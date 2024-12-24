Геймдиректор S.T.A.L.K.E.R. 2 назвал главное преимущество Xbox Series S перед ПК

Евгений Григорович, глава GSC Game World и геймдиректор игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, поделился своим мнением о ключевом преимуществе Xbox Series S перед ПК в интервью для tech4gamers.

Несмотря на меньшую мощность по сравнению с мощными игровыми ПК, Xbox Series S выигрывает за счёт единой аппаратной конфигурации. Это классическое преимущество консолей, позволяющее разработчикам проще и эффективнее оптимизировать игры.

Григоровича спросили о процессе оптимизации игры для различных платформ, особенно для Xbox Series S. Он отметил: «Xbox предоставляет значительное преимущество перед ПК — единую конфигурацию для всех пользователей. Зная архитектуру устройства, мы можем добиться улучшений производительности с минимальными усилиями».

Разработчик также подчеркнул поддержку Microsoft, которая помогает в оптимизации и тестировании. Специалисты компании посетили офис GSC Game World, чтобы помочь в профилировании игры и устранении неполадок.