Фостер

1
ser.Doctor-Who

Даже издатель уже не помнит всех деталей соглашения, о как дотянули;)

0
Васси

Да уж, этот год прям сыпал игровыми шедеврами. Если не будет в край забагована-уже претендент на награду.

0
Konstantin Fokin
0
Сергей Понащенко

Внатуре классная игра! Всей хатой играем!!

-1
Kvizac Haderah

Лица прям так и пропитаны интеллектом =))))

4
Nell_0071

А также и провалом 😆

-1
Фризостат

Уже скачал

-3
shurasick876

Угу, только вот игра 160гб сейчас весит, скачал он)

-3
Фризостат shurasick876
-1
Смеагол
-4
Лидер Z

Уже предзагрузка? там 10 мегабайт скачивается и все, что не так?

-1
Фризостат Лидер Z
Уже предзагрузка? там 10 мб скачивается, что не так?

Предзагрузка открыта для укр)) новый прикол от разрабов

0
Бабин Син

Для меня она точно игра года, единственная игра для скуфов

-5
shurasick876

А как же ZZZ?)

0
Бабин Син shurasick876

это для новорожденных

1
Чизбургер

Наконец-то русские научились делать игра. Ура товарищи.

-16