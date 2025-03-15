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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 16 259 оценок

Глава Valve активно проходит S.T.A.L.K.E.R. 2 и уже получил три концовки - на очереди четвертый финал

Gutsz Gutsz

Пока многие игроки либо уже завершили свое путешествие по Зоне, либо ждут новых патчей, неожиданно выяснилось, что основатель Valve и Steam, Гейб Ньюэлл, активно проходит S.T.A.L.K.E.R. 2. Причем он не просто изучает открытый мир, а целенаправленно получает все концовки игры.

Новость о его увлечении появилась после того, как один из пользователей Reddit получил ответ на свой e-mail от Ньюэлла. В нем глава Valve признался, что прошел три финала и планирует открыть четвертый.

Оригинальный скриншот был переведен на русский язык
Оригинальный скриншот был переведен на русский язык

Многие игроки были удивлены тем, что глава крупнейшей игровой компании смог найти время на столь масштабную игру. Особенно это стало неожиданностью для западной аудитории, которая не ожидала увидеть Ньюэлла среди фанатов вселенной S.T.A.L.K.E.R.. Некоторые пользователи обрадовались, узнав, что босс Valve увлекается атмосферными постапокалиптическими играми. Однако нашлись и шутники, которые заявили, что Гейб находит время на все, кроме разработки Half-Life 3. Впрочем, кто знает, возможно, именно после полного прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2 он вдохновится и вернется к продолжению легендарной серии.

Пока Ньюэлл исследует каждый уголок радиоактивных пустошей, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжают улучшать игру. В ближайшем обновлении появятся новые обитатели Зоны, а также исправления ошибок и балансные правки. Подробнее об этом можно узнать здесь:

"Берегите ваши орешки": свежий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит в игру новых обитателей Зоны

Кроме того, создатели готовят первое крупное дополнение, которое обещает удивить игроков и привнести в Зону свежие впечатления. Подробнее о планах студии можно прочитать здесь.

Первое дополнение для S.T.A.L.K.E.R. 2 удивит игроков и "освежит" Зону
-1
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
FamousAdriel
19
dwainer djon

ахахахах

1
вупсич пупсич

Зато игра в стиме даже не в топ 50(заметьте на весенней распродаже со скидкой). На сколько она понравилась людям.

Я честно взял её на релизе, я заплатил за делюкс версию деньги. Но я запускаю - пустой каркас лагающий гoвной пахнет. Ну я вернул деньги.

С момента релиза - 2 патча не решающий НИ ОДНУ концептуальную проблему игры.

Пустая спустя пол года? - Пустая

Лагающая спустя пол года? - Лагающая

17
My life is a game

прошел в пассе, думаю потом в стиме прикуплю на скидоне, когда длс пойдут или инструментарий для моддинга вывезут - чтобы моддеры заполняли пустые локи квестами

-11
mckad007 My life is a game

ты живешь в россии ?как покупаешь ?

0
La ti krisa
9
Jarvis666

Проходить Сталкер 2 четыре раза... Пи*дец надо быть отбитым. Я кое-как, умирая от скуки, добил одну концовку и тут же удалил игру))

4
Oliver Afton

Я третий начал,но эта треш гейм сломалась и я хз че делать

1
Costollom
4
Hadyko

Три концовки это намек на третью халфу, фиксируйте

3
DowncastKylian

в итоге будет как с маском? у таких людей формулировки всегда неоднозначные, а если начинают говорить прямо, то чаще получают по шапке, особенно учитывая такую прогнившую в политоте хрень как сралкер2...

2
Пользователь ВКонтакте

Меня Сталкер 2 разочаровал. Однако, когда я в него играл, меня затягивало. Потом сломались сохранения и я решил бросить. Тайники лучше бы выпадали редко, но на хороший хабар, а не на ящики с колбасой. // Сергей Зорин

1
Serious Ash

Спам и ложь...

Причём от сотрудников Playground.

1
Real Slim Shady

Чел)) ты бы ещё голубиную почту сфоткал и сказал что это Гейб. Гейб в игры не играет как бы, он не игровик.

1
Liwan

Интересно как Valve гoвно на ощупь?

1
Ellie Williams

какая четвёртая, он до трёх считать не умеет

0
Jose Mane

Политика запада }{ули!

0
rmplaton

LOL, скриншот (даже это не факт) "письма" без единого намека даже на адрес почты (видимо, и это поленились дорисовать на "скрин") с котом на аватарке - и полилитизованное УГ аж с четырьмя концовками - ну как тут не поверить пользователю, выложившему это))) Не удивлюсь, если юзера зовут каким-нибудь Тарасом))) Ну или Сергеем. Григоровичем)))

0
ze1n_82

да кому это интересно чо там жирный после пива делает?)

0
Шрек и осел vs CD Project

Мы тебе, конечно, верим

0
Ge-dat

Заплатил ли Гейб за игру?

-2
SexualHarassmentPanda

Поверь мне он может себе это позволить :D

1
Ellie Williams

ему заплатили что бы он в "это" поиграл

0
tesla707

Ну Габен, красавчик!

Я ещё даже и первой концовки не получил))
Наиграл около 2 дней (или 48 часов).

-4
Pycckuu_XAKEP

дрочеры габена следят за своим божеством... простите, убожеством, одну букву забыл

-6