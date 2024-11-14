Фил Спенсер: S.T.A.L.K.E.R. 2 может стать одной из лучших игр года

До выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl остаются считанные дни, и глава Microsoft Gaming Фил Спенсер уже не скрывает оптимизма. В разговоре с порталом Game File он назвал проект одним из важнейших осенних релизов для Xbox и даже предрёк ему место в списках лучших игр года.
Сам факт, что игра выходит в релиз — это просто поразительно, — поделился Спенсер.
Разработка, по его словам, несмотря на все сложности, шла отлично, а качество проекта заметно подросло.
Горжусь тем, что мы помогли довести её до релиза. Думаю, для многих она станет одной из лучших игр года.
Что ж, 20 ноября мы сами увидим, насколько оправданы надежды Спенсера — игра выходит на PC и Xbox Series S/X. А вот про консольную эксклюзивность для Xbox глава Microsoft Gaming говорить не захотел — мол, деталей соглашения уже и не припомнит.
Может, а может и не может.
А может Фил Спенсер пойдёт нахер.
Может, а может нет, а может пошел ты
Может, а может нет, а может пошел ты тоже
Моим же оружием. Ля ты крыса
Это действительно поразительно!
Ага, а Рэдфол и Фромспокен великие игры, недооценённые пользователями, как же.
Я прошел обе кстати, рэдфол прям лютый конечно кал, а форспокен ну на баллов 5 как и любая финалка, 16 я через час дропнул, она рил такая деревянная и убогая, это жесть
Филькина грамота какая то
Он вообще лицо заинтересованное, так что прибрехать ему за радость. Но это не значит что игра не может быть хорошей. В общем 6 дней до релиза, ждём и смотрим сами
а xbox популярней sony
ну на данный момент X коробка для олдскульных геймеров существенно лучше. Обратка частичная вплоть до 360 и самого первого. Сталкер, дум, гирсы у ящичка скора, а сони да посос. Да и хало3 неплохая тема если не выступать. У меня пс5 есть и скажу вам, что помимо библиотеки у майков согласно интернету очень продумана разборка и чистка от пыли и замена зубной пасты, а вентиляция в сериэс X - шедевр по сравнению с санями. На плойке 100 болтов нужно вращать, чтобы заменить прокладки на память, а про жидкого терминатора простым ламерам лучше забыть и сидеть как есть. Кое в чём series x даже сейчас превосходит пс5про, а именно hdmi но это не точно. Филя улыбашка и широкий, а камикадзэ чёта слились ну их.
Ну раз такой авторитетный товарищ заявляет - значит так оно и есть. Он же никогда не обманывал )
Троллит, по лицу видно
Сам факт, что игра выходит в релиз — это просто поразительно,
Да Фил,мы примерно такого же мнения
Ну вполне логично,так как игр в 2024 г. и не было.Во всяком случае для меня...
особенно в рф)) // Mikhail Tsyganov
Особенно в Европе и США, им ведь так интересна эта тема) // Кейт Фостер
Даже издатель уже не помнит всех деталей соглашения, о как дотянули;)
Да уж, этот год прям сыпал игровыми шедеврами. Если не будет в край забагована-уже претендент на награду.
Внатуре классная игра! Всей хатой играем!!
Лица прям так и пропитаны интеллектом =))))
А также и провалом 😆
Уже скачал
Угу, только вот игра 160гб сейчас весит, скачал он)
Уже предзагрузка? там 10 мегабайт скачивается и все, что не так?
Предзагрузка открыта для укр)) новый прикол от разрабов
Для меня она точно игра года, единственная игра для скуфов
А как же ZZZ?)
это для новорожденных
Наконец-то русские научились делать игра. Ура товарищи.