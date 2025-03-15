Глава Valve активно проходит S.T.A.L.K.E.R. 2 и уже получил три концовки - на очереди четвертый финал

Пока многие игроки либо уже завершили свое путешествие по Зоне, либо ждут новых патчей, неожиданно выяснилось, что основатель Valve и Steam, Гейб Ньюэлл, активно проходит S.T.A.L.K.E.R. 2. Причем он не просто изучает открытый мир, а целенаправленно получает все концовки игры.

Новость о его увлечении появилась после того, как один из пользователей Reddit получил ответ на свой e-mail от Ньюэлла. В нем глава Valve признался, что прошел три финала и планирует открыть четвертый.

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Многие игроки были удивлены тем, что глава крупнейшей игровой компании смог найти время на столь масштабную игру. Особенно это стало неожиданностью для западной аудитории, которая не ожидала увидеть Ньюэлла среди фанатов вселенной S.T.A.L.K.E.R.. Некоторые пользователи обрадовались, узнав, что босс Valve увлекается атмосферными постапокалиптическими играми. Однако нашлись и шутники, которые заявили, что Гейб находит время на все, кроме разработки Half-Life 3. Впрочем, кто знает, возможно, именно после полного прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2 он вдохновится и вернется к продолжению легендарной серии.

Пока Ньюэлл исследует каждый уголок радиоактивных пустошей, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжают улучшать игру. В ближайшем обновлении появятся новые обитатели Зоны, а также исправления ошибок и балансные правки. Подробнее об этом можно узнать здесь:

Кроме того, создатели готовят первое крупное дополнение, которое обещает удивить игроков и привнести в Зону свежие впечатления. Подробнее о планах студии можно прочитать здесь.