Глава Valve активно проходит S.T.A.L.K.E.R. 2 и уже получил три концовки - на очереди четвертый финал

Пока многие игроки либо уже завершили свое путешествие по Зоне, либо ждут новых патчей, неожиданно выяснилось, что основатель Valve и Steam, Гейб Ньюэлл, активно проходит S.T.A.L.K.E.R. 2. Причем он не просто изучает открытый мир, а целенаправленно получает все концовки игры.
Новость о его увлечении появилась после того, как один из пользователей Reddit получил ответ на свой e-mail от Ньюэлла. В нем глава Valve признался, что прошел три финала и планирует открыть четвертый.
Многие игроки были удивлены тем, что глава крупнейшей игровой компании смог найти время на столь масштабную игру. Особенно это стало неожиданностью для западной аудитории, которая не ожидала увидеть Ньюэлла среди фанатов вселенной S.T.A.L.K.E.R.. Некоторые пользователи обрадовались, узнав, что босс Valve увлекается атмосферными постапокалиптическими играми. Однако нашлись и шутники, которые заявили, что Гейб находит время на все, кроме разработки Half-Life 3. Впрочем, кто знает, возможно, именно после полного прохождения S.T.A.L.K.E.R. 2 он вдохновится и вернется к продолжению легендарной серии.
Пока Ньюэлл исследует каждый уголок радиоактивных пустошей, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 продолжают улучшать игру. В ближайшем обновлении появятся новые обитатели Зоны, а также исправления ошибок и балансные правки. Подробнее об этом можно узнать здесь:
Кроме того, создатели готовят первое крупное дополнение, которое обещает удивить игроков и привнести в Зону свежие впечатления. Подробнее о планах студии можно прочитать здесь.
ахахахах
Зато игра в стиме даже не в топ 50(заметьте на весенней распродаже со скидкой). На сколько она понравилась людям.
Я честно взял её на релизе, я заплатил за делюкс версию деньги. Но я запускаю - пустой каркас лагающий гoвной пахнет. Ну я вернул деньги.
С момента релиза - 2 патча не решающий НИ ОДНУ концептуальную проблему игры.
Пустая спустя пол года? - Пустая
Лагающая спустя пол года? - Лагающая
прошел в пассе, думаю потом в стиме прикуплю на скидоне, когда длс пойдут или инструментарий для моддинга вывезут - чтобы моддеры заполняли пустые локи квестами
ты живешь в россии ?как покупаешь ?
Проходить Сталкер 2 четыре раза... Пи*дец надо быть отбитым. Я кое-как, умирая от скуки, добил одну концовку и тут же удалил игру))
Я третий начал,но эта треш гейм сломалась и я хз че делать
Три концовки это намек на третью халфу, фиксируйте
в итоге будет как с маском? у таких людей формулировки всегда неоднозначные, а если начинают говорить прямо, то чаще получают по шапке, особенно учитывая такую прогнившую в политоте хрень как сралкер2...
Меня Сталкер 2 разочаровал. Однако, когда я в него играл, меня затягивало. Потом сломались сохранения и я решил бросить. Тайники лучше бы выпадали редко, но на хороший хабар, а не на ящики с колбасой. // Сергей Зорин
Спам и ложь...
Причём от сотрудников Playground.
Чел)) ты бы ещё голубиную почту сфоткал и сказал что это Гейб. Гейб в игры не играет как бы, он не игровик.
Интересно как Valve гoвно на ощупь?
какая четвёртая, он до трёх считать не умеет
Политика запада }{ули!
LOL, скриншот (даже это не факт) "письма" без единого намека даже на адрес почты (видимо, и это поленились дорисовать на "скрин") с котом на аватарке - и полилитизованное УГ аж с четырьмя концовками - ну как тут не поверить пользователю, выложившему это))) Не удивлюсь, если юзера зовут каким-нибудь Тарасом))) Ну или Сергеем. Григоровичем)))
да кому это интересно чо там жирный после пива делает?)
Мы тебе, конечно, верим
Заплатил ли Гейб за игру?
Поверь мне он может себе это позволить :D
ему заплатили что бы он в "это" поиграл
Ну Габен, красавчик!
Я ещё даже и первой концовки не получил))
Наиграл около 2 дней (или 48 часов).
дрочеры габена следят за своим божеством... простите, убожеством, одну букву забыл