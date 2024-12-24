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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.8 11 941 оценка

Геймдиректор S.T.A.L.K.E.R. 2 назвал главное преимущество Xbox Series S перед ПК

butcher69
Новости

Евгений Григорович, глава GSC Game World и геймдиректор игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, поделился своим мнением о ключевом преимуществе Xbox Series S перед ПК в интервью для tech4gamers.

Несмотря на меньшую мощность по сравнению с мощными игровыми ПК, Xbox Series S выигрывает за счёт единой аппаратной конфигурации. Это классическое преимущество консолей, позволяющее разработчикам проще и эффективнее оптимизировать игры.

Григоровича спросили о процессе оптимизации игры для различных платформ, особенно для Xbox Series S. Он отметил: «Xbox предоставляет значительное преимущество перед ПК — единую конфигурацию для всех пользователей. Зная архитектуру устройства, мы можем добиться улучшений производительности с минимальными усилиями».

Разработчик также подчеркнул поддержку Microsoft, которая помогает в оптимизации и тестировании. Специалисты компании посетили офис GSC Game World, чтобы помочь в профилировании игры и устранении неполадок.

-12
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Sunsh1ne98

Значительное преимущество ПК над консолями - можно пилить моды, которые игру приводят в играбельное состояние быстрее самих разрабов))
Даже сами Microsoft помогают этим криворуким игру чинить) Как с детьми нянькаются, ей богу.

9
ZAUSA
Несмотря на меньшую мощность по сравнению с мощными игровыми ПК, Xbox Series S выигрывает за счёт единой аппаратной конфигурации. Это классическое преимущество консолей, позволяющее разработчикам проще и эффективнее оптимизировать игры.

Вау! Оказывается преимущество кала в том, что это кал и понять это можно быстрее.

4
Destroited

ПК пользователи назвали главное преимущество любого обоссаного бомжа перед григоровичем - даже самый убогий бомж лучше разработчик чем этот рукожоп

3
Uelma

Григор просто коксмэн и компания кумовста его родственников, которые хотят выехать на имени сталкера. Не нова идея.

P.S Посмотри на его мертвую харю. У него на уме лишь ширнуться и купить новый порш.

0
MaxPayne86

Как же он насасывает своим спонсорами из Микромягких.

3
SGate
...с минимальными усилиями

Главное не перенапрягаться, а то может появится грыжа.

2
Gryxa

ПК - куча процессоров, видеокарт, объёмов оперативной памяти, ясно понятно, что тяжело оптимизировать ещё и все выставляют разные качества графики.

Консоль - одна база, разрешение экрана 720р (может с натяжкой фхд) и низкие настройки графики с мылом.

Кажись Григоровичь лукавит "немногО"

1
Anton Vasiljev

ну это очевидно в целом, что тебе не надо кодить/тестить всю эту канитель на бесконечном множестве компонентов с факториалом их комбинаций

тут коробки удобны

1
bubenson

А другого ответа и не предполагалось. Удивили ежа ежихой.

1
Kostet12

единая херотень? может главное преимущество сонсолей - это то, что консольщики сосут и им это нравится?

1
Константин335

Ну тут все правильно, консоли все одинаковые, а на ПК разные конфигурации и все это оптимизировать уже сложнее чем на консоль

0
my93

сам прохожу игру на series S, хотя есть возможность пройти на компе, но на диване мне нравится больше, так вот что могу сказать, мне комфортно играть на маленькой коробке, но меня бесит один момент, а именно то, что на коробках нет FSR3, изображение часто сыпется при выходе из помещений на улицу или например в местах где много растительности, а так скажем городской черте иногда кажется, что ты не в игре, а в реальности, играть можно и оптимизировать можно, но нужен fsr3, тогда недостатки S можно компенсировать, но увы и ах что технологии с марса видимо не досягаемы, ну а если введут моды, то тогда мододелы доделают то, что не могут сделать разрабы, к киберпанку моя претензия тоже относится

0
DanteNefelimSparda

Лучше бы он сказал, почему он не умеет выполнять свою работу.

0