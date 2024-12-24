Геймдиректор S.T.A.L.K.E.R. 2 назвал главное преимущество Xbox Series S перед ПК

Евгений Григорович, глава GSC Game World и геймдиректор игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, поделился своим мнением о ключевом преимуществе Xbox Series S перед ПК в интервью для tech4gamers.
Несмотря на меньшую мощность по сравнению с мощными игровыми ПК, Xbox Series S выигрывает за счёт единой аппаратной конфигурации. Это классическое преимущество консолей, позволяющее разработчикам проще и эффективнее оптимизировать игры.
Григоровича спросили о процессе оптимизации игры для различных платформ, особенно для Xbox Series S. Он отметил: «Xbox предоставляет значительное преимущество перед ПК — единую конфигурацию для всех пользователей. Зная архитектуру устройства, мы можем добиться улучшений производительности с минимальными усилиями».
Разработчик также подчеркнул поддержку Microsoft, которая помогает в оптимизации и тестировании. Специалисты компании посетили офис GSC Game World, чтобы помочь в профилировании игры и устранении неполадок.
Значительное преимущество ПК над консолями - можно пилить моды, которые игру приводят в играбельное состояние быстрее самих разрабов))
Даже сами Microsoft помогают этим криворуким игру чинить) Как с детьми нянькаются, ей богу.
Вау! Оказывается преимущество кала в том, что это кал и понять это можно быстрее.
ПК пользователи назвали главное преимущество любого обоссаного бомжа перед григоровичем - даже самый убогий бомж лучше разработчик чем этот рукожоп
Григор просто коксмэн и компания кумовста его родственников, которые хотят выехать на имени сталкера. Не нова идея.
P.S Посмотри на его мертвую харю. У него на уме лишь ширнуться и купить новый порш.
Как же он насасывает своим спонсорами из Микромягких.
Главное не перенапрягаться, а то может появится грыжа.
ПК - куча процессоров, видеокарт, объёмов оперативной памяти, ясно понятно, что тяжело оптимизировать ещё и все выставляют разные качества графики.
Консоль - одна база, разрешение экрана 720р (может с натяжкой фхд) и низкие настройки графики с мылом.
Кажись Григоровичь лукавит "немногО"
ну это очевидно в целом, что тебе не надо кодить/тестить всю эту канитель на бесконечном множестве компонентов с факториалом их комбинаций
тут коробки удобны
А другого ответа и не предполагалось. Удивили ежа ежихой.
единая херотень? может главное преимущество сонсолей - это то, что консольщики сосут и им это нравится?
Ну тут все правильно, консоли все одинаковые, а на ПК разные конфигурации и все это оптимизировать уже сложнее чем на консоль
сам прохожу игру на series S, хотя есть возможность пройти на компе, но на диване мне нравится больше, так вот что могу сказать, мне комфортно играть на маленькой коробке, но меня бесит один момент, а именно то, что на коробках нет FSR3, изображение часто сыпется при выходе из помещений на улицу или например в местах где много растительности, а так скажем городской черте иногда кажется, что ты не в игре, а в реальности, играть можно и оптимизировать можно, но нужен fsr3, тогда недостатки S можно компенсировать, но увы и ах что технологии с марса видимо не досягаемы, ну а если введут моды, то тогда мододелы доделают то, что не могут сделать разрабы, к киберпанку моя претензия тоже относится
Лучше бы он сказал, почему он не умеет выполнять свою работу.